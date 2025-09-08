Německý ministr Wadephul: Rusko jen hledá výmluvy, jak dál vést dál válku proti Ukrajině
Rusko jen hledá výmluvy, jak se vyhnout summitu s Ukrajinou a Spojenými státy a pokračovat ve válce proti Ukrajině. V projevu na setkání německých velvyslankyň a velvyslanců to řekl ministr zahraničí Johann Wadephul. Na Ukrajině se přitom podle něj rozhoduje o budoucnosti Evropy.
„Tři týdny po summitu na Aljašce musíme říci, že Rusko využívá každé výmluvy, aby vedlo válku dál a vyhnulo se summitu ve třech,“ uvedl Wadephul. V srpnu se na Aljašce sešel americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin. Trump po schůzce hovořil o velkém pokroku ve své snaze ukončit válku na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko. Avizoval také schůzku Putina se Zelenským, která se však dosud neuskutečnila.
„Rusko útočí na náš bezpečnostní řád. A Rusko bude ve svém agresivním chování pokračovat a bude ho ještě více zaměřovat na nás - pokud mu v tom nezabráníme,“ řekl Wadephul velvyslancům. Dodal, že na Ukrajině „se rozhoduje o budoucnosti Evropy“. „Tam se ukáže, jestli je možné na evropském kontinentě posouvat hranice násilím,“ dodal.
Německý ministr zahraničí rovněž zdůraznil, že Německo samozřejmě přispěje k bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu. Jak by měly garance konkrétně vypadat, ale neřekl. Už minulý týden německý kancléř Friedrich Merz řekl, že Evropa a Německo jsou připraveny se výrazně podílet na silných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. Podle časopisu Der Spiegel se Německo chystá především posílit ukrajinskou armádu. Případné vyslání vojáků na Ukrajinu v rámci mírových jednotek by podle kancléře ale záviselo na výsledku jednání o zastavení bojů, ale i na způsobu a rozsahu angažmá Spojených států. Rozhodne se o něm podle něj „ve vhodnou dobu“.
Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil, že jeho vláda zesílí tlak na Izrael a dění v palestinském Pásmu Gazy označil za genocidu. Španělsko podle Sáncheze zakáže vstup na své území Izraelcům zapojených do bojů na palestinském území a vyhlásí na Izrael zbraňové embargo. Posílí také svou humanitární pomoc pro obyvatele Pásma Gazy a zvýší podporu Palestinské samosprávě. Izrael kritiku odmítl, podle něj se Sánchez jen snaží odvrátit pozornost od problémů své vlády.
Španělsko zesílí tlak na Izrael, uvedl premiér Sánchez. Situaci v Gaze označil za genocidu
