newstream.cz Názory David Ondráčka: Epsteinův klub vyvolených, když elity drží při sobě až příliš

David Ondráčka: Epsteinův klub vyvolených, když elity drží při sobě až příliš

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Jeffrey Epstein nebyl jen zločinec – byl uzlem v síti moci, kde se potkávali miliardáři, politici i celebrity. Nově zveřejněné dokumenty ukazují svět, v němž reputace fungovala jako měna a kompromat jako pojistka loajality. Kauza odhaluje, jak snadno mohou elity přehlížet varovné signály, pokud je síť výhodná a pohodlná. A zároveň dává silnou munici konspiračním teoriím o „skryté třídě vyvolených“. Otázkou není jen to, co Epstein spáchal, ale jak mohl tak dlouho fungovat uprostřed nejvlivnějších kruhů Západu.

Kauza Jeffreyho Epsteina je mimořádná, ukazuje nezdravé propojení elit, zneužívání pozic a masivní sexuální zneužívání mladistvých. Zveřejnění milionů e-mailů americkým ministerstvem spravedlnosti nabízí odpudivý pohled do ekosystému, kde se peníze, vliv, osobní vazby a imunita slévají do jednoho neprůhledného proudu. Pohled do světa, kde reputace a kompromaty fungují jako měna. A celá ta aféra silně nahrává konspiračním pohledům na elitu Západu, pro tyto lidi je to dokonalé potvrzení toho, co si už dávno mysleli.

Davos Man

Epstein nebyl klasický mocenský hráč. Byl prostředníkem, „networkerem“, s výborným talentem na vytváření dojmu vlastní důležitosti a talentem přesvědčovat ostatní, že bez něj se dveře neotevřou. Jeho metoda byla vlastně jednoduchá: využívat existující kontakty, nafukovat jejich význam a budovat obraz člověka, bez kterého se elity neobejdou. A elity si často nechaly takový servis líbit.

Epstein nepatřil přímo do politicko‑ekonomických struktur, ale dokázal se kolem nich dokonale pohybovat. Vytvářel si cíleně jakýsi svůj podzemní „Davos“, neformální síť miliardářů, politiků, byznysmenů, aristokracie. Objevuje se v ní kdekdo, norská princezna, špičky financí, bývalí premiéři, umělci.

Ruský prezident Vladimir Putin

Epstein usiloval o schůzku s Putinem. Přišel s návrhem ruského bitcoinu

Politika

Jeffrey Epstein se opakovaně snažil zprostředkovat osobní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Vyplývá to z databáze více než 3,5 milionu souborů patřících zesnulému odsouzenému finančníkovi, jejichž zveřejnění rozvířilo mezinárodní politiku i byznys.

nst

Přečíst článek

Síť vyvolených

Otázka je, proč s ním tolik vlivných lidí udržovalo vztahy? Část odpovědi je banální, sociální kapitál, přístup ke dvoru dnešní doby. Pohyboval se mezi bohatými a mocnými, nabízel přístup k nim, prezentoval se jako správce majetku a zprostředkovatel investic. V tomhle světě je kontakt aktivum. Přidejme k tomu exkluzivní večírky, celebrity a iluzi, že patříte do „kmene vyvolených“. A také informační asymetrii, víte věci, které ostatní neví. Při dnešním odkrývání těchto vazeb dokonce není vyloučeno, že mnozí mohli znát jen jeho oficiální image (a ten lesk je lákal neskutečně), nikoli rozsah jeho skutečné trestné činnosti (sexuálního zneužívání a násilí, kuplířství, drog).

Síť kolem Epsteina asi formovala naši kulturu víc, než si připouštíme. Lidé napojení na něj psali učebnice, které jsme ve škole četli, stáli za filmy našeho dětství, vybírali celebrity, které obdivujeme, navrhovali videohry, které máme rádi. Podle této představy Epstein „neupravoval“ či nemanipuloval jen děti, které zneužíval, ale symbolicky „vychovával“ i celou společnost, nenápadně, skrze média, vzdělávání a zábavu, aniž bychom si to úplně uvědomovali.

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Thiel, Hoffman, Brin, Gates. Epsteinovy kontakty sahaly vysoko

Leaders

Nově zveřejněné dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti vrhají další světlo na vazby Jeffreyho Epsteina na technologickou elitu USA. Vedle Billa Gatese a Elona Muska se objevují jména jako Peter Thiel či Reid Hoffman. Úřady zdůrazňují, že samotná zmínka neznamená provinění. Spisy ale ukazují, jak systematicky Epstein budoval svůj vliv, píše CNBC.

nst

Přečíst článek

Epstein: produkt systému a konspirace

Pak je tu temnější rovina kompromatů a konspirací. Hypotéza kompromitujících materiálů, které by vytvářely závislost a loajalitu, vydírání, kdy se na spoustu lidí vědělo tolik o jejich slabostech. Model „kompromatu“ pochopitelně není z dějin neznámý, využívá se naprosto široce. Zda byl Epstein něčím takovým systematicky vybaven a byl to jeho účel, pro to veřejné důkazy chybí. Stejně tak neexistují prokazatelné informace, že by byl řízen některou (nebo dokonce několika) ze zpravodajských služeb. Teoreticky by taková síť byla lákavá pro mnohé.

Konspirační teorie a teoretici tady mají úplné žně, protože kombinace elit, sexuální kriminality, nejasné smrti a tajemných vazeb je téměř učebnicová. Jednoduchý příběh o „králičí noře“ a „skryté elitě“ se prodává skvěle. A samozřejmě se v této rovině mohutně spekuluje, jakou roli v tom mohly hrát tajné služby a kterých vlastně zemí.

Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Názory

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Reputace jako měna, kompromat jako pojistka

Klíčové podle mě je, že šlo primárně o kombinaci chamtivosti, naivity, mocenských her, a samozřejmě pedofilii a sexuální zneužívání mladých dívek. Epsteinův případ se zdá méně detektivkou o jednom zločinci a více studií o tom, jak fungují uzavřené elity, kdy bohatí a vlivní drží při sobě, sdílejí kontakty, informace, služby a protislužby. A mnohdy přehlédnou (a nechtějí vidět) varovné signály, protože síť je pohodlná a výhodná. Problém nezačíná až u trestného činu. Začíná v prostředí, kde je vliv to hlavní a jediné.

Možná se nikdy nedozvíme všechny odpovědi kolem tohoto neskutečného příběhu. Epstein je mrtvý, část dokumentů zůstává nejasná, motivace jednotlivců různé. Ale samotná kauza ukazuje, že svět moci (nebo údajné moci) je méně pevný, než se tváří. A jeho největší slabinou nejsou konspirace, nýbrž kombinace prestiže, slepé důvěry a lidské ochoty věřit tomu, kdo slibuje přístup do vyšší ligy. To je lekce, která přesahuje jedno jméno a jednu kauzu.

