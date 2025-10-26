Babiš potvrdil shodu na programu vlády se SPD a Motoristy
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. České televizi v podvečer řekl místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání s Babišem. Podle Havlíčka spolu projednali hlavní kapitoly programu a kompromisy, kterých dosáhly s ostatními stranami budoucí koalice. Zopakoval, že vládní program z drtivé většiny kopíruje volební program ANO.
Babiš byl část tohoto týdne na dovolené, ale podle Havlíčka byl o výsledcích vyjednávání o programu průběžně informován. Dnešní jednání Havlíčka s Babišem trvalo asi dvě hodiny. „Řešili jsme některé konkrétní body z jednotlivých kapitol,“ uvedl. Nechtěl ale upřesnit, o kterých kapitolách jednali. „V některých věcech jsme logicky museli dělat kompromisy. Tak jsme si vysvětlili, kde to bylo. Ale jinak si myslím, že by tam neměl být žádný problém,“ řekl Havlíček.
Nedošlo k žádným ideologickým střetům
Z jednání během tohoto týdne má místopředseda ANO dobrý pocit. „Nedošlo tam k nějakým zásadním ideologickým střetům,“ dodal. Už v sobotu Havlíček řekl, že do chystaného vládního programu se podařilo „z drtivé většiny“ včlenit volební program ANO. Cílem byl podle něj program, který bude reflektovat „středopravé ukotvení vlády se sociální kontrolkou, kterou bude zajišťovat hnutí ANO“ a bude postavený konzervativně.
Babiš v pondělí prezidenta Petra Pavla seznámí s dosavadními výsledky vyjednávání o vládě ANO s SPD a Motoristy. Podle prezidentské kanceláře by politici měli diskutovat i o dalších chystaných krocích. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová řekla dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News, že předseda ANO bude prezidenta také informovat o základních tezích programu budoucí vlády. Havlíček dnes ČT řekl, že neví, jaká bude přesně pondělní náplň Babišovy schůzky s Pavlem, zda budou jednat i o programu či personálním obsazení vlády.
Ve středu pak koaliční rada ANO, SPD a Motoristů zřejmě projedná obsazení funkcí ve Sněmovně. Uvedla to dnes Schillerová na CNN Prima News. V čele dolní komory by podle dosavadních informací měl stanout předseda SPD Tomio Okamura. Dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové nominaci pouze připustil, ale personální otázky komentovat nechtěl.
Není to průšvih, je to standardní povolební jednání plné nestandardních událostí. Tak lze stručně shrnou tři týdny po volbách, které měly změnit když ne svět, tak alespoň Českou republiku. Jako vždy: revoluce se nekoná, politici rokují a možná nám někdy slavnostně oznámí, jak to tedy bude. A možná z toho nebudeme překvapení jen my, ale i část samotných aktérů.
