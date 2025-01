Dalibor Martínek: Babiš zase jede volební kampaň přes důchodce. Dobře ví, kudy leze koza

Česko už asi navždy zůstane zemí důchodců. Řeči o inovacích, nových nápadech, podpoře investic do nových technologií, už zůstanou jenom řečmi. Andrej Babiš, respektive jeho levá ruka Alena Schillerová, protože pravá ruka je Karel Havlíček, na tiskové konferenci prohlásila, že se zasadí o to, aby důchodcům byla vyplacena státní dotace ke spoření.

Ústavní soud tuto možnost ve středu odmítnul. Ale ANO okamžitě nastoupí a hlásí, že až bude vládnout, dá věci „do pořádku“.

„Rozhodnutí Ústavního soudu respektujeme, ale nesouhlasíme s ním, aby byli tito lidé definitivně hozeni přes palubu. Máme pro ně důležitý vzkaz, pokud nám dají v podzimních volbách důvěru, tuto nespravedlnost napravíme, máme připravené jasné a konkrétní řešením,“ řekla Schillerová.

Boj za důchodce provází celou politickou kariéru Andreje Babiše. Který na ní vystavěl svůj úspěch. Přestože jeho zájmy jsou asi jiné, mít pod kontrolou finanční toky státních peněz. Veřejně je to podpora důchodců. Teď tedy Schillerová osm měsíců před volbami oznamuje, že se postaví za práva důchodců. Ačkoliv tato práva jsou možná celkem pochybná.

Současná vláda rozhodla, a teď je to trochu složité, že na státní přípatek k penzijnímu spoření či připojištění nemají nárok důchodci, kteří si nespořili aspoň pět let. Jako apoštol přilétá hnutí ANO v čele s paní Alenou. A tento verdikt zpochybňuje. Přestože je posvěcen Ústavním soudem.

Fialova vláda podcenila komunikaci

Je faktem, že současná vláda udělala spoustu rozhodnutí, kterým lidé nerozumí. Možná s dobrým úmyslem osvěžit české veřejné finance. Ale nedokázala správně komunikovat s veřejností, nenašla dobrý vztah s novináři. Vsadila na kartu, že si všechno nejdřív upeče uvnitř. Rozpočet, stavební zákon. Jenže to se jí vymstí, proto prohraje ve volbách. Vláda pěti stran, nyní už jen čtyř, totálně podcenila komunikaci.

Toho teď využívá předvolební suverén ANO, a najde každou příležitost, aby získalo body navíc. Důchodci jsou ideální cíl. Tým Andreje Babiše to ví, a tuhle strunu teď bude hrát.