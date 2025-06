Američané uvedli, že útok speciální bombou na Fordo připravovali 15 let

Americký ministr obrany Pete Hegseth obvinil americká média včetně deníku The New York Times a stanice CNN, že se snaží americké útoky na íránská jaderná zařízení vykreslit jako méně úspěšné, než ve skutečnosti byly. Hegseth prohlásil, že média jsou tak zaujatá proti americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že je to vede ke zpochybňování účinnosti amerických úderů. Washington podle Hegsetha zničil jaderné kapacity Íránu. Šéf amerického sboru náčelníků štábů Dan Caine uvedl, že útok se připravoval 15 let.

Americký ministr média kritizoval za zpravodajství o předběžném hodnocení zpravodajské agentury DIA spadající pod ministerstvo obrany, podle kterého americké údery nezničily klíčové části íránského jaderného programu a pravděpodobně jej jen zpomalily o několik měsíců. Hegseth uvedl, že předběžné hodnocení mělo status zprávy s nízkou důvěryhodností, protože se stále čekalo na vyhodnocení dalších amerických zpravodajských agentur.

Předběžné hodnocení DIA uniklo do médií, což podle serveru Axios rozzuřilo Trumpa a vysoké představitele jeho administrativy. Cílem úniku bylo podle nich podkopat Trumpovo tvrzení, že americké údery byly úspěšné a íránský jaderný program zničily. Únik citlivých informací do médií už podle amerických představitelů vyšetřuje FBI.

Nejsložitější vojenská operace v historii

Americkou vojenskou misi s cílem zničit íránské jaderné zařízení Fordo označil Hegseth za „nejtajnější a nejsložitější vojenskou operaci v historii“. Citoval mimo jiné vyjádření šéfa Ústřední zpravodajské služby (CIA) Johna Ratcliffea a šéfky zpravodajských služeb Tulsi Gabbardové, podle kterých americké údery íránská jaderná zařízení zničila. Hegseth citoval několik dalších osob, které hodnotily škody na íránských jaderných zařízeních, včetně ředitele Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafaela Grossiho.

Hegseth rovněž prohlásil, že nemá žádné informace o tom, že by Írán přesunul své zásoby obohaceného uranu, aby je ochránil před útoky, které USA podnikly minulý víkend.

„Ze zařízení nebylo nic odvezeno,“ napsal následně Trump na sociální síti Truth Social s tím, že „by to trvalo příliš dlouho, bylo by to příliš nebezpečné a velmi těžké a náročné na přepravu!“

Na konferenci v Pentagonu rovněž promluvil šéf amerického sboru náčelníků štábů Dan Caine. V odpovědi na otázku novinářů odmítl potvrdit, že íránské jaderná zařízení byla zničena. Uvedl, že armáda nehodnotí bojové škody a přenechává tuto činnost zpravodajským službám.

Caine uvedl, že úder pomocí bomby GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) se připravoval 15 let. Americká armáda zbraň podle něj vyvinula s myšlenkou na jaderný program Íránu, zejména na zařízení Fordo.

Bomby při útoku na Fordo zasáhly ventilační šachty, které se Íránci před tím snažili zakrýt betonem, uvedl Caine. První úder zničil betonové kryty na šachtách, což umožnilo proniknutí dalších bomb do každé z nich a jejich přesun do hlavního komplexu, kde „explodovaly v operačním prostoru“, uvedl Caine. Na obrazovce ukázal videa, která podle něj ukazují, jak se tunely do Fordo hroutí pod náporem těchto bomb.