Ruská ekonomika by mohla vstoupit do recese, uvedl šéf Sberbank

Šéf největší ruské banky Sberbank German Gref
ČTK
ČTK
ČTK

Ruská ekonomika se dostala do stagnace a mohla by vstoupit do recese, pokud centrální banka výrazněji nesníží úrokové sazby. Uvedl to podle agentury Reuters šéf největší ruské banky Sberbank German Gref na okraj Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku.

Ruský ministr financí Anton Siluanov minulý týden předpověděl, že hospodářský růst v Rusku v letošním roce zpomalí na 1,5 procenta. Zhoršil tak dřívější oficiální odhad, který počítal s růstem hrubého domácího produktu (HDP) o 2,5 procenta. Ekonomickou aktivitu v Rusku brzdí mimo jiné nedostatek pracovních sil a vysoké úrokové sazby, kterými se ruská centrální banka snaží držet pod kontrolou inflaci.

Centrální banka v červnu a červenci ve snaze podpořit domácí ekonomiku snížila svou základní úrokovou sazbu celkem o tři procentní body na 18 procent. Do konce letošního roku se očekává snížení sazby na 14 procent, ani to však podle Grefa nebude stačit k oživení ekonomiky. „Při současných úrovních inflace můžeme doufat v hospodářské oživení, pokud bude úroková sazba činit 12 procent nebo méně,“ uvedl Gref.

Ruský prezident Vladimir Putin

Putin je možná největší válečný zločinec naší doby, řekl německý kancléř Merz

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin je možná největší válečný zločinec naší doby. Řekl to německý kancléř Friedrich Merz v rozhovoru s televizí Sat.1 pro její úterní večerní relaci newstime. Podle agentury DPA jde o zatím nejostřejší Merzova slova na adresu šéfa Kremlu.

ČTK

Přečíst článek

Ministr hospodářství Maxim Rešetnikov již v červnu prohlásil, že ruská ekonomika je na pokraji recese. Dodal, že recese není nevyhnutelná, záviset podle něj bude na vývoji měnové politiky, zejména úrokových sazeb. Prezident Vladimir Putin o několik dnů později odmítl tvrzení, že válka na Ukrajině ruskou ekonomiku ničí.

Rusko se kvůli vojenské invazi na Ukrajinu stalo terčem rozsáhlých hospodářských sankcí ze strany západních zemí. Ruská ekonomika následně prokázala vysokou odolnost vůči sankcím, protože hospodářský růst podporovaly masivní vojenské výdaje. V poslední době ale přibývají známky zpomalování hospodářské aktivity.

Mezinárodní měnový fond (MMF) koncem července snížil odhad letošního růstu ruské ekonomiky na 0,9 procenta z dříve předpokládaných 1,5 procenta. Tempo hospodářského růstu by tak mělo prudce zpomalit z loňských 4,3 procenta.

Fica v Číně poplácal po zádech i prezident Si

Slovenský premiér Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Čínský prezident Si Ťin-pching oceňuje Slovensko za to, že zůstává věrné svému přátelství s Čínou. V Pekingu to při setkání řekl slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, napsala agentura Reuters. Doufá prý také v další podporu Bratislavy při rozvoji vztahů mezi Čínou a Evropskou unií. Peking podle agentury počítá s tím, že některé státy EU, která kvůli obvinění z nekalé soutěže uvalila vysoká cla na čínské elektromobily, se Číny zastanou. Slovensko bylo jednou z pěti zemí unie, které se proti tarifům postavily.

„Mezinárodní společenství potřebuje jednotu a spolupráci více než kdy jindy. Čína doufá, že Slovensko bude i nadále hrát pozitivní roli v podpoře zdravého a stabilního rozvoje vztahů mezi Čínou a EU,“ zdůraznil čínský prezident. Čína je podle svého prezidenta ochotna se Slovenskem posilovat výměnu na vysoké úrovni, výměnu zkušeností v oblasti veřejné správy a „prohlubovat vzájemnou politickou důvěru“. Naposledy se Fico a Si setkali 9. května v Moskvě na vojenské přehlídce u příležitosti 80. výročí konce druhé světové války.

Slovensko se stejně jako Maďarsko snaží přilákat průmyslové investice, které by vytvořily pracovní místa od čínských firem prodávajících do Evropy. Bratislava však na rozdíl od Budapešti pomalu těží z čínské ekonomiky a teprve loni se jí podařilo povýšit vztahy na strategické partnerství. Obě evropské země také udržují úzké vztahy s Ruskem, které pokrývá většinu slovenských potřeb ropy.

Putin vyzval Zelenského, ať přijede do Moskvy

Leaders

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že je připraven na schůzku s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským, pokud bude dobře nachystána. Zároveň vyzval ukrajinského lídra, ať přijede do Moskvy, kde se s ním sejde, napsala agentura Reuters. Zelenskyj, jehož země se již čtvrtým rokem brání ruské agresi, dlouhodobě vybízí Putina k setkání, na jehož uspořádání zatím neúspěšně naléhá i americký prezident Donald Trump.

ČTK

Přečíst článek

Premiér Fico je v Číně od úterý, kdy hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Tomu poděkoval za dodávky ruského zemního plynu a vyslovil se pro standardizaci vztahů mezi oběma zeměmi, což slovenská opozice kritizovala. Předseda slovenské vlády se následující den s Putinem nebo například severokorejským vůdcem Kim Čong-unem účastnili velké vojenské přehlídky, kterou si Čína připomněla 80 let od konce druhé světové války.

Fico se ve středu setkal i s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem, jehož zemi by podle státních médií mohl navštívit. Slovenský premiér v pátek plánuje setkání také s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským na východě Slovenska.

Muskovi se rozpadá AI tým, odešel další vrcholový manažer

Americký miliardář Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Finanční ředitel společnosti xAI Mike Liberatore koncem července firmu opustil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Podle listu se jedná o další z řady odchodů vrcholových manažerů z firmy zaměřené na umělou inteligenci, kterou založil miliardář Elon Musk poté, co se nepohodl s vedením OpenAI.

Liberatore tak funkci opustil po necelých třech měsících. Podílel se na klíčových finančních operacích, včetně červnového prodeje dluhopisů za pět miliard dolarů (104,8 miliardy korun), který zprostředkovala banka Morgan Stanley. Stejnou částku firma získala od investorů i formou kapitálového vstupu, přičemž z toho téměř polovinu poskytla Muskova vesmírná společnost SpaceX.

Klíčový hráč

Liberatore měl rovněž na starosti rozšíření datových center xAI v okolí Memphisu. V polovině července schválil nákup pozemků pro elektrické vedení v blízkosti bývalé elektrárny v severním Mississippi.

Důvody odchodu nejsou známy. „Mike byl klíčovým hráčem v našem finančním týmu, jeho přínos byl zásadní,“ uvedl jeden ze zdrojů WSJ.

Revolut, ilustrační foto

Revolut je hodnotnější než většina evropských bank

Trhy

Původně fintechový projekt Revolut se za posledních několik let vyšvihl mezi největší finanční startupy světa. Nyní pro zaměstnance chystá možnost prodeje jejich interních akcií s cenovkou 1381 dolarů. Celou banku to přitom naceňuje na 75 miliard dolarů. Tím by se Revolut stal 41. nejhodnotnější bankou světa.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Kromě Liberatoreho odešel začátkem srpna i hlavní právník společnosti Robert Keele, který ve svém příspěvku na rozloučenou na síti X napsal, že se chce více věnovat rodině. Přestože ocenil Muskovu vizi, připustil, že mezi jejich světonázory je „určitý odstup“.

Ve stejném období odešel i právník Raghu Rao a spoluzakladatel Igor Babuschkin, který oznámil založení vlastního fondu zaměřeného na bezpečnost AI.

Start-up xAI vznikl v roce 2023 jako konkurent OpenAI. Elon Musk byl jedním ze spoluzakladatelů OpenAI v roce 2015, firmu ale opustil v roce 2018 a od té doby se vůči ní i jejímu šéfovi Samu Altmanovi vymezuje.

Elon Musk

Musk: Německo bude buď volit AfD, nebo to bude konec Německa

Politika

Americký miliardář Elon Musk opět Němce vyzval, aby volili stranu Alternativa pro Německo (AfD), kterou civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Učinil tak před komunálními volbami v nejlidnatější německé spolkové zemi - Severním Porýní-Vestfálsku. Pokud podle Muska nebudou Němci volit AfD, bude to znamenat konec Německa.

ČTK

Přečíst článek

Letos v březnu Musk oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI, který získal firmu X Corp, tedy provozovatele sítě X. Převzetí sítě X by mu mohlo usnadnit trénování chatbota Grok. Jedním z Muskových projektů bylo integrování chatbota do sítě X, což umožňuje uživatelům jej povolat na pomoc v běžných veřejných konverzacích. Například když chtějí ověřit, zda je výrok jiného uživatele pravdivý nebo když mu chtějí dodat kontext.

V červenci Grok na síti X zveřejnil antisemitské a urážlivé komentáře. Mezi jeho výstupy se objevily například konspirační teorie o židovském vlivu a Grok sám sebe dokonce v některých odpovědích označil za MechaHitlera, robotickou postavu Hitlera, která se poprvé objevila v roce 1992 ve videohře Wolfenstein 3D.

