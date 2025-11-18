Mimořádná schůze k Babišovu střetu zájmů bude ve čtvrtek. Je to zbytečné, míní Okamura
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny ke střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu večer, uvedl předseda dolní komory a hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho hnutí program schůze nepodpoří. Návrh na svolání jednání po poledni podaly poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů. Návrh podepsalo na devět desítek poslanců, ke svolání schůze je jich třeba 40.
Nynější sněmovní opozice tvrdí, že by Babiš měl dostat příležitost veřejně objasnit, jak chce střet zájmů spočívající ve vlastnictví holdingu Agrofert před nástupem do vlády vyřešit. O vysvětlení postupu veřejnosti Babiše žádá i prezident Petr Pavel, který v pondělí uvedl, že bez toho Babiše premiérem nejmenuje. Podle předsedy hnutí ANO jde o citlivou záležitost, s publikováním postupu slíbil přijít těsně před svým jmenováním.
Zbytečné, míní Okamura
Okamura považuje svolání schůze za zbytečné. Novinářům řekl, že vše kolem Babišova střetu zájmů už bylo stokrát probráno, zákon se na něj nyní, kdy je v pozici řadového poslance, nevztahuje. Po jmenování premiérem bude mít na věc 30 dní. Koaličním partnerům podle něj už Babiš řešení nastínil.
Prezident v pondělí na Národní třídě v Praze podmínil jmenování Babiše premiérem tím, že ještě před ním publikuje cestu, jakou chce střet zájmů vyřešit. „Ano, je to tak,“ uvedl na novinářskou otázku, zda Babiše premiérem nejmenuje, dokud řešení neoznámí. „Je jednoznačně v souladu s ústavou a bylo by v zájmu všech občanů, abychom slyšeli jasnou zprávu, jakým způsobem bude střet zájmů vyřešen předtím, než bude premiér jmenován, jinak je to kupování zajíce v pytli, což myslím nikdo z nás nechce,“ dodal prezident.
Místopředseda ANO Karel Havlíček dnes novinářům k svolání mimořádné schůze řekl, že jde o zastírací manévr končící koalice, kterým chce odklonit pozornost od diskuse o rozpočtu. „My se domníváme, že ta schůze je zcela zbytečným exhibicionismem nastupující opozice, menšiny v Poslanecké sněmovně. Je to mrhání peněz daňových poplatníků a času zákonodárců,“ řekl novinářům předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. „V tuto chvíli pan předseda Andrej Babiš není v žádném střetu zájmů,“ prohlásil. Pokud by prezident republiky jmenoval Babiše premiérem, pak by Babiš podle něj měl 30 dnů na vyřešení takové situace.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho prezident Petr Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. V odpovědích na dotazy občanů na instagramu také zopakoval, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy.
Předseda poslanců ODS Marek Benda před novináři odmítl, že by šlo o zbytečnou schůzi. „My máme zájem na tom, aby co nejrychleji došlo k předání moci,“ uvedl dnes Benda. Celé předání moci po volbách podle něj stojí právě na Babišově střetu zájmů. „Myslím, že je férové, a je jasné, z toho sporu, který (Babiš) vede s panem prezidentem, aby předem byli informováni jak voliči, tak Poslanecká sněmovna, jaké je to řešení, které nepochybně musí mít v hlavě už nejméně půl roku,“ řekl.
Zdůraznil, že prezident má při jmenování předsedy vlády naprosto volnou ruku a nemusí se řídit výsledky voleb. „Pokud by měl pocit, že je tam osoba, která nemá v takové pozici co dělat, pak je jeho právem vybrat kohokoli,“ poznamenal. Prezident podle něj nepřekračuje žádné normy ani zvyklosti. „Ten první pokus prezidenta republiky je zcela v jeho rukou,“ dodal.
Předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová řekla, že podle ústavy se prezident nemůže účastnit protiprávního stavu. „Aby se Petr Pavel nestal spolupachatelem toho protiprávního stavu střetu zájmů, tak musí být jasné předem, jak to tedy Andrej Babiš, bude-li jmenován, vyřeší,“ uvedla.
Benda připustil, že nová koalice nemusí schválit program schůze, která by se tím pádem neuskutečnila. Před ní by mohli vystoupit pouze řečníci nadaní přednostním právem. „My ty otázky nepochybně položíme před programem. Uvidíme, jestli Andrej Babiš bude připraven na ně odpovídat,“ dodal. Podle Richterové dostal Babiš příležitost veřejně ukázat, jak se chce se situací vypořádat.