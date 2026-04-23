newstream.cz Money Zdanění ultrabohatých není radikální. Nechat platit miliardáře méně než zaměstnance, to je radikální

Karel Pučelík
Otázka zdanění (super)bohatých je dosud tématem, které dostává nálepku radikálnosti a politici se ho většinou štítí. I ekonomické výzkumy však ukazují, že nerovnost je jedním z největších problémů dneška. Bez daňové reformy se dál nepohneme.

Demokratický newyorský starosta Zohran Mamdani v kampani slíbil důrazné kroky namířené proti rostoucí nerovnosti. Nyní začíná ambiciózní plány plnit, například formou speciální daně pro ultrabohaté, kteří ve městě trvale nebydlí, ale přesto si udržují lukrativní nemovitosti. V lepším případě je mají jako přechodná sídla, v tom horším zejí prázdnotou. Podle Mamdaniho argumentace tito miliardáři využívají prosperujícího a pulzujícího města, ale daně platí jinde.

Politických programů, které si skutečně berou na mušku ekonomickou nerovnost, najdeme ve světě poskrovnu. Díky Mamdanimu existuje viditelný a komplexní příklad. Radost mohou mít zejména obyčejní Newyorčané, pro které se život v metropoli stává neudržitelným. New York ale sledují i zastánci daňových reforem po celém světě.

Zdanění ultrabohatých ale nadále zůstává kontroverzním tématem, které často sklouzává do ideologických soubojů. Pravda je však taková, že nerovnost je jedním z nejzásadnějších problémů dnešní ekonomiky. Nejde o nenávist vůči bohatým, ale o to, zda společnost s takto nerovnoměrným rozdělováním bohatství vůbec může efektivně fungovat. A nejde jen o ekonomiku, vedlejším jevem je také koncentrace ekonomické a politické moci. Vezměme si například média – kolik z nich nepatří do nějakého konglomerátu?

Čím dál nerovnější svět

O nerovnosti jako o ekonomickém problému napsal Zohran Mamdani komentář do britského deníku The Guardian, a to spolu s francouzským ekonomem a odborníkem na problematiku daňových úniků Gabrielem Zucmanem a americkým ekonomem a držitelem Nobelovy ceny Josephem Stiglitzem. Stav nerovnosti v něm označují za globální krizi. „Zpráva o globální nerovnosti, vypracovaná na žádost Jihoafrické republiky v rámci jejího předsednictví v G20, zjistila, že v letech 2000 až 2024 si nejbohatší jedno procento obyvatelstva přišlo na 41 procent veškerého nově vytvořeného bohatství, zatímco spodní polovina lidstva získala pouhé jedno procento. Tato trajektorie je neudržitelná,“ argumentují.

Dlouhodobý vývoj ukazuje, že s aktuálním systémem je skutečně něco špatně. Jak podotýkají autoři, nejbohatší 0.0001 procenta populace v roce 1987 vlastnilo ekvivalent tří procent světového HDP, nyní je to 16. Miliardáři bohatnou, zatímco zbytek světa stagnuje nebo strádá. Rovněž i veřejné rozpočty drtí vysoké zadlužení.

Vždy to ale takhle nevypadalo. Západní svět si zvykl na velmi benevolentní daňové prostředí. V minulém století bylo poměrně běžné, že ultrabohatí platili vysoké daně, klidně 60 nebo i 90 procent. Nemohli za to komunisté, k takto vysokým sazbám se sahalo i například ve Velké Británii nebo Spojených státech. „V 60. letech minulého století odvádělo 400 nejbohatších Američanů na daních na všech úrovních státní správy přibližně 50 procent svých příjmů. Dnes odvádějí přibližně 24 procent,“ argumentují Mamdani, Zucman a Stiglitz.

Statistiky dokládají, že Británie před nástupem Margaret Thatcherové byla výrazně více rovnostářskou zemí, než po nástupu neoliberalismu. Po roce 1979 nerovnost rychle narostla a na předchozí čísla se už nikdy nevrátila.

Bez zdanění to nepůjde

Autoři zmíněného textu uvádějí, že naším problémem je právě nízká progresivita daňových systémů. Příspěvek ultrabohatých do systému jednoduše není dostatečný. „Tento jev není typický pouze pro Spojené státy. V celé Evropě – včetně Francie, Itálie a Nizozemska – i v zemích jako Brazílie zaznamenávají vědci stejný trend: nejbohatší lidé platí nižší efektivní daňové sazby než téměř všichni ostatní. Vynikají nejen v tom, jak vydělávat peníze, ale také v tom, jak se vyhýbat placení daní a daňovým únikům,“ uvádějí autoři.

Úspěchy v podnikání a byznysu přitom nejsou jen plody tvrdé práce byznysmenů, ale i společnosti. Zaměstnanci jsou vzdělanější a schopnější, z čehož firmy těží, aniž by se o to samy přičinily. Ve Skandinávii třeba zase vidíme, že jistota záchranné sítě v podobě robustního sociálního systému dává základ inovátorům, aby zkusili uspět na trhu. Když se jim to nepovede, nic se vlastně nestane.

O nerovnosti je třeba začít přemýšlet jinak – progresivní zdanění by se mělo stát běžnou součástí politické debaty. „Myšlenka, že miliardáři by měli platit vyšší daně než pracující lidé, není radikální. Radikální je naopak tolerovat systém, v němž extrémní bohatství existuje vedle všeobecné chudoby,“ uzavírají Mamdani, Zucman a Stiglitz.

Boj o duši České televize a Českého rozhlasu se rozjíždí naplno. Občanská společnost se probouzí, odbory obou mediálních institucí vyhlásily stávkovou pohotovost, šéfové ČT a ČRo jednají s vládními špičkami. A do toho se chystají ne jeden, ale hned dva zákony na radikální proměnu médií veřejné služby. A je dobré si přiznat, že to nakonec bude vláda, kdo si prosadí svou, bez ohledu na cokoli. A to jednoduše proto, že mediální duální systém u nás v podstatě kolabuje.

Opět to někdo dokázal a celý boj o duši médií veřejné služby u nás se smrsknul na jediný problém, tedy vlastně na dva problémy: jak budou Česká televize a Český rozhlas získávat peníze a jestli má ČT vysílat StarDance.

V druhém případě již bodrý premiér vyšel hlasu lidu vstříc a blahosklonně uznal, že občan má právo na trochu té sobotní eskapistické zábavy a Marka Ebena. Co se týče první otázky, tam zatím tápeme. A to jednoduše proto, že zástupci aktuální vlády vaří přinejmenším dvě podoby zákonů o médiích veřejné služby (jeden ministerský a druhý poslanecký z kuchyně Patrika Nachera). A navíc všichni předem avizují, že po prvotních výstřelech se budou zákony ladit v rámci legislativního procesu. Což je tedy přístup když ne nejhorší, tak rozhodně nejnešťastnější.

Do toho se stále výrazněji aktivizují zástupci občanské společnosti, kteří navzdory úderce na sociálních sítích cítí, že se nyní skutečně děje něco, co tady dlouho nebylo. Je tomu skutečně tak?

Čas na radikální řez

Ano, i ne. Snahy podřídit si média veřejné služby jsou ze strany politických a ekonomických sil v podstatě permanentní. A kdo dnes pláče, že si Babišův kabinet dovoluje dříve nemyslitelné, ignoruje, že podoby kontroly a ovládání nejsou jen přímé, ale i nepřímé. A ty politici a ekonomické elity využívali skutečně dlouhodobě.

V posledních minimálně patnácti letech k tomu všichni velmi umně využívali členy rad ČT a ČRo, které se z kontrolních orgánů postupně staly poměrně brutálními nástroji usměrňování. A pak tu samozřejmě máme celou řadu influencerů, kteří tu více, tu méně vědomě tlačili názor, jak jsou média veřejné služby špatná, neefektivní a ideálně zrušitelná.

Až tato kombinace otevřela „příležitost“ pro radikální řez do fungování celého mediálního systému, který tu vznikl po Sametové revoluci a jehož jsou ČT a ČRo nejviditelnějšími reprezentanty. A aktuálně také nejzranitelnějšími. A v tom se právě občanští aktivisté nemýlí: nyní může dojít ke skutečné změně, která nebude parametrická, ale paradigmatická.

Systém, který zkolaboval

Jenomže to není dáno jen zvůlí žádného satanáše v podobě členů stávajícího kabinetu. Je to důsledek toho, že celý systém rad veřejnoprávních médií v podstatě zkolaboval. Snaha o jeho depolitizaci vedla jen k tomu, že si politické strany myjí ruce nad jednotlivými kandidáty, kteří pak zjevně někomu slouží, ale přestává být jasné, komu. A rozhodně to není těm podivným sportovním klubům či jinak absurdním spolkům, které je do rady nominovaly.

A když něco nefunguje, nelze se divit, že přijde někdo se snahou to zgruntu změnit. To, že nezačíná od problému (rady, radní a způsob jejich volby), ale od oběti (ČT a ČRo), to už ale problém je. Stejně tak je problém, že Babiš a spol. celé situace spíše zneužívají, stejně jako používají falešné argumenty (efektivita, údajná svoboda) pro úplně jiné cíle, kterým je v podstatě zvýšit svůj vliv na fungování daných médií. A kdo si snad myslí, že jde o to, aby ČT či ČRo hospodařily „efektivněji“, řekněme si to znovu: ne, jde o posílení kontroly a přímého vlivu. Slova o efektivitě jsou jen zástěrka, a kdo to zpochybňuje, je buď naivní, nebo rovnou lže, což je dnes údajně legitimní politický nástroj.

Cíl: arbitr skutečnosti

Jak to tedy dopadne? Dobrá zpráva pro některé je, že StarDance na ČT zůstane. Sobotní večery tak budou nadále nedotknuté a snad pro tuto vládu nedotknutelné.

To další už tak jasné není. Tedy dokud nedojde na skutečný návrh zákonů o médiích veřejné služby. Pak bude poměrně jasné, že si vláda prosadí, co bude chtít. Má na to dostatek poslanců, a to i na případná přehlasování Senátu i prezidenta. A co víc, má podporu mnoha lidí, kteří se mylně domnívají, že ČT a ČRo jen pálí peníze a neplní svou službu.

A tím jsme u toho, co mělo tomu aktuálnímu nedůstojnému cirkusu předcházet: debata o tom, co vlastně dnes má být onou tajemnou veřejnou službou a jak to mají tři média zřízená ze zákona naplňovat.

To je debata, kterou si všichni dlužíme, kterou nám dluží politici napříč spektrem a bez níž budou všechny změny vždy jen polovičaté. Přitom to není tak složité. Začněme tím, že média veřejné služby v éře AI, deepfakeů a algoritmů sociálních sítí budou bezpečným informačním přístavem. Co na nich uvidíme/uslyšíme, prostě musíme brát vážně, možná o tom dokonce můžeme mluvit jako o pravdě či realitě. Je to první i poslední arbitr skutečnosti. To by měl být cíl státu, aby jeho občané věděli, že něco takového ještě existuje. Jakmile stát dopustí pouhé šermování podcastových influencerů, v němž si každý vybere svou verzi světa, bude financování veřejnoprávních médií už tím nejmenším problémem.

Dalibor Martínek
V Praze je kritický nedostatek středních škol. Rodiče i děti jsou nuceni podstupovat každý rok trauma, zda dítě, pardon, mládež, může nastartovat smysluplnou životní dráhu. Hledá se funkční model, politici svalují vinu jeden na druhého. V této atmosféře se líhne myšlenka pražského kampusu pro středoškoláky.

Před pár dny se konaly přijímací zkoušky na střední školy. V Praze byl na některá gymnázia zájem dvacetkrát převyšující kapacity. Frustrující situace pro patnáctileté. Otevřeně se mluví o ztracené generaci. Kdo za tento zmar může?

Na staroměstské radnici se konala debata o možném řešení. Ideou je kampus na okraji města, který by pojmul možná i dva tisíce studentů. Situaci by to nevyřešilo, ale aspoň něco. Celá vize má však mnoho neznámých. Ministr školství Plaga na představení možného řešení dal od horkého bramboru vzdělávání ruce pryč s tím, že školy jsou věcí samospráv. Předchozí politická reprezentace prý selhala. Vážený host promluvil a rychle odkvačil na další schůzky.

Za projekt kampusu se postavil Ondřej Prokop, pražský lídr hnutí ANO. Představil průzkum, který si nechal vypracovat od STEM/MARK. Nebude překvapením, že 85 procent respondentů si myslí, že by při takovém projektu měla spolupracovat Praha se Středočeským krajem. Je známým faktem, že víc než třicet procent středoškoláků v Praze dojíždí za vzděláním z tohoto kraje.

Tady je jedna z klíčových překážek. Středočeši studují v Praze, ale na výstavbu kampusu nechtějí dát ani korunu. Praha sice má na svých účtech zhruba 170 miliard korun, ale musí stavět metro nebo silniční obchvat. Nastává patová situace. Všichni by novou, velkou školu chtěli, ale kdo ji zaplatí?

Jak mezi řádky naznačil dlouholetý středočeský radní pro vzdělávání Milan Vácha, Středočeši jsou chudí, Praha by měla být velkorysá. Na neshodě mezi Prahou a Středočeským krajem selhává jeden projekt za druhým.

Superškola za miliardy

Na ministerstvu průmyslu vede Tomáš Hamberger jako zmocněnec pracovní skupinu, která se zabývá vzděláváním. Klade důraz na technické obory. Podle jeho představ by se v kampusu mohly učit jak technici, tak gymnazisté i učni. A přikládá i variantu, že by v kampusu mohly firmy školit mladé lidi v potřebných dovednostech moderní ekonomiky. Náklady na vybudování superškoly odhaduje na dvě miliardy korun. Kdo je dá, zda vůbec někdo, není jasné.

Vše závisí na hlavním městě. Ohledně možného kampusu se mluví o několika lokalitách na okraji Prahy. Prim hrají Letňany, zmiňován je i Chodov, Zličín nebo Písnice. Starosta Letňan Zdeněk Kučera by měl rád vedle východu z konečné stanice metra Letňany místo polí a srnek smysluplný projekt. Podle jeho slov je tam prostoru dost na rozličný rozvoj. Jelikož jde částečně o pozemky hlavního města, čeká na vize z magistrátu.

Za půl roku budou volby, takže se složení magistrátu jistě změní. Městská část čeká na nový magistrát, ministerstvo průmyslu čeká na výsledek voleb. A také ANO zatím jen hezky mluví o kampusu, než aby mohlo jeho případné budování nějak ovlivnit. Školáci, kteří se nedostanou v Praze na střední, by v mnoha krajích v klidu uspěli. Jenže všichni chtějí do Prahy. Pražští politici nedokážou pro své děti postavit školu.

Doporučujeme