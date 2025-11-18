Vysočany čeká obří transformace. Slovenský developer v nové čtvrti podle Gehla prostaví miliardy
Na pětihektarovém brownfieldu ve Vysočanech začíná vznikat nová pražská čtvrť Dvory Vysočany. Projekt za několik miliard korun navrhli urbanisté, kteří stáli u proměny Kodaně, a architekti ocenění Českou cenou za architekturu. První etapa má být dokončena v roce 2029 a nabídne byty od 5,6 milionu korun.
Středoevropský developer Corwin zahájil výstavbu nové čtvrti Dvory Vysočany, která vzniká na rozsáhlém pětihektarovém industriálním brownfieldu v pražských Vysočanech. Opuštěné výrobní a skladové areály nahradí více než tisíc bytů, kanceláře, obchodní prostory, parky a náměstí.
V první fázi vznikne více než 200 bytů, 6000 metrů čtverečních administrativních ploch a 1400 metrů čtverečních maloobchodních prostor. Projekt pokračuje i v dalších etapách, podle developera už druhá etapa získala stavební povolení a připravuje se na zahájení.
Celá čtvrť vznikne v sedmi blocích postupně během 8–10 let, přičemž první etapa má být dokončena v roce 2029. Investice dosahují několika miliard korun. „Nevytváříme jeden projekt. Vytváříme novou čtvrť pro lidi – se silnými ulicemi, dobrými vnitrobloky a místy, kde se budou přirozeně potkávat sousedé. Inspirujeme se pražskými čtvrtěmi, které dlouhodobě fungují, jako jsou Vinohrady nebo Karlín,“ říká Jakub Dobrý, šéf Corwin CZ.
Společnosti Kaprain a Penta Real Estate uzavřely dohodu o spolupráci při výstavbě na pozemcích bývalé továrny Howden ČKD v těsném sousedství O2 areny. V projektu, díky kterému na území o rozloze přes 50 tisíc metrů čtverečních vznikne nové centrum pražských Vysočan a Libně, Penta odkoupila 40tiprocentní podíl.
Kaprain a Penta společně vybudují nové centrum Vysočan a Libně
Reality
Společnosti Kaprain a Penta Real Estate uzavřely dohodu o spolupráci při výstavbě na pozemcích bývalé továrny Howden ČKD v těsném sousedství O2 areny. V projektu, díky kterému na území o rozloze přes 50 tisíc metrů čtverečních vznikne nové centrum pražských Vysočan a Libně, Penta odkoupila 40tiprocentní podíl.
Industriální minulost: pražírna jako symbol místa
Součástí areálu je také historická budova někdejší pražírny, která bude zachována, citlivě zrekonstruována a začleněna do nové městské struktury. Stane se přirozeným centrem služeb v parteru.
„Pražírna je připomínkou toho, čím Vysočany byly. Chceme ji zachovat jako charakteristický prvek a dát jí novou funkci v živé čtvrti,“ doplňuje Dobrý.
Urbanismus nové čtvrti vytvořilo slavné dánské studio Gehl Architects, vedené Janem Gehlem a Davidem Simem. Jejich zásady formovaly rozvoj měst jako Kodaň, Stockholm, Rotterdam, Londýn, Melbourne, Sydney, San Francisco, Seattle nebo New York. „Kvalitní město je to, kde se dobře žije všem – dětem, rodičům i seniorům. Dvory Vysočany jsme navrhli tak, aby fungovaly v měřítku člověka, s živými ulicemi a prostupným veřejným prostorem,“ říká urbanista David Sim.
Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.
Třicet miliard, čtyři věže a hvězda architektury. Sekyra pozval do Prahy Libeskinda, na Rohanu navrhne náměstí
Reality
Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.
Architektura od OVA, držitelů České ceny za architekturu
Architektonický návrh pochází od studia OVA – Opočenský Valouch Architekti, jednoho z nejrespektovanějších českých ateliérů. Studio získalo hlavní cenu České ceny za architekturu 2020 za sídlo firmy Lasvit v Novém Boru.
„Každý blok navrhujeme jako svébytný dům. Nechceme uniformní sídliště , chceme městskou pestrost, která je Praze vlastní,“ uvádí architekt Štěpán Valouch.
Corwin zveřejnil i orientační ceny prvních bytových jednotek. Ty startují na cca 5,6 milionech korun. Byt o dispozici 4kk vyjde na cca 13,8 milionů korun. „Naším cílem je promyšlené bydlení. Nechceme, aby lidé platili za prázdné metry, ale za chytrý, funkční prostor,“ dodává Jakub Dobrý.
Jde o architekturu, která má duši. Brněnský Dům pro Julii, první dětský hospic v České republice, získal hlavní ocenění České ceny za architekturu 2025. Citlivě navržená stavba od ateliéru ČTYŘSTĚN architekti a krajináře Marka Holána ukazuje, že architektura může opravdu léčit.
Zázrak z Brna. Českou cenu za architekturu ovládl dětský hospic Dům pro Julii
Reality
Jde o architekturu, která má duši. Brněnský Dům pro Julii, první dětský hospic v České republice, získal hlavní ocenění České ceny za architekturu 2025. Citlivě navržená stavba od ateliéru ČTYŘSTĚN architekti a krajináře Marka Holána ukazuje, že architektura může opravdu léčit.
Udržitelnost: modro-zelená infrastruktura, soláry a minimum aut
Projekt sází na moderní udržitelné technologie jako jsou zelené střechy, solární panely nebo hospodaření s dešťovou vodou. Energeticky úsporné budovy cílí na nejvyšší tedy A kategorii. Maximum zeleně architekti využili i při návrhu veřejného prostoru. Většina aut bude ukryta v podzemních garážích.
Čtvrť je přímo u autobusové zastávky a cyklotrasy A5, která má v budoucnu propojit Prahu až s Drážďany. Nedaleké nádraží Praha-Libeň nabízí rychlé spojení do centra i regionů.
Corwin připravoval vstup na český trh několik let a svou pražskou kancelář otevřel už v roce 2022. Česká republika se má stát jeho dalším hlavním působištěm. Corwin sídlí v Bratislavě a je jedním z nejvýznamnějších developerů v regionu. Zrealizoval již osm projektů a pracuje na rozsáhlých revitalizacích industriálních zón. Ve Slovinsku, v Lublani, stojí zde za projekty jako Vilharia – největší a nejzelenější office komplex ve Slovinsku či za revitalizací revitalizace brownfieldu Palma. Celková hodnota připravovaných projektů činí 2,2 miliardy eur (přes 55 miliard korun).
Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.
Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů
Reality
Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.
Praha už své pozemky neprodává. Místo jednorázových zisků sází na dlouhodobou hodnotu – a ta roste raketovým tempem. Městský developer zhodnotil majetek hlavního města na víc než 9,4 miliardy korun.
Praha sedí na zlatě. Hodnota městských pozemků vyrostla přes devět miliard korun
Reality
Praha už své pozemky neprodává. Místo jednorázových zisků sází na dlouhodobou hodnotu – a ta roste raketovým tempem. Městský developer zhodnotil majetek hlavního města na víc než 9,4 miliardy korun.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.