Zájem o pronájem pracovního oblečení v Česku roste, na západě jsou podobné služby standardem

Martina Bimanová působí ve skupině CWS International od roku 2016, od roku 2024 pak zastává funkci jednatelky CWS Workwear pro český a slovenský trh.
Klára Sýkora (Sudová)
Český trh je citlivý na cenu, ale také náročný na služby. Říká to Martina Bimanová, jednatelka CWS Workwear pro český a slovenský trh. Společnost nabízí pronájem pracovního oblečení, který je mezi tuzemskými firmami stále populárnější. Bimanová vysvětluje, že kromě nákladové efektivity a spolehlivosti hrají v rozhodování firem stále významnější roli také ESG strategie.

Jaké jsou dnes trendy v oblasti pracovního oblečení? O co mají firmy největší zájem?

Jsou to hlavně ochranné pracovní oděvy, protože to je oblast, která je důležitá jak kvůli bezpečnosti zaměstnanců, tak i z legislativního hlediska. Na pracovištích se děje řada nehod – a ochranné oděvy chrání nejen zaměstnance, ale současně i zaměstnavatele. Jinak teď v zimním období roste zájem o výstražné oděvy.

Na co firmy kladou největší důraz v rámci poměru cena versus kvalita?

Český trh je velmi citlivý na cenu, pro českého zákazníka je to důležité kritérium, které sledují i velké firmy. Na druhou stranu ale chtějí kvalitní produkty, takže naší úlohou je zajistit co nejlepší poměr.

Je pro firmy důležité, aby mělo oblečení certifikace?

Určitě ano, zejména u nebezpečnějších prací, jako je sváření. Jakmile má oděv nějakou ochrannou vlastnost, certifikace je samozřejmostí. Jsou ale potřeba i v potravinářském průmyslu a mnoha dalších odvětvích, často zase kvůli legislativním povinnostem.

Jak se trendy a požadavky zákazníků liší napříč Evropou?

Výrazné odlišnosti nevnímám, nicméně třeba v Česku jsou zákazníci o něco náročnější na kvalitu servisu než v západních zemích. Pracovní oblečení tam berou jako funkční věc, která se po čase vyřadí. Tolik neřeší, když má oblečení sem tam drobnou skvrnu. To v Česku nebo na Slovensku zákazníci řeší mnohem víc. Chtějí, aby bylo oblečení dostatečně kvalitní a také stále čisté a v dobrém stavu. Nechtějí oblečení tak často vyřazovat a měnit. Práce se zákazníkem je tady intenzivnější.

Proč je pronájem pro firmy zajímavý? Nevyplatí se jim víc klasický nákup?

Záleží, jak se na to firma dívá. Pro naše zákazníky je zajímavé to, že první investice spojená se zajištěním oblečení jde za námi. Nemají v oblečení uložené žádné peníze a platí jen pravidelný paušální poplatek za servis, který zahrnuje dopravu, praní v prádelně i opravy oblečení. To přispívá k lepšímu cashflow, firma může dát peníze raději do rozvoje, reklamy nebo vývoje produktů.

Promlouvají do toho už i ESG kritéria, se kterými firmy stále více pracují?

Určitě ano, pronájem zapadá do strategií lépe než nákup oblečení. Je to o snižování emisí, protože náš řidič na jedné trase obslouží hned několik zákazníků. Kdyby si praní oblečení řešil každý individuálně, muselo by vyjet mnohem víc aut. Pronajímané oblečení má obvykle zároveň delší životnost, protože ho opravujeme, staráme se o něj a dbáme na to, aby po pár měsících nešlo do koše. Standardně vydrží déle než tři roky, takže i to je krok k větší udržitelnosti.

Jaké procento trhu s pracovním oblečením dnes v Česku tvoří právě pronájmy?

Na trhu jsou samozřejmě i další firmy se stejnou službou, celkový objem pronájmů se pohybuje někde nad deseti procenty. Naše služby využívá přes tři sta firem – od těch nejmenších s pěti až deseti lidmi až po společnosti s tisíci zaměstnanci. Podobně pestré je to i co se segmentů týče. Těmi hlavními jsou obvykle průmysl a výroba, máme tam ale i retail nebo potravinářský průmysl.

Jak je to v zahraničí? Je tam pronájem standardem?

Řekla bych, že na západě větším standardem je, ale rychlý růst pozorujeme například i v Polsku nebo právě v Česku. Vidíme to i na tom, že zákazníci se začínají sami ozývat a na službu se ptají.

Na německém trhu je podíl pronájmů přibližně třetinový. Myslíte, že se na podobné číslo někdy dostanete i v Česku?

Myslím, že je to reálné. Vzhledem k větší citlivosti na cenu tady ovšem musíme trochu přizpůsobit strategii. Plánujeme větší flexibilitu ve výběru služeb. Doteď jsme měli strategii jedné ceny, která zahrnovala všechny služby, do budoucna nabídneme možnost vybrat si jen některé služby, a tím ušetřit. Zákazník může vynechat třeba opravy oblečení, nastavit si závozy jen každé dva týdny nebo uzavřít dlouhodobou smlouvu. Tím vším se dá cena nějakým způsobem snížit. Do Česka se nový model dostane letos.

Když jsou Češi tolik citliví na cenu, jak velkou konkurencí jsou pro vás zahraniční výrobci nebo některá velká tržiště?

Tržiště velkou konkurencí nejsou, nemám informaci o tom, že by se tam podobné věci a služby nakupovaly. Zahraniční firmy působící ve stejném segmentu ale konkurencí přirozeně jsou. Na samotném servisu toho moc nevymyslíte, tam máme služby v podstatě všichni podobné, proto se snažíme jít cestou budování brandu a stavíme zákazníka na první místo. Vždy hledáme způsob, jak mu vyhovět, a být k dispozici, když nás potřebujeme. Kromě toho se snažíme usnadňovat a zefektivňovat komunikaci, třeba prostřednictvím online aplikací. 

Je i ve vašem oboru tématem umělá inteligence? S čím může pomáhat?

Určitě, jak digitalizaci, tak umělá inteligence začínají zefektivňovat naše působení, a to jak ve směru k zákazníkům, tak i interně. Postupně digitalizujeme a aplikujeme různé AI funkcionality. Třeba v Německu už se kontrola kvality oděvů bude řešit pomocí speciálního přístroje s kamerami. Ty oděv proskenují a zjistí, zda potřebuje opravu, což je něco, co se zatím dělá manuálně. Věřím, že do budoucna budeme mít podobný stroj i v Česku.

Pomáhá vám AI i v komunikaci s klienty?

Už dnes využíváme některé AI nástroje na vyhledávání informací a zrychlování interních procesů, ale s klientem zatím stále komunikuje někdo z našich lidí. Osobní kontakt je pro nás důležitý.

Je možné, že se to do budoucna změní? Třeba i s rostoucím počtem zákazníků?

Osobní kontakt bude důležitý pořád, nicméně do budoucna nevylučujeme, že umělou inteligenci zapojíme víc. Zejména kvůli zefektivnění některých procesů a snižování nákladů, což souvisí to s důrazem zákazníků na co možná nejnižší cenu.

Martina Bimanová působí ve skupině CWS International od roku 2016, od roku 2024 pak zastává funkci jednatelky CWS Workwear pro český a slovenský trh. V rámci skupiny se dlouhodobě podílí na strategických projektech zaměřených na digitalizaci, optimalizaci procesů a integraci firemních struktur. CWS Workwear pod jejím vedením systematicky posiluje svou pozici partnera v oblasti servisu pracovních oděvů.

Stanislav Šulc: Inspirace Trumpem? Zdánlivě drsná vláda nakonec taky cukne

Stanislav Šulc
Černá středa české vlády? Tak bychom mohli nazvat 4. únor 2026, kdy premiér Andrej Babiš vyrazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem a v podstatě mu vyšel ve všem vstříc. Dění v české nejvyšší politice tak dostává nový rozměr a není nepodobný dění v USA: také tady zdánlivě neústupní populisté nakonec ustoupí, když jim není hned po vůli.

Mexická pochoutka taco se v posledním roce stala populárním slovem mezi politology a komentátory. Když se přepíše verzálkami, TACO představuje zkratku slov „Trump Always Chickens Out“, tedy Trump nakonec vždycky cukne. Je tím míněna situace, že ačkoli americký prezident zdánlivě vytváří jeden tlak na své spojence (a občas i nepřátele) za druhým, ve skutečnosti na poslední chvíli vždy svůj tlak zmírní. 

Spojení se vžilo zejména u jeho celní politiky, která je nakonec mnohem mírnější, než se původně zdálo.

Nyní prožíváme českou podobu TACO. A můžeme ji přesněji pojmenovat BACO. Tedy „Babiš Always Chickens Out“. A jde v podstatě o přesnou analogii toho, jak se chová americký prezident.

Turek doministroval

Zatímco na sociálních sítích se současní vládní politici předhánějí v drsnosti a neústupnosti svých vyjádření, v reálu to nakonec vypadá trochu jinak. Když Andrej Babiš dnes navštívil prezidenta Petra Pavla, odešel v podstatě jako spráskaný pes, který, řečeno s Klementem Gottwaldem, přijal všechny návrhy, které mu prezident dal.

Takže ačkoli dvojministr Petr Macinka pravděpodobně nebude s prezidentem konzultovat zahraniční politiku, bude to tak trochu jedno, protože tak bude činit Macinkův šéf, tedy premiér Babiš.

A aby toho nebylo málo, při nepříliš vítězném únoru Babiš z Hradu přišel také s ujištěním, že Filip Turek rozhodně nikdy nebude ministr. A to prostě proto, že jej Pavel nikdy nejmenuje.

Abychom citovali největší klišé dnešního politického diskurzu: Tak to je, to je realita, tak se s tím Motoristé prostě musejí smířit. S realitou se přeci bojovat nemá.

Zaděláno na koaliční krizi 

Jenomže ono to je o něco barvitější, než by se mohlo zdát. Babiš zároveň rozehrává nemalou hru. Výsledkem své hradní návštěvy totiž velmi pravděpodobně rozčílí vedení Motoristů, kteří se, právem, budou cítit premiérem zrazení. Připomeňme, že Filip Turek ještě před samotnou schůzkou strašil, že má jakýsi draft kompetenční žaloby na prezidenta. Jenomže tu ani Turek, ani nikdo jiný než Babiš podat nemůže. A ten nyní definitivně potvrdil, že tak neučiní.

Vláda tak prožívá první poměrně zásadní krizi, byť ještě nemá podobu otevřené války koaličních partnerů. Tedy alespoň zatím ne.

Jenomže již brzy se bude ve sněmovně hlasovat o „podstatných“ věcech, například o vydání/nevydání Andreje Babiše a Tomia Okamury trestnímu stíhání. Pokud Motoristé spolknou dnešní prohru, šéfové ANO a SPD pravděpodobně mají své jisté a nejspíš vláda na nějakou dobu pojede dál.

Jenomže takový ten malý šťoura někde na zátylku za uchem, který se jmenuje pýcha, občas bývá docela silný hráč v rozhodování. A Motoristé dnešní prohru možná skutečně nevydýchají. A možná to Babiš a Okamura zase tak jisté nemají.

Jenomže co když to je tak, že je Babiš už dávno domluvený s některými motoristickými poslanci, že když jej podpoří, budou mít místo v kabinetu, který by ANO sestavilo po odchodu Motoristů z vlády? Otázka za několik… třeba porcí tacos.

Další texty Stanislava Šulce

Dalibor Martínek: Macinka si vyvztekal vedlejší kolej

Petr Macinka
Dalibor Martínek
Petr Macinka ve své svaté válce za Turka před pár dny prohlásil, že jeho ministerstvo zahraničí bude ignorovat prezidenta republiky Petra Pavla. Nyní se Pavel s Babišem dohodli, že naopak oni dva budou určovat zahraniční politiku.

Andrej Babiš nechal dlouhé týdny řádit šéfa Motoristů v jeho boji za Filipa Turka ministrem. Nechal mu volnou ruku. Spor s nevolí zpovzdálí sledoval. Na jednu stranu mu vyhovovalo, že Macinka vyvolává rozruch. Babišovy kauzy, například detaily kolem svěřenského fondu nebo jednání o jeho imunitě v kauze Čapí hnízdo, šly do pozadí.

Macinkova „svatá válka“

Na druhé straně, rozhodně nechtěl mít fatálně poškozené vztahy s prezidentem, kterého k výkonu premiérské funkce nezbytně potřebuje. Na tom ovšem Macinka usilovně pracoval.

Macinka, šéf diplomacie, zcela nediplomaticky vydíral prezidenta textovými zprávami. Desítky tisíc lidí kvůli tomu zaplnily Staroměstské náměstí. A prezident Pavel, nejvyšší ústavní činitel, začal Macinku okatě přehlížet. Situace v zahraniční politice zcela nebývalá. Macinka si patrně myslel, že je dostatečně silným rohovníkem, aby se mohl postavit hlavě státu. Šeredně se přepočítal.

Ještě o víkendu ministr zahraniční zcela nediplomaticky prohlásil, že bude prezidenta v otázkách zahraniční politiky ignorovat. Nemyslitelné prohlášení. Babiš už musel zasáhnout, aby šéf Motoristů nevytvořil na mezinárodním poli během pár týdnů svého působení ze země uprostřed Evropy banánovou republiku.

Macinka končí jako páté kolo u vozu

Takže na příště, zahraniční politiku země budou utvářet Pavel s Babišem. Zcela logicky. A je dobře, že jsou oba aktéři schopni se na tom dohodnout. Babiš svou pozici lídra v této oblasti mnohokrát avizoval. Macinka patrně neuměl rozpoznat jasné signály, že je jenom pátým kolem u vozu. Že získal auto s majáčkem a ministerský post, ale ne vliv. Taková slepota je u vrcholného diplomata politováníhodná.

Macinka samozřejmě žádným diplomatem není, nikdy nebyl a ani na vrcholném postu se tak nikdy nechoval. Jenom se Babišovi hodí k vládnutí. Slova premiéra o tom, že se s ním výborně vládne, si patrně přeložil jako volnou ruku. Velmi rychle se však se svými způsoby dostal do postavení mimo hru.

O tom, kdo se zúčastní začátkem července summitu NATO v Turecku, rozhodne vláda v květnu či červnu, uvedl Babiš. Macinka se patrně bude dál snažit házet do soukolí Babiš Pavel písek. Nicméně, dostal jasný vzkaz od šéfa vlády, kde je jeho místo.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

