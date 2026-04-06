Český realitní trh se zvedl, teď ho brzdí nejistota. Dobré nemovitosti ale dál mizí rychle, říká finanční ředitel Redstone
Český realitní trh se po slabším období znovu rozběhl a investoři mají podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického silný apetit nakupovat. Novou nejistotu ale přináší geopolitické napětí, které může prodražit financování developerských projektů. Přesto zůstává výhled trhu podle něj pozitivní.
Český realitní trh se podle finančního ředitele skupiny Redstone Jiřího Medřického po utlumenějším období znovu stabilizoval a vrátil se k vyšší investiční aktivitě. V podcastu Realitní Club uvedl, že se na trhu opět ve větším objemu odehrávají transakce a mezi investory je silná poptávka po kvalitních nemovitostech.
„Situace byla donedávna velmi pozitivní. Na trhu začaly zase ve velkém fungovat transakce, bylo co kupovat. Je velký hlad mezi investory koupit dobrou nemovitost,“ popsal Medřický. Za důležitý trend označil také posilování domácího kapitálu. Podle něj je pozitivní, že stále více nemovitostí končí v českých rukou a že se na trhu vytvořily silné tuzemské investiční skupiny.
Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.
Český kapitál v hlavní roli
Právě návrat českého kapitálu považuje za jeden z nejzajímavějších momentů poslední doby. Část zahraničních investorů podle něj v Česku svá aktiva zhodnotila natolik, že může odcházet na jiné trhy, kde očekává vyšší výnos, například do Polska. To zároveň otevírá prostor pro domácí hráče.
Novou proměnnou ale do vývoje trhu vnáší geopolitické napětí. Medřický upozornil, že nedávný konflikt v Íránu změnil pohled zejména na financování. „V tuhle chvíli je samozřejmě nejistota. Pokud by tohle nastavení mělo fungovat delší dobu, peníze zdraží. A zdražení peněz pro development je kritická věc,“ řekl. Právě cena financování může podle něj rozhodnout, které projekty se budou realizovat a které investoři raději odloží.
Příležitosti mimo Prahu
Redstone se přitom nedívá jen na Prahu. Významný potenciál vidí i v krajských městech zhruba od 80 do 100 tisíc obyvatel. Podle Medřického v nich často chybějí kvalitní kancelářské budovy i další moderní komerční projekty. Vedle Olomouce zmiňuje jako zajímavý trh také Pardubice, a to jak z pohledu retailu, tak rezidenčního bydlení.
Pardubice jsou podle něj atraktivní mimo jiné díky dopravní dostupnosti a relativně nízké nabídce obchodních ploch. Skupina ale sleduje i další regionální centra, jako jsou Liberec nebo Plzeň. „Myslíme si, že krajská města s kvalitní dopravní obslužností a perspektivou se budou chovat podobně a budou fungovat dlouhodobě,“ uvedl.
Z hlediska investičních segmentů Redstone dál věří kancelářím i retailu. Oba segmenty se podle Medřického po covidu vrátily na úrovně, které znaly před pandemií. U kanceláří roste poptávka po kvalitních budovách a lepším zázemí, u retailu se zase vrátila návštěvnost i tržby obchodníků.
Skupina se přitom dívá na investice výrazně dlouhodobě. Typický horizont držby nemovitostí je podle Medřického deset let a více. Ve fondu má dnes Redstone pět komerčních nemovitostí v hodnotě blížící se 20 miliardám korun. „Koupit kancelářskou budovu nebo velké obchodní centrum s tím, že ho chcete za pět let prodat, je dost odvážná strategie. My ty budovy chceme opravdu držet,“ uzavřel.
Finanční ředitel skupiny Redstone Jiří Medřický byl hostem podcastové série Realitní Club.
