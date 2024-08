Havlíček: Až vyhrajeme volby, zruším ministerstvo pro místní rozvoj. Stavební zákon převedeme jinam

Karel Havlíček je stínovým premiérem za ANO. Za rok budou parlamentní volby, ANO je vyhraje a Havlíček nyní připravuje strategii budoucí vlády. Bude Havlíček premiérem, nebo si to zase vezme pod sebe Babiš? Havlíček svou pracovitostí ukazuje, že je připraven. „Jsem připraven se předsedou vlády stát,“ říká. Dobře však ví, že o tom nerozhodne on. Letos v září se konají krajské volby. Nejsou tak důležité jako ty parlamentní, ale Havlíček nezahálí. Dává svou energii straně tak, aby ji dotáhl k vítězství. „Od rána do večera jezdím obce, města, městečka. Jezdím po všech nádražích, po všech hospodách.“ Prostě workoholik.

Jsou před námi v září krajské volby. Vy jste nejen stínový premiér, ale také šéf těchto voleb. Jaké v nich máte ambice?

Chceme dopadnout lépe než v posledních krajských volbách. Máme tři hejtmany, a pro mě je důležité, abychom zvítězili v maximálním množství krajů. Druhou věcí je, jak se nám podaří vyjednávání v případných koalicích a zda budeme mít hejtmany. Chceme mít víc hejtmanů, než máme dosud. Osobně se kromě toho, že řídím stínovou vládu, soustředím na střední Čechy. Postavil jsem se tam sice na poslední místo kandidátky, máme jiné kandidáty komunální politiky, ale pomáhám jim. Pokouším se o nemožné, a sice, aby hnutí ANO zvítězilo ve středních Čechách. Vím, že by to byl zázrak, ale dělám pro to všechno. Chci všem dokázat, že i v kraji, kde nás všichni pohřbívali, se to může podařit. Od rána do večera jezdím obce, města, městečka. Jezdím po všech nádražích, po všech hospodách. A ještě večer chci do nějaké hospody, kde se potkám s patnácti místními.

Takže jste skutečně onen workoholik, jak se o vás říká, který vstává v pět ráno, aby všechno stihnul…

Úplně nejvíc mě vytěžuje řízení stínové vlády. To je asi stovka expertů, nyní připravujeme programové prohlášení, hospodářskou strategii. Pracujeme na několika úrovních. Musíme být ve všech médiích, píšeme odborné články, pořádáme konference. To všechno musím mít neustále pod kontrolou. Ale je pravda, že před krajskými volbami musím čas balancovat s kontaktní kampaní. Musím jezdit i do jiných krajů, kde si mě objednávají. Cílem je ve většině krajů vyhrát. Nyní máme Moravskoslezský kraj, Ústecký a Zlínský.

Proč to všechno děláte?

Protože je to moje práce. Je to náplň mého současného života. Kdykoliv jsem něco dělal, dělal jsem to naplno. Dával jsem tomu úplně všechno. Jsem typ člověka, který se snaží nic nepodceňovat, jsem důsledný. Vždy jsem věděl, že jestli chceme někoho porazit, není to přes geniální ideje, mluvit umí leckdo. Je to přes to, že musíte být pracovitější. Jsem přesvědčený, že pracovitostí a nasazením ANO vítězí už mnoho let.

Když se někdo podívá na stránky vašeho hnutí, aby zjistil, o co usilujete, dominuje tam vyprávění Andreje Babiše, jak bojuje proti korupci. Jste demokratickou stranou, nebo stranou jednoho člověka?

ANO je jednoznačně demokratickou stranou. Není to jenom o Andreji Babišovi. Andrej Babiš je nezpochybnitelným lídrem hnutí. A jsem rád, že je lídrem. Protože je nejen zakladatel, ale je i úspěšný. Nepamatuji v Česku jinou stranu, která by tak dlouho vítězila ve většině voleb. Víte, že jsme si to přerozdělili. Mám na starosti stínovou vládu, dělám exekutivu, Alena Schillerová parlament, Andrej Babiš dělá hodně kontaktní kampaň v regionech. Myslím, že nám to takto vyhovuje. A máme nové tváře. Aleš Juchelka se dobře vyprofiloval, na práci a sociální věci je lepší než Marian Jurečka. Máme špičkového hejtmana Holiše, který válcuje Zlínský kraj. Máme Bělicu. Všichni říkali, že když v Moravskoslezském kraji skončil Vondrák, že jsme tam skončili, nebudeme tam mít takovou osobnost. Bělica to uchopil velmi dobře, myslím, že má šanci tam zvítězit a být dobrým hejtmanem. Podívejte se na Mračkovou Vildumetzovou. Jezdil jsem s ní po Karlovarském kraji, to je jako byste tam jezdil s nějakou celebritou. Má šanci tam všechny porazit. Chci tím říct, že je to o dalších a dalších lidech.

Jsem připraven být premiérem

Kdo bude budoucím premiérem? Vy, Andrej Babiš nebo Alena Schillerová?

Nedělíme medvěda, dokud běhá po lese. Ale, myslím, že je dobře, že jsme jediným hnutím nebo stranou, která umí nabídnout víc alternativ. Premiér Fiala to nezvládnul, a nemají tam další osobnost. My máme víc variant. Musím být připraven přijmout takovou výzvu, jsem předseda stínové vlády. Pokud uspějeme, jsem připraven se předsedou vlády stát. Ale stejně tak máme pana Babiše, který je nezpochybnitelný předseda strany. Uvidíme, jestli by byla konstelace, aby se stal premiérem. A máme i další, třeba Alenu Schillerovou.

Všechny předvolební průzkumy ukazují pro ANO plus mínus třicet procent. Nejste těmito průzkumy omámeni, nepředchází pýcha pád?

Nesmí se to stát. Říkám všem od rána do večera, zapomeňte, že je něco rozhodnutého. Do voleb je ještě daleko. Vláda teď začne rozdávat peníze, udělá všechno proto, aby si udržela posty. Za další, jsem přesvědčen, že se většina médií postaví za pětikoalici. Budou nás obstřelovat. Je to svatá válka některých médií a některých novinářů. Začnou tvrdit, že tato vláda to sice nedělala nejlépe, ale „oni“ to budou dělat ještě hůře. My se nesmíme uchlácholit, že to vypadá dobře. Musíme ještě přidat v práci, musíme být ještě aktivnější v parlamentu, ve stínové vládě. Nenechat se nikým vyprovokovat. Dotáhnout to k ještě vyššímu vítězství, než říkají preference. Musíme vyhrát s velkým rozdílem, abychom to postavili.

Vaše hnutí má jako jednu z klíčových tezí, že přinese tomuto státu péči dobrého hospodáře. Ale v době covidu jste rozdali lidem, kteří nepracovali, a důchodcům, stovky miliard korun. To se bude dít, pokud vyhrajete volby?

Musíme rozlišovat dvě období. V období, kdy nebyla krize, kdy ekonomika rostla, v letech 2014 až 2019, jsme nezvýšili státní dluh. Ukázali jsme, že umíme podpořit jak domácnosti, tak podnikatele, aniž by to šlo na úkor státního rozpočtu. Pravdou je, že v roce 2020 a 2021 se to otočilo, protože přišlo nejnáročnější období českých dějin. Všechny země kolem nás si pustily žilou. Nemohli jsme se dívat na to, aby tady podnikatelé skončili. Šly tam obrovské částky a je pravda, že jsme kvůli tomu zvýšili zadluženost. Podobně jako se to stalo ve všech ostatních zemích. V době krize jsme nehodili přes palubu ani podnikatele, ani živnostníky, ani průmysl a ani zaměstnance. Kteří nepřišli o práci. A chtěli jsme, aby důchodci měli důstojný důchod.

Nebyl to podle vás populismus, rozdat stovky miliard korun lidem, kteří nepracují, abyste uspěli ve volbách?

Ne. My jsme napravovali, co tady předtím nebylo. Jestli si někdo myslí, že patnáct tisíc korun pro důchodce vystačí na důstojný život, tak nikoliv. Snažili jsme se ukázat, že skupina lidí, která pracovala třeba padesát let, by neměla mít nedůstojné finále svého života. Vyšší výdaje na důchodce nebylo něco, co by zásadním způsobem hnulo se státním rozpočtem. Tato vláda, a to je podstatný rozdíl, tvrdila, že dokáže hospodařit lépe. Uznávám, že jim přišla energetická krize a válka na Ukrajině. Ale nejenom, že nehospodaří lépe. Na konci příštího roku budou mít kumulovaný schodek 1,1 bilionu korun. My jsme aspoň při vyšších schodcích dokázali podpořit průmysl, živnostníky nebo seniory. Tato vláda v době energetické krize nepodpořila téměř nikoho. Zajistila, že tu máme nejvyšší růst cen energií. Jediní, koho podpořila, byli energetici a banky.

Vrátím do hry EET

Které ovšem následně zdanila…

Banky se jim vysmály. Z očekávaných 34 miliard z windfall tax bylo osm set milionů korun. Jediný, kdo nejvíc přispěl, byl ČEZ. A to šlo vyřešit dividendou. Vláda neprokázala, že umí hospodařit jako dobrý hospodář.

Vy jste za vaší vlády také neprokázali, že jste dobří hospodáři. Rozdali jste lidem peníze, čímž jste zvýšili inflaci, protože lidé bez výkonu mohli utrácet…

Pozor. My jsme prokázali, že v době nekrizové jsme dobří hospodáři. A v době krizové že nehodíme lidi a firmy přes palubu. A hlavním důvodem inflace byla vysoká cena energie.

Na důvody vysoké inflace panují různé názory, zda je vnesená nebo kvůli nadměrným výdajům vlády…

To bylo v celé Evropě, poptávková inflace. V důsledku covidu. Ale my jsme ji udrželi na průměru Evropské unie. Poté už to bylo o tom, aby jednotlivé země pomocí fiskálních opatření inflaci srazily. To mohla být nějaká forma regulace. Některé země na to šláply, a regulovaly. Jozef Síkela říkal, ať se to vyřeší na úrovni celé Evropy. A nevyřešilo se to. Najednou jsme během jednoho roku měli kvůli cenám energií inflaci na dvojnásobku Evropské unie. Základ byl covid, to ostatní už bylo v rukou současné vlády.

Předvolební průzkumy naznačují, že budete za rok vítězem voleb. Jaký je váš plán na konsolidaci veřejných financí?

My jsme řekli, že bychom konsolidovali veřejné finance tempem zhruba půl procenta ročně. Petr Fiala tvrdil, že to udělá rychlostí jednoho procenta. Říkali jsme, že je to nesmysl. Teď je to na úrovni 0,4 procenta, tedy pod úrovní, kterou jsme navrhovali my. V čem jsme se lišili se současnou vládou je struktura úspor.

Kde je vidíte?

Kde bychom byli schopni se s touto vládou shodnout, abychom nebyli jenom kritičtí, jsou některé úspory v rámci jednotlivých úřadů. Asi bychom byli ještě náročnější v některých úsporách v rámci jednotlivých úřadů. Více bychom secvakávali jednotlivé agendy. To je jeden z mých úkolů, úkolů stínové vlády, které jsem zadal. Restrukturalizace státní sféry. Chceme jít do voleb s tím, že ukážeme, co všechno lze secvaknout dohromady. Nebude toho málo. Musíme do toho říznout a musíme to ukázat. Tato vláda říká, že musí šetřit na úřadech, ale má o tři ministry navíc, o desítky politických náměstků navíc.

Jak vaše potenciální příští vláda uspoří státní výdaje, kde, o kolik?

Byli bychom náročnější v úspoře ve státní sféře. A byli bychom daleko, daleko důslednější ve výběru daní. Česká ekonomika se dostává do šedé ekonomiky.

Takže mluvíte o návratu EET?

Je to mimo jiné návrat EET. Což je na jedné straně symbol, ale také peníze, které by do státního rozpočtu šly. Možná 13, možná 23 miliard korun. Ale hlavně chceme jednoznačně ukázat, že daně musí platit všichni. Nemůžu se spokojit s tím, že nám v meziročním srovnání k prvnímu čtvrtletí šlo 45 tisíc lidí do podnikatelského stavu, protože si obnovili švarcsystém. To je špatně. Podívejte se, kolik platí zaměstnanec na důchod a kolik podnikatel. Tam je rozdíl deset tisíc korun měsíčně při průměrné mzdě. Vláda na jednu stranu tvrdí, že nemá na důchody, na druhé straně žene lidi do švarcsystému. A připusťme, a návrhy současné vlády v tomto smyslu jsme nenegovali, mírné navýšení daní z neřestí jako je alkohol nebo sázky. Tímto způsobem lze 40 až 50 miliard korun ročně získat.

Na druhé straně, netlačme to do situace, že musíme mít do dvou let vyrovnaný rozpočet. Celá Evropa se v době covidové dostala do totálního průšvihu a bude se z toho deset let vzpamatovávat.

Ministerstvo pro místní rozvoj bych zrušil

Někteří ekonomové tvrdí, že průšvihem státu je, že příliš narostl počet lidí placených z erárních peněz. A vy chcete deficit řešit vyšším výběrem daní od pracujících lidí?

Jak jsem říkal, dojde k revizi všech agend, všech agentur, různých státních organizací. Agendy se budou muset sloučit. Podívejte se, jak se dnes řídí digitalizace. Něco má Ivan Bartoš, něco je na ministerstvu průmyslu. Něco je na ministerstvu vnitra, něco na digitální agentuře. Je to šílené. Dáme dohromady celou digitalizaci a secvakneme ji na jedno místo. Další příklad, vývoj a výzkum. Máme tady na to ministra, nikdo ho ani nezná. Ať je to na jednom resortu. Všimněte si, kolik tady máme zmocněnců, kolik týmů. Možná je to detail. Máme tady koordinátora pro strategickou vládní komunikaci. Pomíjím, že v čele stojí plukovník Foltýn, který se chová jako slon v porcelánu. Podstatné je, proč tady takový tým vůbec máme. To mají dělat ministři a jejich týmy.

Mluvíte o digitalizaci. Zdá se, že největším průšvihem Česka je momentálně digitalizace stavebního řízení. Má na to ANO recept? Bývalou ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou jste poslali do Bruselu…

Takový průšvih bychom my nedopustili. Nikdy bych nespustil takový systém, kdybych nevěděl, že je připravený. Teď jsme v situaci, že jsme v pytli. Ministru Bartošovi bych ještě dnes doporučoval návrat do situace k 30. červnu, aby se v režimu nového zákona umožnilo vyřizovat po přechodnou dobu vše postaru, tedy bez povinnosti digitální cestou. Pokud to neudělají, budou se v tom patlat ještě několik měsíců a ponesou za to plnou odpovědnost. Jeho manévrovací prostor se snižuje každým dnem, ÚOHS shodil smlouvu s dodavatelem řešení. Všechny firmy z ICT od toho dávají ruce pryč.

Jaké je systémové řešení?

Je zcela zjevné, že ministerstvo pro místní rozvoj je za svým zenitem. Naplnilo svoji roli, a jsem přesvědčen, že oblast stavebnictví by se měla předat na jiný resort. Já bych to dal na ministerstvo průmyslu a obchodu, udělal bych z toho ministerstvo hospodářství. Dal bych tam i celou digitalizaci, neměl bych s tím problém.

Takže podle vás má ministerstvo pro místní rozvoj skončit?

Je otázka, co by bylo s agendami, které tam jsou. O tom se ještě budeme muset detailně pobavit. Ale co tam nejvíc hapruje, to je stavebnictví a místní rozvoj, bych z tohoto ministerstva vyndal. Dal bych to na MPO, které by bylo ministerstvem hospodářství.

Chcete zrušit ještě nějaká další ministerstva?

Není to jenom o ministerstvech. Začal bych tím, říct si, které kompetence jsou v moderní době nezbytné, a které ne. Začal bych podřízenými organizacemi, agenturami. Mám ambici v rámci finančních služeb propojit Českou exportní banku, Národní rozvojovou banku, EGAP. Nevidím důvod, proč by tyto tři instituce měly mít třeba tři různé marketingové týmy nebo účetnictví. Dá se tam využít velkých synergických efektů. Udělat jeden subjekt, který by měl na starost jak pojišťování, tak financování, malé a střední podniky, finanční nástroje. To je teď má představa, na které pracuji.

Stejně tak instituce jako je CzechTrade, CzechInvest či CzechTourism. Tam se také dají najít slušné synergie. Celá digitalizace se musí dát na jedno místo.

Kolik za vaší potenciálně budoucí vlády bude ministerstev, která zaniknou?

Na podzim to budeme detailně probírat. Samozřejmě určitou představu mám. Ale musíme si také říct, že to nebude jenom naše rozhodnutí, ale bude to i otázka budoucího koaličního partnera. Hnutí ANO, pokud bude vládnout, pravděpodobně nebude mít sto jedničku ve sněmovně. Potom to může být o nějakých kompromisech.

Nechtěl bych být ve Fialově kůži

Kdo jsou vaši potenciální koaliční partneři?

Pro nás je nyní konkurent každý. Nemůžeme podcenit vůbec nikoho. Uloupáváme něco z pětikoalice, určitě bereme něco ze současné opozice. A menší strany jako Motoristé nebo Přísaha nám také sbírají nějaké hlasy. To se projevilo i v Evropských volbách. Na jednu stranu je dobře, že oslabila vládnoucí klika docela zásadním způsobem. Na druhé straně, kdyby tam nebyli ti malí, máme ještě víc. Ale člověk nemůže chtít úplně všechno. Pro nás bude zásadní, kdo se přizpůsobí našemu programu. Nechci dopadnout jako Petr Fiala, který nasliboval hory doly a nyní ustupuje úplně ze všeho, aby zachoval pětikoalici. On tomu říká kompromis, já kapitulace. Objíždím obce, a nechci se za dva roky postavit před lidi a říct jim, že co jsem jim slíbil, neplatí.

Dokážete si po volbách představit spolupráci s nějakou ze současných vládních stran?

To si dokáži jen velmi těžko představit. Jsou strašně aktivisticky nastavení.

Vy sami jste se však založením frakce v Evropském parlamentu Patrioti také vyčlenili z rozhodovacích možností v rámci Evropy…

Řekl bych to jinak. My jsme se nevyčlenili. Udělali jsme třetí nejsilnější frakci v Evropské unii. Je tam nejsilnější strana Francie, Maďarska, Rakouska, Česka, Nizozemka. A možná další budou přibývat. Oni nás izolovali. Na druhou stranu říkám, že jsem hrdý, že jsem izolovaný od těchto šílenců, kteří vedou Evropu tak, jak ji vedou. Nechci s nimi být v jedné partě. Za pět let, až budou nové volby, to poznáte. V Evropě se to zásadním způsobem otočí. A parta, která je dnes izolovaná, bude ta nejsilnější.

