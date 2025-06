Předvolební průzkum: ANO oslabilo, Blažkova kauza voliče koalice Spolu neovlivnila

Hnutí ANO by vyhrálo volby do Sněmovny, v červnu jeho podpora oslabila o jeden procentní bod na 33,5 procenta, koalice Spolu tvořená ODS, TOP 09 a lidovci si i po bitcoinové kauze drží 21 procenta. Do dolní komory by se dostalo ještě hnutí STAN, SPD a Piráti. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ, jehož výsledky dnes zveřejnila Česká televize (ČT).

Průzkum poprvé zachytil dopady kauzy miliardového daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, kvůli které podal demisi ministr Pavel Blažek (ODS) a která vypukla na konci května. Na procentní zisk Spolu neměla kauza podle autorů průzkumu žádný vliv. „Voličské jádro je podle modelu poměrně stabilní a rezistentní vůči nastalým událostem, ovšem voliči, pro které byla koalice Spolu druhou či třetí volbou, se od ní prozatím zčásti odklonili,“ uvedli v ČT.

O třetí místo se dělí dvě uskupení. Umístilo se na něm hnutí STAN, které oproti předchozímu období ztratilo 0,5 bodu a nyní má ve volebním modelu 11,5 procenta. Stejnou podporu má posilující hnutí SPD, které jde do voleb s Trikolorou, PRO a Svobodnými. Piráty by volilo 7,5 procenta lidí, o procentní bod více než v květnu. Na rozdíl od posledního modelu by se nyní do Sněmovny nedostali Motoristé. Europoslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek aktuálně čelí trestnímu oznámení bývalé přítelkyně, která jej viní z násilí. Turek, který kandiduje ve sněmovních volbách, nařčení odmítl.

