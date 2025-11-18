Nový magazín právě vychází!

Mimořádná schůze k Babišovu střetu zájmů bude ve čtvrtek. Je to zbytečné, míní Okamura

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny ke střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu večer, uvedl předseda dolní komory a hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho hnutí program schůze nepodpoří. Návrh na svolání jednání po poledni podaly poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů. Návrh podepsalo na devět desítek poslanců, ke svolání schůze je jich třeba 40.

Nynější sněmovní opozice tvrdí, že by Babiš měl dostat příležitost veřejně objasnit, jak chce střet zájmů spočívající ve vlastnictví holdingu Agrofert před nástupem do vlády vyřešit. O vysvětlení postupu veřejnosti Babiše žádá i prezident Petr Pavel, který v pondělí uvedl, že bez toho Babiše premiérem nejmenuje. Podle předsedy hnutí ANO jde o citlivou záležitost, s publikováním postupu slíbil přijít těsně před svým jmenováním.

Zbytečné, míní Okamura

Okamura považuje svolání schůze za zbytečné. Novinářům řekl, že vše kolem Babišova střetu zájmů už bylo stokrát probráno, zákon se na něj nyní, kdy je v pozici řadového poslance, nevztahuje. Po jmenování premiérem bude mít na věc 30 dní. Koaličním partnerům podle něj už Babiš řešení nastínil.

Prezident v pondělí na Národní třídě v Praze podmínil jmenování Babiše premiérem tím, že ještě před ním publikuje cestu, jakou chce střet zájmů vyřešit. „Ano, je to tak,“ uvedl na novinářskou otázku, zda Babiše premiérem nejmenuje, dokud řešení neoznámí. „Je jednoznačně v souladu s ústavou a bylo by v zájmu všech občanů, abychom slyšeli jasnou zprávu, jakým způsobem bude střet zájmů vyřešen předtím, než bude premiér jmenován, jinak je to kupování zajíce v pytli, což myslím nikdo z nás nechce,“ dodal prezident.

Místopředseda ANO Karel Havlíček dnes novinářům k svolání mimořádné schůze řekl, že jde o zastírací manévr končící koalice, kterým chce odklonit pozornost od diskuse o rozpočtu. „My se domníváme, že ta schůze je zcela zbytečným exhibicionismem nastupující opozice, menšiny v Poslanecké sněmovně. Je to mrhání peněz daňových poplatníků a času zákonodárců,“ řekl novinářům předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. „V tuto chvíli pan předseda Andrej Babiš není v žádném střetu zájmů,“ prohlásil. Pokud by prezident republiky jmenoval Babiše premiérem, pak by Babiš podle něj měl 30 dnů na vyřešení takové situace.

Předseda poslanců ODS Marek Benda před novináři odmítl, že by šlo o zbytečnou schůzi. „My máme zájem na tom, aby co nejrychleji došlo k předání moci,“ uvedl dnes Benda. Celé předání moci po volbách podle něj stojí právě na Babišově střetu zájmů. „Myslím, že je férové, a je jasné, z toho sporu, který (Babiš) vede s panem prezidentem, aby předem byli informováni jak voliči, tak Poslanecká sněmovna, jaké je to řešení, které nepochybně musí mít v hlavě už nejméně půl roku,“ řekl.

Zdůraznil, že prezident má při jmenování předsedy vlády naprosto volnou ruku a nemusí se řídit výsledky voleb. „Pokud by měl pocit, že je tam osoba, která nemá v takové pozici co dělat, pak je jeho právem vybrat kohokoli,“ poznamenal. Prezident podle něj nepřekračuje žádné normy ani zvyklosti. „Ten první pokus prezidenta republiky je zcela v jeho rukou,“ dodal.

Předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová řekla, že podle ústavy se prezident nemůže účastnit protiprávního stavu. „Aby se Petr Pavel nestal spolupachatelem toho protiprávního stavu střetu zájmů, tak musí být jasné předem, jak to tedy Andrej Babiš, bude-li jmenován, vyřeší,“ uvedla.

Benda připustil, že nová koalice nemusí schválit program schůze, která by se tím pádem neuskutečnila. Před ní by mohli vystoupit pouze řečníci nadaní přednostním právem. „My ty otázky nepochybně položíme před programem. Uvidíme, jestli Andrej Babiš bude připraven na ně odpovídat,“ dodal. Podle Richterové dostal Babiš příležitost veřejně ukázat, jak se chce se situací vypořádat.

Ruskému státnímu zbrojařskému konglomerátu Rostěch se od roku 2022 propadl export o polovinu, protože prioritou se kvůli válce na Ukrajině staly domácí zakázky. Uvedla to podle agentury Reuters firma. Dodala však, že v brzké době očekává oživení exportu.

Do roku 2022, kdy zahájilo invazi na Ukrajinu, bylo Rusko druhým největším vývozcem zbraní na světě za Spojenými státy. Podle šéfa Rostěchu Sergeje Čemezova však export klesl „kvůli skutečnosti, že musíme většinu produkce dodávat naší armádě“.

Čemezov rovněž upozornil, že aktivity podniku komplikují sankce, které však podle něj nemají vliv na celkový objem výroby. „Ujišťuji vás, že v blízké budoucnosti začneme obnovovat export. Rozšířili jsme své kapacity a zvýšili produkci, takže budeme schopni pokrýt potřeby naší armády, ale také dodávat partnerům,“ dodal.

Ruské agentury tento měsíc informovaly, že hodnota nevyřízených exportních zakázek společnosti Rostěch přesahuje 60 miliard dolarů (zhruba 1,25 bilionu korun). Čemezov uvedl, že firma registruje ze strany několika zemí silnou poptávku po stíhacím letounu páté generace Suchoj Su-57. Podrobnější informace však neposkytl.

Jedna z divizí Rostěchu nyní pracuje na komerčním letounu MS-21, jenž by měl v Rusku nahradit letadla Airbus A320 a Boeing 737. Očekává se, že nový stroj bude připraven ke komerčnímu využití v příštím roce, píše Reuters. Čemezov uvedl, že letoun MS-21 nyní prochází leteckými testy.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho prezident Petr Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. V odpovědích na dotazy občanů na instagramu také zopakoval, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy.

Pavel v pondělí podmínil jmenování Babiše premiérem tím, že ještě před ním publikuje cestu, jakou chce střet zájmů vyřešit. „Ano, je to tak,“ uvedl na novinářskou otázku, zda šéfa ANO předsedou vlády nejmenuje, dokud řešení neoznámí. Hnutí ANO dává dohromady kabinet s hnutím SPD a s Motoristy.

„Je jednoznačně v souladu s ústavou a bylo by v zájmu všech občanů, abychom slyšeli jasnou zprávu, jakým způsobem bude střet zájmů vyřešen předtím, než bude premiér jmenován, jinak je to kupování zajíce v pytli, což myslím nikdo z nás nechce,“ dodal v pondělí prezident.

„Věřte mi, že to vyřeším. Je to nevratný krok a já si nemůžu dovolit dělat nevratné kroky, pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér,“ uvedl Babiš. „Hned, jak mě jmenuje pan prezident, tak ho (střet zájmů) vyřeším,“ dodal.

Poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů dnes předaly sekretariátu předsedy Sněmovny žádost o svolání mimořádné schůze právě k Babišově střetu zájmů. Pod listinu sebraly na devět desítek podpisů, ke svolání schůze je jich třeba 40. Uskuteční se ve čtvrtek 27. listopadu večer.

Ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Preuss dnes uvedl, že střet zájmů má Babiš z právního hlediska sice formálně řešit až po jmenování do funkce, prezident se ale s požadavkem na představení řešení veřejnosti před jmenováním své roli nijak nezpronevěřil. Politolog Jakub Čapek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy uvedl, že Pavel podle něj svým počínáním plní svou funkci v politickém systému.

