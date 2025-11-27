Fiala: Babiš ohrožuje až 60 miliard ročně z EU
Předseda ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš nebyl dosud schopen vysvětlit, jaké kroky podnikne, aby neporušoval zákon a neohrožoval přítok peněz z EU. Ročně může kvůli Babišovu osobnímu prospěchu ohroženo až 60 miliard korun, uvedl předseda ODS a premiér v demisi Petr Fiala. Babiš v úvodu schůze řekl, že on žádný střet zájmů nemá.
Evropská komise přitom již v roce 2019 dospěla k závěru, že Babiš a jeho firmy čerpají od roku 2017 neoprávněně peníze, uvedl premiér v demisi. Střet zájmů spočívá v tom, že Babiš v pozici premiéra se bude moci podílet nebo přímo stanovit pravidla pro rozdělování národních i evropských dotací, popsal. Proto je podle něj nutné, aby Babiš již předem řekl, jak se s touto situací vypořádá, zdůraznil Fiala. Hovořil o možném ohrožení desítek miliard korun, které každoročně přitečou z EU do Česka.
„Pokud by komise dospěla ke stejnému závěru v tom období, kdy se znova stane Andrej Babiš premiérem, tak by bylo pravděpodobné, že by nám odebrala větší nebo menší část dotací,“ upozornil Fiala. Podle něj by to nedopadlo jenom na Babiše a jeho firmy, ale i všechny, tedy firmy, zemědělce nebo například univerzity.
V roce 2024 obdrželo Česko ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti téměř 36 miliard korun a ze společné zemědělské politiky téměř 25 miliard korun, informoval premiér v demisi. Připomněl, že stát začal vyžadovat zpět asi sedm miliard korun, které podle něj neoprávněně Babišovy firmy z holdingu Agrofert čerpaly.
Svolání mimořádné schůze dolní komory podnítili poslanci sněmovní menšiny KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a Pirátů. O vysvětlení postupu veřejnosti Babiše žádá také prezident Petr Pavel. Pavel avizoval, že bez toho Babiše premiérem nejmenuje. Podle Babiše jde o citlivou záležitost, publikování postupu slíbil už dřív těsně před svým jmenováním.
Stát poskytne až 8,8 miliardy korun na vybudování nového závodu na zpracování lithia v Prunéřově na Chomutovsku. Dotaci pro společnost Geomet, která je součástí skupiny ČEZ, schválila vláda v demisi Petra Fialy (ODS). Podpora bude určena výhradně na investici do továrny, zejména pořízení technologií, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkové náklady na vybudování závodu by měly činit přes 25 miliard korun. Celý projekt těžby a zpracování lithia podle firmy vytvoří přímo 2000 pracovních míst a dalších 2000 míst v dodavatelském řetězci.
