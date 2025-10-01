Tvoříme bezpečné prostředí ke sdílení a podpoře mezi ženami, říkají v podcastu #FinŽeny Eva Poláchová, Jaroslav Kramer a Lucie Urválková
I u těch nejúspěšnějších žen vidím opravdu velkou touhu po komunitním sdružování s cílem si pomoci, sdílet zkušenosti a podporovat se, říká ve speciálním díle podcastu #FinŽeny zakladatel stejnojmenného projektu Jaroslav Kramer. V rolích moderátorek se atypicky představily jedny z nejúspěšnějších manažerek ve světě financí – Eva Poláchová, členka představenstva Kooperativy a České podnikatelské pojišťovny a Lucie Urválková, finanční ředitelka v Uniqa pro Česko a Slovensko.
Dvě z nejvlivnějších žen ve světě financí, laureátky Síně slávy #FinŽen a současně zkušené facilitátorky rozvojového programu Fóra #FinŽen Eva Poláchová s Lucií Urválkovou se rozhodly, že společně naplánovaný díl podcastu pojmou trochu jinak. Namísto debaty o svých karierních úspěších nebo současných výzvách otočily mikrofon směrem k moderátorovi. „Chtěly jsme ukázat, kdo za projektem #FinŽeny stojí,“ říkají s tím, že si tak mohly vyzkoušet klást otázky, které často sám Jaroslav Kramer ve svých podcastech úspěšným ženám pokládá. A to, aniž by mu svůj záměr dopředu prozradily.
V rozhovoru se společně dotkli nejen vzniku projektu #FinŽeny, ale také dalších projektů obsahové agentury Cover Story, kterou Jaroslav Kramer založil. Eva Poláchová s Lucií Urválkovou se zaměřily i na to, v čem je zaměření na podporu žen specifické. „Od řady organizátorů prestižních konferencí slýchávám, že je těžké najít ženy, které by se chtěly zapojit například do panelové debaty. I nám ale říkají mnohdy oslovené ženy jako první odpověď „ne“. Rozdíl je, že my to „ne“ vezmeme a pracujeme na něm. Chceme udělat extra krok a věnovat dámám čas a péči. Když za rok slyšíme ano, tak víme, že se naše úsilí vyplatilo,“ říká Jaroslav Kramer v místy velmi otevřeném a osobním rozhovoru.
Jakou roli hraje v životě našich hostů tanec?
Dá se prožívat úspěch stejně intenzivně i po letech?
A co by od Jaroslava Kramera slyšely ženy v zaplněné O2 Aréně?
I to se probíralo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.
Je lepší plánovat, nebo nechat věci plynout? Jak se zbavit stresu z prostředí advokacie? A proč se ženy málokdy cítí jako přirozené lídryně? Nejen to se řešilo v další epizodě podcastu #FinŽeny. Tentokrát do studia usedly rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva UniCredit Factoring Dita Babincová Doleželová a dlouholetá investorka a zakladatelka platformy pro ženské investování fin4elle Marika Čupa.
Do každé bitvy jdeme se stejným nadšením, i když některé nevyhrajeme, říkají Marika Čupa, Milena Králíčková a Dita Babincová Doleželová
Leaders
Je lepší plánovat, nebo nechat věci plynout? Jak se zbavit stresu z prostředí advokacie? A proč se ženy málokdy cítí jako přirozené lídryně? Nejen to se řešilo v další epizodě podcastu #FinŽeny. Tentokrát do studia usedly rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva UniCredit Factoring Dita Babincová Doleželová a dlouholetá investorka a zakladatelka platformy pro ženské investování fin4elle Marika Čupa.
Existuje ve světě investic okurková sezóna? Čím je specifická práce v rodinné kanceláři? A je možné naučit se nudit? Nejen o tom byla řeč v novém dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream.cz s projektem #FinŽeny. Pozvání do mobilního studia v pražském Florentinu přijaly Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová, tři profesionálky v oblasti investic působící v One Family Office.
Old Boys Club ve světě investic? Ani to nás neodradí, říkají Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová z One Family Office
Leaders
Existuje ve světě investic okurková sezóna? Čím je specifická práce v rodinné kanceláři? A je možné naučit se nudit? Nejen o tom byla řeč v novém dílu podcastu #FinŽeny, který vzniká ve spolupráci portálu Newstream.cz s projektem #FinŽeny. Pozvání do mobilního studia v pražském Florentinu přijaly Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová, tři profesionálky v oblasti investic působící v One Family Office.
Co vše obnáší zásadní kariérní obrat po čtyřicítce? Je možné se na dovolené těšit zpátky do práce? A jakým způsobem se dá na nové pracovní pozici budovat sebevědomí? Nejen o tom si do další epizody podcastu #FinŽeny přišly popovídat vedoucí právního oddělení v Arete Alica Koblovská, CRM & Data Specialist v Partners Bance Eva Moniová a International Controller v Sev.en Global Investment Dagmar Palková.
Sebevědomí přichází se zvládnutými úkoly, říkají Alica Koblovská, Eva Moniová a Dagmar Palková
Money
Co vše obnáší zásadní kariérní obrat po čtyřicítce? Je možné se na dovolené těšit zpátky do práce? A jakým způsobem se dá na nové pracovní pozici budovat sebevědomí? Nejen o tom si do další epizody podcastu #FinŽeny přišly popovídat vedoucí právního oddělení v Arete Alica Koblovská, CRM & Data Specialist v Partners Bance Eva Moniová a International Controller v Sev.en Global Investment Dagmar Palková.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.