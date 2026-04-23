Dostal moc. Teď se ukáže, kdo Peter Magyar opravdu je
Americký politik 19. století Robert G. Ingersoll při úvaze o Abrahamu Lincolnovi poznamenal: „Téměř každý člověk dokáže čelit nepřízni osudu, ale chcete-li otestovat jeho charakter, dejte mu moc.“ Peter Magyar strávil dva roky přípravou zásadního pokusu o sesazení Viktora Orbána. V jeho průběhu čelil značným překážkám. Šestnáctiletá vláda Viktora Orbána byla upevněna mimo jiné zásadní proměnou maďarského politického, společenského i mediálního prostředí, která jeho odvolání činila téměř nemožným.
Navzdory tomu Magyar dosáhl historického vítězství, jež ho staví do pozice, z níž může zásadně ovlivnit právě tyto politické, společenské i mediální struktury. Nabízí se proto otázka: jak obstojí ve zkoušce moci?
První dny a týdny po převzetí úřadu předsedy vlády budou klíčové. Existují značná očekávání, že nasměruje maďarský stát zpět k Západu, omezí dominantní vliv vlády na občanskou společnost a zmírní kulturní konflikty, které byly výrazným rysem Orbánovy politiky. Přestože o tomto politikovi, jenž dosud nezastával žádnou veřejnou funkci, víme relativně málo, je vhodné některá z těchto očekávání nahlížet s určitou opatrností.
Orientace na Západ je nezbytná
Pokud jde o orientaci na Západ, ta je pro Maďarsko i pro Magyara nezbytná. Země potřebuje obnovit důvěru a dobré vztahy s Evropskou unií a Magyar musí domácímu publiku prokázat, že znovu ukotvuje Maďarsko v liberálním, pravidly založeném politickém (a ekonomickém) uspořádání v Evropě, které představuje klíčový předpoklad hospodářského rozvoje země.
Nepůjde však o náhlý obrat. Strukturálně zůstane Maďarsko nadále závislé na ruských energetických zdrojích. Alespoň v krátkodobém horizontu bude tato skutečnost komplikovat Magyarův manévrovací prostor v oblasti vztahů mezi Východem a Západem i míru jeho veřejné rétoriky. Intenzivní program rozvoje infrastruktury financovaný z prostředků EU by mohl významně přispět k urychlení a stabilizaci této transformace a současně oslabit stále izolovanější pozici Roberta Fica na Slovensku.
V oblasti občanské společnosti a kulturních konfliktů je situace podstatně méně přehledná. Magyar je bývalým členem strany Fidesz a jeho politická orientace je pravicová. Po dobu svého působení ve Fideszu se nezdálo, že by zásadně vystupoval proti zásahům do občanské společnosti či proti kulturním konfliktům. Jeho rozchod s Orbánem a stranou se navíc jeví jako poměrně úzce vymezený, možná i osobní. Souvisí se skandálem spojeným s omilostněním pachatele sexuálního zneužívání nezletilého a jeho politickými důsledky, které vedly k odchodu jeho bývalé manželky z veřejné funkce. Nabízí se proto otázka, zda Magyar odmítá politický směr a vládní praxi Fideszu v období vlády Viktora Orbána, nebo především jeho osobu.
Pokud je správná druhá možnost a Magyar převezme pozici, v níž se Orbán nacházel před šestnácti lety, včetně celého aparátu moci, který Orbán systematicky budoval, nelze vyloučit, že tyto nástroje využije ve svůj vlastní prospěch. Demontáž Orbánovy sítě klientelismu a korupce totiž sama o sobě nevylučuje její nahrazení jinou, stejně jako odstranění Orbána automaticky neznamená rozpuštění institucionálních struktur, které dlouhodobě udržovaly dominantní postavení vládní strany. Lze jen doufat, že Magyar ve zkoušce moci obstojí a přispěje ke zmírnění problémů, jimž Maďarsko v současnosti čelí.