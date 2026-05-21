Dalibor Martínek: Další revize české ekonomiky. Čísla pořád klesají
Evropská komise zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok. Hrubý domácí produkt se podle ní zvýší o 1,8 procenta, uvedla komise v jarní ekonomické prognóze. V předchozím listopadovém výhledu počítala pro letošek s růstem o 1,9 procenta. Komise se stala další z řady institucí, které revidují čísla směrem dolů.
Ekonomický růst kolem dvou procent je v evropském kontextu ještě docela hezké číslo. Například německá vláda snížila v dubnu odhad letošního růstu německého hospodářství o polovinu, na 0,5 procenta. Což nejsou od největšího obchodního partnera Česka povzbudivé zprávy.
Inflace může znovu tlačit na sazby
Česká bankovní asociace nyní zhoršila letošní výhled pro českou ekonomiku na růst dvou procent. Inflace by podle ní měla v závěru letošního roku zrychlit, v příštím roce by prý měla být 2,7 procenta. Což podle komentáře analytiků asociace zvyšuje riziko vyšší úrokové sazby centrální banky.
Loni česká ekonomika rostla o 2,6 procenta. Svůj letošní výhled v květnu zhoršila i Česká národní banka. HDP podle ní vzroste o 2,5 procenta, předchozí predikce z února čekala růst 2,9 procenta.
Vláda po covidu zasypala ekonomiku penězi, a proto spotřebitelé nemuseli snižovat poptávku a obchodníci zlevňovat. A pak z toho byla extrémně vysoká inflace, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.
„Vláda zasypala ekonomiku penězi.“ Ekonom Navrátil vysvětluje, proč inflace vystřelila
Leaders
Vláda po covidu zasypala ekonomiku penězi, a proto spotřebitelé nemuseli snižovat poptávku a obchodníci zlevňovat. A pak z toho byla extrémně vysoká inflace, říká v rozhovoru pro Newstream hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.
Každý čeká něco trochu jiného
A co si o letošním ekonomickém vývoji země myslí na ministerstvu financí? Úřad v dubnové predikci předpokládá letošní růst HDP o 2,1 procenta. Prognóza Svazu průmyslu a dopravy počítá s růstem o 2,6 procenta. Pokud by se prodlužovala válka proti Íránu, vzroste podle svazu letos česká ekonomika pouze o 2,2 procenta.
Špatné zprávy se mohou naplnit samy
Shrnuto a podrženo, jedna špatná zpráva o české ekonomice za druhou. Nejhorší je, že jde o sebenaplňující se prognózy. Česká ekonomika stojí a padá s maloobchodní spotřebou. Čím víc budou lidé číst o tom, jak Česko ekonomicky zpomaluje a jak roste inflace, tím víc budou zavírat své peněženky. Budou se chystat na horší časy. A půjdou poklesu ekonomiky naproti.
Ano, inflace v dubnu vyskočila na 2,5 procenta. Ale jak říká guvernér České národní banky Aleš Michl, kvůli udržení nízké inflace klidně obětuje na krátký čas ekonomický růst země. Se sazbami to letos evidentně nebude růžové, o jejich růstu si povídají vrabci na střeše. Další zhoršení nákupního apetitu na obzoru.
Svět zachvátila obava z velké inflace. Výnosy státních dluhopisů po světě rostou a stranou nezůstává ani Česko. Investoři se vedle vyšší inflace bojí také drahé ropy a rostoucích vládních dluhů. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy to může změnit zájem o nové Dluhopisy Republiky: fixní varianta může ztratit část lesku, zatímco protiinflační může být pro střadatele lákavější.
Lukáš Kovanda: Inflace znovu straší trhy. Češi mohou víc sázet na protiinflační dluhopisy
Názory
Svět zachvátila obava z velké inflace. Výnosy státních dluhopisů po světě rostou a stranou nezůstává ani Česko. Investoři se vedle vyšší inflace bojí také drahé ropy a rostoucích vládních dluhů. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy to může změnit zájem o nové Dluhopisy Republiky: fixní varianta může ztratit část lesku, zatímco protiinflační může být pro střadatele lákavější.
Vláda přikládá pod kotel
Česká vláda ještě přisypává do inflačního mlýna. Vytvářením schodků rozpočtu přes tři sta miliard korun dává lidem signál: utrácejte, my vám ty peníze rozdáme. Silný proinflační vliv. Další karta pro zvýšení sazeb pro guvernéra Michla.
Problém není jen Blízký východ
Česko zdánlivě zpomaluje kvůli krizi na Blízkém východě a drahým palivům. To je jen polovina pravdy. Ta druhá je, že země málo inovuje. Platy rostou, přidaná hodnota nikoliv. Jsme závislí na utrácení v obchodech, útraty považujeme za motor ekonomiky. Ve skutečnosti je to velmi krátkodobý motor. Je to házení peněz do kamen. Místo technologického rozvoje a vzdělávání látáme v Česku ekonomiku utrácením nevydělaných peněz. Tento stroj se logicky musí jednou zaseknout.