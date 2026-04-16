Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Francesco Kinský dal Borgo: Modernizace památek je stále problém

Petra Nehasilová

Obnova historických sídel není jen otázkou financí či techniky. Je to především práce s pamětí místa, citem pro detail a schopností dát minulosti nový smysl. Francesco Kinský dal Borgo ukazuje, jak může vypadat, když se historie skutečně vrací k životu.

Jak náročné je dnes začít s rekonstrukcí památkově chráněného objektu, a to jak legislativně, finančně i lidsky?

Je to náročné ve všech třech rovinách. Legislativně je u každé rekonstrukce kulturní památky nutné získat závazné stanovisko památkové péče. Prvním krokem bývá historický průzkum objektu, který si většinou hradí vlastník. Jeho cena se pohybuje kolem sta tisíc korun. Finančně je rekonstrukce památky náročná už ve fázi přípravy projektu. Dokumentace, historické průzkumy, projektová dokumentace a další podklady stojí často několik set tisíc korun. Teprve poté přichází samotná rekonstrukce, během níž téměř vždy vznikají další vícenáklady. A především je takový projekt především o lidech. Je potřeba schopný projektový manažer, administrátor dotací a samozřejmě kvalitní stavební profese od stavbyvedoucího až po technický dozor.

10 fotografií v galerii

Jak dlouho dosud trvaly rekonstrukce a co bylo z vašeho pohledu nejtěžší zvládnout?

Rekonstrukce historických areálů je vždy dlouhodobý proces. V rámci projektu IROP Karlova Koruna probíhala v letech 2019 až 2023 rekonstrukce jízdárny, konírny a kočárovny. Obnova některých budov ale začala prakticky už po restituci na začátku devadesátých let. Když se člověk podívá na podobné projekty v Evropě, je to vlastně běžné. Obnova historických areálů trvá desítky let.

Které stavební prvky nebo detaily bylo nejobtížnější zachovat či obnovit?

Jednoznačně krov zámecké jízdárny. Realizace repliky původního krovu byla řemeslně velmi zajímavá, ale zároveň mimořádně náročná na provedení.

Setkali jste se během oprav s překvapivými nálezy, které změnily přístup k rekonstrukci?

Ano. Ukázalo se například rozsáhlé napadení krovu dřevokaznými houbami, což vedlo k nutnosti jeho téměř kompletní výměny. Z původní konstrukce zůstaly pouze dvě vazby. Velkým překvapením byl také věk některých trámů. Dendrochronologický průzkum ukázal, že některé trámy v krovu jízdárny jsou téměř stejně staré jako samotný zámek Karlova Koruna, tedy starší než budova jízdárny.

Kde se dnes při obnově památek nejvíce „láme chleba“? V řemeslech, materiálech, nebo v přístupu k dědictví?

Podle mě především v přístupu k dědictví. Modernizace a hledání nových funkcí pro historické objekty je stále složité, protože současná filozofie památkové péče bývá často velmi úzce zaměřená na konzervaci. Nové funkce, které budovy potřebují pro svůj další život, nejsou vždy dostatečně podporovány. Najít funkční symbiózu se státními orgány je někdy složité a hodně záleží na konkrétních lidech.

Jak hledáte rovnováhu mezi tím, co je původní, a tím, co musí být nové, aby budova mohla fungovat?

Upřímně řečeno na to často nemáme tak velký vliv, jak by se mohlo zdát. V tomto ohledu mají klíčovou roli památkáři.

Vnímáte rekonstrukci spíše jako konzervaci minulosti, nebo jako pokračování jejího příběhu?

Jednoznačně jako pokračování příběhu. Památky během historie jen zřídka zůstávaly beze změny. Jejich funkce se přirozeně vyvíjela.

22 fotografií v galerii

Kde je podle Vás hranice mezi citlivou modernizací a zásahem, který už bourá autenticitu?

Velkou roli hraje dobrý vkus. Troufám si říct, že právě proto většina šlechtických rodů, které na svých památkách skutečně žily a vyrůstaly, má pro tuto rovnováhu přirozený cit.

Proč je podle Francesca Kinského dal Borgo důležité najít pro historické budovy novou funkci? 

Jaké nečekané problémy nebo objevy se objevily během rekonstrukce areálu Karlovy Koruny? 

V čem se liší přístup k využití a provozu zámku Karlova Koruna a hradu Kost?

Proč je rekonstrukce historických památek považována spíše za „srdeční záležitost“ než za klasickou investici?

Celý rozhovor s hrabětem Kinským najdete v tištěném magazínu Realitní Club, který právě vychází.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Rekonstrukce se v posledních letech stávají jedním z nejvýraznějších trendů v architektuře i developmentu. Nejde přitom jen o ekonomické rozhodnutí, ale stále častěji o hodnotovou volbu, jak zacházet s minulostí, jak pracovat s místem a jak vtisknout starým objektům novou funkci, která jim umožní přežít i v budoucnosti.

„Bez nové funkce památky nepřežijí. Opravená, ale prázdná budova dlouho fungovat nebude,“ zaznívá v titulním rozhovoru s Francescem Kinským dal Borgo. Právě hledání smysluplného využití je podle něj klíčem ke každé úspěšné rekonstrukci.

Metropolitní plán jako klíč k budoucnosti Prahy

Právě v kontextu budoucího rozvoje měst se otevírá i otázka plánování. Jak zásadní je pro Prahu metropolitní plán? „Zásadní. Možná ještě zásadnější, než si veřejnost připouští. Metropolitní plán je důležitý proto, že otevírá potenciál pro novou výstavbu v mnoha územích. Mluví se o kapacitě až stovek tisíc bytů, které by do budoucna mohl umožnit postavit. Samozřejmě to neznamená, že by tyto byty vznikly v krátkém horizontu. Ale pro trh je nesmírně důležité, že vůbec dostane prostor růst. Pro developery je metropolitní plán důležitý dvojím způsobem. Jednak může otevřít nové akviziční příležitosti, jednak dává větší jistotu v územích, kde už dnes aktivní jsou. Pro nás osobně je klíčový i proto, že máme připravené projekty, které s ním počítají. Pokud by neprošel, byl by to pro budoucí rozvoj Prahy opravdu vážný problém,“ říká Jan Sadil.

Realitní CLUB zároveň zdůrazňuje, že rekonstrukce není kreativní exhibicí, ale komplexní disciplínou, která vyžaduje citlivost, respekt k původnímu kontextu i jasnou ekonomickou a funkční vizi.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Objednat jej můžete na stránkách newstream.cz, distribuci zajišťuje Send.

Ceny starších bytů v Česku dál výrazně rostou. V prvním čtvrtletí meziročně zdražily v průměru o 15 procent, oproti konci loňského roku pak o tři procenta. Průměrná cena za metr čtvereční tak dosáhla 83 333 korun. Vyplývá to z analýzy realitní platformy FérMakléři.cz.

Nejdražší zůstává Praha, kde metr čtvereční staršího bytu vyšel v průměru na 155 365 korun. Meziročně zde ceny vzrostly o devět procent, proti předchozímu čtvrtletí o tři procenta. V Brně ceny stouply o deset procent na 122 813 korun za metr čtvereční, mezikvartálně o čtyři procenta.

Růst cen je patrný i v dalších městech. V Plzni dosáhla cena 87 127 korun za metr čtvereční, což představuje meziroční nárůst o 13 procent. V Hradci Králové byty zdražily o 11 procent na 96 395 korun a v Českých Budějovicích rovněž o 11 procent na 88 091 korun. Nejmírnější růst zaznamenala Olomouc, kde ceny vzrostly o šest procent meziročně a o jedno procento mezičtvrtletně.

Zdražení v dostupnějších regionech

Nejrychlejší zdražování ale zasáhlo levnější regiony. V Ústí nad Labem ceny starších bytů meziročně vyskočily o 24 procent na 52 170 korun za metr čtvereční. V Ostravě se zvýšily o 16 procent na 67 377 korun.

„Zatímco Praha a Brno stále zůstávají nejdražšími městy, relativně největší zdražení sledujeme v dostupnějších regionech. Ukazuje se, že poptávka po starších bytech je zde velmi silná. Lidé hledají cenově dosažitelné bydlení a zaměřují se na města, kde jsou ceny stále pod republikovým průměrem,“ uvedl jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz.

Růst cen se výrazně promítl i do celkových částek. Byt o velikosti 80 metrů čtverečních v Praze zdražil za rok o více než milion korun na 12,43 milionu korun. V Brně jeho cena vzrostla zhruba o 860 tisíc korun na 9,83 milionu korun. V Ostravě se cena zvýšila asi o 730 tisíc korun, v Ústí nad Labem přibližně o 820 tisíc korun a v Olomouci zhruba o 420 tisíc korun.

Analýza tak ukazuje, že i v tradičně levnějších regionech znamená růst cen pro domácnosti výrazný zásah do rozpočtu.

