Konec příměří? USA i Írán pokračují v útocích

Válka mezi Íránem a USA pokračuje
ČTK
Na Blízkém východě od dubna panuje křehké příměří. O víkendu ale obě válčící strany opět pokračovaly v ostřelování nepřítele. Přitom nadále pokračují jednání o prodloužení křehkého příměří mezi USA a Íránem.

Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle nich agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy naopak uvedly, že jejich letectvo zaútočilo na neupřesněnou leteckou základnu, která byla podle nich využita při americkém útoku na telekomunikační věž na ostrově Sirík. Vzájemné útoky se odehrávají poté, co obě strany v dubnu podepsaly příměří.

Blízký východ

Klíčové momenty války

Od útoku Hamásu na Izrael po regionální konflikt zasahující Gazu, Libanon, Rudé moře i Írán.

Časová osa
Začátek současné války 7. října 2023 útok Hamásu na jih Izraele spustil izraelskou vojenskou operaci v Gaze
7. 10. 2023
 
Útok Hamásu na Izrael Ozbrojenci Hamásu zaútočili na jih Izraele, zabíjeli civilisty a vojáky a odvlekli rukojmí do Gazy.
8. 10. 2023
 
Do konfliktu vstupuje Hezbollah Íránem podporovaný Hezbollah začal ostřelovat sever Izraele z Libanonu.
27. 10. 2023
 
Izraelská pozemní operace v Gaze Izrael zahájil rozsáhlou pozemní invazi do Pásma Gazy.
podzim 2023
 
Rudé moře a Húsíové Jemenští Húsíové napojení na Írán začali útočit na lodní dopravu a rozšířili konflikt na klíčovou obchodní trasu.
2024–2025
 
Válka se prodlužuje Boje v Gaze, otázka rukojmích a humanitární krize se staly jádrem dlouhodobého konfliktu.
2026
 
Přímá eskalace s Íránem Konflikt se rozšířil do přímých útoků a protiútoků mezi USA, Izraelem a Íránem.
květen 2026
 
Libanon znovu v centru dění Izrael rozšířil operace na jihu Libanonu proti infrastruktuře Hizballáhu.
Hlavní bojiště Gaza
Regionální fronta Libanon
Strategická trasa Rudé moře
Širší konflikt Írán
Časová osa shrnuje hlavní milníky konfliktu. Vývoj se rychle mění a některé údaje, zejména počty obětí nebo rozsah vojenských operací, je nutné před publikací aktualizovat podle posledních zpráv.
Zdroje: Reuters, AP, CFR. Widget je redakční přehled a nenahrazuje detailní zpravodajskou chronologii.

Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) v příspěvku na sociální síti X uvedlo, že Írán sestřelil americký dron MQ-1 operující nad mezinárodními vodami. Americké stíhačky proto v reakci zničily íránskou protivzdušnou obranu, pozemní řídící stanici a dva jednorázové útočné drony. Velitelství dodalo, že žádný americký vojenský personál nebyl zraněn.

Síly íránských gard dnes zaútočily na základnu, kterou americká armáda podle nich používá k útokům na íránské území, její lokalitu ale neupřesnily. Kuvajtská armáda nicméně krátce předtím oznámila, že čelila útokům dronů a raket.

Krize v Hormuzském průlivu

Hormuz se po válce nemusí vrátit k normálu. Rejdaři budou riziko počítat ještě roky

Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle analytiků nemusejí vrátit na předválečnou úroveň ani po případné mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Rejdaři budou dál zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu a možnost obnovení bojů. Omezený provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras by tak mohl mít dlouhodobý dopad na trh s ropou, LNG i hnojivy, uvedla CNBC.

Jednání pokračují

Obě země se ostřelovaly i minulý týden, kdy Írán zaútočil na americkou leteckou základnu poté, co americká armáda provedla údery namířené proti íránské operaci dronů poblíž Hormuzského průlivu.

Válku na Blízkém východě rozpoutaly 28. února USA a Izrael leteckými útoky na Írán. Teherán odpověděl údery na státy Perského zálivu a americké vojenské objekty v regionu. V oblasti platí od 8. dubna křehké příměří, o jehož dalším prodloužení se nadále jedná.

Teherán také v reakci na americko-izraelský útok z větší části zablokoval dopravu přes Hormuzský průliv, kudy před válkou proudily významné světové dodávky ropy, ropných produktů či zkapalněného zemního plynu (LNG).

