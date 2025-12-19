Procter & Gamble rozšiřuje logistiku v Česku. Pronajal si 37 tisíc metrů čtverečních v CTParku Prague North
Globální společnost Procter & Gamble si pronajala 37 000 m² v CTParku Prague North. Nový logistický a výrobní objekt, jehož výstavba již začala, bude patřit k nejmodernějším v regionu a cílí na nejvyšší úroveň udržitelnosti BREEAM Outstanding. Provoz by měl být zahájen v roce 2027.
Společnost CTP, největší evropský kótovaný developer průmyslových a logistických nemovitostí podle GLA, uzavřela významnou nájemní smlouvu s globálním lídrem v oblasti spotřebního zboží, společností Procter & Gamble (P&G). Nový logistický a výrobní objekt o rozloze 37 000 m² vzniká v CTParku Prague North, který se díky této investici dále upevňuje jako jeden z klíčových logistických uzlů ve střední Evropě.
Výstavba budovy byla symbolicky zahájena vztyčením prvního sloupu za účasti vrcholných zástupců obou společností. Dokončení a předání objektu je plánováno na září 2026, samotný provoz by měl být spuštěn v průběhu roku 2027.
Procter & Gamble působí na českém trhu již více než 30 let. Z Prahy řídí své lokální aktivity a v Rakovníku provozuje výrobní závod Rakona. Nový areál v CTParku Prague North podpoří dlouhodobý růst společnosti rozšířením logistických kapacit v lokalitě s vynikajícím napojením na Prahu, Německo i další evropské trhy.
„CTPark Prague North nabízí strategickou polohu pro zásobování z našich evropských výrobních závodů i efektivní distribuci v České republice a zahraničí. Projekt Artemis je ale především o lidech – vytváříme zde pracovní prostředí budoucnosti, kde naši zaměstnanci pracují s umělou inteligencí a digitálními nástroji,“ uvedla Angelique Terrien, viceprezidentka logistiky společnosti Procter & Gamble pro Evropu.
Projekt je navržen v souladu s nejvyššími technickými, bezpečnostními a environmentálními standardy. CTP při jeho přípravě spolupracovala s Českým vysokým učením technickým na pokročilých simulacích šíření požáru, které umožnily optimalizovat bezpečnost automatizovaného skladu a zajistit plynulý provoz. Důraz na udržitelnost podtrhuje ambice získat certifikaci BREEAM Outstanding, jednu z nejpřísnějších ESG certifikací v Evropě.
„V CTP stavíme na dlouhodobých partnerstvích, lokální expertíze a schopnosti navrhovat komplexní řešení na míru globálním firmám. CTPark Prague North je pro nás klíčovou lokalitou a spolupráce s Procter & Gamble je potvrzením jeho významu,“ říká Jakub Kodr, Managing Director CTP Czech.
CTPark Prague North se postupně profiluje jako jeden z nejmodernějších a nejkomplexnějších průmyslových parků v České republice. Kromě flexibilních logistických, výrobních a kancelářských prostor nabízí také nadstandardní zázemí pro zaměstnance a komunitu – od zelených ploch a sportovišť přes Clubhaus s kavárnou a kantýnou až po lékařské služby a přímé autobusové spojení.
