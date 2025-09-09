Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money V Rusku rostou obavy. Většina tamních podniků čeká zpomalování růstu ekonomiky

V Rusku rostou obavy. Většina tamních podniků čeká zpomalování růstu ekonomiky

Většina ruských podniků čeká zpomalování růstu ekonomiky
ČTK
ČTK
ČTK

Většina ruských podniků očekává zpomalování růstu ruské ekonomiky. Vyplývá to z průzkumu, o jehož výsledcích informovala ruská mediální společnost RBK. Ekonomickou aktivitu v Rusku brzdí mimo jiné nedostatek pracovních sil a vysoké úrokové sazby, kterými se ruská centrální banka snaží držet pod kontrolou inflaci, uvedla agentura Reuters.

Rusko se kvůli vojenské invazi na Ukrajinu stalo terčem rozsáhlých hospodářských sankcí ze strany západních zemí. Ruská ekonomika následně prokázala vysokou odolnost vůči sankcím, protože hospodářský růst podporovaly masivní vojenské výdaje. V poslední době ale přibývají známky ochabování hospodářské aktivity.

Společnost RBK uvedla, že podle průzkumu očekává zpomalování tempa růstu ekonomiky 57 procent ruských podniků, zatímco oživení předpokládá 28 procent podniků. Zbývajících 15 procent dotazovaných společností pak nebylo schopno budoucí vývoj předpovědět.

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul

Německý ministr Wadephul: Rusko jen hledá výmluvy, jak dál vést dál válku proti Ukrajině

Politika

Rusko jen hledá výmluvy, jak se vyhnout summitu s Ukrajinou a Spojenými státy a pokračovat ve válce proti Ukrajině. V projevu na setkání německých velvyslankyň a velvyslanců to řekl ministr zahraničí Johann Wadephul. Na Ukrajině se přitom podle něj rozhoduje o budoucnosti Evropy.

ČTK

Přečíst článek

Zhoršení odhadu

Ruský ministr financí Anton Siluanov v srpnu předpověděl, že hospodářský růst v Rusku v letošním roce zpomalí na 1,5 procenta. Zhoršil tak dřívější oficiální odhad, který počítal s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 2,5 procenta.

Mezinárodní měnový fond (MMF) koncem července snížil odhad letošního růstu ruské ekonomiky na 0,9 procenta, do té doby čekal růst o 1,5 procenta. Loni ruská ekonomika vykázala růst o 4,3 procenta.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Miliardář Strnad pomohl maďarskému miliardáři, oblíbenci Viktora Orbána

Michal Strnad, majitel CSG
CSG
nst
nst

Strategická aliance skupiny CSG s maďarskými gigantem 4iG poslala nahoru její akcie na maďarské burze. Gigant je výkladní skříní Viktora Orbána.

Akcie 4iG Nyrt, maďarské telekomunikační společnosti, kterou premiér Viktor Orbán přetváří v obranný konglomerát, zaznamenaly prudký růst poté, co oznámila partnerství s obrannou skupinou českého miliardáře Michala Strnada, uvedla agentura BloombergVzrostly až o 6,7 procenta, když firma uvedla, že koupí maďarského výrobce automobilových dílů Rába Nyrt – včetně státního většinového podílu – a naváže partnerství s CSG Defence, obrannou divizí společnosti Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada, která získá 37procentní podíl v této jednotce.

Strnad může získat podíl v maďarském strojírenském podniku Rába

Zprávy z firem

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) může získat v Maďarsku na základě předběžné dohody až 37 procent ve výrobci náprav, těžkých a speciálních vozidel a jejich komponentů Rába. Jde o součást nákupu 74 procent ve firmě Rába maďarskou skupinou 4iG za téměř 25 miliard forintů (zhruba 1,55 miliardy korun), oznámil mluvčí CSG Andrej Čírtek. Vlastníkem CSG je miliardář Michal Strnad.

ČTK

Přečíst článek

Maďarská firma v rámci transakce získá výhradní práva, včetně prodeje, distribuce a servisu vojenských vozidel Tatra z produkce CSG na domácím trhu.

Akcie 4iG se letos více než zdvojnásobily. Akcie Ráby, která je rovněž obchodována na burze, v pondělí vyskočily až o 22 procent. 4iG uvedla, že koupí 74procentní podíl prostřednictvím mimoburzovní transakce a za zbývající akcie nabídne 1 789 forintů za kus, což je o 13 procent více než páteční závěrečná cena.

Hodnota akvizice podle 4iG dosahuje téměř 25 miliard forintů, což je 1,76 miliardy korun. Zahrnuje koupi 54procentního státního podílu v Rábě, jak potvrdilo ministerstvo hospodářství v samostatném prohlášení.

Miliardář, Orbán a Elon Musk na Mar-a-Lago

Majoritním vlastníkem 4iG je maďarský miliardář Gellért Jászai, její dlouholetý manažer, považovaný za blízkého člověka Viktora Orbána. 

Maďarský premiér už dříve pomohl 4iG, tehdy ještě malé IT firmě, získat maďarskou pobočku společnosti Vodafone v roce 2023. Letos pak jeho vláda převedla na 4iG část domácího obranného průmyslu, včetně státních podílů v jednotkách firem Rheinmetall a Airbus Helicopters.

Tento krok se časově shoduje s celoevropským úsilím posilovat vojenské kapacity v souvislosti s ruskou válkou na Ukrajině. Maďarský premiér je však v rámci EU v izolaci kvůli svému odmítání vojenské pomoci Kyjevu. Investoři o 4iG projevili zájem poté, co se v prosinci rozšířila fotografie ukazující Gellérta Jászaiho při družném rozhovoru s šéfem SpaceX Elonem Muskem a Viktorem Orbánem na floridském sídle Donalda Trumpa Mar-a-Lago.

Od té doby 4iG, jak připomíná Bloomberg, jmenovala do svého poradního sboru dva Trumpovy spojence – Richarda Grenella a Matta Mowerse. Orbán mezitím jmenoval Jászaiho zvláštním vyslancem pro mezinárodní investice, což podtrhuje zvláštní vazby firmy na vládu.

Lídr opozice Péter Magyar, jehož strana Tisza vede v průzkumech před volbami očekávanými na duben, slíbil, že prověří obchody 4iG a zneplatní transakce související s převody státních obranných aktiv.

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

Strnadova CSG podpoří české olympioniky. A nejen ty

Zprávy z firem

Novým generálním partnerem Českého olympijského týmu se pro roky 2025 až 2029 stává průmyslová a technologická skupina CSG miliardáře Michala Strnada.

nst

Přečíst článek

Související

EU připravuje nové sankce vůči Rusku ve spolupráci s USA

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská unie úzce koordinuje přípravu nových sankcí proti Rusku se Spojenými státy, uvedl předseda Evropské rady António Costa, který je na návštěvě Finska. Evropská komise připravuje již devatenáctý soubor sankčních opatření, mohl by být představen v několika příštích dnech. Nové sankce by se mohly opět týkat energetické oblasti, ale rovněž i finančních služeb.

„Musíme tu válku zastavit, musíme podporovat Ukrajinu a zvýšit tlak na Rusko,“ uvedl Costa. „Naše úsilí koordinujeme s USA, aby sankce byly ještě účinnější a donutily (ruského prezidenta Vladimira) Putina usednout k jednacímu stolu,“ dodal předseda unijních summitů. Rusko zahájilo celoplošnou vojenskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022.

Costa zdůraznil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na mírová jednání ihned přistoupil. Naopak Rusko v posledních dnech zvýšilo útoky na Ukrajinu, ničí stále více infrastruktury a zabíjí více lidí, uvedl Costa.

Agentura Bloomberg s odvoláním na unijní zdroje napsala, že nové sankce by se mohly dotknout šesti ruských bank a energetických společností. Zasáhnout mají také ruský systém plateb a kreditních karet, stejně jako kryptoměnové burzy. V plánu jsou také další opatření proti ruskému ropnému sektoru.

Sankce by se podle diplomatických zdrojů agentury Reuters měly vztahovat i na dvě banky ve středoasijských zemích. Evropská komise by měla návrh balíčku představit do pátku, píše Reuters.

Dlouhodobá hrozba pro Evropu

Finský premiér Petteri Orpo uvedl, že Rusko představuje dlouhodobou hrozbu pro Evropu, zejména pro její východní část. „Nebezpečí Putinova Ruska nezmizí, ani kdyby boje na Ukrajině skončily hned zítra,“ uvedl finský premiér. Jeho země sdílí s Ruskem pozemní hranici v délce přes 1300 kilometrů. „Podpora Ukrajiny a odhodlání proti Rusku jsou nejlepší investice do naší společné bezpečnosti,“ dodal Orpo.

Předseda finské vlády rovněž uvedl, že je potřeba využít všech možností, jak dál podporovat Ukrajinu. Zdůraznil i význam vojenské pomoci prostřednictvím takzvaného Evropského mírového nástroje (EPF). „Nesmíme dovolit žádnému členskému státu, aby podobná rozhodnutí blokoval,“ prohlásil Orpo. Platby prostřednictvím EPF stále blokuje Maďarsko, jehož premiér Viktor Orbán udržuje blízké vztahy s Moskvou.

Španělský premiér Pedro Sánchez
Aktualizováno

Španělsko zesílí tlak na Izrael, uvedl premiér Sánchez. Situaci v Gaze označil za genocidu

Politika

Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil, že jeho vláda zesílí tlak na Izrael a dění v palestinském Pásmu Gazy označil za genocidu. Španělsko podle Sáncheze zakáže vstup na své území Izraelcům zapojených do bojů na palestinském území a vyhlásí na Izrael zbraňové embargo. Posílí také svou humanitární pomoc pro obyvatele Pásma Gazy a zvýší podporu Palestinské samosprávě. Izrael kritiku odmítl, podle něj se Sánchez jen snaží odvrátit pozornost od problémů své vlády.

ČTK

Přečíst článek

Související

Většina ruských podniků čeká zpomalování růstu ekonomiky

V Rusku rostou obavy. Většina tamních podniků čeká zpomalování růstu ekonomiky

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme