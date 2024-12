Andrej Babiš rozpustí svůj svěřenský fond

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) po doporučení správců fondů souhlasil s rozpuštěním svěřenského fondu, kam dříve mimo jiné vložil akcie firmy Agrofert. Nic mu nebrání, aby akcie držel, není to v rozporu s funkcí poslance, uvedl ve vyjádření, které dnes zaslal ČTK. Do vedení koncernu se Babiš nevrací, nebude ani v žádné manažerské funkci.

Babiš dále uvedl, že bude ve sněmovních volbách příští rok kandidovat v Moravskoslezském kraji. V roce 2021 vedl kandidátku hnutí ANO v kraji Ústeckém, kde zvítězil. „V případě našeho úspěchu samozřejmě vše vyřeším v souladu se zákony České republiky tak, jako tomu bylo vždy,“ dodal expremiér.

Babiš v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. „Na základě doporučení správců fondů jsem souhlasil s rozpuštěním svěřenského fondu. Rozhodl jsem se toho využít a uspořádat si věci do budoucna s ohledem na svou rodinu, kdyby se mi třeba mělo něco stát,“ poznamenal dnes Babiš.

Žádná zákonná překážka mu podle něho nebrání, aby akcie držel, a není to ani v rozporu s funkcí poslance. „Nevracím se do vedení koncernu Agrofert a nebudu v žádné manažerské funkci,“ uvedl. Doplnil, že prioritou pro něj jednoznačně je úspěch v parlamentních volbách v roce 2025.

Ve volbách v roce 2021 získala koalice Spolu 27,79 procenta hlasů a ANO tehdy dalo hlas 27,12 procenta voličů. Piráti se STAN, kteří kandidovali společně, získali 15,62 procenta, hnutí SPD dostalo 9,56 procenta hlasů.

Z vyjádření předních představitelů ANO vyplývá, že v Praze příští rok povede kandidátku Karel Havlíček, první místopředseda hnutí, místopředseda Poslanecké sněmovny a bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy.

