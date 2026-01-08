Nový magazín právě vychází!

V regulaci udržitelnosti se vyjasnilo a v územním plánování svítá na lepší časy

V regulaci udržitelnosti se vyjasnilo a v územním plánování svítá na lepší časy

Biometanová stanice
ČTK
Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Dobrými úmysly bývá dlážděna cesta do pekel. Loni to předvedla Evropská komise, když chtěla firmám ulevit v některých ESG regulacích a vytvořila nejistotu. Co je dnes jasnější než před několika měsíci a proč by firmy neměly jen čekat na regulaci? Je plyn na odpis nebo má budoucnost? A proč by vás měla zajímat aplikace FandiMat? Dočtete se ve výběru z další devítidílné série podcastu Trendy v udržitelnosti.

Středobodem zelené transformace je energetika. Výroba elektřiny a tepla má totiž největší, v Česku zhruba třetinový, podíl na celkových emisích skleníkových plynů. Dekarbonizaci má zajistit odchod od fosilních paliv. Jedním z nich je i zemní plyn, který představuje necelou pětinu domácí spotřeby energie. Šéf společnosti innogy Energo Jiří Šimek ale jeho zavržení nepovažuje za reálné. „Zemní plyn v podobě CH4, neboli metanu, tady bude vždycky hrát významnou strategickou úlohu z pohledu zásobování teplem a elektřinou,“ soudí.

Velkou budoucnost zároveň předpovídá biometanu, který je svým složením dvojčetem zemního plynu. „Zabíjí nám mnoho much najednou. Vzniká udržitelně, protože se vyrábí z odpadu. Dokážeme ho distribuovat v infrastruktuře, která je tu 70 let. Také nám poskytuje určitou soběstačnost,“ vypočítává manažer a zdůrazňuje, že tento plyn znamená významné úspory v emisích oxidu uhličitého.

V Innogy soudí, že biometan by mohl pomoci i v ozeleňování silniční dopravy. Hlavním směrem, jímž se Evropa v tomto sektoru rozhodla vydat, je ale elektrifikace. Česko v ní zůstává na konci evropského žebříčku. Loňský rok však přinesl další zvýšení tržního podílu osobních elektroaut a zajímavý posun nastal i v nákladní dopravě na elektřinu.

Koncem loňska bylo registrováno necelých sto těžších bateriových nákladních vozidel. Sice šlo stále o kapku v moři, ale meziroční růst se pohyboval v násobcích. Podle šéfa produktového managementu a marketingu ve společnosti Daimler Truck Davida Chlebouna to lze považovat za start elektromobility v nákladní dopravě. „Trh začal dělat radost, protože zákazníci už ta elektroauta reálně využívají v provozu, ne jen jako prezentaci, že jsou zelení,“ říká.

Nahrává tomu i dojezd vozidel na elektrický pohon. „U modelu Mercedes-Benz eActros 600 jsme se dostali na 500 kilometrů v plně naložené soupravě o hmotnosti 40 tun. Není to slib, ale prověřená realita. A jelikož ne vždy jezdí soupravy plně naložené, mohou se dopravci dostat i na 700 kilometrů,“ přibližuje manažer Daimler Truck. Brzdou zůstává dobíjecí infrastruktura. Jelikož nákladní vozy mají velkokapacitní baterie, ideální výkon nabíječek se pohybuje kolem 400 kilowattů. „Odpovídající síť pro nákladní automobily zatím neexistuje,“ říká Chleboun.

Výstavba budovy byla symbolicky zahájena vztyčením prvního sloupu za účasti vrcholných zástupců obou společností. Dokončení a předání objektu je plánováno na září 2026, samotný provoz by měl být spuštěn v průběhu roku 2027

Procter & Gamble rozšiřuje logistiku v Česku. Pronajal si 37 tisíc metrů čtverečních v CTParku Prague North

Reality

Globální společnost Procter & Gamble si pronajala 37 000 m² v CTParku Prague North. Nový logistický a výrobní objekt, jehož výstavba již začala, bude patřit k nejmodernějším v regionu a cílí na nejvyšší úroveň udržitelnosti BREEAM Outstanding. Provoz by měl být zahájen v roce 2027.

Newstream & Partner

Přečíst článek

Pravidla a přínosy reportingu

Cestu k udržitelnosti loni komplikovala zejména nejistá pravidla hry. Evropská komise počátkem roku navrhla úlevy v ESG regulacích, zejména v nefinančním reportingu. Velké korporace loni své zprávy vydat musely, komise ale přišla s odkladem reportingové povinnosti pro další podniky i se změnou kritérií, koho se bude reportování týkat. V závěru roku dospěl trialog tří hlavních orgánů EU ke kompromisu. „Ten počítá s tím, že reportovat podle směrnice CSRD budou povinně firmy, které překročí práh tisíce zaměstnanců a zároveň dosáhnou minimálně 450 milionů euro čistého ročního obratu,“ uvádí expert na udržitelnost v České spořitelně Lukáš Jiříček.

Znamená to rozvolnění, protože původně měly reportovat podniky při splnění dvou ze tří podmínek, kdy počet zaměstnanců byl stanoven minimálně na 250 a čistý obrat na 50 milionů euro. Třetím možným kritériem pak byla výše čistých aktiv. Bankám, jejichž reportingové povinnosti zůstaly stejné, to znesnadní přístup k datům, která by jinak firmy publikovaly povinně. I v kontextu toho přemýšlejí, jak upravit své ESG dotazníky. „V rámci skupiny Erste zvažujeme přizpůsobit ESG dotazník pro firemní a korporátní klientelu na takzvaný VSME standard, což je dobrovolný standard pro vykazování udržitelnosti malých a středních podniků,“ přiblížil Jiříčkův kolega v České spořitelně Lukáš Pomahač.

Firmy, které mají první rok reportovací povinnosti za sebou, už podle partnerky poradenské společnosti EY Alice Machové těží z přínosů, které reporting nabízí. „Ukazuje managementům, jaká rizika a příležitosti před nimi jsou. Jako nástroj prochází bouřlivým vývojem, ale určitě nezmizí,“ konstatuje Machová. Podle ní je totiž vidět, že firmy, které se udržitelnosti věnují, už se díky reportingu začínají na vhodné aktivity zaměřovat. „Zjistily, kde a jak mohou ušetřit, kde inovovat, zefektivnit výrobu, ale třeba i to, jaký konkrétní dopad mají jejich společenské aktivity,“ vypočítává.

Odklad reportování, s nímž přišla Evropská komise, vnímá Machová jako trochu promarněnou příležitost. „Bavíme se o obratu a počtu zaměstnanců, ale pominula debata o sektorech, které se nejvíce podílejí na klimatické změně. Tedy energetika, doprava nebo třeba stavebnictví. A když firmy z těchto sektorů jsou teď osvobozeny, dostanou se samy do problémů v rámci svých dodavatelských řetězců,“ soudí Machová. Domnívá se proto, že byznys postupně dojde k plnění přetřásané povinnosti sám, i bez politického zadání.

Agenda udržitelnosti je totiž mnohem širší než samotný reporting a slouží především k pragmatickému řízení rizik a budování konkurenceschopnosti do budoucna, shodují se Edita Šilhánová a Marie Zemanová. Obě dámy stojí za poradenskou firmou COM.SE Consulting, zároveň jako zakladatelky zasedají v představenstvu Asociace udržitelného podnikání a podílejí se též na provozu informačního portálu Byznys & Udržitelnost.

Navzdory úlevám v ESG regulacích zůstává podle nich otázka udržitelnosti pro firmy klíčová, zejména právě pro ty, které jsou součástí dodavatelských řetězců. „Pokud chtějí uspět na mezinárodním trhu, v řadě oborů je podmínkou mít strategii udržitelnosti,“ připomíná Šilhánová. Zastánci a insideři přitom nabádají, aby firmy agendu spojenou s udržitelností vnímali jako příležitost. To se snáze řekne, než udělá, což potvrzuje i Zemanová. „Když ve firmách vedeme diskuze a snažíme se obě strany porovnat na papíře, je zjevná tendence vidět mnohem více negativních dopadů. Hledání příležitostí vyžaduje trochu více soustředění,“ poznamenává.

Neustále se snažíme překonávat samy sebe, říkají Zuzana Melicharová, Zuzana Michalíková a Yuliia Barbotko

Money

Je lepší se situacím, které v nás budí obavy, vyhýbat, nebo se jim postavit? Mohou být některé genderové stereotypy oprávněné? A jak těžké je rozhodnutí jít se prezentovat do podcastu? Do studia podcastu #FinŽeny zavítaly zakladatelka a výkonná ředitelka společností Nexus Ventures a Just Love Zuzana Melicharová, society manažerka CFA Society a expansion expertka CzechInvestu Zuzana Michalíková a senior manažerka PwC Yuliia Barbotko.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Návrat ke kořenům územního plánování

Šíři udržitelné agendy ukazuje exkurz do územního plánování, které má v Česku punc složité byrokracie. Jedním z jeho hlavních cílů je přitom přispívat k udržitelnému rozvoji. Základem by měla být dohoda obyvatel, jak dané území do budoucna využívat. Tak to dnes nefunguje, což je třeba napravit, říká expert advokátní kanceláře PRK Partners Roman Pečenka.

Na změně už se pracuje. Na ministerstvu pro místní rozvoj delší dobu zasedá pracovní skupina a jednou z úprav, na kterých panuje většinová shoda, je podle Pečenky návrat územního plánování zcela do rukou obcí, tedy jejich obyvatel a volených zástupců. „Státní správa by z toho úplně vypadla a opravdu by to vedlo k tomu, že obce by si územní plány pořizovaly samy,“ popisuje právník.

Přijetí nového zákona bývá zdlouhavé, ale vedle jeho přípravy se chystá i novela stávajícího stavebního zákona, která byť jen korekcí nynějších pravidel směřuje k témuž, tedy k návratu územního plánování do čistě obecní pravomoci. „Tato změna by mohla nastat relativně rychle, třeba i v horizontu dvou let,“ odhaduje Pečenka.

Tvoříme bezpečné prostředí ke sdílení a podpoře mezi ženami, říkají v podcastu #FinŽeny Eva Poláchová, Jaroslav Kramer a Lucie Urválková

Leaders

I u těch nejúspěšnějších žen vidím opravdu velkou touhu po komunitním sdružování s cílem si pomoci, sdílet zkušenosti a podporovat se, říká ve speciálním díle podcastu #FinŽeny zakladatel stejnojmenného projektu Jaroslav Kramer. V rolích moderátorek se atypicky představily jedny z nejúspěšnějších manažerek ve světě financí – Eva Poláchová, členka představenstva Kooperativy a České podnikatelské pojišťovny a Lucie Urválková, finanční ředitelka v Uniqa pro Česko a Slovensko.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Sociální investice i aplikace

Udržitelnost bývá často zužována na environmentální dopady, neméně důležitá je ale oblast sociální. Pro značnou část firem představuje písmeno S, které ji symbolizuje ve zkratce ESG, synonymum pro charitativní akci. Skupina Direct k tomu přistupuje jinak. „Nejdeme cestou charity, ale svým způsobem investic. Chceme pomáhat partnerům, aby byli úspěšní. Když se to podaří, má to přínos pro celé Česko,“ říká social impact partner Directu Braňo Jakabovič.

Jedním ze způsobů je spolupráce s partnery z neziskového sektoru, jejichž model prokazatelně řeší konkrétní problémy. Podpora Direct Social Impact stojí na třech základních pilířích, které se všechny týkají dětí a mládeže. „Je to vlastně investice do mladé generace. První s názvem Pohybem pro radost podporuje zapojení mládeže do sportovních aktivit. Druhý pilíř Odemykání potenciálu cílí na odrostlejší mladé, kteří hledají svou životní cestu. Třetí se jmenuje Most šancí a pomáhá začlenit se do plnohodnotného života i těm, jimž osud nerozdal dobré karty,“ líčí Jakabovič.

Zajímavé aktivity často vzlínají takzvaně zdola. Aplikace FandiMat, za kterou stojí spolek Fandi mámám, propojuje stovky matek samoživitelek, seniorů a rodin v nouzi s dárci, kteří jim mohou nabídnout přesně to, co potřebují. „Než donesete cokoliv do sběrného dvora, podívejte se, jestli to náhodou někdo neshání, nebo vytvořte nabídku,“ říkají Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová, zakladatelky Fandi mámám.

Smyslem FandiMatu bylo vytvořit platformu pro cílenou materiální pomoc, zároveň ale začal dávat nový život tisícům nepotřebných věcí, čímž se snižuje objem odpadu. Vedle toho ještě aktivně podporuje vznik lokálních komunitních vazeb. Díky blízkosti se dárci a příjemci často setkávají osobně. „Podpora se mnohdy rychle promění v dlouhodobá přátelství,“ říká Květová Pšeničná.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Unie má kolosální plán renovace budov. Její snaha o levnější energie je ale nejspíš marná

Reality

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Konec snadných zisků. Rok 2026 prověří nervy investorů, shodují se analytici

býk vs. medvěd
iStock
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Trhy letos porostou, ale ne všichni vydělají. Analytici upozorňují, že rok 2026 přinese návrat k fundamentům, vyšší volatilitu a konec tolerance k prázdným slibům.

Po třech velmi silných letech vstupují finanční trhy do roku 2026 s vysokými valuacemi a výrazně střízlivějším očekáváním. Růstový příběh pokračuje, ale éra snadných výnosů končí, shodují se oslovení analytici. Klíčová podle nich bude selekce, práce s rizikem a schopnost rozlišit realitu od euforie – především kolem umělé inteligence.

Podle Víta Hradila, hlavního ekonoma Investiky, čeká americký trh spíše umírněný rok. U indexu S&P 500 počítá s růstem kolem pěti procent a upozorňuje na ochlazení AI euforie. „Reálné komerční využití AI bude složitější, než si dnes trh představuje,“ říká Hradil. Rizikem zůstává i americká inflace, která může Fed nutit k opatrnějším krokům.

Wall Street

Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu

Trhy

Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

O něco optimističtější je Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital. Ten očekává růst zisků firem v indexu S&P 500 o 12 až 13 procent, což by mohlo index posunout zhruba o 9 až 11 procent výše. Tahouny mají zůstat technologie, polovodiče a AI, zároveň ale varuje před přehříváním trhu a vznikem dílčích bublin.

Umělá inteligence zůstává hlavním strukturálním tématem, jenže investoři už nebudou tolerovat pouhé sliby. Podle analytika Lukáše Rašky z Portu se začne tvrdě hodnotit návratnost investic. Firmy, které AI skutečně promění ve vyšší zisky, zůstanou vítězi. Ostatní čeká volatilita.

Radek Stacha

Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Money

Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investments. Chce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích," říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investments.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dolar jako tichý zabiják optimismu

Evropa podle Hradila znovu přitahuje pozornost. Index STOXX 600 by podle něj mohl přidat kolem sedmi procent, investory láká nižší ocenění a institucionální stabilita. Podobně to vidí i Raška, který očekává pokračování růstu akcií, ale tempem bližším historickému průměru. „Rok 2026 bude víc o fundamentu a diverzifikaci,“ upozorňuje.

Tomáš Cverna, analytik XTB, upozorňuje, že rozvíjející se trhy mohou po silném roce zpomalit. Klíčovým faktorem bude americký dolar – jeho další výrazné oslabení už nepovažuje za pravděpodobné. Míšek zároveň varuje, že případné rychlé posílení dolaru by mohlo výrazně snížit zisky amerických firem a odhalit, jak velkou roli dosud hrál měnový efekt.

DeepSeek

DeepSeek už trhy neděsí. Loňský šok z čínské AI se neopakoval

Trhy

Asistent umělé inteligence čínského start-upu DeepSeek před necelým rokem výrazně otřásl technologickými trhy. Uvedení modelu R1 vyvolalo paniku mezi investory a prudké výprodeje akcií předních západních technologických firem. Obavy tehdy směřovaly k možné ztrátě dominance Spojených států v oblasti umělé inteligence.

nst

Přečíst článek

Zlato nahoře, ropa pod tlakem

Na komoditních trzích se analytici shodují, že klíčovou roli bude i letos hrát geopolitika. Zlato podle Hradila může posílit zhruba o deset procent díky pokračujícím geopolitickým rozepřím. Míšek jde ještě dál a připomíná, že poptávku po zlatě dlouhodobě podporují centrální banky v rámci snižování závislosti na americkém dolaru. Podle něj se trh s drahými kovy nachází spíše v ranější fázi širšího investičního cyklu, nikoli na jeho konci.

I dnes lze na trhu nalézt příležitosti – kvalitní, případně hodnotové společnosti, které jsou rozumně oceněné

Timur Barotov: Růstový trh dozrává. AI bublina a úvěrové riziko jej může ukončit

Názory

V posledních pěti letech došlo k inflaci téměř všeho – od spotřebního zboží přes komodity až po investiční aktiva. Tato inflační epizoda byla logickým důsledkem nouzového navyšování množství peněz v oběhu vládami a centrálními bankami na počátku pandemie.

Timur Barotov

Přečíst článek

Ropa má naopak složitější výhled. Hradil očekává zhruba desetiprocentní pokles ceny kvůli převisu nabídky nad poptávkou. Míšek připouští i scénář poklesu ceny ropy Brent směrem k 50 dolarům za barel, mimo jiné kvůli geopolitickému tlaku na zvýšení produkce a strategickým zájmům Spojených států.

Kryptoměny: jen pro silné žaludky

Na kryptu se analytici shodnou rychle. Volatilita zůstane extrémní. Cverna dává přednost bitcoinu před altcoiny, Raška připomíná, že kryptoměny by měly zůstat jen doplňkem portfolia. Hradil otevřeně přiznává, že jejich směr je prakticky neodhadnutelný.

Rok 2026 má potenciál být pozitivní, ale nebude jednoduchý. Investory čeká méně euforie, více práce a tvrdší rozlišování mezi vítězi a poraženými. Podle analytiků právě disciplína, diverzifikace a realistická očekávání budou rozhodovat víc než kdy dřív.

Wall Street

Týden tradera: Výprodeje na S&P 500 začaly i bez zásahu Fedu, zlevnilo též zlato

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
ExxonMobil
Aktualizováno

Akciové trhy těží ze zajetí Madura. Daří se ropným gigantům a zbrojařům

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Luxus našel v Praze domov. Loni na český trh vstoupilo 40 nových značek

Fairmont Golden Prague
Profimedia
Michal Nosek
nos

V roce 2025 na český trh vstoupilo 40 nových brandů. Největší pozornost přitáhl luxus, který zaznamenal historicky nejvyšší počet vstupů. A také gastronomie, jež dál mění podobu maloobchodních center.

Český maloobchod potvrzuje pověst stabilního a odolného trhu. Podle pravidelného průzkumu společnosti Cushman & Wakefield vstoupilo v roce 2025 do Česka celkem 40 zahraničních značek. Jde o obdobný výsledek jako v předchozích letech, kdy se počet nových vstupů dlouhodobě pohybuje kolem této hranice. Výjimkou zůstává pouze rekordní rok 2024 se 47 značkami.

Zásadní změna ale přišla jinde. Hned pět nových brandů mířilo do luxusního segmentu, což je nejvyšší číslo, jaké kdy český trh zaznamenal. Nejvíce značek dorazilo z Německa, výrazně zastoupené byly také Itálie a Spojené státy.

Jídlo jako magnet

Největší pozornost přitáhl vstup amerického řetězce Five Guys. Jeho první česká pobočka v obchodním domě Máj se už během prvního týdne provozu zařadila mezi deset nejvýkonnějších poboček značky na světě. Ve stejném objektu otevřely také koncept zdravého stravování dean&david a restaurace Koykan se středomořskou kuchyní.

Ikea

Nábytek z Temu? Ikeu drtí levná konkurence, bude asi zlevňovat

Zprávy z firem

Nový ředitel Ikey, Polák Jakub Jankowski, bude bojovat s poklesem zisku i tržeb. Půjde s menšími obchody do menších měst.

nst

Přečíst článek

Do centra Prahy zamířily i další zahraniční koncepty. Fine dining restaurace Seven North v hotelu SiR Prague, Piano Bar s živou hudbou v paláci Savarin nebo značky Cinnamood, Ciao Spritz či Sushi Circle. Stále častější je také vstup prostřednictvím hypermarketů: v síti Kaufland se objevily například Sushi Circle, Yuzu nebo francouzská Mai Sushi. Svůj minimarketový koncept představil také Wundermart v pražském hotelu Hilton.

Český trh zůstává pro nové značky atraktivní a překvapivě odolný vůči ekonomickým výkyvům. Lidé dnes vyhledávají kombinaci gastronomie, zábavy a prémiového prostředí, což mění podobu obchodních center,“ říká Jan Kotrbáček, mezinárodní partner Cushman & Wakefield.

Luxus našel nové zázemí

Mimořádně silný rok má za sebou luxusní segment. Hlavním impulzem bylo otevření hotelu Fairmont Golden Prague v Pařížské ulici, který se stal novým magnetem pro prémiové značky. V jeho okolí otevřely své prodejny šperkařské domy Pasquale Bruni, Damiani či lotyšská značka Grenardi.

Luxus se ale neomezil jen na Pařížskou. V Široké ulici vstoupila na trh parfémová značka Nicolaï a v ulici Na Příkopě otevřel Chanel svou první českou prodejnu zaměřenou výhradně na parfémy, krásu a doplňky.

Praha se dnes pevně zapisuje na mapu evropského luxusního retailu. Značky ji vnímají jako vyspělý trh s mezinárodní klientelou a přirozený vstupní bod do regionu střední a východní Evropy,“ doplnil Kotrbáček.

Móda, krása i levné řetězce

Vedle gastronomie a luxusu se dařilo také módě a kráse. Na trh vstoupily značky jako Kiko Milano, Bath & Body Works, švédský Arket nebo španělské šperkařství Miramira. Celkem přibylo 14 nových brandů v segmentu oblečení, obuvi a doplňků.

Pozornost spotřebitelů si získal i německý diskont Woolworth, který od začátku roku otevřel už 19 poboček a sází na cenově dostupné zboží do domácnosti, oblečení i potraviny. Spektrum novinek doplnily také VR aréna Another World, showroom automobilky BYD v Ostravě nebo německá značka hraček Small Foot.

Podle Cushman & Wakefield se český retail stále více posouvá od samotného prodeje k budování zážitku a vztahu se zákazníkem. Právě tento posun má být hlavním důvodem, proč zůstává český trh pro zahraniční značky dlouhodobě atraktivní.

Kde dneska ještě nakoupíte? Rohlík a Košík fungují nejdéle

Zprávy z firem

Větší nákupy na poslední chvíli bude dnes potřeba stihnout včas. Supermarkety mohou mít na Štědrý den otevřeno nejdéle do 12:00, většina řetězců ale provoz ukončí už dřív a jedinou možností, kde sehnat poslední nutnosti, budou malé večerky. Rohlík a Košík dnes rozvážejí jen do 14:00.

nst

Přečíst článek

