Majitelé chat a firemních objektů si připlatí. Obce dál zvedají daň z nemovitosti
Daň z nemovitosti letos plošně neroste. Přesto si řada majitelů připlatí. Obce totiž mění místní koeficienty a nejvíc míří na chaty, chalupy a firemní nemovitosti.
Daň z nemovitých věcí zůstává i v roce 2026 jednou z daní, u níž se výše platby může výrazně lišit podle toho, kde se nemovitost nachází. Po velkém zvýšení v rámci konsolidačního balíčku už sice stát sazby pro letošní rok dál nezvedal a ministerstvo financí ponechalo inflační koeficient na hodnotě jedna, do výsledné částky však stále více promlouvají obce.
Ty mohly pro rok 2026 nastavit místní koeficient v rozmezí od 0,5 do 5,0. Pokud tak učinily včas, promítne se změna už do letošního daňového výměru. „Aktuální trend je takový, že obce daň spíše zvyšují, zejména u podnikatelských a rekreačních nemovitostí. Snižování je spíše výjimkou a týká se hlavně bytů a obytných domů,“ říká daňový poradce Petr Koubovský ze společnosti Rödl.
Obce přitvrzují hlavně u chat a firemních objektů
Příkladem je Děčín, kde se místní koeficient zvýšil z jedné na dvě. Město si od toho slibuje dodatečný příjem kolem 50 milionů korun. Jiný postup zvolilo Nové Město na Moravě, které koeficient upravilo diferencovaně. V okrajových částech města se zvýšil z 1,4 na 1,6, u rekreačních nemovitostí pak na 1,9.
Někde se naopak daň sníží. Nižší platbu mohou zaznamenat majitelé nemovitostí v některých částech Prahy, například v Kunraticích, Šeberově nebo Zbraslavi. V Chodově se místní koeficient snížil z 1,6 na 0,5 jako kompenzace za loňské navýšení.
Specifický model zvolila Rokytnice nad Jizerou. Tam obec zohledňuje i to, zda má vlastník v obci trvalé bydliště. U obytných domů a bytů se místní koeficient zvýšil z 2,0 na 5,0, ale lidé s trvalým pobytem v obci mají dál platit podle původního koeficientu. Vyšší daň tak dopadne hlavně na rekreační objekty a majitele, kteří v obci trvale nežijí.
Koeficienty už řešily i soudy
Zavádění místních koeficientů v minulosti provázely spory. Týkaly se například toho, zda obec koeficient stanovila oprávněně, zda ho dostatečně zdůvodnila nebo zda nepostupovala diskriminačně. Soudní řízení se vedla či vedou například v Drásově, Hronově, Lovosicích, Opatovicích nad Labem, Rokycanech, Svémyslicích, Zápech nebo Žatci.
Podle Koubovského by podobných sporů mohlo postupně ubývat, protože se zpřesňuje výklad pravidel a státní správa vydává metodické informace. Zároveň přibývají situace, kdy lze daň snížit nebo ji vůbec neplatit.
Novinky se týkají například bytů s nájemníky v hmotné nouzi nebo pozemků s významnými krajinnými prvky. Upravila se také metodika výpočtu daně u lesních pozemků. Mimo zdanění jsou nově zařazeny takzvané ochranné lesy a lesy zvláštního určení.
Nejčastější chyba: lidé nehlásí změny
Za správnost údajů v daňovém přiznání odpovídá vždy vlastník nemovitosti. Podle daňových poradců lidé často chybují v tom, že správci daně neohlásí změny, které mají na daň vliv. Přiznání se totiž nepodává jen při koupi nebo prodeji nemovitosti, ale také například při přestavbě, změně výměry nebo změně druhu pozemku v katastru.
Důležitý je také samotný zápis v katastru nemovitostí. Daň z pozemku se vyměřuje podle oficiální evidence. Pokud je například byt veden jako ateliér nebo nebytový prostor, může se na něj vztahovat vyšší sazba. Podobně může být rozdíl u garáže podle toho, zda je zkolaudovaná společně s domem, nebo samostatně.
„Zkontrolovat zápis v katastru a uvést ho do souladu se skutečností se proto vyplatí,“ upozorňuje Koubovský. Obezřetní by podle něj měli být i lidé, kteří prodají jen část svých nemovitostí v jednom kraji. I taková změna může znamenat povinnost podat nové daňové přiznání.
Kdy se daň platí
Informace k platbě dostávají poplatníci datovou schránkou, e-mailem nebo poštou včetně složenky. Daň do 5000 korun je nutné zaplatit nejpozději do 1. června 2026.
Pokud je daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou stejných splátkách. První je splatná do 1. června 2026, druhá do 30. listopadu 2026. Jiný režim mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří platí do 31. srpna a 30. listopadu 2026.
Výnos z daně z nemovitých věcí po změnách v konsolidačním balíčku výrazně vzrostl. Zatímco v roce 2023 činil necelých 12,5 miliardy korun, v roce 2024 už přesáhl 23,1 miliardy a v roce 2025 dosáhl 23,6 miliardy korun.
