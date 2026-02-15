Macinka svými názory na mnichovské konferenci provokoval Clintonovou i Sikorskiho

Postup prezidenta Donalda Trumpa ve Spojených státech je reakcí na to, že se v některých politických oblastech zašlo až příliš daleko. V panelové debatě na Mnichovské bezpečnostní konferenci to v sobotu večer řekl český ministr zahraničí Petr Macinka. Hlasitý nesouhlas s jeho názorem vyjádřila bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová.
Macinka vystoupil v panelové diskuzi, která zakončila veřejný program Mnichovské bezpečnostní konference. Spolu s ním na pódiu na téma rozkolu na Západě hovořili bývalá šéfka americké diplomacie Clintonová, polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski, bulharský politolog Ivan Krastev a politolog Gladden Pappin z Maďarského ústavu mezinárodních záležitostí.
"Myslím, že to, co dělá Trump v Americe, je reakcí na to, že v některých politických oblastech se zašlo příliš daleko, příliš daleko od běžných lidí, příliš daleko od reality," uvedl Macinka. "Nesouhlasím s genderovou revolucí, s klimatickým alarmismem... Myslím, že jsou jen dvě pohlaví... a zbytek je pravděpodobně sociální konstrukt," dodal ministr. Do řeči mu přitom skočila Clintonová, která vyjádřila nesouhlas.
Macinka ocenil projev Rubia: Podepsal bych každé slovo
Ministr zahraničí Petr Macinka ocenil dnešní projev šéfa americké diplomacie Marka Rubia na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Označil ho za civilizační a řekl, že by podepsal každé jeho slovo. Dodal, že Evropa by měla být více soběstačná.
Macinka rovněž uvedl, že podle něj je Západ rozdělený, na jedné straně stojí konzervatismus a na druhé progresivismus, "který odmítá tradice a přináší umělé koncepty sociálního inženýrství". Dodal, že on sám se považuje za konzervativního politika.
Český ministr zahraničí se v debatě několikrát názorově střetl také s polským kolegou Sikorským. Neshodli se mimo jiné právě v pohledu na konzervatismus a progresivismus a jejich roli, ale třeba ani v tématu demokratické legitimity některých institucí Evropské unie. Zatímco podle Macinky není třeba Evropská komise dostatečně demokratická, Sikorski tvrdil opak.
Do Prahy přišel z Berlína, kde jeho restaurace držela Michelinskou hvězdu. Na podzim otevřel restauraci Parzival, kterou popisuje jako svůj nejosobnější projekt. „Když se lidé ptají, jaká je to kuchyně, nejjednodušší odpověď zní: jsem to já na talíři,“ říká šéfkuchař Gal Ben Moshe. A dodává: „Degustační menu není soubor jídel. Je to příběh.“
Proč jste se rozhodl přesunout z Berlína právě do Prahy?
Zhruba před rokem přijel do Berlína CEO hotelové skupiny Jan Hotels, večeřel v mé restauraci a nabídl mi tuhle příležitost. Začal jsem do Prahy pravidelně jezdit, vždy na pár dní v měsíci, a město i místní lidi jsem si rychle oblíbil. Zároveň jsem si udělal průzkum zdejší gastronomické scény a mile mě překvapila úroveň restaurací i investic, které za nimi stojí. Přišlo mi to jako velmi zajímavý trh, jehož součástí chci být.
Byl koncept restaurace jasný od začátku, nebo se vyvíjel?
Tentokrát byl poměrně jasný od začátku. Tahle restaurace je velmi osobní projekt. Je to v podstatě moje DNA. Dělám i jiné projekty s různými koncepty, ale Parzival je nejpřirozenější vyjádření toho, kdo jsem jako kuchař.
Jak osobní je tedy Parzival?
Velmi. Často říkám, že bych byl rád, kdyby hosté odcházeli s pocitem, že mě trochu poznali. Opravdu se snažím dát sám sebe na talíř. Každý chod obsahuje část mého příběhu. Je to pro mě něco jako umělecké dílo. Nemyslím si, že by jiný kuchař dokázal uvařit tohle menu úplně stejně.
Je to hodně jiné než vaše berlínská restaurace Prism?
Spíš bych to nazval evolucí. Nejsem člověk, který stojí na místě, snažím se neustále posouvat. Styl, který dnes vařím, se začal formovat už v posledních letech předchozí restaurace a pokračoval v Prismu. Parzival je ale osobnější. Prism byl víc postavený na konceptu, zatímco tady jde víc o mě jako o člověka.
Ano. Místo složitých konceptů jsem chtěl vařit upřímněji. Když se lidé ptají, jaká je to kuchyně, nejjednodušší odpověď zní: jsem to já na talíři. Dává mi to větší svobodu a působí to autentičtěji.
Proč jste pro pražskou restauraci zvolil právě jméno Parzival?
Parzival je rytíř z artušovských legend, který se vydává hledat svatý grál. Během cesty ale obětuje část svého poslání kvůli rodině, lásce a přátelství. Vždycky jsem se v tom příběhu trochu viděl – jako někdo, kdo je neustále na cestě, objevuje nové věci a nestojí na místě, ale zároveň si váží osobních vztahů. To jméno jsem měl v hlavě už v Německu a tady do atmosféry hotelu perfektně zapadlo.
Jak stavíte degustační menu? Začínáte chutí, příběhem nebo sezónou?
Sezónnost je vždy důležitá. I když dnes díky globalizaci seženete skoro všechno po celý rok, suroviny v sezóně jsou prostě lepší. Pro mě je ale nejdůležitější to, že degustační menu je příběh. Má určitou dynamiku a vývoj. Nemělo by se hodnotit po jednotlivých chodech, ale jako celek. Každý chod má své místo a důvod, proč v menu je.
Vegetariánská a veganská jídla přestávají být pomalu a jistě pouhým doplňkem menu a stávají se plnohodnotným gastronomickým i byznysovým pilířem. Moderní restaurace ukazují, že práce se zeleninou, fermentací a lokálními surovinami je cestou k vyšší kvalitě, stabilnějším nákladům i širšímu publiku. Pražské bistro KRO patří mezi podniky, které tento posun ilustrují v praxi.
Vaše kuchyně kombinuje levantské, evropské i asijské vlivy. Jak o tom přemýšlíte?
Jsem taková houba. Člověk se nestane lepším kuchařem tím, že zůstane celý život ve stejné kuchyni. Musíte cestovat, ochutnávat a poznávat nové věci. Všechno, co zažiju, se nějak promítne do mého vaření. Samozřejmě moje levantské kořeny jsou součástí mé identity, ale většinu kariéry jsem strávil v evropských kuchyních a hodně jsem cestoval po Asii. To všechno se v mém jídle potkává.
Jak důležitá je pro vás autenticita?
Autenticita má své místo, ale ve fine diningu může být i svazující. Fine dining je o příběhu a o vyjádření určité myšlenky. Kdybych se držel jen toho, co vařila moje babička, hodně bych tím omezil vlastní kreativitu. Raději proto právě používám označení „levantská kuchyně“ než „izraelská“, protože je širší a otevřenější. V Izraeli jsem navíc přes deset let nežil. Moje vaření ovlivnila místa, kde jsem žil a kam jsem cestoval. A pokud v Praze zůstanu dostatečně dlouho, časem se v mé kuchyni přirozeně objeví i české vlivy. Tak se kuchyně vyvíjí.
Existuje něco jako váš typický chuťový podpis?
Ano. Asi nejlépe mě jako kuchaře v aktuálním menu vystihuje chod se smuhou královskou. Je tam fermentované obilí, verjus z nezralých hroznů, což odkazuje na Levant a Středomoří, a XO omáčka jako vzpomínka na Čínu. Ten chod je vlastně moje DNA na talíři.
Parzival se dostal do průvodce Michelin už po několika měsících od otevření. Co to pro vás znamená?
Je to velká pocta. Znamená to, že někdo oceňuje náš koncept a to, co děláme. A zároveň je to motivace do dalšího roku.
Je Michelinská hvězda cíl, nebo vedlejší efekt dobře odvedené práce?
Řeknu možná trochu kontroverzní věc: restaurace, které se otevřou jen s cílem získat hvězdu, ji většinou nedostanou. Neexistuje žádný seznam úkolů, který stačí splnit. Inspektoři hledají především jedinečnost a soudržnost. Pokud se snažíte napodobovat něco, o čem si myslíte, že hvězdu přináší, místo abyste vařili autenticky, nefunguje to.
Chtěl byste raději mít špičkový fine dining, nebo restauraci, která je pořád plná?
Ideálně obojí. Ale nejsem jen o fine diningu. Plánujeme i další koncepty – tady v hotelu třeba bistro a v jiném hotelu americký diner. Úspěch měřím napříč všemi projekty. Fine dining je pro mě důležitý, protože je to způsob, jak se vyjádřit. Když jsem ve čtrnácti poprvé navštívil fine-diningovou restauraci, úplně mě to pohltilo. Uvědomil jsem si, že restaurace může být komplexní zážitek, nejen jídlo.
Jak se vám pracuje s týmem v Praze ve srovnání s Berlínem?
Jsem tu zatím krátce, ale mám velmi dobrý dojem. Lidé jsou motivovaní a chtějí se učit. Nemám pocit, že bych sem přišel s nějakou nadřazeností. Jsem spokojený s týmem, který máme. Nejsem typ šéfkuchaře, který by v kuchyni křičel. Pracoval jsem v takových provozech, ale víc věřím v mentoring a předávání zkušeností. Dělá mi radost, když vidím, jak se mladí kuchaři posouvají.
Kde by měl být Parzival za tři roky?
Jednoduše lepší. Otevřeno máme teprve pár měsíců a menu se neustále vyvíjí. I během týdne se drobnosti mění. Moje jediné pravidlo je, že každé nové menu musí být lepší než to předchozí. Nejde mi primárně o ocenění, ale o růst. Chci, aby se hosté za tři nebo pět let vrátili a řekli, že je restaurace ještě lepší než dřív.
Jak často plánujete menu obměňovat?
Zhruba každé tři měsíce. Mohl bych to dělat častěji, ale myslím, že by to nebylo zdravé. Tohle tempo je dobrý kompromis.
Gal Ben Moshe
Izraelský šéfkuchař Gal Ben Moshe patří k výrazným osobnostem současné evropské fine-diningové scény. Vyrůstal v Tel Avivu, kde také začínal s vařením.
Profesně prošel kuchyněmi v Německu, Francii, Velké Británii i Asii. Klíčovou etapou jeho kariéry byl Berlín, kde otevřel vlastní restauraci Prism. Ta si od roku 2020 držela michelinskou hvězdu a získala pověst jednoho z nejzajímavějších fine-diningových podniků ve městě. V roce 2025 se přesunul do Prahy, kde otevřel restauraci Parzival v hotelu BOOKQUET.
Stavební spořitelny v lednu poskytly úvěry za šest miliard korun, meziročně o 46,8 procenta víc. Pokračovalo tak oživení úvěrové aktivity, které zaznamenávaly stavební spořitelny i loni.
V lednu se naopak meziročně snížil počet nových smluv o stavebním spoření, kterých klienti uzavřeli 33 163. Proti prvnímu měsíci loňského roku to znamenalo pokles o 18,9 procenta. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen, které má ČTK k dispozici.
Počet nových úvěrů se zvýšil o 17,9 procenta na 3819. Ke zvýšení počtu i objemu poskytnutých úvěrů přispěly zejména úvěry nezajištěné zástavním právem k nemovitosti, které lidé zpravidla čerpají k rekonstrukci bydlení. Celkem jich v lednu spořitelny poskytly 3303 v celkovém objemu 3,3 miliardy korun.
V lednu pokračoval úbytek nových smluv o stavebním spoření, který spořitelny zaznamenávaly už v loňském roce. Snížila se i cílová částka, která vyjadřuje budoucí záměry zákazníka, tedy kolik si hodlá naspořit nebo půjčit na bydlení. V úhrnu dosáhla 22,9 miliardy korun, meziročně o 8,7 procenta méně.
Za celý loňský rok stavební spořitelny poskytly úvěry za 67,2 miliardy korun, meziročně o 30,4 procenta víc. Podle Asociace českých stavebních spořitelen zájem táhla zejména poptávka po financování renovací a snížení energetické náročnosti bydlení. Počet nových smluv o stavebním spoření se loni meziročně snížil o 3,4 procenta na 437 067.
