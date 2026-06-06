Cena lodní kontejnerové dopravy do Evropy prudce roste. A to ještě ani nezačala vrcholná sezona
Ceny kontejnerové lodní dopravy mezi Asií, Amerikou a Evropou v uplynulém týdnu výrazně vzrostly. Důvodem byly konflikt v Perském zálivu, vyšší ceny pohonných hmot, dopravní zácpy v některých asijských přístavech a nárůst poptávky před vrcholnou sezónou pro rezervaci námořní přepravy, uvedla agentura Bloomberg.
Cena za 40stopý kontejner dopravený z Asie do severní Evropy vzrostla v pátek na 3 649 dolarů (asi 77 tisíc korun). To je podle údajů norské analytické společnosti Xeneta, zaměřené na nákladní dopravu, o 27 procent více než o týden dříve. Kontejner z Asie na západní pobřeží USA pak zdražil o pětinu na 3 933 dolarů, uvedl Bloomberg.
Čísla společnosti Xeneta ukazují, že dopravní sazby mezi Asii a USA se od začátku války Spojených států s Íránem 28. února zvýšily o 109 procent. Poplatky za kontejnery směřující do Evropy pak zdražily o více než 50 procent. Dopravci zvyšují ceny o příplatky za dražší paliva a nutí exportéry nést náklady spojené s energetickou krizí, podotkl Bloomberg.
Ceny za dopravu jednoho kontejneru do začátku června 2026 (v dolarech):
Kromě rostoucích poplatků za dopravu začíná být navíc problémem dopravní kapacita, omezená před nejrušnějšími měsíci v roce pro doplňování zásob — červencem a srpnem. Zásilky přesměrované kvůli zablokovanému Hormuzskému průlivu způsobují zácpy v jihovýchodních asijských centrech včetně Singapuru a malajsijského Port Klang, čímž zvyšují tlak na kapacitu pro obchodní trasy daleko od Perského zálivu.
Hormuzský průliv se po týdnech ochromení znovu pomalu probouzí, tankery ale často plují potmě a vypínají sledovací systémy. Podle Reuters se z Perského zálivu dostává ven víc ropy než dřív, pořád jde ale jen o zlomek předválečného objemu. Trh se navíc ani po případném znovuotevření úžiny nemusí vrátit k normálu.
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Hormuzský průliv se po týdnech ochromení znovu pomalu probouzí, tankery ale často plují potmě a vypínají sledovací systémy. Podle Reuters se z Perského zálivu dostává ven víc ropy než dřív, pořád jde ale jen o zlomek předválečného objemu. Trh se navíc ani po případném znovuotevření úžiny nemusí vrátit k normálu.
„Problémy v přístavech jsou pro dodavatelské řetězce toxické, zejména v překladištních uzlech s globálním významem v jihovýchodní Asii,“ řekl hlavní analytik společnosti Xeneta Peter Sand. „To způsobuje masivní tržní výkyvy i na trasách jako v Tichomoří, které neprocházejí přes Blízký východ,“ dodal.
S rostoucími obavami, že ceny ropy zůstanou i ve druhé polovině roku vyšší, může být pro nárůst kontejnerových sazeb ještě více prostoru, dodal.
„Vlna zvyšování přepravních sazeb nabírá na síle,“ řekl Sand. „Pokud exportéři budou chtít rezervovat termíny dopředu, pak dopravci budou ceny stále zvyšovat – a trh může být ještě daleko od svého vrcholu napříč globálním obchodem,“ dodal.
Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle analytiků nemusejí vrátit na předválečnou úroveň ani po případné mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Rejdaři budou dál zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu a možnost obnovení bojů. Omezený provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras by tak mohl mít dlouhodobý dopad na trh s ropou, LNG i hnojivy, uvedla CNBC.
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Dodávky ropy přes Hormuzský průliv se podle analytiků nemusejí vrátit na předválečnou úroveň ani po případné mírové dohodě mezi Washingtonem a Teheránem. Rejdaři budou dál zvažovat bezpečnostní rizika v Perském zálivu a možnost obnovení bojů. Omezený provoz v jedné z nejdůležitějších světových námořních tras by tak mohl mít dlouhodobý dopad na trh s ropou, LNG i hnojivy, uvedla CNBC.
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