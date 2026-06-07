Washington chce íránskými miliardami zaplatit škody v Zálivu
Podle zdrojů agentury Reuters se americká vláda pokusí přesměrovat íránská aktiva do států Perského zálivu, kde mají sloužit k obnově a opravám škod způsobených Teheránem. Tento krok přichází v momentě, kdy Írán vlnu úderů proti Kuvajtu a Bahrajnu doplnil o další starty útočných dronů.
Americký ministr financí Scott Bessent již pověřil speciální tým, aby vyhodnotil náklady na škody, které Írán svým arabským sousedům dosud způsobil. Podle informovaného zdroje Reuters prý Spojené státy zvažují využití íránského majetku nejen k pokrytí minulých ztrát, ale i k nápravě jakékoli budoucí destrukce.
Hra o peníze
Toto odhalení přišlo jen den poté, co Mohsen Rezaei, poradce íránského nejvyššího vůdce, sdělil stanici CNN, že mírová dohoda o ukončení tři měsíce trvající války závisí na uvolnění 24 miliard dolarů z íránských aktiv zmrazených ve Spojených státech. Zdroj novinářů v sobotu neupřesnil, o jaký konkrétní typ majetku se ministerstvo financí zajímá, nicméně formulace použitá k popisu nových opatření se nezdá být omezena pouze na již zmrazená aktiva. Hrozba přesměrování íránských peněz by mohla vytvořit nový třecí bod v křehkém úsilí o příměří mezi Washingtonem a Teheránem, které během víkendu znovu testovaly vzájemné údery.
Mírová jednání se zdají být na mrtvém bodě, přestože do Teheránu v sobotu přicestoval ministr ze zprostředkovatelského Pákistánu s dopisem pro íránského nejvyššího vůdce, kterým je ajatolláh Mojtaba Khamenei. Americké síly udeřily v sobotu brzy ráno na íránská pobřežní radarová stanoviště v Goruku a na ostrově Qeshm v strategickém Hormuzském průlivu. Stalo se tak poté, co americké centrální velení vyhodnotilo vypuštěné drony jako hrozbu pro námořní dopravu. Později v sobotu armáda oznámila sestřelení dalších dvou íránských útočných strojů, které ohrožovaly lodní trasy.
Ceny kontejnerové lodní dopravy mezi Asií, Amerikou a Evropou v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Důvodem byly konflikt v Perském zálivu, vyšší ceny pohonných hmot, dopravní zácpy v některých asijských přístavech a nárůst poptávky před vrcholnou sezónou pro rezervaci námořní přepravy, uvedla agentura Bloomberg.
Cena lodní kontejnerové dopravy do Evropy prudce roste. A to ještě ani nezačala vrcholná sezona
Zprávy z firem
Ceny kontejnerové lodní dopravy mezi Asií, Amerikou a Evropou v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Důvodem byly konflikt v Perském zálivu, vyšší ceny pohonných hmot, dopravní zácpy v některých asijských přístavech a nárůst poptávky před vrcholnou sezónou pro rezervaci námořní přepravy, uvedla agentura Bloomberg.
Íránské revoluční gardy uvedly, že v odvetě zasáhly americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Kuvajtská armáda potvrdila, že v sobotu zachytila sedm balistických střel, které proletěly nad obytnými oblastmi. Útoky si vyžádaly materiální škody, obešly se však bez obětí na životech.
V Bahrajnu se rozezněly sirény a obyvatelé byli vyzváni, aby vyhledali úkryt. Kuvajt i Bahrajn tyto údery ostře odsoudily. Írán později prohlásil, že zasáhl americké základny v obou zemích, americká armáda však kontrovala prohlášením, že šest střel bylo zachyceno a osmá, respektive poslední, nedosáhla svého cíle.
Energetická krize
Celý konflikt zásadně narušuje energetickou architekturu světa. Teherán požaduje přístup k miliardám eur z příjmů za ropu, zrušení sankcí na vývoz suroviny a ukončení americké blokády svých přístavů. Zároveň se snaží udržet kontrolu nad Hormuzským průlivem, kudy před válkou protékala asi pětina světového obchodu s ropou. Aktuálně je tato cesta efektivně zablokována.
Donald Trump čelí rostoucímu domácímu politickému tlaku kvůli stoupajícím cenám benzinu a snaze ukončit nepopulární válku. Pro NBC uvedl, že ačkoli byla většina íránských kapacit na výrobu dronů a raket zničena, Teherán má stále k dispozici asi 21 až 22 procent svých střel.
Situaci dále komplikuje paralela v Libanonu, kde při izraelském úderu na vojenské vozidlo zahynuli dva libanonští důstojníci a jeden voják. Írán si klade příměří v Libanonu mezi Izraelem a hnutím Hizballáh jako podmínku pro jakoukoli mírovou dohodu s Washingtonem. Zatímco se pákistánský ministr vnitra Mohsin Naqvi snaží v Teheránu doručit „speciální dopis“ od svého premiéra, šéf libanonské armády Rudolf Haykal překvapivě odcestoval rovněž do Pákistánu. Washington přitom trvá na tom, aby jednání o Libanonu zůstala oddělena od rozhovorů s Íránem. Vůdce Hizballáhu Naim Qassem tento týden odmítl pakt zprostředkovaný USA, protože nepočítal s odchodem izraelských vojsk. Izrael naopak deklaroval, že své operace v zemi nezastaví.