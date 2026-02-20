Dovolená levněji? Silná koruna láká ke směně

Vyberte si z našich newsletterů

Dovolená za levněji? Silná koruna láká ke směně
Lukáš Kovanda
Koruna je stále poměrně silná. Vydrží to až do dovolených, nebo je lepší nakupovat devizy nyní? Tak si to shrňme.

Čtyři zásadní otázky a odpovědi ohledně aktuálního kurzu korunu a jeho další vývoje, i s ohledem na směnu koruny a deviz před dobou dovolených.

Proč je koruna nyní tak silná?

Zaprvé, Česká národní banka si udržuje úrokové sazby relativně vysoko ve srovnání s Evropskou centrální bankou, což láká investory, kteří chtějí zhodnotit peníze v korunách.

Daří se také zahraničnímu obchodu, neboť jeho loňský přebytek, zhruba 217 miliard korun, je nominálně druhý nejvyšší v historii, přičemž za rekordním předloňským údajem, zhruba 221 miliard, zaostává jen o čtyři miliardy korun. Výrazný přebytek zvyšuje poptávku po koruně, neboť vývozci ji musí nakupovat za své v zahraničí utržené devizy, aby mohli v tuzemsku třeba vyplácet mzdy nebo odvádět daně.

Naopak, dovoz do Česka, jenž tedy ovšem za vývozem citelně zaostává, když je výsledkem takřka rekordní přebytek, znamená nákup deviz za koruny, což poptávku po české měně snižuje. Tuzemské firmy za dovoz pochopitelně platí v devizách, nikoli v korunách.

Zatřetí, vůči americkému dolaru koruna těží z politických nejistot v USA a obav z tamního zadlužení

Mají cestovatelé nyní ideální příležitost pro směnu?

Ano, současný kurz je pro cestovatele příznivý. Vůči dolaru nedávno koruna dokonce vykázala nejsilnější úroveň od roku 2014. Poměrně silná je i vůči euru, přičemž další výrazné zpevnění české měny příliš čekat nelze, takže kdo smění nyní, neměl by si vyčítat, že tak učinil příliš brzy.  

Bude koruna, popřípadě proč oslabovat?

Nelze čekat velké pohyby. Trh nyní počítá pro příštích dvanáct měsíců s mírným posílením koruny vůči dolaru, z 20,7 na 20,3 koruny za dolar. Vůči euru by měla zpevnit z 24,3 na 24,2 koruny za euro. Pokud by ale letos ČNB přistoupila k více než jednomu snížení své základní úrokové sazby, koruna naopak vůči euru mírně oslabí, vůči dolaru by pak víceméně stagnovala.

Guvernér České národní banky Aleš Michl

Vyčkat, nebo směnit?

Kdo potřebuje eura na jaro, pro toho je současný kurz je výhodný. Z výše uvedeného plyne, že není příliš velký důvod vyčkávat na výrazné posílení české měny. Koruna dokonce může do léta mírně oslabit, pokud ČNB bude uskuteční a/nebo bude signalizovat výraznější letošní redukci svých sazeb, tedy více než jednu. Kdo má tu možnost, nechť rozloží směnu na více částí (např. část teď, část v květnu), čímž zprůměruje kurz a ztlumí dopad případných jeho výraznějších výkyvů. 

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Aleš Michl

Digitální euro nebude levné. Banky vyjde až na šest miliard eur

Digitální euro nebude levné. Banky vyjde až na šest miliard eur
ČTK
nst
nst

Zavedení digitálního eura by mohlo evropské banky během prvních čtyř let stát čtyři až šest miliard eur, tedy zhruba 97 až 145,5 miliardy korun. Uvedl to člen Rady guvernérů Evropské centrální banky Piero Cipollone, který má projekt v rámci ECB na starosti.

Samotnou centrální banku by zavedení nové digitální měny mělo vyjít přibližně na 1,3 miliardy eur, přičemž provoz digitálního eura by měl stát zhruba 300 milionů eur ročně.

ECB ve spolupráci se soukromými dodavateli buduje infrastrukturu, která umožní obyvatelům eurozóny držet digitální euro přímo na účtech u centrální banky. Občané EU mimo eurozónu budou moci digitální euro používat také, pokud jejich národní centrální banka uzavře s ECB příslušnou dohodu.

Ruský prezident Vladimir Putin

Projekt čeká na schválení

Projekt však zatím čeká na schválení evropské legislativy, která by ECB umožnila digitální měnu vydat. Podle centrální banky má digitální euro pomoci udržet roli veřejných peněz v digitální ekonomice, sjednotit roztříštěný platební trh a snížit závislost na neevropských poskytovatelích platebních služeb. Cílem je posílit měnovou suverenitu a ekonomickou bezpečnost Evropské unie.

„Odhady, které jsme vypracovali na základě informací od bank, ukazují, že náklady na zavedení budou činit za čtyři roky čtyři až šest miliard eur, což jsou asi tři procenta toho, co každoročně utratí za údržbu IT systémů,“ uvedl Cipollone před italským parlamentním výborem pro banky.

Banky by si podle návrhu mohly část nákladů kompenzovat poplatky, které budou vybírat od obchodníků za zprostředkování plateb digitálním eurem. Právě banky totiž zákazníkům poskytnou mobilní aplikace potřebné k používání nové měny. Zároveň ale nebudou muset odvádět část poplatků soukromým platebním sítím, protože ECB za využívání své infrastruktury žádné poplatky plánovat nechce.

Lék Ozempic

Naopak obchodníci by na digitálním euru mohli ušetřit. Poplatky za tyto platby mají být zastropovány a nižší než u současných bezhotovostních transakcí, které zpracovávají společnosti jako Mastercard či Visa.

ECB nyní vybírá banky, které se zapojí do pilotní fáze projektu před plánovaným spuštěním digitálního eura v roce 2029, uvedla agentura Reuters.

Euro měna

Co když tu na všechno ostatní nebude Mastercard? Britské banky se chtějí vymanit ze závislosti na USA

Co když tu na všechno ostatní nebude Mastercard? Britské banky se chtějí vymanit ze závislosti na USA
iStock
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Venezuela, Grónsko, celní smršť. Spojené státy aktuálně nejsou zrovna spolehlivým partnerem. Donald Trump se konfliktů nebojí, ostatně má v rukou řadu nástrojů, jak si vynucovat poslušnost. Jedním z nich mohou být i obyčejné platební karty. Evropané si to začínají uvědomovat. Zdá se, že nejdál jsou Britské banky.

Evropská ekonomika je navázaná na americké firmy, a to v takovém rozsahu, jaký si ani neuvědomujeme. Americké systémy jsou běžnou součástí každodenního života. Dominance se však nyní jeví jako potenciální ohrožení.

Uvědomují si to i britské banky, které hledají možnost, jak být odolnější vůči nejistotě Spojených států pod vedením Donalda Trumpa. Včera se vedení špiček z londýnské City sešly, aby probraly vznik alternativy k platebním kartám Visa a Mastercard, jak uvádí deník The Guardian.

Idea národního systému není zcela nová záležitost. Diskutuje se o ní už delší dobu, ale aktuální chování Trumpovy administrativy se ukazuje jako silná motivace k rychlejšímu brainstormingu. Obě platební sítě sídlí v USA, a proto panují obavy, že by je Trump mohl nechat v průběhu nějaké z dalších roztržek pro Británii nebo celou Evropu „vypnout“.

Dosud takový scénář nebyl příliš pravděpodobný, Mastercard ani Visa odchod z Británie neplánují (a s bankami podle všeho spolupracují), ale s Donaldem Trumpem v Bílém domě není nic nemožné.

Trump nemá nic jistého. Chystá se ovlivnit klíčové volby?

Ekonomická apokalypsa

Omezení fungování Visy i Mastercard by pro britskou ekonomiku znamenalo v současném stavu takřka apokalypsu. Podle nedávných statistik využívá systémy 95 procent karetních operací. „Kdyby byly Mastercard a Visa zrušeny, vrátili bychom se do 50. let minulého století,“ řekl deníku jeden z představitelů finančního sektoru.

Jako empirický příklad se nabízí zkušenost z Ruska, odkud po zavedení sankcí obě firmy odešly. Mnoho lidí tehdy zůstalo bez přístupu k penězům. The Guardian navíc připomíná, že v Rusku bylo na zmíněných firmách závislých „pouhých“ šedesát procent plateb. Na Británii by tedy podobná situace dopadla výrazněji.

Potenciální vážnost dopadů podtrhuje fakt, že Britové platí kartami nejvíce v Evropě. Více než šedesát procent transakcí je placeno kartou a mnoho lidí platí i mobilem či jinou bezkontaktní možností.

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Nejen Británie

Podle dostupných informací by systém neměl vzniknout na zelené louce, ale spíše jako vylepšení aktuální infrastruktury. Nemusí přitom posloužit jen v případě amerického zásahu. „V náročném a měnícím se prostředí kybernetických a operačních rizik by mohl poskytnout určitou míru dodatečné odolnosti v britském platebním prostředí jako doplňková platební síť pro vzácné případy narušení provozu stávajících sítí,“ uvedla viceguvernérka Bank of England Sarah Breedenová.

O podobném opatření se nyní hovoří i na půdě Evropské unie. Potenciální hrozba totiž nestojí jen před Británií. S nezávislým platebním systémem přišla už například Indie.

Téma to rozhodně je i pro Česko. Češi jsou sice známí tím, že se dokážou platbě kartou vyhnout, zvláště pokud jde o daně, ale i tak je podíl karetních transakcí zásadní, stejně tak i důležitost Visy a Mastercard.

