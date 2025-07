Investice do nemovitostí budou rekordní. Kromě Palladia se chystají i další objemné transakce

Český investiční trh s nemovitostmi míří k rekordnímu roku. Celkově byly za první pololetí realizovány transakce za téměř 2,15 miliardy eur a další jsou na stole.

Trhu i nadále dominoval segment skladových a výrobních prostor, který ve druhém čtvrtletí tvořil zhruba třetinu celkového objemu. Silnou aktivitu však zaznamenal i hotelový sektor. Segmenty kanceláří, bydlení a retailu zůstávají stabilní součástí investičního mixu. Významnou roli opět sehrál domácí kapitál, který dosud tvořil až 90 procent všech realizovaných objemů.

Hilton, Mama Shelter, Four Seasons. Hotely táhnou, přilákaly miliardové investice Reality Objem investic do hotelových nemovitostí v Česku dosáhl v letošním prvním čtvrtletí 340 milionů eur, v přepočtu 8,49 miliardy korun. Je to téměř třikrát více než za celý loňský rok. Údaje zveřejnila poradenská společnosti Savills. ČTK Přečíst článek

Největší transakcí druhého čtvrtletí byla akvizice hotelu Four Seasons Prague skupinou PPF Real Estate, přičemž minoritními vlastníky se stali také Michal Strnad (CSG) a Tomáš Otruba. Mezi další významné obchody patří kancelářská budova Visionary v pražských Holešovicích, kterou koupil Conseq, dále Stará Celnice v centru Prahy, nově ve vlastnictví Fio realitního fondu, nebo logistický areál Sázava Logistics Park, prodaný skupinou UDI a zakoupený mezinárodním fondem Segro European Logistics Partnership (SELP). V segmentu nájemního bydlení zaujal nákup projektu Stodůlky Residential fondem REICO ČS Nemovitostní.

Bohaté na množství akvizic bude podle expertů i druhé pololetí. Knight Frank očekává, že pokud se současné tempo udrží, mohl by objem investic za celý rok dosáhnout až čtyři miliard eur. Tím by český trh překonal i rekordní období let 2016 a 2017, kdy celkové roční objemy činily 3,9 a 3,6 miliardy eur.

„Aktuálně je rozjednáno relativně velké množství objemově významných transakcí. Kromě veřejně diskutovaného Palladia se jedná o řadu prestižních kancelářských nemovitostí i území s velkým developerským potenciálem,“ popisuje situaci Josef Karas, vedoucí investičního oddělení společnosti Knight Frank.

