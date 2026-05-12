newstream.cz Money Majitelé chat a firemních objektů si připlatí. Obce dál zvedají daň z nemovitosti

Majitelé chat a firemních objektů si připlatí. Obce dál zvedají daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti letos plošně neroste. Přesto si řada majitelů připlatí. Obce totiž mění místní koeficienty a nejvíc míří na chaty, chalupy a firemní nemovitosti.

Daň z nemovitých věcí zůstává i v roce 2026 jednou z daní, u níž se výše platby může výrazně lišit podle toho, kde se nemovitost nachází. Po velkém zvýšení v rámci konsolidačního balíčku už sice stát sazby pro letošní rok dál nezvedal a ministerstvo financí ponechalo inflační koeficient na hodnotě jedna, do výsledné částky však stále více promlouvají obce.

Ty mohly pro rok 2026 nastavit místní koeficient v rozmezí od 0,5 do 5,0. Pokud tak učinily včas, promítne se změna už do letošního daňového výměru. „Aktuální trend je takový, že obce daň spíše zvyšují, zejména u podnikatelských a rekreačních nemovitostí. Snižování je spíše výjimkou a týká se hlavně bytů a obytných domů,“ říká daňový poradce Petr Koubovský ze společnosti Rödl.

Obce přitvrzují hlavně u chat a firemních objektů

Příkladem je Děčín, kde se místní koeficient zvýšil z jedné na dvě. Město si od toho slibuje dodatečný příjem kolem 50 milionů korun. Jiný postup zvolilo Nové Město na Moravě, které koeficient upravilo diferencovaně. V okrajových částech města se zvýšil z 1,4 na 1,6, u rekreačních nemovitostí pak na 1,9.

Někde se naopak daň sníží. Nižší platbu mohou zaznamenat majitelé nemovitostí v některých částech Prahy, například v Kunraticích, Šeberově nebo Zbraslavi. V Chodově se místní koeficient snížil z 1,6 na 0,5 jako kompenzace za loňské navýšení.

Specifický model zvolila Rokytnice nad Jizerou. Tam obec zohledňuje i to, zda má vlastník v obci trvalé bydliště. U obytných domů a bytů se místní koeficient zvýšil z 2,0 na 5,0, ale lidé s trvalým pobytem v obci mají dál platit podle původního koeficientu. Vyšší daň tak dopadne hlavně na rekreační objekty a majitele, kteří v obci trvale nežijí.

Koeficienty už řešily i soudy

Zavádění místních koeficientů v minulosti provázely spory. Týkaly se například toho, zda obec koeficient stanovila oprávněně, zda ho dostatečně zdůvodnila nebo zda nepostupovala diskriminačně. Soudní řízení se vedla či vedou například v Drásově, Hronově, Lovosicích, Opatovicích nad Labem, Rokycanech, Svémyslicích, Zápech nebo Žatci.

Podle Koubovského by podobných sporů mohlo postupně ubývat, protože se zpřesňuje výklad pravidel a státní správa vydává metodické informace. Zároveň přibývají situace, kdy lze daň snížit nebo ji vůbec neplatit.

Novinky se týkají například bytů s nájemníky v hmotné nouzi nebo pozemků s významnými krajinnými prvky. Upravila se také metodika výpočtu daně u lesních pozemků. Mimo zdanění jsou nově zařazeny takzvané ochranné lesy a lesy zvláštního určení.

Nejčastější chyba: lidé nehlásí změny

Za správnost údajů v daňovém přiznání odpovídá vždy vlastník nemovitosti. Podle daňových poradců lidé často chybují v tom, že správci daně neohlásí změny, které mají na daň vliv. Přiznání se totiž nepodává jen při koupi nebo prodeji nemovitosti, ale také například při přestavbě, změně výměry nebo změně druhu pozemku v katastru.

Důležitý je také samotný zápis v katastru nemovitostí. Daň z pozemku se vyměřuje podle oficiální evidence. Pokud je například byt veden jako ateliér nebo nebytový prostor, může se na něj vztahovat vyšší sazba. Podobně může být rozdíl u garáže podle toho, zda je zkolaudovaná společně s domem, nebo samostatně.

„Zkontrolovat zápis v katastru a uvést ho do souladu se skutečností se proto vyplatí,“ upozorňuje Koubovský. Obezřetní by podle něj měli být i lidé, kteří prodají jen část svých nemovitostí v jednom kraji. I taková změna může znamenat povinnost podat nové daňové přiznání.

Kdy se daň platí

Informace k platbě dostávají poplatníci datovou schránkou, e-mailem nebo poštou včetně složenky. Daň do 5000 korun je nutné zaplatit nejpozději do 1. června 2026.

Pokud je daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou stejných splátkách. První je splatná do 1. června 2026, druhá do 30. listopadu 2026. Jiný režim mají zemědělci a chovatelé ryb, kteří platí do 31. srpna a 30. listopadu 2026.

Výnos z daně z nemovitých věcí po změnách v konsolidačním balíčku výrazně vzrostl. Zatímco v roce 2023 činil necelých 12,5 miliardy korun, v roce 2024 už přesáhl 23,1 miliardy a v roce 2025 dosáhl 23,6 miliardy korun.

Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard

Smíchov čeká další velká proměna. UDI Group po jedenácti letech povolování spouští projekt SIDE Smíchov Living, dříve známý jako Vltava Meadows. Na brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní vyroste přibližně 1200 bytů s obchody, službami a zelení. První etapa má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

Smíchov znovu potvrzuje, že patří k nejžhavějším adresám pražského developmentu. Po letech příprav se do další fáze posouvá jeden z velkých projektů v jižní části čtvrti. Skupina UDI Group získala stavební povolení pro budovu B svého projektu SIDE Smíchov Living a může začít s výstavbou i prodejem prvních bytů.

Projekt má vzniknout na bývalém brownfieldu mezi ulicemi Strakonická a Nádražní. Tedy v území, které bylo dlouho spíš dopravní a industriální periferií širšího centra, ale dnes se mění v jednu z nejrychleji rostoucích částí Prahy. UDI Group plánuje postavit přibližně 1200 bytů. Doplnit je mají obchody, služby, komunitní prostory a zeleň. Celková investice se má přiblížit šesti miliardám korun. Projekt je rozdělený do tří etap, první z nich má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.

„Projekt považujeme dlouhodobě za jeden z nejdůležitějších v našem českém portfoliu. Po náročném jedenáctiletém povolovacím procesu se nyní dostáváme do fáze samotné výstavby bytů a jejich prodeje,“ říká Tomáš Kaluš, ředitel UDI Group pro Českou republiku.

Jedenáct let povolování přitom dobře ukazuje realitu velkých pražských brownfieldů. Na papíře často vypadají jako logická místa pro novou výstavbu, protože leží blízko centra, mají dopravní napojení a nahradit mají území, která město dlouho využívalo jen napůl. V praxi ale jejich příprava trvá roky a často i déle než dekádu.

Smíchov jako nová realitní mapa Prahy

SIDE Smíchov Living ale není osamocený projekt. Je součástí mnohem širší proměny Smíchova, který se během příštích let může stát jednou z nejvýraznějších nových městských čtvrtí v Praze. Nejde přitom jen o peníze developerů. Smíchov dnes stojí na vzácném souběhu soukromých a veřejných investic. Správa železnic přestavuje smíchovské nádraží, přičemž celkové investiční náklady dosahují zhruba 5,1 miliardy korun a dokončení stavby je plánováno na konec roku 2028. Součástí proměny jsou nová nástupiště, kolejiště, podchody i lávka přes koleje.

Příměstské a dálkové autobusy v současné době končí jízdu v ulici Na Knížecí a před nádražím Smíchov, návrh je přesouvá do nového terminálu nad nástupišti železniční stanice. Historická budova zůstane zachována. Odhadované náklady na celou stavbu jsou 4,1 miliardy korun. 7 fotografií v galerii

Na železniční projekt má navázat Terminál Smíchov, který má nad nádražím propojit vlaky, metro, tramvaje, městské i příměstské autobusy, parkoviště P+R a zázemí pro kola. Podle IPR Praha se počítá s kapacitou až 1000 parkovacích míst P+R a až 1000 míst pro kola. Cena projektu se v oficiálních podkladech pohybuje kolem 7,5 miliardy korun.

Další viditelnou veřejnou investicí je Dvorecký most, který nově propojuje Smíchov s Podolím. Praha jej otevřela v dubnu 2026 a slouží tramvajím, autobusům, pěším, cyklistům i složkám integrovaného záchranného systému. 

Praha jej otevřela v dubnu 2026 a slouží tramvajím, autobusům, pěším, cyklistům i složkám integrovaného záchranného systému.

Právě tyto stavby mění ekonomiku celé lokality. Smíchov už není jen brownfield, na kterém se staví nové byty. Stává se z něj dopravní uzel s přímým napojením na centrum, regionální dopravu i druhý břeh Vltavy. Největší pozornost v území dlouhodobě poutá Smíchov City od Sekyra Group, který mění rozsáhlé plochy kolem nádraží. Další výraznou stavbou je Lihovar od Trigemy. V jižní části Smíchova připravuje vlastní projekt také J&T Real Estate. Jeho Panorama Císařská má vyrůst na levém břehu Vltavy nedaleko Císařské louky, v sousedství Lihovaru. 

Nenápadný rekreační domek na okraji lesa se proměnil v autentickou připomínku života Bohumila Hrabala. Obnova chaty v Kersku, kterou navrhli architekti Martin Čtverák a Tomáš Tomsa, nesází na muzeální efekt, ale na atmosféru místa, kde spisovatel žil, psal a potkával se s přáteli.

Kersko patří k místům, která jsou s Bohumilem Hrabalem spojená stejně silně jako pražská Libeň nebo nymburský pivovar. Rekreační osada v polabské krajině se pro spisovatele stala útočištěm, pracovním zázemím i zdrojem inspirace. Právě odtud vyrůstá svět drobných příběhů, sousedských setkání nebo hospodských debat, kterou čtenáři znají mimo jiné ze Slavností sněženek.

Hrabal chatu v Kersku koupil v roce 1965 za své první literární honoráře. Původní víkendový domek byl postaven už v roce 1940 jako jednoduchý přízemní objekt s obytnou místností, kuchyňkou, toaletou, spíží a vstupní verandou.

Dobový snímek B. Hrabal v Kersku 23 fotografií v galerii

Chata jako hlavní exponát

Základní myšlenkou obnovy je princip „posledního dne“. Architekti neusilovali o idealizovanou rekonstrukci ani o vytvoření klasického muzea s vitrínami. Cílem bylo navrátit objekt do podoby, jako by jej Bohumil Hrabal právě opustil. Právě civilnost je na obnově nejdůležitější. Dům nemá působit jako nedotknutelný exponát, ale jako místo, kde zůstala zachovaná stopa konkrétního člověka, jeho zvyků, předmětů a způsobu života.

Obytná část objektu je obnovena jako expozice. Nejde však o dodatečně vloženou výstavní instalaci, ale o návrat atmosféry domu. Stavební zásahy, dispozice i mobiliář vycházejí z archivních fotografií, dochovaných prvků a vzpomínek pamětníků.

Část stavebních a interiérových prvků byla renovována, jiné vznikly jako repliky nebo byly nahrazeny odpovídajícími dobovými kusy. Výsledkem je prostředí, které zachovává původní architekturu, Hrabalovy úpravy i stopu dlouhodobého užívání.

Nové zázemí bez rušivých gest

Provozní zázemí pro návštěvníky a personál je umístěno mimo hlavní obytnou část, především do bývalé garáže a nově doplněné drobné přístavby. Ta tvarově navazuje na kůlnu, kterou Bohumil Hrabal u chaty měl. Mezi výraznější zásahy patřila obnova fasády a výplní otvorů, doplnění schodiště, terasy a přístavku. Všechny nové prvky jsou navrženy tak, aby nepřebíjely původní charakter stavby a nenarušily měřítko zahrady ani okolního prostředí.

Chata se navíc v roce 2026 stala kulturní památkou, což potvrzuje její mimořádnou kulturně-historickou hodnotu.

Projekt autorů Martina Čtveráka a Tomáše Tomsy, který se uchází o Českou cenu za architekturu, zároveň navazuje na předchozí studentskou práci Elišky Houdové a Jitky Zemanové z ateliéru Girsa–Čtverák na Fakultě architektury ČVUT.

