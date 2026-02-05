Zájem o pronájem pracovního oblečení v Česku roste, na západě jsou podobné služby standardem
Český trh je citlivý na cenu, ale také náročný na služby. Říká to Martina Bimanová, jednatelka CWS Workwear pro český a slovenský trh. Společnost nabízí pronájem pracovního oblečení, který je mezi tuzemskými firmami stále populárnější. Bimanová vysvětluje, že kromě nákladové efektivity a spolehlivosti hrají v rozhodování firem stále významnější roli také ESG strategie.
Jaké jsou dnes trendy v oblasti pracovního oblečení? O co mají firmy největší zájem?
Jsou to hlavně ochranné pracovní oděvy, protože to je oblast, která je důležitá jak kvůli bezpečnosti zaměstnanců, tak i z legislativního hlediska. Na pracovištích se děje řada nehod – a ochranné oděvy chrání nejen zaměstnance, ale současně i zaměstnavatele. Jinak teď v zimním období roste zájem o výstražné oděvy.
Na co firmy kladou největší důraz v rámci poměru cena versus kvalita?
Český trh je velmi citlivý na cenu, pro českého zákazníka je to důležité kritérium, které sledují i velké firmy. Na druhou stranu ale chtějí kvalitní produkty, takže naší úlohou je zajistit co nejlepší poměr.
Je pro firmy důležité, aby mělo oblečení certifikace?
Určitě ano, zejména u nebezpečnějších prací, jako je sváření. Jakmile má oděv nějakou ochrannou vlastnost, certifikace je samozřejmostí. Jsou ale potřeba i v potravinářském průmyslu a mnoha dalších odvětvích, často zase kvůli legislativním povinnostem.
Nejsilnější opoziční strana ODS si v polovině ledna zvolila nové vedení. Pravou rukou nového předsedy Martina Kupky se stal starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. „Soustředili jsme se na zahraniční a bezpečnostní otázky, jako bychom domácím věcem nepřikládali význam,“ říká Portlík v rozhovoru pro newstream.cz. To se nyní má změnit. ODS se chce vrátit na politické výsluní.
Na zvyšování daní jsem se vždy díval s velkým nervem, říká Tomáš Portlík, druhý muž ODS
Politika
Nejsilnější opoziční strana ODS si v polovině ledna zvolila nové vedení. Pravou rukou nového předsedy Martina Kupky se stal starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. „Soustředili jsme se na zahraniční a bezpečnostní otázky, jako bychom domácím věcem nepřikládali význam,“ říká Portlík v rozhovoru pro newstream.cz. To se nyní má změnit. ODS se chce vrátit na politické výsluní.
Jak se trendy a požadavky zákazníků liší napříč Evropou?
Výrazné odlišnosti nevnímám, nicméně třeba v Česku jsou zákazníci o něco náročnější na kvalitu servisu než v západních zemích. Pracovní oblečení tam berou jako funkční věc, která se po čase vyřadí. Tolik neřeší, když má oblečení sem tam drobnou skvrnu. To v Česku nebo na Slovensku zákazníci řeší mnohem víc. Chtějí, aby bylo oblečení dostatečně kvalitní a také stále čisté a v dobrém stavu. Nechtějí oblečení tak často vyřazovat a měnit. Práce se zákazníkem je tady intenzivnější.
Proč je pronájem pro firmy zajímavý? Nevyplatí se jim víc klasický nákup?
Záleží, jak se na to firma dívá. Pro naše zákazníky je zajímavé to, že první investice spojená se zajištěním oblečení jde za námi. Nemají v oblečení uložené žádné peníze a platí jen pravidelný paušální poplatek za servis, který zahrnuje dopravu, praní v prádelně i opravy oblečení. To přispívá k lepšímu cashflow, firma může dát peníze raději do rozvoje, reklamy nebo vývoje produktů.
Promlouvají do toho už i ESG kritéria, se kterými firmy stále více pracují?
Určitě ano, pronájem zapadá do strategií lépe než nákup oblečení. Je to o snižování emisí, protože náš řidič na jedné trase obslouží hned několik zákazníků. Kdyby si praní oblečení řešil každý individuálně, muselo by vyjet mnohem víc aut. Pronajímané oblečení má obvykle zároveň delší životnost, protože ho opravujeme, staráme se o něj a dbáme na to, aby po pár měsících nešlo do koše. Standardně vydrží déle než tři roky, takže i to je krok k větší udržitelnosti.
Jaké procento trhu s pracovním oblečením dnes v Česku tvoří právě pronájmy?
Na trhu jsou samozřejmě i další firmy se stejnou službou, celkový objem pronájmů se pohybuje někde nad deseti procenty. Naše služby využívá přes tři sta firem – od těch nejmenších s pěti až deseti lidmi až po společnosti s tisíci zaměstnanci. Podobně pestré je to i co se segmentů týče. Těmi hlavními jsou obvykle průmysl a výroba, máme tam ale i retail nebo potravinářský průmysl.
Pandemie covidu i politika Donalda Trumpa odkryly slabiny evropského zdravotnictví. Závislost na Asii a tlak ze strany USA nutí Evropu přehodnotit, kde a jak budou vznikat léky budoucnosti. Farmaceutický průmysl se stává strategickou otázkou podobnou obraně či energetice. A Evropa stojí před dilematem, jak si zajistit bezpečné dodávky bez ztráty konkurenceschopnosti, píše v analýze Jan Žižka z Export.cz.
Mezi Amerikou a Asií: Evropu straší problémy s dodávkami léků
Zprávy z firem
Pandemie covidu i politika Donalda Trumpa odkryly slabiny evropského zdravotnictví. Závislost na Asii a tlak ze strany USA nutí Evropu přehodnotit, kde a jak budou vznikat léky budoucnosti. Farmaceutický průmysl se stává strategickou otázkou podobnou obraně či energetice. A Evropa stojí před dilematem, jak si zajistit bezpečné dodávky bez ztráty konkurenceschopnosti, píše v analýze Jan Žižka z Export.cz.
Jak je to v zahraničí? Je tam pronájem standardem?
Řekla bych, že na západě větším standardem je, ale rychlý růst pozorujeme například i v Polsku nebo právě v Česku. Vidíme to i na tom, že zákazníci se začínají sami ozývat a na službu se ptají.
Na německém trhu je podíl pronájmů přibližně třetinový. Myslíte, že se na podobné číslo někdy dostanete i v Česku?
Myslím, že je to reálné. Vzhledem k větší citlivosti na cenu tady ovšem musíme trochu přizpůsobit strategii. Plánujeme větší flexibilitu ve výběru služeb. Doteď jsme měli strategii jedné ceny, která zahrnovala všechny služby, do budoucna nabídneme možnost vybrat si jen některé služby, a tím ušetřit. Zákazník může vynechat třeba opravy oblečení, nastavit si závozy jen každé dva týdny nebo uzavřít dlouhodobou smlouvu. Tím vším se dá cena nějakým způsobem snížit. Do Česka se nový model dostane letos.
Česká makléřka Jana Zapletalová zprostředkovala v Dubaji prodej luxusní vily za téměř dvě miliardy korun. Jde o jednu z největších rezidenčních transakcí v historii emirátu. Dubajský trh s ultra-luxusními nemovitostmi zažívá boom, který táhnou ultra-bohatí investoři z celého světa. Zájem přitom roste i mezi Čechy a Slováky.
OBRAZEM: Vila za dvě miliardy korun. V Dubaji ji prodala česká makléřka
Reality
Česká makléřka Jana Zapletalová zprostředkovala v Dubaji prodej luxusní vily za téměř dvě miliardy korun. Jde o jednu z největších rezidenčních transakcí v historii emirátu. Dubajský trh s ultra-luxusními nemovitostmi zažívá boom, který táhnou ultra-bohatí investoři z celého světa. Zájem přitom roste i mezi Čechy a Slováky.
Když jsou Češi tolik citliví na cenu, jak velkou konkurencí jsou pro vás zahraniční výrobci nebo některá velká tržiště?
Tržiště velkou konkurencí nejsou, nemám informaci o tom, že by se tam podobné věci a služby nakupovaly. Zahraniční firmy působící ve stejném segmentu ale konkurencí přirozeně jsou. Na samotném servisu toho moc nevymyslíte, tam máme služby v podstatě všichni podobné, proto se snažíme jít cestou budování brandu a stavíme zákazníka na první místo. Vždy hledáme způsob, jak mu vyhovět, a být k dispozici, když nás potřebujeme. Kromě toho se snažíme usnadňovat a zefektivňovat komunikaci, třeba prostřednictvím online aplikací.
Je i ve vašem oboru tématem umělá inteligence? S čím může pomáhat?
Určitě, jak digitalizaci, tak umělá inteligence začínají zefektivňovat naše působení, a to jak ve směru k zákazníkům, tak i interně. Postupně digitalizujeme a aplikujeme různé AI funkcionality. Třeba v Německu už se kontrola kvality oděvů bude řešit pomocí speciálního přístroje s kamerami. Ty oděv proskenují a zjistí, zda potřebuje opravu, což je něco, co se zatím dělá manuálně. Věřím, že do budoucna budeme mít podobný stroj i v Česku.
Pomáhá vám AI i v komunikaci s klienty?
Už dnes využíváme některé AI nástroje na vyhledávání informací a zrychlování interních procesů, ale s klientem zatím stále komunikuje někdo z našich lidí. Osobní kontakt je pro nás důležitý.
Je možné, že se to do budoucna změní? Třeba i s rostoucím počtem zákazníků?
Osobní kontakt bude důležitý pořád, nicméně do budoucna nevylučujeme, že umělou inteligenci zapojíme víc. Zejména kvůli zefektivnění některých procesů a snižování nákladů, což souvisí to s důrazem zákazníků na co možná nejnižší cenu.
Martina Bimanová působí ve skupině CWS International od roku 2016, od roku 2024 pak zastává funkci jednatelky CWS Workwear pro český a slovenský trh. V rámci skupiny se dlouhodobě podílí na strategických projektech zaměřených na digitalizaci, optimalizaci procesů a integraci firemních struktur. CWS Workwear pod jejím vedením systematicky posiluje svou pozici partnera v oblasti servisu pracovních oděvů.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.