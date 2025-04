Ve slovenské společnosti klíčí nenávist. Neziskovky tam bojují o přežití, říká Ivana Vagaská

Současná politická situace na Slovensku nevládním organizacím nepřeje. „​​​​​​​Nevládní organizace jsou nepřítelem. Občanská společnost je intenzivně napadaná, hovoří se o zahraničních agentech a podobně. V tom je práce, oproti České republice, komplikovanější,” říká Ivana Vagaská, která se problematice odpovědného podnikání věnuje od roku 2012, kdy nastoupila do Nadace Pontis. V posledních letech je ředitelkou Business Leaders Forum (BLF), které Pontis zaštiťuje.

Nevládní organizace na Slovensku dlouhodobě látají díry, které stát nedokáže řešit, proto jejich zástupcům chování současné vlády vadí. „Spolupráce na dobré věci je mnohem lepší než boj. Ze strany vlády je špatné, když na nás stále hanlivě poukazuje a nazývá nepřáteli,” říká Ivana Vagaská v rozhovoru s novinářkou Pavlínou Kvapilovou.

Zatímco vládní garnitura háže neziskovému sektoru na Slovensku klacky pod nohy, spolupráci se soukromým sektorem si Vagaská chválí, když říká, že se v řadě případů podařilo navázat dlouhodobou strategickou spolupráci. „Firmy to pochopily a nevládní organizace tak získaly určitou jistotu a stabilitu,” popisuje Vagaská v nejnovější epizodě podcastu Dobré společnosti, která vznikla u příležitosti chystaného třetího ročníku konference Good Company Circle o sociální udržitelnosti.

Vagaská dává za příklad slovenskou softwarovou společnost Eset, jež se zaměřila na podporu a propagaci slovenské vědy. „Pro celé Slovensko je to velmi důležité,” dodává Vagaská s tím, že místo respektu a spolupráce ve slovenské společnosti klíčí nenávist. Další, co podle šéfky BLF na nevládní frontě funguje, je spolupráce s českou partnerskou nadací Via.

Co však slovenský nevládní sektor aktuálně nejvíc trápí, jsou vládní snahy o jeho likvidaci. Již v průběhu své volební kampaně současný premiér Robert Fico řekl, že skončila éra, kdy v zemi vládly nevládní organizace a tyto myšlenky už začíná naplňovat.

V dubnu v prvním čtení slovenský parlament schválil novelu zákona, podle které by nevládní organizace financované ze zahraničí měly na tento fakt odkazovat už ve svém názvu, být tedy organizacemi se zahraniční podporou. Slovenská opozice a nevládní sektor novelu přirovnaly k maďarskému zákonu z roku 2017, který zavedl zvláštní požadavky pro nevládní organizace financované ze zahraničí.

„Vytváříme silné a smysluplné vazby mezi firemním, občanským a veřejným sektorem v našich třech strategických tématech. Jde o sociální inovace, filantropii a odpovědné podnikání,” říká Vagaská k činnosti Business Leaders Forum, které je neformálním sdružením firem, které se zavázaly být na Slovensku první v zavádění principů zodpovědného podnikání.

