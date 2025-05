Dalibor Martínek: Dukovany nevyšly. Tak aspoň dálnice. Fiala by měl ruce líbat Kupkovi

Premiér Fiala vyrazil do Nupak u Prahy, aby tam v reflexní vestě, ovšem bez helmy, to by se na stavbě dít nemělo, „zkontroloval“ výstavbu pražského okruhu. Prostě se tam jen tak prošel a sdělil novinářům klíčové věty, že se „Česká republika stala velkým staveništěm. To myslím opravdu pozitivně, protože nedostatečnost naší dopravní infrastruktury bylo něco, co nám bránilo v tom, abychom se posunuli mezi ty nejúspěšnější země.“

Ano. Chudák premiér se musel vláčet někde po polích, aby doručil národu zprávu, že stát na nás myslí, že staví dálnice.

Popravdě, ministr dopravy Martin Kupka, ačkoliv původní profesí marketér, je jediný z ministrů, který této vládě zachraňuje reputaci. A pár měsíců před volbami je to potřeba.

Kupka se vyhýbá skandálům, k médiím je vstřícný. Sice jsou jeho úspěchy ve výstavbě dálnic tak trochu posazené na základech Karla Havlíčka. Protože od povolení k výstavbě vždy uplyne několik let. Takže Havlíček povoloval, Kupka staví. Ale to by nebylo přesné. I Kupka povoluje, a jeho nástupce zase bude stavět. Je to takový koloběh.

Nicméně, pro příští rok bude v Česku připravena k zahájení výstavba 90 kilometrů dálnic, pro rok 2027 to bude více než sto kilometrů. To jsou hmatatelné výsledky, ochráncům žab navzdory.

Fiala se rád projde s Kupkou po staveništi. Moc víc toho nyní nemůže nabídnout. Této vládě se nepovedlo rozjet dostavbu Dukovan. A je otázkou, zda se to vůbec nějaké vládě povede. Francouzi jsou prostě větší, a my jsme nepolíbili prsten. Můžeme se tady vztekat a dělat silná prohlášení, to je tak všechno.

Takže tady máme před volbami nové klíčové téma, výstavbu dálnic. To je snad jediná oblast, kterou se tato vláda může pochlubit.

Je celkem jedno, do kolika úseků je rozdělena dostavba pražského okruhu, kam se Fiala zajel s majáčkem podívat. Hlavně, že se po čtyřiceti letech konečně staví. To je pozitivní. Už méně pozitivní je, že na stránkách ministerstva pro místní rozvoj stále visí pod zarážkou Nový stavební zákon věty jako „Nový stavební zákon nabývá účinnosti pro jiné než vyhrazené stavby od 1. 7. 2024.“

Tak jednak na tomto ministerstvu, které je převodovou pákou pro získávání miliard korun z evropských dotací, nenašli pár korun na správce sítí. Ale co je horší, na stavební zákon se tam prostě úplně vykašlali. Měsíce běží a nic se neděje. Být na ministerstvu, nebo dokonce být ministrem, je patrně skutečně nesnesitelně lehké. Nemusíte dělat nic, jen brát plat, prémie a příplatky. Ale práce nic. Ještě že má Fiala Kupku, jinak by se vážně neměl o koho opřít.

