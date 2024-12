Londýnský Winter Wonderland. To jsou vánoční trhy s Matějskou v jednom

Z Německa dovezené klobásy, belgická čokoláda, halal kuře, texasské barbecue a české pivo. A kolotoče. Hodně kolotočů. Tak vypadají vánoční trhy po anglicku.

V hlavním městě Velké Británie již několik let úspěšně funguje předvánoční zábavní park Winter Wonderland. Jde o jakýsi hybrid středoevropských vánočních trhů a Matějské pouti, který na šest týdnů zabere značný kus londýnského Hyde Parku. Podle pořadatele a jeho partnerů branami parku projde za těchto pár týdnů 2,5 milionu návštěvníků. Není tedy divu, že cesta sem o pátečním či sobotním večeru se rovná sebevraždě.

FOTOGALERIE: Nahlédněte do zábavního parku Winter Wonderland

Zkusili jsme štěstí hned po setmění v 16 hodin v pátek třináctého. Chodit v poledne se mi úplně nechtělo. Přece jen je Winter Wonderland trochu jako Las Vegas – vypadá lépe za tmy, je hezky nasvícený. K mému příjemnému překvapení se u vstupních bran nehromadí davy lidí, tak jako jsme to zažili před rokem. Super, říkám si. Jen vstup do parku, který zahrnuje opravdu jen průchod branou, stojí 5 až 7,5 libry (tedy zhruba 150 až 225 korun).

Čas na čísla

Hned po průchodu branou jsme v bavorské vesnici, tak se tu říká asi čtvrtině parku, kde se dají koupit německé speciality - čerstvě dovezené klobásy z Německa nebo halal kuře. Bereme útokem první stánek odkud se line vůně svařáku. Stojí 7,1 libry, takže něco přes 213 korun. Ještě loni to bylo 5,7 libry. Asi inflace. Prvně v životě vidím i nealko svařák, který je o libru levnější, ale i tak si ho nechávám ujít a zůstávám u klasiky. Rázem se ten pražský za stovku vypadá zdá jako „kauf roku“.

Ceny kolotočů se pohybují mezi pěti a deseti librami. Po pár jízdách v prosincovém anglickém počasí člověku vyhládne a vezme za vděk i bratwurst v bagetě s kysaným zelím. V exkluzivním „kombu“ se svařákem, nebo pivem či gin&tonikem, vyjde na lidových 450 korun.

Zase příště

Po 18. hodině se park začal znatelně plnit, byl tedy čas sbalit kufry a vyrazit někam na večeři. Je k návštěvě potřeba rozbít prasátko? Rozhodně. Za to často dostanete jen předražené půllitry piva a průměrný street food. Ale mezi jízdami na horské dráze, bavorskou vesnicí a pytlíkem churros s Nuttelou za 300 korun jsem zjistil, jak rychle a snadno člověk utratí tisíce díky bezkontaktnímu placení. Stál ten rodinný zážitek za to? Rozhodně. Napřesrok zase.

