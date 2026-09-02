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newstream.cz Money Závazek snižovat schodky je science fiction, říká bývalý radní ČNB Tomáš Holub

Závazek snižovat schodky je science fiction, říká bývalý radní ČNB Tomáš Holub

Tomáš Holub, člen bankovní rady ČNB
ČNB, užito se svolením
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková
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Česko slíbilo Bruselu, že do roku 2030 sníží rozpočtový schodek na 1,2 procenta HDP. Podle ekonoma Tomáše Holuba je však tento plán nevěrohodný a prakticky nesplnitelný. Dokládá to mimo jiné plánovanými výdaji na dopravní infrastrukturu, které mají během pouhých dvou let klesnout o více než 110 miliard korun – přestože stát současně slibuje dostavbu dálniční a železniční sítě.

Jaký byl váš první dojem z návrhu státního rozpočtu na příští rok?

Prvotní dojem byl, že je to ještě o trochu horší, než jsem si tak nějak představoval. Z předchozí komunikace se dalo uhodnout, že schodek bude v intervalu 350 až necelých 400 miliard. Ale návrh je blízko té horní hranici. Takže lehce negativní překvapení. Nedá se říci, že by to byl šok, ale je to horší, než v co jsme mohli doufat.

Vláda odůvodňuje schodek hlavně tím, že naplánovala rekordní investice ve výši zhruba 290 miliard korun a že tedy vsadila na zvýšení hospodářského růstu, který se posléze postará o snížení deficitů.

Vláda ovšem ve své rétorice dává rovnítko mezi kapitálové výdaje a prorůstové investice. Tohle dělala už i předchozí vláda. Je to prostě součást politické komunikace. Do oněch kapitálových výdajů ale spadají třeba i nákupy zbrojních systémů pro armádu. A ty my navyšujeme. Vláda totiž, ačkoliv bez nadšení, vyslyšela mezinárodní tlak, že musíme mít příští rok rovná dvě procenta výdajů na obranu. Velká část toho zvýšení – konkrétně 25 miliard – jde na nákup zbraní. To je dobře z hlediska obranyschopnosti země, ale není to ten typ investice, který generuje hospodářský růst.

Dluh bobtná a reformy chybějí, varuje vládu NKÚ

Money

Na první pohled dobrá zpráva: česká ekonomika loni rostla rychleji než evropský průměr. Na druhé straně účtu ale přibývají miliardy dluhu a mizí důvod k optimismu. Podle NKÚ českému hospodářství dál chybějí reformy, vyšší produktivita i větší inovační výkon.

ČTK

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Které investice jsou tedy prorůstové?

Pozitivně vnímám nárůst investic do dopravní infrastruktury, byť je to nakonec řádově 10, 11 miliard, tedy rozhodně ne taková revoluce, za níž je to vydáváno. Dále vidíme nárůst výdajů ministerstva průmyslu a obchodu, kde ale bude myslím žádoucí zanalyzovat, zda aspoň část toho nárůstu nějak směřuje na realizaci Hospodářské strategie 2.0, kterou vláda letos zveřejnila. Tam by mohly být nějaké prorůstové prvky. Na druhou stranu vidíme asi desetimiliardový pokles rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj.  Což je zřejmě spojeno s koncem cyklu EU fondů. Vláda říká: museli jsme se vypořádat s tím, že nám vypadne část evropských peněz a výpadek pokryjeme z národních zdrojů, které jsme navýšili o 47,7 miliardy. Tomu rozumím. Ale po zohlednění toho, že nám vypadnou evropské zdroje, je nárůst kapitálových výdajů jen o 25 miliard. To je shodou okolností částka, která odpovídá zvýšení výdajů na nákup těch zbraní. Takže že by nám tento rozpočet prostřednictvím investic nakopl ekonomiku tak, že se posune na úplně jiná tempa růstu, než na která jsme byli zvyklí, v to já nedoufám. A když se člověk podívá na makroekonomické prognózy ministerstva financí, tak v to realisticky nedoufá ani vláda. Jen to komunikuje jako obhajobu rostoucího schodku. Ale míjí se to i s analýzami ministerstva financí.

Ministryně Alena Schillerová uvedla, že by Česku bez prohloubení schodku hrozila stagnace. Jak to vidíte vy?  

Absolutně pro to není důvod. Meziročně rosteme zhruba o dvě procenta, což není závratné tempo, ale zhruba to odpovídá potenciálu ekonomiky. Zatím se nám podařilo poměrně slušně vyrovnat se slabou poptávkou z Německa, která, jak se zdá, se konečně začíná trochu zlepšovat. Rozvolnění rozpočtu podle mého názoru sice může ekonomice dát nějaký krátkodobý prorůstový impuls, ale i bez tohoto impulsu bychom rostli někde poblíž těch dvou procent. Katastrofa by se nekonala.

Lukáš Kovanda: Schodek 389 miliard za růstu? Investice jako alibi nestačí

Názory

Schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun je vysoký sám o sobě. Ještě problematičtější je ale načasování: vláda ho plánuje v době, kdy česká ekonomika podle její vlastní prognózy poroste o 2,4 procenta. V dobrých časech si stát místo vytváření rezerv dál půjčuje.

Lukáš Kovanda

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Vláda má ovšem ambici schodky snižovat. V příštím roce to má být 2,8 procenta hrubého domácího produktu, v roce 2028 pak dvě procenta a v roce 2030 1,2 procenta HDP. Je to reálné?  

Tato čísla vycházejí z nového fiskálně strukturálního plánu, který si vláda dojednala s EU. Tedy předběžně dojednala, protože ten plán doporučila Evropská komise, ale Rada EU jej ještě neschválila. Nicméně lze předpokládat, že jej schválí. Ve výsledku můžeme říci, že se vládě kromě toho, že hodně rozvolnila domácí pravidla, podařilo s EU vyjednat i výrazné rozvolnění evropských pravidel. Fiskální konsolidaci odsouvá o dva roky. Toho, co jsme původně slibovali na rok 2028, máme dosáhnout v roce 2030. Paní ministryni financí se přitom povedl tak trochu majstrštyk, když si souběžným zvýšením cíleného deficitu v novém fiskálně strukturálním plánu na 2,8 procenta HDP plus využitím evropské výjimky na obranné výdaje vytvořila velký prostor pro zvýšení deficitů. Takže v realitě, o níž ministryně moc nehovoří, je nakonec plánovaný schodek pro rok 2027 3,5 procenta HDP, nikoliv 2,8 procenta.

Evropská výjimka na obranné výdaje má ale časově omezenou platnost. Co bude dál?

Evropskou výjimku lze naposledy uplatnit v příštím roce, pak končí. Dlužno dodat, že pro výdaje rozpočtu 2027 tato výjimka postačila, ministryně nakonec vlastně ani nepotřebovala použít ty kontroverzní domácí výjimky, o nichž se tu vedla ta vzrušená veřejná debata, a dokonce padlo prezidentské veto. V příštích letech může šéf rezortu financí použít domácí výjimku, pokud by naše obranné výdaje byly nad dvě procenta HDP, anebo vyhlásit tu novou kontroverzní domácí výjimku na výdaje na dopravní infrastrukturu. Ale ta už nebude uplatnitelná vůči EU, bude uplatnitelná jen v domácí diskusi. Takže domácí pravidla se stanou měkčími než evropská.

Andrej Babiš a Petr Macinka
Aktualizováno

Motoristé odmítají schodek rozpočtu. „Budeme hledat cesty, jak některé výdaje nerealizovat,“ uvedl Macinka

Politika

Návrh státního rozpočtu se schodkem 389 miliard korun narazil i uvnitř vládní koalice. Motoristé chtějí deficit snížit, o úsporách budou ve čtvrtek jednat s premiérem Andrejem Babišem. Jejich předseda Petr Macinka zároveň varuje, že bez změn bude mít jeho strana problém rozpočet podpořit.

ČTK

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Jak je tedy reálné, že z 3,5 procenta schodku vůči HDP v roce 2027 se v roce 2030 dostaneme na 1,2 procenta?

V roce 2028 jsou prezidentské volby, v roce 2029 parlamentní volby a rok 2030 už je za horizontem funkčního období stávající vlády. Z politologického hlediska mi to přijde jako science fiction. Je to odsunutí slibů konsolidace na horizont, kde už to není ani věrohodné. V dokumentech ke státnímu rozpočtu 2027 se věrohodnost tohoto slibu zrcadlí v tom, kolik stát plánuje dát Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Na příští rok se počítá s 143,6 miliardy, do roku 2029 má příděl peněz klesnout na 32 miliard. Čistě proto, aby se stát, respektive úředníci ministerstva financí, dostali do intencí oněch konsolidačních slibů. Museli prostě někde posekat výdaje, ale nesahat přitom na ty mandatorní, dané zákonem. Ale není přece reálné, že by stát dával za dva roky o 110 miliard korun méně na infrastrukturu, když zároveň říká, že musíme dobudovat dálniční síť a železniční síť a že to bude hotové až kolem roku 2033. Jinými slovy, až dospějeme do roku 2029, tak jakákoliv vláda řekne, že tenhle výhled investic do dopravy nebude respektovat a dá tam o 100, 150 miliard navíc. A nedodrží ty schodky, které byly slíbené. Pokud ovšem někdo mezitím nepřijme reformy ve směru zvýšení daní, cíleného snížení zbytných a neefektivních výdajů. Ale to se obvykle ve volebním roce neděje.

Udělali jste si v Centru veřejných financí nějaký modelový rozpočet, podle kterého by Česko mohlo hospodařit?

Takový model jsme nedělali. Státní rozpočet vždy musí zohledňovat politické priority. My jsme akademický a nepolitický think tank. Ale kdybychom začali čistě odborně sestavovat rozpočet podle nás, tak bychom určitě museli uvažovat o nějaké daňové reformě a zvýšit příjmy rozpočtu. Tedy nechtěli bychom se omezovat na to, že stát má nějak daňový systém nastavený, a to bere jako neměnnou věc. Za druhé bychom museli hledat zacílené úspory na výdajové straně. Hlavní věc, kterou se snažíme vůči státu a vládě prosazovat, je, že bychom měli zavést takzvané cílené rozpočtování.

Co znamená cílené rozpočtování?

Stát by u všech výdajů měl mít jasně nastavené cíle, měřitelné ukazatele, a vyhodnocovat, jak efektivní jsou výdaje do té které oblasti. Znamenalo by to úplně změnit filozofii a dívat se na rozpočet tak, že jsou to peníze občanů a stát jim za ně kupuje veřejné statky. A vyhodnocovat si, zda to dělá dobře, efektivně, zda jsou ty peníze správně nasměrované. Pokud stát tuto filozofii nemá a sestavuje rozpočty jen v excelu, kdy se všechny položky navyšují nějakou indexací oproti předchozímu roku, je pak hrozně těžké najít nějaké úspory. A vlastně to ani neumíme, dokud stát neřekne, co vlastně chce, jaké má cíle. Na papíře se to strašně těžko dělá. Jediné, co jsme při dosavadním přístupu, na základě toho excelu schopni říci, je, že by stát neměl rozdávat různé politické dárky. Jako převzetí plateb za obnovitelné zdroje či zvyšování penzí, tedy věkové či mimořádné valorizace. Dalo by se asi více šetřit na běžných výdajích. Ale zásadně jiný rozpočet by vyžadoval reformní kroky na příjmové i výdajové straně a změnu zákonů.

Řekl jste, že pro snižování schodků je nutné zvýšit daně. Které?

Daně na spotřebu a daně z majetku. V případě majetku jde o daň z nemovitostí. Asi se budeme muset vrátit k diskusi, že první nemovitost bude zdaňovaná ne o moc víc než v současnosti, ale druhá, třetí a další větší sazbou. Mezinárodní instituce zároveň doporučují, že by bylo vhodné navázat tuto daň na tržní cenu nemovitosti. My ji v současnosti máme navázanou jen na fyzické parametry, takže když má nějaká babička v Sudetech rozpadající se statek po praprarodičích, může zaplatit víc než bohatý majitel za rezidenci poblíž Prahy. Pokud jde o spotřební daně, nemáme valorizované sazby. Jediné daně, které jsme v minulosti zvyšovali, jsou daně z tvrdého alkoholu. To ale nevedlo k vyššímu příjmu pro stát mimo jiné proto, že se část lidí přesouvá k měkčímu alkoholu. Což je dobře, ale na druhou stranu v pivu a vínu lze nakonec vypít víc ethanolu, než když si člověk dá lidově řečeno dva panáky. Takže bude potřeba zrušit nulovou sazbu na tiché víno. Všichni vědí, že je ta nula naprosto špatně, ale je to politika a nikdo neměl odvahu to změnit. Dále je nutné zrevidovat snížené sazby DPH. Kdyby stát omezil sníženou sazbu na skutečně životně nezbytné věci, mohl by vybrat desítky miliard korun navíc. Dnes je to strašně neefektivní.

Dle politiků to má ulevovat chudší části společnosti...

Deklarovanou snahou je podporovat chudší lidi, ale – jak trefně říká naše kolegyně Markéta Koscielniak – na každou korunu, která touto cestou doputuje k chudým lidem, dáme dvě koruny bohatým, protože ti mají větší spotřebu. Pokud chceme cíleně podporovat chudší lidi, je lepší to dělat jinak než přes sníženou sazbu DPH. Ta by skutečně měla být omezena na několik málo položek. A co lze naopak zásadně nedoporučit a co vláda bohužel stále má v programovém prohlášení, to je snížení sazby daně z příjmu právnických osob z 21 na 19 procent. Stálo by to víc než 20 miliard korun ročně. A efekt? Z hlediska podpory investic malý. Podle studie, kterou jsme v Centru veřejných financí letos zveřejnili, by vláda spíš měla ve vybraných kategoriích zrychlit odpisy. Což by bylo levnější i efektivnější. Studii zaměřenou na to, kde může stát získat větší příjmy, aniž by tím podvázal ekonomický růst, zveřejníme na podzim. Zároveň pracujeme na tom cíleném rozpočtování.  

Nedělají už vlády cílené rozpočtování v některých segmentech? Třeba v rezortu dopravy, kde existují plány, kolik třeba postavit km dálnic a výsledky se vyhodnocují i pro účel výpočtu ceny dálniční známky?  

Podmínkou cíleného rozpočtování je mít nastaveny priority. Vědět, co je páteřní síť, co je „nice to have“. Tedy které stavby lze při rozpočtovém omezení profinancovat za každou cenu a které může více odkládat v čase. Další věcí je, že stále stavíme dálnice dráž než okolní země. Nejen Polsko, ale i třeba Německo. A doposud jsme se spokojili s tvrzením, že máme komplikovanější terén než Poláci a že to prostě jinak nejde. A že když vybereme dodavatele podle zákona, tak je cena v pořádku. Ale fakt je, že nerozumíme tomu, proč stavíme dráž. Zda si to nezpůsobujeme tím, že máme v Česku silný NIMBY efekt, a podobně. A to jsou věci, na něž by cílené rozpočtování vrhlo potřebné světlo. Měli bychom se o tom přestat jen bavit, ale začít to skutečně detailně analyzovat, porozumět rozdílu mezi tímto přístupem a dosavadním přístupem a hledat úspory. Ale vládu bych pochválil za jednu věc.

Za co byste vládu pochválil?

Rozpočtová dokumentace vlastně už potřetí obsahuje přílohu Státní rozpočet v kontextu výkonnosti. Poprvé se tato příloha objevila při přípravě rozpočtu na rok 2026 ministrem Zbyňkem Stanjurou. Pak ten dokument zaktualizovala ministryně Alena Schillerová, když předkládala svůj rozpočet na rok 2026 a nyní v tom naštěstí pokračuje i pro rok 2027. Dokonce s nějakými vylepšeními, jako je hezčí grafika či větší rozpracovanost oblasti zdravotnictví. Takže za tohle si vláda zaslouží pochvalu. Bohužel ale nastala taková tragikomická okolnost, že v ten samý den, kdy vláda dostala tuto přílohu, na ministerstvu financí skončil tým, který se o její vznik zasloužil. Vznikl tam sice nějaký nový tým, ale s méně lidmi a s více juniorními experty, což zrovna nezní jako vytvoření podmínek pro další výrazný posun. My to jako Centrum veřejných financí nicméně nevzdáváme a i nadále pracujeme na prosazení principu cíleného rozpočtování.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Lukáš Kovanda: Babišův obří schodek investoři netrestají. Zatím

Lukáš Kovanda: Babišův obří schodek investoři netrestají. Zatím
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Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda
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Česko plánuje jeden z nejvyšších rozpočtových schodků v historii. Přesto investoři zatím českému státu účet nevystavili – za jeho dluh nechtějí vyšší rizikovou prémii.

Návrh státního rozpočtu na rok 2027 se schodkem 389 miliard korun není dobrou zprávou pro české veřejné finance. Jde o výrazně vyšší deficit, než se ještě před několika týdny čekalo, a také o podstatné zhoršení proti letošnímu plánovanému schodku 310 miliard korun. Zvlášť nepříjemné je, že k tak výraznému rozpočtovému uvolnění dochází v době, kdy česká ekonomika roste, nikoli když je v recesi.

Na druhou stranu je důležité sledovat nejen samotné rozpočtové číslo, ale také reakci těch, kteří český dluh skutečně financují. A první signál z mezinárodních dluhopisových trhů je klidný.

Dalibor Martínek: Investice? Ne, k lepší budoucnosti se projíme

Názory

Vláda schválila rozpočet na příští rok s deficitem 389 miliard korun. Obhajuje ho slovy o nutnosti investic, v roce 2028 se prý schodek bude snižovat. Podle vlády to zajistí větší daňové výnosy z rostoucí ekonomiky. Dost děravá pohádka.

Dalibor Martínek

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Dobře to ukazuje srovnání výnosu desetiletých českých a dánských státních dluhopisů. Rozdíl mezi nimi se v posledních týdnech pohyboval až kolem 200 bazických bodů, tedy dvou procentních bodů. Během včerejšího obchodování klesla hodnota tohoto rozdílu pod 195 bazických bodů (viz graf agentury Bloomberg). Dánsko je přitom jednou z fiskálně nejzdravějších ekonomik Evropské unie, a to jak z hlediska samotné výše veřejného dluhu, tak jeho dynamiky. Je proto poměrně přísným měřítkem, vůči němuž lze posuzovat rizikovou přirážku České republiky.

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Včera se výnosové nůžky zúžily také například mezi desetiletými dluhopisy vlády ČR a vlády Německa.

Investoři zatím vyšší prémii nepožadují

Podstatné tedy je, že po zveřejnění návrhu českého rozpočtu tato přirážka nevzrostla – ani vůči Dánsku, ani vůči Německu. Naopak se mírně snížila. Jinými slovy: investoři zatím nepožadují vyšší odměnu za to, že českému státu půjčují peníze. Návrh schodku 389 miliard korun je tedy nepříjemný z pohledu domácí fiskální politiky, ale mezinárodní trhy jej zatím nečtou jako výraznější zhoršení úvěrové důvěryhodnosti Česka.

Peníze, ilustrační foto

Dluh je stále dražší. Investoři po celém světě si říkají o vyšší prémii

Trhy

Globální výprodej dluhopisů se prohlubuje. Investoři se bojí vyšší inflace kvůli drahé ropě, dalšího růstu sazeb i rostoucího zadlužení, a proto požadují za držení dluhopisů vyšší výnos. Japonské desetileté bondy poprvé po 30 letech překonaly tři procenta a české se dostaly nad 5,16 procenta, nejvýše od podzimu 2022.

nst

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Důvod je poměrně prostý. Česká republika má stále výrazně nižší veřejný dluh než většina zemí Evropské unie. Zároveň má silný institucionální rámec, velmi kvalitní investiční rating a dlouhodobě dobrou schopnost svůj dluh obsluhovat. Investoři také rozlišují mezi strukturou výdajů. Část vyššího schodku souvisí s obranou, dopravní infrastrukturou či energetikou, tedy s položkami, které jsou z hlediska budoucí výkonnosti ekonomiky obhajitelnější než čistě běžná spotřeba.

Trpělivost investorů ale není bezbřehá

To ovšem neznamená, že si Česko může podobné schodky dovolit bez omezení. Pokud by se deficity kolem 350 až 400 miliard korun staly běžným standardem i v letech hospodářského růstu, trhy by začaly hodnotit české veřejné finance podstatně kritičtěji. Stejně tak by mohly reagovat ratingové agentury, pokud by se ukázalo, že dnešní vysoký schodek není přechodný, ale strukturální.

Současná reakce trhu je proto spíše zprávou o tom, že Česko stále těží z reputace rozpočtově relativně bezpečné země. Tuto reputaci si však vybudovalo právě díky nízkému zadlužení a dlouhodobé fiskální obezřetnosti.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

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Dluh bobtná a reformy chybějí, varuje vládu NKÚ

Dluh bobtná a reformy chybějí, varuje vládu NKÚ
ČTK
ČTK
ČTK
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Na první pohled dobrá zpráva: česká ekonomika loni rostla rychleji než evropský průměr. Na druhé straně účtu ale přibývají miliardy dluhu a mizí důvod k optimismu. Podle NKÚ českému hospodářství dál chybějí reformy, vyšší produktivita i větší inovační výkon.

Česká ekonomika loni rostla rychleji, než byl průměr zemí EU, zároveň se ale výrazně prohloubilo zadlužení státu. Státní dluh vzrostl na 3,7 bilionu korun a výdaje na něj se zvýšily na 98 miliard korun. Nepodařilo se odstranit slabiny, které ohrožují budoucí konkurenceschopnost země. V pondělí to uvedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok. Úřad stanovisko zveřejňuje ze zákona do konce srpna.

Zatímco česká ekonomika loni vzrostla o 2,6 procenta, evropský průměr představoval 1,5 procenta. Státní rozpočet loni skončil schodkem 290,7 miliardy korun, což bylo proti plánu o téměř 50 miliard korun víc. Pro letošní rok je schválený schodek 310 miliard, pro příští rok počítá vláda podle svých dosavadních vyjádření s deficitem pod 400 miliard.

Růst táhne spotřeba, produktivita zaostává

NKÚ také uvádí, že budoucí výkonnost české ekonomiky ohrožuje nízká produktivita práce, vysoká energetická náročnost a stárnutí populace. „Českou ekonomiku brzdí vysoké ceny energií a o klíčových reformách se už ani nemluví, natož aby vláda nějakou spustila,“ uvedl ve stanovisku prezident NKÚ Miloslav Kala.

Češi mění plány. Na podzim zůstanou doma a utratí miliardy v Česku

Češi mění plány. Na podzim zůstanou doma a utratí miliardy v Česku

Money

Českému cestovnímu ruchu se rýsuje mimořádně silný podzim. Pobyt v tuzemsku plánuje 71 procent lidí, výrazně více než před rokem, zatímco zájem o zahraniční cesty klesá. Hotelům, penzionům a restauracím navíc nahrává příznivé rozložení státních svátků, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

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K vyššímu schodku podle NKÚ přispěly nižší než očekávané příjmy z prodeje emisních povolenek. Místo plánovaných 30 miliard korun stát získal 13,7 miliardy korun. Bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) obhajoval plánovaný výnos tím, že jde o odborný odhad ministerstva životního prostředí. NKÚ však poznamenává, že podobná situace s nenaplněním příjmů z prodeje povolenek se opakuje od roku 2022. O loňském schodku řekl Stanjura už v lednu, že reálný deficit byl kolem 250 miliard korun, protože část očekávaných peněz z EU dorazí až letos.

Kala konstatoval, že schodky státního rozpočtu v řádech stovek miliard korun se staly běžnou součástí veřejných financí. Řada státních výdajů však podle něj nepřináší odpovídající výsledky z hlediska konkurenceschopnosti, produktivity nebo inovační výkonnosti. „Česká ekonomika loni rostla hlavně díky vyšší spotřebě domácností a vyššímu počtu odpracovaných hodin než díky produktivitě práce. To ale není model, na kterém lze dlouhodobě stavět,“ uvedl prezident NKÚ.

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně financí Alena Schillerová (ANO), ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po zasedání vlády

Rozpočet na příští rok? Vláda vymyslela perpetuum mobile

Názory

Politickým tématem týdne byl opět rozpočet. Sněmovna po mnoha hodinách proslovů pohodlně přehlasovala prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti. Aleně Schillerové se otevřela brána. Druhé téma: blíží se volby.

Dalibor Martínek

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NKÚ ve svém stanovisku také poukazuje na to, že státní dluh vzrostl ke konci loňského roku na 3,7 bilionu korun a za poslední desetiletí se zvýšil o dva biliony korun. Úroky z něj se od roku 2021 více než zdvojnásobily. V příštím roce by měl dluh podle prognózy ministerstva financí překročit 4,4 bilionu korun a úroky by si měly vyžádat až 139 miliard korun.

Miliardy do dopravy, výsledek chybí

Do dopravy směřovalo loni podle NKÚ ze státního rozpočtu téměř 129 miliard korun. Tyto peníze ale podle něj dosud nepřinesly očekávané výsledky. „ČR udržuje relativně rozsáhlou a v některých oblastech málo využívanou železniční síť, jejíž provoz a údržba spotřebovávají značné prostředky, které by mohly být efektivněji využity na modernizaci klíčových tratí,“ míní kontroloři.

Česko zůstává „mírným inovátorem“

Ve vědě a výzkumu zůstává Česko podle NKÚ inovátorem pouze na papíře. „Stát loni podpořil vědu, výzkum a inovace částkou přesahující 54 miliard korun. Přesto se Česko nadále řadí mezi takzvané mírné inovátory a od cíle stát se do roku 2030 evropským inovačním lídrem zůstává daleko,“ stojí ve stanovisku NKÚ.

Premiér Andrej Babiš, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO)

Ekonomický diář Pavla Párala: Minimální mzda zvedne výplaty. Vyšší životní úroveň ale může sežrat inflace

Názory

Minimální mzda příští rok rekordně vzroste a její zvýšení postupně vytlačí vzhůru i další mzdy a platy. Jenže česká produktivita práce téměř neroste a rychlé přidávání tak může mít nepříjemnou dohru v podobě dalšího inflačního tlaku, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.

Pavel Páral

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Regulace, která klade náročné požadavky, ještě nemusí být byrokratická, říká v rozhovoru předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek. Uznává, že jaderní regulátoři mají hledat cestu k vyšší efektivitě i zjednodušením.

Štěpán Kochánek: Jaderný regulátor se nesmí dostat do zajetí politických ani ekonomických zájmů

Money

Regulace, která klade náročné požadavky, ještě nemusí být byrokratická, říká v rozhovoru předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek. Uznává, že jaderní regulátoři mají hledat cestu k vyšší efektivitě i zjednodušením. Musí být ale hodnoceni podle toho, jak zajišťují bezpečnost, nikoliv jestli přispívají k rozvoji jaderné energetiky. Spojené státy se v tomto ohledu nevydaly ideálním směrem.

Jan Žižka

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