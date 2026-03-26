Jiří Tyleček: Co dalšího nám může unikat z Perského zálivu?
I lidé, kteří nejsou napojeni na finanční trh, si uvědomují, jak důležitý je Perský záliv pro trh s uhlovodíky. Ten stále hraje částečnou nebo přímou roli ve většině dodavatelských řetězců nezbytných pro fungování ekonomiky.
Účastníci trhu se zaměřením na komodity a s povědomím o méně zjevných vazbách také vědí, že Hormuzský průliv je úzkým hrdlem, které má mimořádný význam pro specializovanější druhy paliv, jako je letecké palivo, ale například i pro hliník.
Tím však výčet surovin a zboží, u nichž velká část globálních dodávek prochází Hormuzským průlivem, nekončí. Často jde o nenápadné položky, které jsou přesto naprosto zásadní pro fungování celých průmyslových odvětví i sektorů ekonomiky.
Hnojiva a logistika
Země Perského zálivu (GCC) se podílejí na 30–40 procenty světové produkce močoviny a amoniaku. Tyto chemikálie jsou velmi důležité v mnoha odvětvích, ale jedním z jejich nejvýznamnějších využití jsou hnojiva. Hlavními producenty těchto látek jsou především Rusko, Polsko a země Perského zálivu.
Klíčový rozdíl však spočívá v tom, že Rusko i země GCC jsou zcela soběstačné, pokud jde o zemní plyn, který je pro výrobu těchto produktů nezbytný. Polsko je naopak odkázáno na dováženou surovinu. Močovina je také hlavní složkou takzvaných selektivních katalytických redukčních činidel, běžně známých jako „AdBlue“. Tato přísada do paliva je zásadní pro silniční dopravu v Evropské unii.
Síra
Zemní plyn a jeho polotovary nejsou jediným exportním zbožím ze Zálivu, které je klíčové pro výrobu hnojiv. Nejjednodušší způsob, jak získat síru v průmyslovém množství, je odsíření fosilních paliv. V důsledku toho samotná Saúdská Arábie představuje více než 70 procent světového exportu síry.
Síra však není důležitá jen pro výrobu hnojiv. Využívá se například také při výrobě mnoha farmaceutických produktů. Z hlediska objemu je nejběžnějším využitím síry výroba kyseliny sírové, která se používá v hutnictví a těžbě. Použití kyseliny sírové je klíčové při těžbě a zpracování mimo jiné mědi, kobaltu a celé řady kovů vzácných zemin.
Sádrovec
Růst cen by mohl v delším horizontu zasáhnout i stavebnictví. Omán, Írán a Saúdská Arábie patří mezi přední producenty sádrovce, který je nezbytný pro řadu výrobků běžně používaných v montážním a stavebním průmyslu.
Produkce, těžba a export sádrovce nejsou v zemích GCC tak koncentrované jako u jiných komodit, ale zpoždění a nedostatek mohou stačit k tomu, aby ovlivnily širší trh s touto surovinou.
Zlato
V regionu se nachází řada zlatých dolů, jejich vliv je však omezený. Oblast Perského zálivu je především významným centrem pro zpracování, rafinaci a obchod s drahými kovy. Spojené arabské emiráty jsou druhým největším exportérem zlata na světě. Samotná těžba v regionu má na globální nabídku zlata jen okrajový dopad, ale výraznější narušení toků drahých kovů se v době takto vysoké volatility trhu může projevit prudkými cenovými pohyby.
Helium
Produkce helia je soustředěna téměř výhradně ve Spojených státech, Rusku a Kataru. Důvodem je, že průmyslová výroba helia je úzce spojena se zemním plynem.
Helium je prvek, který se v exportních statistikách podle objemu, a často ani podle hodnoty, snadno přehlédne. Přesto jde o klíčový článek mnoha úzce specializovaných, ale velmi důležitých technologických procesů. Helium je potřeba mimo jiné pro přístroje MRI, výrobu polovodičů, přesnou výrobu a letecký i kosmický průmysl.
Stabilní přísun této suroviny je nezbytný také pro mnoho výzkumných institucí, jejichž vybavení může být bez nepřetržitých dodávek poškozeno. Perský záliv dodává do světa přibližně 30 procent celkové globální nabídky helia. Jak vidíme, Perský záliv není jen synonymem pro ropu a zemní plyn. Tato oblast je klíčovým pilířem globální ekonomiky v mnoha dalších odvětvích.
Jakékoli narušení průchodnosti Hormuzského průlivu či destabilizace zemí Perského zálivu neznamená pouze zdražení pohonných hmot na čerpacích stanicích. Dopady se mohou šířily napříč celým průmyslovým spektrem. V době, kdy geopolitická rizika v regionu zůstávají zvýšená, je proto nezbytné, aby investoři, průmysloví hráči i tvůrci hospodářské politiky sledovali dění v Zálivu s mnohem širší optikou, než jakou nabízí pouhý pohled na cenu barelu ropy.