newstream.cz Reality Český realitní trh se zvedl, teď ho brzdí nejistota. Dobré nemovitosti ale dál mizí rychle, říká finanční ředitel Redstone

Český realitní trh se zvedl, teď ho brzdí nejistota. Dobré nemovitosti ale dál mizí rychle, říká finanční ředitel Redstone

Český realitní trh se zvedl, teď ho brzdí nejistota. Dobré nemovitosti ale dál mizí rychle, říká finanční ředitel Redstone
Redstone, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Český realitní trh se po slabším období znovu rozběhl a investoři mají podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silný apetit nakupovat. Novou nejistotu ale přináší geopolitické napětí, které může prodražit financování developerských projektů. Přesto zůstává výhled trhu podle něj pozitivní.

Český realitní trh se podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického po utlumenějším období znovu stabilizoval a vrátil se k vyšší investiční aktivitě. V podcastu Realitní Club uvedl, že se na trhu opět ve větším objemu odehrávají transakce a mezi investory je silná poptávka po kvalitních nemovitostech.

„Situace byla donedávna velmi pozitivní. Na trhu začaly zase ve velkém fungovat transakce, bylo co kupovat. Je velký hlad mezi investory koupit dobrou nemovitost,“ popsal Medřický. Za důležitý trend označil také posilování domácího kapitálu. Podle něj je pozitivní, že stále více nemovitostí končí v českých rukou a že se na trhu vytvořily silné tuzemské investiční skupiny.

Český kapitál v hlavní roli

Právě návrat českého kapitálu považuje za jeden z nejzajímavějších momentů poslední doby. Část zahraničních investorů podle něj v Česku svá aktiva zhodnotila natolik, že může odcházet na jiné trhy, kde očekává vyšší výnos, například do Polska. To zároveň otevírá prostor pro domácí hráče.

Novou proměnnou ale do vývoje trhu vnáší geopolitické napětí. Medřický upozornil, že nedávný konflikt v Íránu změnil pohled zejména na financování. „V tuhle chvíli je samozřejmě nejistota. Pokud by tohle nastavení mělo fungovat delší dobu, peníze zdraží. A zdražení peněz pro development je kritická věc,“ řekl. Právě cena financování může podle něj rozhodnout, které projekty se budou realizovat a které investoři raději odloží.

Příležitosti mimo Prahu

Redstone se přitom nedívá jen na Prahu. Významný potenciál vidí i v krajských městech zhruba od 80 do 100 tisíc obyvatel. Podle Medřického v nich často chybějí kvalitní kancelářské budovy i další moderní komerční projekty. Vedle Olomouce zmiňuje jako zajímavý trh také Pardubice, a to jak z pohledu retailu, tak rezidenčního bydlení.

Pardubice jsou podle něj atraktivní mimo jiné díky dopravní dostupnosti a relativně nízké nabídce obchodních ploch. Skupina ale sleduje i další regionální centra, jako jsou Liberec nebo Plzeň. „Myslíme si, že krajská města s kvalitní dopravní obslužností a perspektivou se budou chovat podobně a budou fungovat dlouhodobě,“ uvedl.

Z hlediska investičních segmentů Redstone dál věří kancelářím i retailu. Oba segmenty se podle Medřického po covidu vrátily na úrovně, které znaly před pandemií. U kanceláří roste poptávka po kvalitních budovách a lepším zázemí, u retailu se zase vrátila návštěvnost i tržby obchodníků.

Skupina se přitom dívá na investice výrazně dlouhodobě. Typický horizont držby nemovitostí je podle Medřického deset let a více. Ve fondu má dnes Redstone pět komerčních nemovitostí v hodnotě blížící se 20 miliardám korun. „Koupit kancelářskou budovu nebo velké obchodní centrum s tím, že ho chcete za pět let prodat, je dost odvážná strategie. My ty budovy chceme opravdu držet,“ uzavřel.

Finanční ředitel skupiny Redstone Jiří Medřický byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizoda bude k poslechu již zítra ráno na webu Newstreamu i na vašich oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

Petra Nehasilová
Budoucnost cestování? Luxusní hotely, které nezanechají stopu

Na vrcholu výběru stojí ootoolno ZEM na Vysočině, projekt založený na principu nulové stopy.
Amazing Places, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Od off-grid chat po chytré apartmány. Česká ubytování ukazují, jak může vypadat udržitelný turismus nové generace.

Udržitelnost v cestování se rychle mění z doplňku na rozhodující faktor. Stále více lidí řeší, jaký dopad má jejich pobyt na okolní krajinu,  a je ochotno si za šetrnější variantu připlatit. Spolu s tím roste i nabídka projektů, které kombinují moderní design, technologie a minimální ekologickou stopu.

Portál Amazing Places proto vybral deset míst v Česku, která podle něj ukazují směr, kterým se bude udržitelný turismus ubírat. Nejde přitom jen o „zelené“ deklarace, ale o konkrétní řešení v oblasti energetiky, hospodaření s vodou nebo architektury. „Chceme ukázat, že moderní glamping nebo luxusní hotel mohou fungovat v symbióze s přírodou, aniž by ji zatěžovaly,“ říká zakladatel Amazing Places Petr Kotík.

Na vrcholu výběru stojí ootoolno ZEM na Vysočině, projekt založený na principu nulové stopy. Off-grid chatička funguje bez napojení na inženýrské sítě, energii získává ze slunce a je koncipována jako mobilní objekt. Pokud by z místa zmizela, krajina by se podle autorů projektu okamžitě vrátila do původního stavu. Silný důraz na ekologický provoz má také Bohemian Cottage v Českém Švýcarsku. Penzion využívá vlastní hlubinný vrt a kořenovou čistírnu odpadních vod, která vrací vyčištěnou vodu přirozeně zpět do krajiny. Za příklad architektury citlivě zasazené do krajiny označuje Amazing Places Gurdau Vinařství v Kurdějově. 12 fotografií v galerii

Udržitelnost už není jen o ručnících

V cestovním ruchu se pojem udržitelnost dávno neposuzuje jen podle omezení výměny ručníků. Do popředí se dostávají témata jako cirkulární ekonomika, energetická soběstačnost nebo neinvazivní architektura, která krajinu nezatěžuje a přirozeně do ní zapadá. Právě tento aspekt se podle Amazing Places stává jedním z klíčových kritérií při výběru výjimečných míst.

Deset míst, kde dává udržitelnost smysl

Na vrcholu výběru stojí ootoolno ZEM na Vysočině, projekt založený na principu nulové stopy. Off-grid chatička funguje bez napojení na inženýrské sítě, energii získává ze slunce a je koncipována jako mobilní objekt. Pokud by z místa zmizela, krajina by se podle autorů projektu okamžitě vrátila do původního stavu.

Silný důraz na ekologický provoz má také Bohemian Cottage v Českém Švýcarsku. Penzion využívá vlastní hlubinný vrt a kořenovou čistírnu odpadních vod, která vrací vyčištěnou vodu přirozeně zpět do krajiny.

Za příklad architektury citlivě zasazené do krajiny označuje Amazing Places Gurdau Vinařství v Kurdějově. Betonová stavba je zapuštěná do terénu a krytá zelenou střechou, která pomáhá s termoregulací i zadržováním dešťové vody.

V Bílých Karpatech zaujalo místo 4úhly, které pracuje s lokálními materiály i podporou biodiverzity. Rozlehlý areál slouží jako pastevní plocha pro ovce, které přirozeně udržují luční ekosystém.

Mezi průkopníky patří také Chateau Mcely ve středních Čechách, jeden z mála pětihvězdičkových hotelů v Česku s certifikací Green Key. Hotel využívá ekologické čisticí prostředky, vlastní biodynamickou zahradu i bio-kotelnu.

Pozornost si zaslouží i Salori u Hradce Králové, kde vsadili na přírodní principy v oblasti wellness. Saunová zahrada využívá koupací biotop bez chloru a kuchyně pracuje se sběrem divokých bylin.

Ukázkou energeticky úsporného přístupu je Domesi Concept House v Budíkově, dřevostavba v pasivním standardu s minimální spotřebou tepla.

Na principu citlivé rekonstrukce stojí Vejminek v Chřibské, kde se podařilo obnovit sto let staré stavení s maximálním využitím původních materiálů.

Na ekologii dopravy se zaměřuje Hotel Orlík v Adršpachu, který podporuje bezemisní pohyb hostů díky nabíječkám pro elektromobily a cyklogaráži.

Desítku uzavírá Aparthotel Svatý Vavřinec v Krkonoších s inteligentním řízením spotřeby energií a důrazem na lokální dodavatele.

Trend, který poroste

Podle Amazing Places roste poptávka po udržitelném ubytování zhruba o 20 procent ročně. Eco-friendly místa dnes tvoří asi desetinu jejich nabídky a jejich podíl dál roste.

Hosté přitom čím dál častěji nehledají jen komfort, ale i smysl. Udržitelný turismus se tak z okrajového segmentu posouvá do hlavního proudu  a redefinuje, co dnes znamená kvalitní cestování.

