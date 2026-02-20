Dovolená levněji? Silná koruna láká ke směně
Koruna je stále poměrně silná. Vydrží to až do dovolených, nebo je lepší nakupovat devizy nyní? Tak si to shrňme.
Čtyři zásadní otázky a odpovědi ohledně aktuálního kurzu korunu a jeho další vývoje, i s ohledem na směnu koruny a deviz před dobou dovolených.
Proč je koruna nyní tak silná?
Zaprvé, Česká národní banka si udržuje úrokové sazby relativně vysoko ve srovnání s Evropskou centrální bankou, což láká investory, kteří chtějí zhodnotit peníze v korunách.
Daří se také zahraničnímu obchodu, neboť jeho loňský přebytek, zhruba 217 miliard korun, je nominálně druhý nejvyšší v historii, přičemž za rekordním předloňským údajem, zhruba 221 miliard, zaostává jen o čtyři miliardy korun. Výrazný přebytek zvyšuje poptávku po koruně, neboť vývozci ji musí nakupovat za své v zahraničí utržené devizy, aby mohli v tuzemsku třeba vyplácet mzdy nebo odvádět daně.
Naopak, dovoz do Česka, jenž tedy ovšem za vývozem citelně zaostává, když je výsledkem takřka rekordní přebytek, znamená nákup deviz za koruny, což poptávku po české měně snižuje. Tuzemské firmy za dovoz pochopitelně platí v devizách, nikoli v korunách.
Zatřetí, vůči americkému dolaru koruna těží z politických nejistot v USA a obav z tamního zadlužení.
Česká koruna zůstává podle lednového indexu Big Mac podhodnocená vůči americkému dolaru, i když méně než v loňském létě. V polovině ledna činilo podhodnocení 10,2 procenta, zatímco v červencovém měření přesahovalo 14,6 procenta. Uvedl to analytik společnosti Purple Trading Petr Lajsek.
Koruna zůstává podle Big Mac indexu podhodnocená
Mají cestovatelé nyní ideální příležitost pro směnu?
Ano, současný kurz je pro cestovatele příznivý. Vůči dolaru nedávno koruna dokonce vykázala nejsilnější úroveň od roku 2014. Poměrně silná je i vůči euru, přičemž další výrazné zpevnění české měny příliš čekat nelze, takže kdo smění nyní, neměl by si vyčítat, že tak učinil příliš brzy.
Bude koruna, popřípadě proč oslabovat?
Nelze čekat velké pohyby. Trh nyní počítá pro příštích dvanáct měsíců s mírným posílením koruny vůči dolaru, z 20,7 na 20,3 koruny za dolar. Vůči euru by měla zpevnit z 24,3 na 24,2 koruny za euro. Pokud by ale letos ČNB přistoupila k více než jednomu snížení své základní úrokové sazby, koruna naopak vůči euru mírně oslabí, vůči dolaru by pak víceméně stagnovala.
Česká národní banka (ČNB) se bude snažit držet úrokové sazby nad inflací. Ta by se podle očekávání měla pohybovat kolem dvou procent, nad touto úrovní by měly být sazby. Letos by mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní. Nedá se očekávat, že hypotéky budou tak levné jako dřív. V pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News to řekl guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl.
Michl: Letos by sazby mohly mírně klesnout, nebo zůstat stabilní
Vyčkat, nebo směnit?
Kdo potřebuje eura na jaro, pro toho je současný kurz je výhodný. Z výše uvedeného plyne, že není příliš velký důvod vyčkávat na výrazné posílení české měny. Koruna dokonce může do léta mírně oslabit, pokud ČNB bude uskuteční a/nebo bude signalizovat výraznější letošní redukci svých sazeb, tedy více než jednu. Kdo má tu možnost, nechť rozloží směnu na více částí (např. část teď, část v květnu), čímž zprůměruje kurz a ztlumí dopad případných jeho výraznějších výkyvů.