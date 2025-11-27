Fiala: Babiš ohrožuje až 60 miliard ročně z EU

Nový magazín právě vychází!

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS)
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš nebyl dosud schopen vysvětlit, jaké kroky podnikne, aby neporušoval zákon a neohrožoval přítok peněz z EU. Ročně může kvůli Babišovu osobnímu prospěchu ohroženo až 60 miliard korun, uvedl předseda ODS a premiér v demisi Petr Fiala. Babiš v úvodu schůze řekl, že on žádný střet zájmů nemá.

Evropská komise přitom již v roce 2019 dospěla k závěru, že Babiš a jeho firmy čerpají od roku 2017 neoprávněně peníze, uvedl premiér v demisi. Střet zájmů spočívá v tom, že Babiš v pozici premiéra se bude moci podílet nebo přímo stanovit pravidla pro rozdělování národních i evropských dotací, popsal. Proto je podle něj nutné, aby Babiš již předem řekl, jak se s touto situací vypořádá, zdůraznil Fiala. Hovořil o možném ohrožení desítek miliard korun, které každoročně přitečou z EU do Česka.

„Pokud by komise dospěla ke stejnému závěru v tom období, kdy se znova stane Andrej Babiš premiérem, tak by bylo pravděpodobné, že by nám odebrala větší nebo menší část dotací,“ upozornil Fiala. Podle něj by to nedopadlo jenom na Babiše a jeho firmy, ale i všechny, tedy firmy, zemědělce nebo například univerzity.

V roce 2024 obdrželo Česko ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti téměř 36 miliard korun a ze společné zemědělské politiky téměř 25 miliard korun, informoval premiér v demisi. Připomněl, že stát začal vyžadovat zpět asi sedm miliard korun, které podle něj neoprávněně Babišovy firmy z holdingu Agrofert čerpaly.

Svolání mimořádné schůze dolní komory podnítili poslanci sněmovní menšiny KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a Pirátů. O vysvětlení postupu veřejnosti Babiše žádá také prezident Petr Pavel. Pavel avizoval, že bez toho Babiše premiérem nejmenuje. Podle Babiše jde o citlivou záležitost, publikování postupu slíbil už dřív těsně před svým jmenováním.

Slovenský premiér Robert Fico studenta, jenž proti němu nedávno křídou napsal nápisy na chodník, spojil s opozičním hnutím Progresivní Slovensko (PS). Ministerský předseda před poslanci slovenské sněmovny také tvrdil, že gymnazista za to mohl dostat peníze na marihuanu. Žák Michal, který vystupuje pod přezdívkou Muro, se už dříve vymezil vůči všem politickým stranám.

„Ten chlapec tam asi nebyl jen tak sám za sebe. Asi nejsme naivní a dokážeme si představit, že možná dostal několika eur na marjánku. Tak namaloval, co chtěl na ten chodník, samozřejmě, neboť takováto motivace je vždy velmi velká,“ řekl Fico ve sněmovně, kde odpovídal na dotazy poslanců. Dodal, že blízko studenta byla v této době poslankyně PS.

Opozici „došla slova“

PS na sociální síti k nahrávce s uvedenými výroky Fica pouze napsalo, že „už i nám došla slova“.

Někteří představitelé Ficovy strany Směr-sociální demokracie už dříve tvrdili, že uvedená poslankyně PS Darina Luščíková mohla středoškoláka ovlivnit. Luščíková pak podle slovenských médií výtky odmítla a sám student uvedl, že Luščíkovou nezná a ani ho ke kreslení nápisů proti Ficovi nenabádala. Před třemi týdny nakreslil nejen „Dost bylo Fica“, ale i nápis s vulgárním výrazem, patrně v reakci na dřívější schůzky Fica s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Gymnazistu po jeho nápisech následovalo mnoha lidí a po celé zemi se začaly šířit křídou napsané vzkazy proti předsedovi slovenské vlády. Sám student pak na výročí sametové revoluce v projevu na občanském shromáždění v Bratislavě řekl, že pravda napsaná křídou na chodník má stále větší váhu než lži z úřadu vlády.

Nešlo o první Ficův výpad proti studentům. Letos v lednu slovenský premiér nazval jiného středoškoláka, který odmítl podat ruku prezidentu Peteru Pellegrinimu, nevychovaným puberťákem a na sociální síti psal také o rozdávání facek.

Lživé teze

Fiala řekl, že čísla mohou sloužit k vyvracení lživých tezí, se kterými přichází současná sněmovní většina. „Celková pomoc za všechny resorty a orgány státní správy od roku 2022 dosáhla částky 91,3 miliardy korun,“ řekl. Kabinet započítal vojenskou pomoc, projekty ekonomické diplomacie či výdaje související s ubytováním uprchlíků a vojenskou pomoc, řekl. Příjmy tyto výdaje převyšují o 12,7 miliardy, dodal.

V plusu je podle Fialy v případě skupiny ukrajinských uprchlíků i zdravotnictví. Příjmy veřejného zdravotního pojištění činí 24,1 miliardy korun, náklady na zdravotní služby ve stejném období byly ve výši 11,8 miliard korun.

Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) řekl, že vláda se rozhodně nestydí za to, jak zvládla bezprecedentní dění nejen kolem uprchlíků z Ukrajiny. Na legálním pracovním trhu v Česku je podle něj nyní 170 tisíc Ukrajinců. „Tito lidé nám to mnohonásobně vrátí. Jsme nejúspěšnější v EU v tom, jak jsme uprchlíky zapojili do práce,“ uvedl.

V Česku je podle Rakušana nyní 396 tisíc držitelů dočasné ochrany. O zvláštní dlouhodobý pobyt požádalo 80 tisíc Ukrajinců, podmínky zatím splnilo 15 tisíc lidí. Ukrajinci také netvoří množinu, která by měla větší podíl na kriminalitě než jiné skupiny, doplnil.

