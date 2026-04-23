Dostal moc. Teď se ukáže, kdo Peter Magyar opravdu je

George Hays
Americký politik 19. století Robert G. Ingersoll při úvaze o Abrahamu Lincolnovi poznamenal: „Téměř každý člověk dokáže čelit nepřízni osudu, ale chcete-li otestovat jeho charakter, dejte mu moc.“ Peter Magyar strávil dva roky přípravou zásadního pokusu o sesazení Viktora Orbána. V jeho průběhu čelil značným překážkám. Šestnáctiletá vláda Viktora Orbána byla upevněna mimo jiné zásadní proměnou maďarského politického, společenského i mediálního prostředí, která jeho odvolání činila téměř nemožným.

Navzdory tomu Magyar dosáhl historického vítězství, jež ho staví do pozice, z níž může zásadně ovlivnit právě tyto politické, společenské i mediální struktury. Nabízí se proto otázka: jak obstojí ve zkoušce moci?

První dny a týdny po převzetí úřadu předsedy vlády budou klíčové. Existují značná očekávání, že nasměruje maďarský stát zpět k Západu, omezí dominantní vliv vlády na občanskou společnost a zmírní kulturní konflikty, které byly výrazným rysem Orbánovy politiky. Přestože o tomto politikovi, jenž dosud nezastával žádnou veřejnou funkci, víme relativně málo, je vhodné některá z těchto očekávání nahlížet s určitou opatrností.

Orientace na Západ je nezbytná

Pokud jde o orientaci na Západ, ta je pro Maďarsko i pro Magyara nezbytná. Země potřebuje obnovit důvěru a dobré vztahy s Evropskou unií a Magyar musí domácímu publiku prokázat, že znovu ukotvuje Maďarsko v liberálním, pravidly založeném politickém (a ekonomickém) uspořádání v Evropě, které představuje klíčový předpoklad hospodářského rozvoje země.

Nepůjde však o náhlý obrat. Strukturálně zůstane Maďarsko nadále závislé na ruských energetických zdrojích. Alespoň v krátkodobém horizontu bude tato skutečnost komplikovat Magyarův manévrovací prostor v oblasti vztahů mezi Východem a Západem i míru jeho veřejné rétoriky. Intenzivní program rozvoje infrastruktury financovaný z prostředků EU by mohl významně přispět k urychlení a stabilizaci této transformace a současně oslabit stále izolovanější pozici Roberta Fica na Slovensku.

Dalibor Martínek: Není Maďar jako Magyar. Slováci jsou vyděšení

Názory

Zatímco Evropa slaví změnu režimu v Maďarsku, kde padl mnohaletý vůdce Viktor Orbán, paktující se s Putinem a nabourávající jednotnou evropskou politiku, na Slovensku se srdce zastavila. Vztahy Slovenska a Maďarska jsou specifické, citlivé, mimo rozlišovací schopnosti Bruselu. A teď podstupují zatěžkávací zkoušku.

Dalibor Martínek

V oblasti občanské společnosti a kulturních konfliktů je situace podstatně méně přehledná. Magyar je bývalým členem strany Fidesz a jeho politická orientace je pravicová. Po dobu svého působení ve Fideszu se nezdálo, že by zásadně vystupoval proti zásahům do občanské společnosti či proti kulturním konfliktům. Jeho rozchod s Orbánem a stranou se navíc jeví jako poměrně úzce vymezený, možná i osobní. Souvisí se skandálem spojeným s omilostněním pachatele sexuálního zneužívání nezletilého a jeho politickými důsledky, které vedly k odchodu jeho bývalé manželky z veřejné funkce. Nabízí se proto otázka, zda Magyar odmítá politický směr a vládní praxi Fideszu v období vlády Viktora Orbána, nebo především jeho osobu.

Pokud je správná druhá možnost a Magyar převezme pozici, v níž se Orbán nacházel před šestnácti lety, včetně celého aparátu moci, který Orbán systematicky budoval, nelze vyloučit, že tyto nástroje využije ve svůj vlastní prospěch. Demontáž Orbánovy sítě klientelismu a korupce totiž sama o sobě nevylučuje její nahrazení jinou, stejně jako odstranění Orbána automaticky neznamená rozpuštění institucionálních struktur, které dlouhodobě udržovaly dominantní postavení vládní strany. Lze jen doufat, že Magyar ve zkoušce moci obstojí a přispěje ke zmírnění problémů, jimž Maďarsko v současnosti čelí.

Maďarsko po politickém zemětřesení: Magyar tlačí na rezignaci prezidenta a slibuje obrat k Evropě

Ropný šok brzdí české stavby. Polystyren mizí z trhu a firmy odkládají zakázky

Michal Nosek

Napětí v Perském zálivu zasáhlo české stavebnictví v nejcitlivější chvíli – na začátku sezóny. Materiály zdražují, polystyren se stává nedostatkovým zbožím a stavební firmy už klientům doporučují odklad prací.

Ropný šok vyvolaný napětím v oblasti Perského zálivu začíná naplno dopadat i na české stavebnictví. Navíc právě ve chvíli, kdy se rozjíždí hlavní stavební sezóna. Omezení provozu v Hormuzském průlivu, jedné z klíčových tras světového obchodu s ropou, po útoku USA a Izraele na Írán vyhnalo ceny energií prudce vzhůru a spustilo dominový efekt napříč průmyslem. Stavebnictví patří mezi první obory, které důsledky pocítily. „Momentálně se věnujeme menším zakázkám a optavám. Stavbu bytového domu jsme odložili zatím na květen. Důvodem jsou drahé stavební materiály, zejména izolace,“ uvedl majitel stavební firmy Martin Knížek.

Rekonstrukci domu řešte jako celek. Postup po místnostech se prodraží, varují odborníci

Majitelé starších domů často hledají rychlé způsoby, jak snížit účty za energie a zlepšit komfort bydlení. Podle odborníků ale dílčí úpravy obvykle nestačí. Někdy mohou situaci i zhoršit. „Zásadní chybou je řešit dům po částech. Dům funguje jako celek a tak je potřeba k němu i přistupovat,“ říká Martina Kuchařová, energetická specialistka skupiny Saint-Gobain.

Polystyren dochází, ceny skokově rostou

Nejviditelnějším problémem je aktuálně právě nedostatek polystyrenu. Ten je závislý na styrenu, tedy ropném derivátu, jehož dostupnost se kvůli situaci na trhu zhoršuje. Do toho přichází sezónní nárůst poptávky, protože právě jaro je obdobím, kdy se ve velkém začíná zateplovat. Kombinace těchto faktorů způsobila nejen výrazné zdražení u expandovaného polystyrenu (EPS) o více než pětinu, ale i to, že materiál z trhu prakticky mizí. Výrobci navíc přiznávají, že nejsou schopni garantovat ceny ani termíny dodání a dostupné zásoby směřují především na již nasmlouvané zakázky.

Firmy doporučují odklad staveb

Stavební firmy se tak dostávají do složité situace a některé už začínají brzdit nové projekty. „V některých případech doporučujeme zákazníkům zateplení raději posunout. Nedokážeme garantovat cenu ani termín dodání materiálu,“ dodává Knížek. Podobně situaci popisuje i technik společnosti Zofi fasády Roman Studený: „Polystyren prostě není. A když je, tak za ceny, které se mění doslova ze dne na den.“ Pro investory i domácnosti tak má doporučení: Buď počkat, nebo hledat alternativy, například v podobě minerální vaty či PIR izolací, tedy pěny, které zatím nejsou výpadky tolik zasažené.

Zdražuje i asfalt, ocel a doprava

Problém se přitom zdaleka netýká jen izolací. Růst cen ropy a energií se promítá i do dalších stavebních materiálů. Výrazně zdražují asfaltové směsi i pásy, což komplikuje výstavbu silnic a střech, a kvůli drahé energii roste i cena oceli. Do toho se přidávají vyšší náklady na dopravu, protože zdražující pohonné hmoty prodražují logistiku napříč celým trhem.

Trump prodloužil příměří s Íránem, zároveň ale nařídil pokračovat v blokádě jeho přístavů. Teherán to považuje za porušení dohody a hrozí vojenskou reakcí.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Desítky miliard eur míří na Ukrajinu. EU schválila historickou půjčku

Evropská unie odblokovala klíčovou pomoc Ukrajině i další sankce proti Rusku. Členské státy jednomyslně schválily bezúročnou půjčku pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) na roky 2026 a 2027 a zároveň přijaly už dvacátý balík sankcí vůči Moskvě. Rozhodnutí přišlo poté, co Maďarsko a Slovensko stáhly své výhrady – podmínkou bylo obnovení dodávek ruské ropy ropovodem Družba.

Obě opatření prošla takzvanou písemnou procedurou poté, co je ve středu podpořili velvyslanci členských států při EU. „Oba dokumenty byly přijaty jednomyslně,“ uvedlo kyperské předsednictví s tím, že Unie tím pokračuje v podpoře Ukrajiny v obraně její svrchovanosti.

Podle předsedy Evropské rady Antónia Costy spočívá strategie EU pro dosažení spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině na dvou pilířích: posílení Ukrajiny a zvýšení tlaku na Rusko. „Dnes jsme pokročili v obou oblastech,“ napsal Costa na sociální síti X. „Vyplácení půjčky bude zahájeno co nejdříve a poskytne tak zásadní podporu pro nejnaléhavější rozpočtové potřeby Ukrajiny,“ doplnil kyperský ministr financí Makis Keravnos.

Blokace ze strany Budapešti měla přitom jasné pozadí. Dosluhující premiér Viktor Orbán podmínil souhlas obnovením tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu. Dodávky přitom na Slovensko a do Maďarska přestaly proudit už v lednu, což obě země opakovaně kritizovaly.

Situace se změnila až tento týden. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil dokončení oprav ropovodu a maďarská skupina MOL následně potvrdila, že přeprava může být obnovena. Dnes se tak skutečně stalo – a Budapešť i Bratislava stáhly blokaci.

„Tento evropský balíček posílí naši armádu, poskytne Ukrajině větší stabilitu a umožní nám plnit naše sociální závazky vůči občanům, jak stanoví zákon,“ napsal Zelenskyj na sociální síti Telegram. Peníze od EU jsou určeny především na výrobu zbraní, na nákup těch zbrojních systémů, které Ukrajina ještě nevyrábí, a také na přípravu ukrajinské energetiky a kritické infrastruktury na příští zimu, vysvětlil prezident.

Hrozba státního bankrotu

Schválená půjčka má Ukrajině pomoci zvládnout kritickou finanční situaci v době, kdy válka s Ruskem pokračuje už více než čtyři roky. Peníze mají směřovat na obranu, chod státu i případnou poválečnou obnovu. Bez této pomoci by Kyjevu od druhého čtvrtletí roku 2026 hrozil státní bankrot.

Evropská unie si prostředky půjčí na kapitálových trzích a ručit za ně bude rezervou v rozpočtu. Ukrajina má dluh splatit až poté, co Rusko uhradí válečné reparace.

Pro splnění závazků vůči NATO uděláme vše, řekl Babiš Ruttemu

Česká vláda udělá vše pro to, aby splnila své závazky vůči Severoatlantické alianci, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v Praze. Svou obranyschopnost a závazky považuje podle Babiše vláda za důležité a prioritní. Šéf aliance uvedl, že Česká republika je od vstupu do aliance spolehlivým spojencem a je odhodlána přispívat ke společné obraně. Připomněl, že se NATO kvůli bezpečnostní situaci ve světě loni rozhodlo zvyšovat obranné výdaje.

Nové saknce proti Rusku

Současně přijatý dvacátý balík sankcí míří především na energetiku, finanční služby a obchod. Nová omezení zahrnují úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a také zákaz dovozu některých kovů, chemikálií a kritických minerálů.

Unie zároveň rozšířila seznam takzvané ruské stínové flotily o dalších 46 lodí, které Moskva využívá k obcházení sankcí. Celkem jich je nyní na seznamu 632. Evropská komise také poprvé navrhla využít nástroj proti obcházení sankcí, který umožní zakázat vývoz citlivých technologií do zemí, odkud by mohly směřovat do Ruska.

Na seznam osob a subjektů, které podporují ruský vojensko-průmyslový komplex v jeho válce proti Ukrajině bylo přidáno 60 subjektů, na které se vztahují přísnější vývozní omezení týkající se zboží a technologií dvojího užití, jakož i zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému pokroku ruského obranného a bezpečnostního sektoru.

Celý balík opatření měl být původně schválen už na konci února, kdy si Evropa připomínala čtvrté výročí ruské invaze. Spor o dodávky ropy přes Družbu ale rozhodnutí na týdny zablokoval.

