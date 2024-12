Lukáš Kovanda: Štědrovečerní hostina letos Čechy vyjde dráž než loni

Češi si letos za štědrovečerní hostinu připlatí; zaplatí více než loni, a to zhruba šest procent. Jde tak o její citelně výraznější cenový nárůst, než jakému čelili loni, kdy se souhrnná cena meziročně zvýšila pouze o 0,4 procenta. Vyplývá to z analýzy dat ČSÚ a portálu Kupi.cz.

Reklama

Štědrovečerní hostina pro čtyři osoby letos celkově vyjde na zhruba 1351 korun. Loni to bylo ještě 1278 korun a roku 2022 jen o pět korun méně. Zrychlení meziročního tempa zdražování štědrovečerních potravin a nápojů se může zdát překvapivé, neboť obecná inflace aktuálně, za listopad, činí meziročně 2,8 procenta, přičemž v prosinci by měla být meziročně tříprocentní. Inflace obecná je tedy zhruba dvakrát nižší než inflace ingrediencí štědrovečerní hostiny. Pro srovnání, loni v listopadu ingredience štědrovečerní hostiny zdražovaly meziročně jen o zmíněnou 0,4 procenta, zatímco obecná inflace činila meziročně 7,3 procenta.

Letošní data vycházejí částečně z listopadových, ale částečně už z předběžných prosincových cen, jak je v rámci terénního šetření sleduje ČSÚ.

Lukáš Kovanda: Vláda oživuje veřejné finance z kapes živnostníků Politika Drobní živnostníci budou výrazným zvýšením odvodů v příštím roce pykat za to, že se předtím výrazně snížily daně zaměstnancům. Dává to smysl? Lukáš Kovanda Přečíst článek

Drahé máslo a vejce

Zvláště výrazného zdražení se z ingrediencí štědrovečerní hostiny dočkaly máslo a vejce. V obou případech meziroční růst cen přesahuje 70 procent. Ve zdražení obou potravin se promítá působení nabídky a poptávky, ale také cenotvorba obchodních řetězců. Naopak, letošní snížení DPH na potraviny příliš patrné není, i když lze pochopitelně argumentovat, že bez něj by letošní meziroční nárůst cen byl ještě vyšší.

Reklama

Producenti mléčných výrobků v současnosti čelí situaci, kdy intenzita nárůstu poptávky převyšuje intenzitu nárůstu nabídky. Nárůst nabídky je totiž stále relativně slabší, protože mlékárny a producenti mléka v uplynulých letech v rámci inflační vlny čelili růstu cen energií nebo krmiv, hnojiv a dalších vstupů. V čase slabší poptávky proto produkci raději omezili a nyní ji teprve opět rozjíždějí. Na takto napjatém trhu musí letos více rozmýšlet, nač mléko využijí, a častěji vybírají produkty typu sýrů, v jejichž případě existuje konkurenčnější tržní prostředí, takže případná ztráta tržního podílu by se následně obtížněji získávala zpět. Méně mléka se tak dostává výrobě másla, což se v některých zemích svádí, včetně Česka, na nízkou dojivost krav, resp. na poměrně nízký obsah tuku v mléce.

Lukáš Kovanda: České motoristy čekají poměrně levné Vánoce, levnější než loni Názory Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu opět mírně zlevnily. Průměrná cena nejprodávanějšího benzinu Natural 95 klesla o pět haléřů na 35,64 koruny za litr a cena nafty o devět haléřů na 34,82 koruny za litr. Oproti stejnému období loni je nyní litr benzinu levnější o 47 haléřů, a nafta dokonce o 1,58 koruny. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Vejce jsou dnes v Česku nejdražší v dějinách. V prosinci vychází jedno vejce na zhruba 6,40 korun, vyplývá ze zmíněného předběžného šetření ČSÚ. Znamená to, že vejce jsou nyní více než trojnásobně dražší než tehdy. Ale ještě i roku 2021 stálo jedno vejce necelé tři koruny. Přitom v minulém desetiletí, v létě roku 2011, stálo vejce dokonce jen lehce přes dvě koruny. Pro potraviny obecně, vejce nevyjímaje, jsou typické sezonní cenové výkyvy. Přelom roku je pro cenu vajec kritický. Není tomu tak každoročně, ale velmi často ano, a sice že cena vajec vyskočí v listopadu, přičemž se pak drží poměrně vysoko do Vánoc, kdy se hoduje a koleduje, ba až do Velikonoc následujícího roku, kdy se opět hoduje a koleduje. Současné rekordní ceny vajec tak v příštím roce zase vezmou zasvé, alespoň zčásti, byť ke zlevnění na dvě koruny už opravdu nedojde.

Vrátíme-li se k cenovému vývoji ingrediencí štědrovečerní tabule, nejvýrazněji meziročně zlevňuje cibule, o přibližně 34 procent. Za pozornost stojí víceméně meziroční cenová stagnace bílého jogurtu, přestože cena mléka roste o 28 procent, což je i klíčový důvod přiblíženého zdražování másla.