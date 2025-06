Stanislav Šulc: Karel Havlíček poodkryl karty ANO. Vypadá to na hodně lidový program

Vedení ANO a zejména stranický šéf Andrej Babiš zatím tvrdošíjně naplňuje slíbenou strategii a z toho, jaké kroky po vyhraných volbách uskuteční, zatím nic neprozradil. Prý aby ho nikdo nemohl okopírovat. Nyní ale dvojka ANO Karel Havlíček přeci jen něco poodkryl. A přiznejme, že ačkoli nejde o příliš jasné vzkazy, určité náznaky povolebního směřování země tu vystopovat lze.

Jak bude vládnout ANO po případných volbách? To je zatím stále otázka, na kterou nemáme odpověď. Šéf hnutí Andrej Babiš předem deklaroval, že žádný program čekat nemáme, protože jeho recept je natolik fenomenální, že by jej všichni okopírovali. A tak se prý kroky dozvíme až po volbách. Ale jedno je jisté: Andrej se postará, vyřeší, zařídí, zkrátka „Prostě Babiš“.

Co by dříve bylo nemyslitelné, je dnes nikoli tolerovatelná strategie, ale spíše jediná možná cesta k vítězství.

Přesto sem tam někdo z ANO utrousí něco, co vypadá jako část programu, případně poodkrývá alespoň možné oblasti, které by případná vláda ANO považovala za priority.

Aleš Michl: Pro kočírování inflace je koruna lepší než euro Leaders Přestože česká ekonomika postupně splňuje většinu kritérií pro přijetí eura a velké průmyslové podniky již s eurem běžně operuje, společná evropská měna se mezi Čechy stále netěší popularitě. Přijetí eura tak stále není na pořadu dne. A klíčové výhody ve vlastní měně nadále vidí také guvernér České národní banky Aleš Michl. „Vlastní měnová politika dokáže držet inflaci na uzdě mnohem efektivněji, než by kdy dokázalo euro,“ uvedl Michl na akci agentury Bloomberg věnované právě společné evropské měně. sta Přečíst článek

Trojúhelník smutku veřejných financí

Přesně to nyní provedl Karel Havlíček, dvojka ANO, možná i budoucí premiér, v diskusním pořadu Seznam Zpráv. A kdo se v těch slovech zorientuje, dostane poměrně dobrý obrázek o možných krocích ANO.

Havlíček jako klíčový konflikt aktuálně vnímá rozpor mezi tím, co aktuálně na poslední chvíli schvaluje současná vláda a svobodou v rozhodování vlády příští. A pokud dojde ke všemu, co kabinet Petra Fialy rozjel, rozhodně podle Havlíčka nepůjde uvažovat o radikálním snížení deficitu v příštích letech. Tedy pokud by se neškrtalo v důchodech, což je ale podle Havlíčka nepřípustné.

Stanislav Šulc: Bitcoin hýbe Českem. Jen nikdo neví, k čemu vlastně je a jestli se to někdy změní Názory O bitcoinu se v posledních týdnech hovoří zejména v souvislosti s podivnou miliardovou kauzou na ministerstvu spravedlnosti. Přitom v souvislosti s bitcoinem by se mělo stále více mluvit o něčem jiném – o tom, k čemu vlastně je, a proč se může velmi brzy stát bezcennou anekdotou v dějinách digitálního světa. Stanislav Šulc Přečíst článek

Kde bude brát ANO?

A tak tu máme staronový trojúhelník smutku veřejných financí v nových souvislostech: v jednom vrcholu je deficit, ve druhém investice a ve třetím škrty v mandatorních výdajích, zejména v důchodech.

Jednotlivé partaje se tak budou profilovat na tom, kdo se zaměří na který z vrcholů tohoto trojúhelníku. Fialova vláda ve svém nyní vrcholícím funkčním období vybrala snižování mandatorních výdajů. A z aktuálních kroků vlády je jasné, že by v tom pokračovala, prioritou totiž jsou zejména investice a udržení rozpočtových pravidel.

Havlíček pak upozorňuje, že vláda v podstatě tuto logiku nutí i vládě další, s čímž ANO rozhodně nesouhlasí. I proto Havlíček poměrně otevřeně říká, že trojice největších investic, tedy F-35, dostavba Dukovan a budování vysokorychlostní železnice, rozhodně není mramorizovaná. A rovnou otevřeně hlásí, že například vysokorychlostní tratě nemusejí být v tom rozsahu, jak si stávající kabinet kreslí.

Dalibor Martínek: Blažek dal Babišovi vítězství ve volbách na zlatém podnose Názory Co Spolu zpackat mohlo, to zpackalo. Čtyři měsíce před volbami, kdy premiér Fiala vyrazil debatovat s lidmi po českých městech ve snaze zachránit reputaci ODS a volební výsledek, si partaj pro sebe připravila nečekaný bonbónek. Dalibor Martínek Přečíst článek

Lidovost first

Havlíček se přitom již poměrně klasicky populisticky zaštiťuje tím, že lidé zdaleka ne všechno chtějí. A to je zcela jistě pravda. Když se zeptáte kohokoli nejen v Česku, ale pravděpodobně kdekoli na světě, jestli chce utrácet víc za bojové letouny nebo jadernou elektrárnu, pravděpodobnost, že zahýká blahem, je docela nízká. Když se ho ale zeptáte, jestli chce žít v bezpečí, ať už ve válečném, nebo energetickém slova smyslu, pravděpodobně již bude víc lidí pro zajištění bezpečnosti.

Jenomže ANO potřebuje vyhrát volby, a tak se lidový program holt hodí. Ostatně volební poradci hnutí nejsou hlupáci a velmi dobře vědí, jaké „programy“ v současnosti vyhrávají volby. Je to „program“ Lidovost first, který má všude na světě jasně definovanou podobu. A ANO je nejen schopno ji najít, ale je i ochotno ji lidu slíbit.

To, že ve finále bude muset ANO řešit problémy pravděpodobně zcela jinak, než nyní slibuje, je jisté. Ostatně ANO už ve vládách bylo osm let, ačkoli neustále předstírá, že ne. A rozhodnutí, která byla „protilidová“ (sic!), má na hlavě víc, než by dnes jeho lídři připustili. Po volbách jich ANO udělá jistě také spoustu.

Dalibor Martínek: Politici nechápou, co znamená nedostupné bydlení Názory Je předvolební červen, takže se strany pokoušejí upoutat pozornost. Protože za dva týdny nastanou volebně plonkové prázdniny. Potom už bude jenom ostré předvolební září. Dalibor Martínek Přečíst článek