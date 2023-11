Palantir je kouzelný kámen z Pána prstenů. Taky válečná akcie, která letos čarovně vynáší

Spoluzakladatelem společnosti Palantir je Peter Thiel, jeden z aktuálně nejvlivnějších lidí světa: přítel a rival Elona Muska, podporovatel Donalda Trumpa, misogyn a konzervativní homosexuál.

Akcie americké firmy Palantir se staly jednou z obětí prasklé bubliny na technologických akcích na přelomu loňského roku. Z vrcholu skoro čtyřiceti dolarů se zřítily ke čtyřem. Teď jsou ale „back in game“. Staly se jedněmi z vítězů letošního roku, který je už druhým v řadě ve znamení války a nyní i umělé inteligence. Jejich hodnota se více než zdvojnásobila.

Právě tyto dvě věci jsou totiž tím, na čem Palantir staví. Na sledovacích systémech, na analyzování informací pomocí umělé inteligence, nabízí řešení proti praní špinavých peněz, proti obchodu s lidmi, zneužívání duševního vlastnictví. Generativní umělá inteligence, která se před rokem představila v podobě ChatuGPT, se stala obrovským trendem. Palantir je jednou z mála firem, která je na strojovém učení a zpracování velkých dat postavená, což se jí letos daří propisovat i do zisku (Palantir podobně jako jiné velké technologické firmy dlouho rostl co do tržeb, ale nebyl žádný zisk, proto byl mezi těmi, jichž se investoři na konci roku 2021 kvůli strachu z inflace a averzi k riziku ve velkém zbavovali.)

AI FOMO a válka

Trend AI přinesl do byznysu strach o to, aby firmy nezůstaly stát stranou - aby také dokázaly „udělat více s menším úsilím“, nevypadnout ze hry, využít AI ke zvýšení produktivity zaměstnanců a pomocí managementu činit informovanější rozhodnutí. Vládní agentury, armáda, zpravodajské organizace, policie, Komise pro cenné papíry, daňový úřad, ministerstvo financí a další potřebují funkce AI k vytvoření efektivnějších operací, lepšímu rozhodování, omezení podvodů a snížení počtu zaměstnanců - a to jsou zákazníci Palantiru. Z povahy toho, kdo jsou klienti, je činnost Palantiru trochu zahalená tajemstvím...

Nicméně nedávno Palantir oznámil kontrakt v hodnotě půlmiliardy liber od britské zdravotní služby NHS, v září AI projekt pro americkou armádu za 250 miliard dolarů. Magazín Time v letošní reportáži z londýnské pobočky firmy napsal, že Palantir je subjekt, který mění budoucnost války - reportáž je o tom, jak se z londýnského centra sledují satelity nad Ukrajinou.

Letošní říjen přinesl do světa další válku, konflikt na území Izraele a Palestiny. „Palantir dodává své produkty pouze pro západní spojence,“ ujistil investory spoluzakladatel a šéf Palantiru Alex Karp. „Nikdy jsme své produkty nedodávali nepřátelům. Hrdě podporujeme americkou vládu. Jsem hrdý na to, že podporujeme Izrael všemi možnými způsoby.”

Thielova mafie

Palantir založil jeden z nejvlivnějších lidí současného světa Peter Thiel spolu s pár kolegy před dvaceti lety. Po 11. září sázeli na to, že boj proti teroru a nasazení technologií v něm bude stále důležitější - a lukrativnější. Thiel podobně jako Elon Musk vyrostl v Jižní Africe, ač je sám původem Němec a do JAR se přestěhovali s rodiči. S Muskem se potkali ve veleúspěšném projektu PayPal - tahle oba tehdy jako mladí vypadali.

Business Insider s nevelkou nadsázkou napsal, že bývalá mafie z PayPalu ovlivňuje svět - a Peter Thiel byl její kápo. „Co mají společného zakladatelé společností YouTube, Yelp, Tesla a LinkedIn? Kromě toho, že jejich zakladatelé vedou masivně převratné technologické společnosti, mají společnou položku v životopise: zaměstnání ve společnosti PayPal,“ napsal magazín. Mimochodem, Thiel s Muskem jsou dlouholetí přátelé i rivalové, podle Thielova životopisce Maxe Chafkina jejich vztah provází střídání lásky a nenávisti.

Elon Musk si až letos vyřešil jedno zásadní, Thielem způsobené trauma. Když vznikal PayPal, na mimobankovním platebním systému pracovali oba. Pak je zfúzovali, ale Thielův se jmenoval PayPal a Muskův X - a Thiel tehdy Muska převálcoval... Až přejmenování Twitteru způsobilo Muskův vítězný tanec.

Chafkin popisuje Muska jako výstředníka a Thiela jako introverta. To ale neznamená, že se rád nevidí při zasahování do veřejného dění. Kritici ho popisují jako misogyna, což daleko od pravdy není, protože Thiel, ctitel pravicové Ann Randové, říká, že demokracii poškodila účast žen a nepracujících voličů. Je odpůrce diverzity, levicové politiky, označuje se za konzervativního libertariána. Je přitom otevřený homosexuál, který žije i v paralelních vztazích...

Thiel je významným a úspěšným investorem, skrze svůj Thiel Capital investuje třeba do sektoru longevity, do všemožných technologií. Byl prvním investorem Facebooku vně firmy. Ovšem politické aktivity mu už začínají škodit. Byl hlavním financiérem kampaně Donalda Trumpa, ale také iniciativy MAGA, která smutně proslula výtržnostmi v Kapitolu. Thiel teď vzal trochu zpátečku, v rozhovoru pro The Atlantic tento týden uvedl, že Trumpa už znovu financovat nebude a politikou je zklamán.

Ono se mu ale zase vyplatí soustředit se na byznys. Minimálně v Palantiru, kde se v pozici předsedy stále angažuje i výkonně, a jeho válečné AI. Jak letos řekl Alex Karp: „Rozsah příležitosti před námi nikdy nebyl větší.“