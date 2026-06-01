Konec příměří? USA i Írán pokračují v útocích
Na Blízkém východě od dubna panuje křehké příměří. O víkendu ale obě válčící strany opět pokračovaly v ostřelování nepřítele. Přitom nadále pokračují jednání o prodloužení křehkého příměří mezi USA a Íránem.
Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle nich agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy naopak uvedly, že jejich letectvo zaútočilo na neupřesněnou leteckou základnu, která byla podle nich využita při americkém útoku na telekomunikační věž na ostrově Sirík. Vzájemné útoky se odehrávají poté, co obě strany v dubnu podepsaly příměří.
Klíčové momenty války
Od útoku Hamásu na Izrael po regionální konflikt zasahující Gazu, Libanon, Rudé moře i Írán.
Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM) v příspěvku na sociální síti X uvedlo, že Írán sestřelil americký dron MQ-1 operující nad mezinárodními vodami. Americké stíhačky proto v reakci zničily íránskou protivzdušnou obranu, pozemní řídící stanici a dva jednorázové útočné drony. Velitelství dodalo, že žádný americký vojenský personál nebyl zraněn.
Síly íránských gard dnes zaútočily na základnu, kterou americká armáda podle nich používá k útokům na íránské území, její lokalitu ale neupřesnily. Kuvajtská armáda nicméně krátce předtím oznámila, že čelila útokům dronů a raket.
Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle analytiků nemusejí vrátit na předválečnou úroveň ani po případné mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Rejdaři budou dál zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu a možnost obnovení bojů. Omezený provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras by tak mohl mít dlouhodobý dopad na trh s ropou, LNG i hnojivy, uvedla CNBC.
Jednání pokračují
Obě země se ostřelovaly i minulý týden, kdy Írán zaútočil na americkou leteckou základnu poté, co americká armáda provedla údery namířené proti íránské operaci dronů poblíž Hormuzského průlivu.
Válku na Blízkém východě rozpoutaly 28. února USA a Izrael leteckými útoky na Írán. Teherán odpověděl údery na státy Perského zálivu a americké vojenské objekty v regionu. V oblasti platí od 8. dubna křehké příměří, o jehož dalším prodloužení se nadále jedná.
Teherán také v reakci na americko-izraelský útok z větší části zablokoval dopravu přes Hormuzský průliv, kudy před válkou proudily významné světové dodávky ropy, ropných produktů či zkapalněného zemního plynu (LNG).
Investor do technologického sektoru si může připadat, že se ocitl zpět v devadesátých letech před prasknutím takzvané dot.com bubliny. Firmy jako Nokia, Dell, Micron nebo Intel narostly v posledních měsících o stovky procent. Důvod je přitom zřejmý: umělá inteligence a budování infrastruktury pro její fungování.
