Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Politika Washington chce íránskými miliardami zaplatit škody v Zálivu

Washington chce íránskými miliardami zaplatit škody v Zálivu

Americký prezident Donald Trump
ČTK
nst
nst

Podle zdrojů agentury Reuters se americká vláda pokusí přesměrovat íránská aktiva do států Perského zálivu, kde mají sloužit k obnově a opravám škod způsobených Teheránem. Tento krok přichází v momentě, kdy Írán vlnu úderů proti Kuvajtu a Bahrajnu doplnil o další starty útočných dronů.

Americký ministr financí Scott Bessent již pověřil speciální tým, aby vyhodnotil náklady na škody, které Írán svým arabským sousedům dosud způsobil. Podle informovaného zdroje Reuters prý Spojené státy zvažují využití íránského majetku nejen k pokrytí minulých ztrát, ale i k nápravě jakékoli budoucí destrukce.

Hra o peníze

Toto odhalení přišlo jen den poté, co Mohsen Rezaei, poradce íránského nejvyššího vůdce, sdělil stanici CNN, že mírová dohoda o ukončení tři měsíce trvající války závisí na uvolnění 24 miliard dolarů z íránských aktiv zmrazených ve Spojených státech. Zdroj novinářů v sobotu neupřesnil, o jaký konkrétní typ majetku se ministerstvo financí zajímá, nicméně formulace použitá k popisu nových opatření se nezdá být omezena pouze na již zmrazená aktiva. Hrozba přesměrování íránských peněz by mohla vytvořit nový třecí bod v křehkém úsilí o příměří mezi Washingtonem a Teheránem, které během víkendu znovu testovaly vzájemné údery.

Mírová jednání se zdají být na mrtvém bodě, přestože do Teheránu v sobotu přicestoval ministr ze zprostředkovatelského Pákistánu s dopisem pro íránského nejvyššího vůdce, kterým je ajatolláh Mojtaba Khamenei. Americké síly udeřily v sobotu brzy ráno na íránská pobřežní radarová stanoviště v Goruku a na ostrově Qeshm v strategickém Hormuzském průlivu. Stalo se tak poté, co americké centrální velení vyhodnotilo vypuštěné drony jako hrozbu pro námořní dopravu. Později v sobotu armáda oznámila sestřelení dalších dvou íránských útočných strojů, které ohrožovaly lodní trasy.

Ceny kontejnerové lodní dopravy mezi Asií, Amerikou a Evropou v uplynulém týdnu výrazně vzrostly.

Cena lodní kontejnerové dopravy do Evropy prudce roste. A to ještě ani nezačala vrcholná sezona

Zprávy z firem

Ceny kontejnerové lodní dopravy mezi Asií, Amerikou a Evropou v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Důvodem byly konflikt v Perském zálivu, vyšší ceny pohonných hmot, dopravní zácpy v některých asijských přístavech a nárůst poptávky před vrcholnou sezónou pro rezervaci námořní přepravy, uvedla agentura Bloomberg.

duk

Přečíst článek

Íránské revoluční gardy uvedly, že v odvetě zasáhly americké základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Kuvajtská armáda potvrdila, že v sobotu zachytila sedm balistických střel, které proletěly nad obytnými oblastmi. Útoky si vyžádaly materiální škody, obešly se však bez obětí na životech.

V Bahrajnu se rozezněly sirény a obyvatelé byli vyzváni, aby vyhledali úkryt. Kuvajt i Bahrajn tyto údery ostře odsoudily. Írán později prohlásil, že zasáhl americké základny v obou zemích, americká armáda však kontrovala prohlášením, že šest střel bylo zachyceno a osmá, respektive poslední, nedosáhla svého cíle.

Energetická krize

Celý konflikt zásadně narušuje energetickou architekturu světa. Teherán požaduje přístup k miliardám eur z příjmů za ropu, zrušení sankcí na vývoz suroviny a ukončení americké blokády svých přístavů. Zároveň se snaží udržet kontrolu nad Hormuzským průlivem, kudy před válkou protékala asi pětina světového obchodu s ropou. Aktuálně je tato cesta efektivně zablokována.

Donald Trump čelí rostoucímu domácímu politickému tlaku kvůli stoupajícím cenám benzinu a snaze ukončit nepopulární válku. Pro NBC uvedl, že ačkoli byla většina íránských kapacit na výrobu dronů a raket zničena, Teherán má stále k dispozici asi 21 až 22 procent svých střel.

Situaci dále komplikuje paralela v Libanonu, kde při izraelském úderu na vojenské vozidlo zahynuli dva libanonští důstojníci a jeden voják. Írán si klade příměří v Libanonu mezi Izraelem a hnutím Hizballáh jako podmínku pro jakoukoli mírovou dohodu s Washingtonem. Zatímco se pákistánský ministr vnitra Mohsin Naqvi snaží v Teheránu doručit „speciální dopis“ od svého premiéra, šéf libanonské armády Rudolf Haykal překvapivě odcestoval rovněž do Pákistánu. Washington přitom trvá na tom, aby jednání o Libanonu zůstala oddělena od rozhovorů s Íránem. Vůdce Hizballáhu Naim Qassem tento týden  odmítl pakt zprostředkovaný USA, protože nepočítal s odchodem izraelských vojsk. Izrael naopak deklaroval, že své operace v zemi nezastaví.

Související

Karel Pučelík: Špinavá hra Jeffa Bezose. Proč jsou jeho daňové návrhy nesmyslné?

Špinavá hra Jeffa Bezose. Proč jsou jeho daňové návrhy nesmyslné?
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Miliardář Jeff Bezos navrhuje zrušit daně polovině Američanů. Je to čirý populismus. Ve své podstatě ale nemá smysl se s jeho teoriemi vážně zabývat, protože je to jen další úhybný manévr od důležitější otázky – zda by on a další ultrabohatí neměli platit vyšší daně. Nebo alespoň nějaké.

Čtvrtý nejbohatší člověk planety a zakladatel Amazonu Jeff Bezos se před několika dny nechal slyšet, že by chudší polovina Američanů neměla platit vůbec žádné daně z příjmu. „Neměli bychom žádat zdravotní sestru z Queensu, aby posílala peníze do Washingtonu,“ řekl v rozhovoru pro stanici CNBC.

Jeho výrokům se pochopitelně dostalo slušné pozornosti. Kdo by nechtěl, aby mu měsíčně na účtě zůstalo o zhruba tisíc dolarů víc? Bezos naznačuje, že tyto peníze mnohé nízko- až středněpříjmové dělí od kýžené stability, mohli by je využít na bydlení, jídlo, vzdělání pro děti a další nezbytné životní náklady.

Snaha odvrátit pozornost od sebe

Přestože jeho teorie zní lákavě, neměli bychom ho vůbec poslouchat, jako biblického hada, který nabízel Evě jablko. V první řadě je to totiž Bezosova taktika, jak odvrátit pozornost od sebe samého. Všimněme si, že s nápadem nevyrazil z ničeho nic, v rozhovoru to byla odpověď na otázku, zda by ultrabohatí neměli platit větší daně.

Zdanění ultrabohatých není radikální. Nechat platit miliardáře méně než zaměstnance, to je radikální

Money

Otázka zdanění (super)bohatých je dosud tématem, které dostává nálepku radikálnosti a politici se ho většinou štítí. I ekonomické výzkumy však ukazují, že nerovnost je jedním z největších problémů dneška. Bez daňové reformy se dál nepohneme.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Záleží mu tedy na obyčejných lidech, nebo chce spíše utnout diskusi o svých vlastních penězích? Bezos sám je známý tím, že neplatí téměř žádné daně z příjmů, ačkoli si klidně může dovolit pronajmout celé Benátky.

Bezos a podobně i další úspěšní podnikatelé mají svůj mediální obraz postavený na tom, že oni jsou ti schopní, oni vědí, oni mají něco za sebou, tudíž je dobré je poslouchat. Někdy to tak skutečně může být, ale v případě tohoto rozhovoru Bezosova aura úspěchu zakrývá fakt, že návrh je v této podobě ekonomický nesmysl.

Miliardář sice tvrdí, že by se nic nestalo, protože 40 procent daňového výběru stejně obstarává jedno procento nejbohatších. Přesto pokud by Američané (i jiné národy) přestaly danit příjmy poloviny obyvatel, byl by to zásek do rozpočtu gigantických rozměrů.

Manažerům stouply výdělky za posledních pět let o půlku, zaměstnancům klesly o dvanáct procent

Money

Zatímco výdělky manažerů od roku 2019 celosvětově vzrostly o 54 procent, zaměstnancům klesly o 12 procent. Organizace Oxfam, která přehled vypracovala, požaduje vyšší zdanění superbohatých a spravedlivější mzdy

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Jen dodejme, že americký rozpočet je už dnes rekordně zadlužený, takže na místě rozhodně není hledání způsobů, jak daňový výběr osekat, ale naopak hledat nové zdroje.

Takový výpadek zdaleka nemohou vyřešit jen Bezosem navrhované úspory, racionalizace a efektivita státní správy. Peníze by chyběly, a to velmi znatelně. Důsledky by dopadly v první řadě na veřejné služby, sociální stát, dostupnost vzdělání a zdravotnictví. Třeba i plat oné zdravotní sestry z Queensu. Bezosův návrh by tak ve výsledku ohrozil nejvíce ty, kterých se nyní (na oko) zastává.

Jako když utečete bez placení

Vedle toho, že návrh není ekonomicky uskutečnitelný, je i poměrně bizarní. Nejlépe to shrnul v podcastu investor a zastánce daně z bohatství Gary Stevenson: „Představme si, že bohatý člověk jde s chudým přítelem na večeři. Když dojde na placení, tak boháč praví: ‚Já vím, že máš hluboko do kapsy, ale platit za tebe nebudu. Mám jiný nápad. Co kdybychom utekli bez placení oba?‘“

Karel Pučelík: Vítězi války jsou ultrabohatí. Jako vždycky

Názory

Máme to nejhorší za sebou? S Donaldem Trumpem v Bílém domě to nemůže s jistotou nikdo nemůže tvrdit, ani on sám. Prozatímní vyústění konfliktu s Íránem však působí značně bizarně. Vítěz se hledá těžko, zato poražených jsou zástupy. Patříme mezi ně my všichni.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Bezos v podstatě jen přenáší náklady na někoho jiného. Jako vždy platí, že není radno věřit někomu, kdo chce rozdávat, ale zároveň neuvede, kde na výdaje vezme.

Snížení daňové zátěže nízko- a středněpříjmových zaměstnanců přitom není od věci, řada států to ostatně praktikuje. Nesmí se ale skončit jen u toho. Myšlenka samotná není náhradou za daň z bohatství.

S miliardáři nelze soupeřit

Na problém také nelze nahlížet jen z rozpočtového hlediska. Neblahým znakem naší doby totiž je vysoká a rostoucí nerovnost. Ultrabohatí takřka všude po světě vlastní stále větší podíly ekonomiky. Jejich bohatství je obrovské, ale když už bohatý jste, další přísun peněz vás nepřiměje zvýšit spotřebu.

Co tedy uděláte? Budete nakupovat aktiva – nemovitosti, akcie, zlato, a podobně. To zvyšuje cenu. Není náhoda, že akcie, bydlení i zlato se pohybují kolem maxim, i když je svět na pokraji největší energetické krize moderních dějin.

Bernard Arnault

Krvácející miliardáři. Kdo v roce 2026 zatím prodělává kalhoty

Trhy

Ačkoli se trhy navzdory geopolitické situaci drží poblíž historických maxim, zdaleka ne všichni na aktuálním vývoji vydělávají. Při pohledu na index miliardářů se ukazuje, že zejména evropský spotřebitelský sektor a asijské energie jsou výrazně pod tlakem. A tak v letošním roce prodělávají zejména Bernard Arnault, Mukesh Ambani, ale překvapivě také slavní miliardáři sázející na umělou inteligenci, vyplývá z dat agentury Bloomberg.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Běžní zaměstnanci, jejichž mzdy tak rychle nerostou, jsou z trhů vytlačováni. S miliardáři nemohou soupeřit. To, že jim Bezos nechá v kapse o pár tisíc víc, tedy neznamená, že se budou mít lépe. Všeobecnému zdražování stejně nebudou stíhat.

Lidstvo však poznalo dobu, kdy si obyčejní zaměstnanci (tedy přesněji ti na Západě) mohli bydlení dovolit. Před nástupem Ronalda Reagana a Margaret Thatcherové také ultrabohatí platili mnohem větší daně. Vyšší zdanění plnilo i jakousi regulační roli.

Nerovnost je jedním z největších problémů dnešní doby, nejde jen o spravedlnost, ale i efektivitu ekonomiky. I proto je třeba o zdanění bohatství přemýšlet.

Související

Rekonstrukce ikonického hotelu Waldorf Astoria v New Yorku za pět až šest miliard dolarů ale zatím naráží na realitu trhu. Prodalo se jen minimum bytů.

Přestavba luxusního hotelu Waldorf Astoria v New Yorku stojí miliardy. Jenže byty nikdo nechce

Reality

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Léto na kolejích přinese desítky výluk a oprav, modernizace České Třebové ovlivní spoje na hlavním koridoru

Vlaková doprava
Shutterstock
ČTK
ČTK

V letních měsících budou komplikovat cestování vlakem po republice vedle výstavby tratí také jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musejí připravit i například v úsecích Běšiny - Klatovy, Mimoň - Jablonné v Podještědí nebo Kaštice - Žatec-západ. Uvedl zo mluvčí Správy železnic (SŽ) David Kabele.

Léto se pro opravy využívá nejen kvůli příznivějšímu počasí, ale také podle požadavků objednavatelů dopravy a dopravců, uvedl Kabele. "O prázdninách totiž děti a studenti nedojíždějí do škol a díky dovoleným je méně i lidí, kteří jezdí do práce," doplnil.

V létě bude pokračovat modernizace železničního uzlu Česká Třebová, která začala loni a potrvá do roku 2032. V době letních prázdnin postupně začnou práce v jednotlivých kolejích směrem na Dlouhou Třebovou, Třebovice v Čechách i Opatov. Výluky mohou ovlivnit plynulost provozu a způsobovat zpoždění vlaků. V části úseku mezi Kolínem a Pardubicemi se bude jezdit po jedné koleji kvůli pravidelné obnově koridoru.

Modernizace a zastavený provoz

Jednokolejný provoz je také na trati mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem. V úsecích Přibyslav - Pohled a Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou se v polovině července na několik dní provoz zcela zastaví. Modernizace s dopadem na železniční dopravu pokračuje rovněž v úseku Chomutov - Most.

V Praze se omezení týkají cestujících na tratích od Kladna a Kralup nad Vltavou. V souvislosti s modernizací Masarykova nádraží vlaky od začátku června končí ve stanici Praha-Bubny. Výluka by měla trvat do prosince.

Dopad na cestující bude mít také pokračující rekonstrukce tratě mezi Valašskou Polankou a Horní Lidčí, kde je od prosince zastavený provoz kvůli opravám po sesuvu svahu. Od začátku července do poloviny srpna vlaky nepojedou mezi Bylnicí a Horní Lidčí, následně od prosince mezi Valašskými Klobouky a Horní Lidčí.

Řada stanic bude plně zmodernizována

Výluky se během léta dotknou také úseků Střelice - Moravské Bránice, Chotěboř - Ždírec nad Doubravou, Praha-Smíchov - Praha-Žvahov, Měcholupy - Žatec, Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí, Moravský Beroun - Valšov, Sokolnice-Telnice - Holubice nebo Lázně Bělohrad - Stará Paka. "Z větších staveb dokončíme ještě v červnu modernizaci stanice Jihlava město (s navazujícím terminálem budovaným městem), na konci léta pak bude hotová modernizace havířovské stanice včetně trati Havířov - Havířov střed," dodal Kabele.

Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor při výstavbě tratí. SŽ letos hospodaří s částkou 72,2 miliardy korun, což je proti loňskému rozpočtu o 9,5 miliardy korun víc.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související