Babiš potvrdil shodu na programu vlády se SPD a Motoristy

Andrej Babiš
Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. České televizi v podvečer řekl místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání s Babišem. Podle Havlíčka spolu projednali hlavní kapitoly programu a kompromisy, kterých dosáhly s ostatními stranami budoucí koalice. Zopakoval, že vládní program z drtivé většiny kopíruje volební program ANO.

Babiš byl část tohoto týdne na dovolené, ale podle Havlíčka byl o výsledcích vyjednávání o programu průběžně informován. Dnešní jednání Havlíčka s Babišem trvalo asi dvě hodiny. „Řešili jsme některé konkrétní body z jednotlivých kapitol,“ uvedl. Nechtěl ale upřesnit, o kterých kapitolách jednali. „V některých věcech jsme logicky museli dělat kompromisy. Tak jsme si vysvětlili, kde to bylo. Ale jinak si myslím, že by tam neměl být žádný problém,“ řekl Havlíček.

Nedošlo k žádným ideologickým střetům

Z jednání během tohoto týdne má místopředseda ANO dobrý pocit. „Nedošlo tam k nějakým zásadním ideologickým střetům,“ dodal. Už v sobotu Havlíček řekl, že do chystaného vládního programu se podařilo „z drtivé většiny“ včlenit volební program ANO. Cílem byl podle něj program, který bude reflektovat „středopravé ukotvení vlády se sociální kontrolkou, kterou bude zajišťovat hnutí ANO“ a bude postavený konzervativně.

Babiš v pondělí prezidenta Petra Pavla seznámí s dosavadními výsledky vyjednávání o vládě ANO s SPD a Motoristy. Podle prezidentské kanceláře by politici měli diskutovat i o dalších chystaných krocích. Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová řekla dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News, že předseda ANO bude prezidenta také informovat o základních tezích programu budoucí vlády. Havlíček dnes ČT řekl, že neví, jaká bude přesně pondělní náplň Babišovy schůzky s Pavlem, zda budou jednat i o programu či personálním obsazení vlády.

Ve středu pak koaliční rada ANO, SPD a Motoristů zřejmě projedná obsazení funkcí ve Sněmovně. Uvedla to dnes Schillerová na CNN Prima News. V čele dolní komory by podle dosavadních informací měl stanout předseda SPD Tomio Okamura. Dnes v pořadu Partie Terezie Tománkové nominaci pouze připustil, ale personální otázky komentovat nechtěl.

Vyjednavači hnutí ANO o budoucí vládě

Zrození vůně a chuti legendy

Soukromá prohlídka palírny, kterou jsem absolvoval jen s jedním průvodcem, ukázala proces výroby v plné syrovosti. Tam, kde hučí měděné destilační kotle a prostor je nasycen vůní dřeva a kvasu, se ukazuje, jak náročné a přesné řemeslo výroba whiskey je. V místnostech s otevřenými fermentačními káděmi, kam se nesmí fotit, se člověk dostane opravdu blízko k samotnému procesu. Individuální přístup dává prostor všímat si detailů – teploty, rytmu práce i lidí, kteří tu často působí po generace.

Voda, dřevo a čas

Každá kapka Jack Daniel’s pochází z jeskynního pramene Cave Spring Hollow – zdroje s vodou bez železa a stálou teplotou 13 °C. Po destilaci whiskey prochází filtrací přes dřevěné uhlí z javoru cukrodárného a zraje v sudech z amerického bílého dubu, které si palírna vyrábí sama. Na závěr prohlídky stojí za to zastavit se v restauraci Miss Mary Bobo’s, kde se podává tradiční kuchyně. Teprve tam člověk pochopí, jak silně je značka propojená s místem, lidmi i historií Lynchburgu.

