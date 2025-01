Heliport a robotické dílny. Školné na soukromé škole v Dubaji vyjde na více než milion ročně

Bazén olympijské velikosti, fotbalové hřiště, posluchárna až pro šest set osob a také heliport, tak nějak bude vypadat školní kampus, který má vzniknout v Dubaji. A kvalitě by mělo odpovídat školné. Rok studií vyjde na 56 tisíc dolarů, v přepočtu 1,3 miliony korun.

„Současný vzestup Dubaje a Spojených arabských emirátů je zcela nepopiratelný. Trh zkrátka dozrál přesně na takový typ školy,“ uvedl generální ředitel GEMS Dino Varkey pro server Bloomberg.

Na začátku bude škola po vzoru britských osnov poskytovat vzdělání těm nejmenším od 1. do 6. ročníků. Školné bude začínat na 32 tisících dolarech, v šestém ročníků, pro děti ve věku 10 až 11 let, stoupne na 41 tisíc dolarů. V plánu je v budoucnu otevřít i vyšší ročníky, kde by mohlo roční školné vyšplhat až k 56 tisíc dolarům. Šlo by tak o nejdražší školu v Dubaji.

Život v Dubaji je už jen pro nejbohatší

Školní kampus o rozloze 47 600 metrů čtverečních má být otevřen v srpnu, a kromě posluchárny o kapacitě 600 míst, bazénu olympijské velikosti a fotbalového hřiště, které má sloužit i jako heliport, budou mít studenti k dispozici také moderně vybavené laboratoře. Celkově se investice do výstavby vyšplhají ke 100 milionům dolarů.

Počet obyvatel Dubaje po vypuknutí pandemie a také války na Ukrajině prudce vzrostl a do emirátů se nejenom kvůli příznivému daňovému režimu stěhují ti nejbohatší lidé na světě, ochotní připlatit si za vzdělání. Právě na bohaté rodiče se chce nová škola zaměřit.

Podle průzkumu vládní agentury pro školství stoupl počet studentů na soukromých školách jen v tomto školním roce o šest procent. Takže na celkem 227 školách studuje 387 441 studentů.

Pro domácnosti s průměrnými příjmy se naopak Dubaj kvůli vysokým nákladům a prudce rostoucím cenám nemovitostí stává nedostupnou. Jak uvádí průzkum společnosti Alpen Capital 80 procent rodiny ve Spojených emirátech jen na vzdělání vynakládá více než třetinu svého měsíčního příjmu. Někteří dokonce museli, proto aby mohli financovat vzdělání svých dětí, přistoupit k osobním půjčkám.

