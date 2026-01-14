Opozice spustila palbu: Babišův kabinet je vládou destrukce, potáhne Česko zpátky na východ
Jednání o důvěře vládě se změnilo v ostrý střet mezi vládou a opozicí. Petr Fiala mluvil o destrukci a cynismu, Zdeněk Hřib varoval před návratem ke korupci a normalizaci lži. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich ohrožuje směřování Česka.
Programové prohlášení vlády Andrej Babiš (ANO) podle bývalého premiéra Petr Fiala (ODS) vykazuje vyprázdněnost a obsahuje populistické sliby, za které zaplatí příští generace. Babišův kabinet označil Fiala za vládu destrukce, cynismu a sobectví. Uvedl to v úterý ve Sněmovně jako první z opozičních řečníků po více než šestihodinové sérii vystoupení vládních představitelů.
Po Fialovi vystoupil předseda Pirátů Zdeněk Hřib, podle kterého Babišova vláda potáhne Česko zpátky na východ, do doby korupce, klientelismu a normalizace lži.
Jednání o důvěře přerušeno
Sněmovna následně zatím osmihodinové jednání o důvěře vládě ve 21:00 přerušila. Poslanci se k němu opět sejdou ve středu ráno.
Seznam přání, ne realistický plán
„Toto je vláda destrukce, která přišla zlikvidovat to, co fungovalo, ale nenabízí žádnou alternativu,“ prohlásil Fiala. Je to podle něj vláda cynismu a sobectví, která staví osobní zájmy jednotlivců nad zájmy občanů. „Děláte naší zemi ostudu a důvěru si prostě nezasloužíte,“ dodal.
V programovém prohlášení Babišovy vlády podle Fialy chybí témata, na která v koalici ANO, SPD a Motoristů není shoda. Jako příklad uvedl nevyhraněný postoj k ruské agresi na Ukrajině. Programové prohlášení podle něj připomíná spíše „seznam všemožných přání než realistický plán“. „Asi jako když malé dítě píše dopis Ježíškovi,“ uvedl Fiala s tím, že kabinet neřeší, kde na naplnění slibů vezme peníze.
Stanislav Šulc: Důvěra vlády je jistá věc, kverulantům navzdory
Názory
Populismus na dluh budoucích generací
Babišův kabinet podle Fialy hraje na krátkodobý politický efekt. Většinu slibů, například zvýšení příspěvků na bydlení, podporu rodin či zvýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů, může vláda podle expremiéra realizovat za „cenu, kterou zaplatí příští generace“, jejichž zájmy populisté ignorují.
Zahraniční politiku prý určuje SPD
Babiš nemá svou vládu pod kontrolou, pokud jde o zahraniční politiku, míní Fiala. Podle něj pozici Česka na mezinárodní scéně fakticky určuje SPD, která odmítá pomoc napadené Ukrajině a relativizuje ruskou agresi.
Politika
Babiš podle Fialy veškeré své jednání podřizuje snaze vyhnout se trestnímu stíhání. „Nejdůležitějším cílem vlády zřejmě bude získat osobní výhody a vyhnout se vlastním problémům,“ podotkl.
Kritika obrazu „země v rozkladu“
Členové Babišovy vlády podle Fialy od počátku vykreslují Česko jako zemi v rozkladu, kde nefunguje infrastruktura ani veřejné instituce a kde nejsou peníze na nic jiného než další zadlužování. „Je to manipulace, která má připravit půdu pro rozhazování peněz a nejrůznější nestandardní kroky,“ řekl.
Fiala naopak zopakoval kroky svého kabinetu, které označil za úspěšné – například snížení deficitu veřejných financí pod dvě procenta HDP, zařazení Česka mezi třetinu nejrychleji rostoucích ekonomik nebo růst průměrné mzdy a penzí. Podle něj to ukazuje na stát, který je ekonomicky úspěšný a zbavil se surovinové závislosti na Rusku.
Hřib: Návrat do éry normalizace
Hřib uvedl, že vláda ANO, SPD a Motoristů se opírá o populisty a extremisty a strhává zpět i ty, kteří by chtěli jít dopředu. Kritizoval zpochybňování zahraničněpolitické orientace Česka, možné přehodnocování plánů výstavby vysokorychlostních tratí i další zadlužování státu.
„Této vládě skutečně nemůžeme vyslovit důvěru,“ řekl Hřib. Podle něj se kabinet bojí nepopulárních, ale nutných kroků. Piráti budou podle Hřiba silnou opozicí.
Politika
