Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy RECENZE: Je to snadné. Metoda Markovič je nejlepší český seriál

RECENZE: Je to snadné. Metoda Markovič je nejlepší český seriál

Metoda Markovič: Straka
TV Nova - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Videotéka Oneplay uvedla závěrečnou epizodu druhé řady úspěšné série Metoda Markovič. Kauza Jiřího Straky povýšila tuzemskou televizní tvorbu ještě o něco výš než původní Hojer. A blíží se úrovni standardu Netflixu, jehož Mindhunter od Davida Finchera zjevně platí za hlavní inspirační zdroj české novinky.

Vítejte v osmdesátkách. Dekádě, které měl vévodit nezřízený konzum, který v důsledku nedostatku vedl k celospolečenské nespokojenosti, a nakonec i zhroucení celého socialistického bloku. Režim se tomu snažil bránit a jednou z brzd byla spartakiáda, celospolečenská oslava kultu těla zasahující všechny generace. Když se v roce 1985 celé Československo chystalo na další spartakiádu, odehrála se v Praze série napadení převážně mladších žen, z nichž tři případy skončily vraždou. Je to útok na symbol režimu, nebo náhodné útoky spolu nesouvisí? A neútočí v Praze deviant?

Na tomto půdorysu se rozehrává druhá série Metody Markovič, úspěšného originálu videotéky Oneplay. Po případu Ladislava Hojera se tvůrci tentokrát zaměřili na Jiřího Straku, „spartakiádního vraha“, který přepsal dějiny kriminalistiky. Do té doby ještě nikdy za sérií sexuálně motivovaných vražd nestál tak mladý pachatel.

Straka není Hojer 2

Strakův příběh je známý, možná známější než ten Hojerův. I proto, že se případ odehrál až v osmdesátých letech a je blíž kolektivní paměti. Ale i tím, že pachatel byl tak mladý a nepravděpodobný.

Na rozdíl od první série tvůrci tentokrát zvolili jiný přístup. Sledujeme tak paralelně roviny vyšetřovatelů a pachatele. Střetnou se vlastně dost pozdě a v bitvě vyšetřovatele s pachatelem, která byla hlavním stavebním kamenem v Hojerovi, je tentokrát věnováno mnohem méně prostoru.

Co by mnoho diváků mohlo zklamat, je ve skutečnosti velmi dobrým dramaturgickým rozhodnutím, protože u Straky by podobné souboje nefungovaly. Floutek Straka se přiznal, žádné tajemství si neschovává. Hojer naproti tomu vyšetřovatele držel v napětí, dávkoval informace, nakonec jej pravděpodobně popravili dříve, než přiznal vše.

Snímek Hříšníci usiluje o 16 Oscarů

PŘEHLEDNĚ: Boj o Oscary startuje. Kde můžete sledovat nominované filmy?

Enjoy

Velmi silný ročník slibuje letošní boj o Oscary. Ten je ozdoben zápisem do historických tabulek, protože netradiční snímek Hříšníci získal rekordních 16 nominací. Se 13 nominacemi pak do boje vstupuje film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem. Kde tyto dva favority i další snímky nominované v hlavní kategorii můžete sledovat? Nabízíme přehled.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Když policajt hájí vraha

Straka tak je úplně jiným seriálem. Daleko více hlavní hrdinové řeší morální dilemata, která Strakův případ představoval tehdy a v podstatě představuje dodnes. Co si počít s vrahem, který působí jako zmatený teenager? Co by to bylo za společnost, která by jej popravila?

Rychlé extrémní odsudky tu nejsou namístě. Zvláště v systému, kde se za práva pachatele bere mnohem více vyšetřovatel a prokurátor než obhájkyně. V systému, který sice deklaruje, že v něm zločin neexistuje a případné odchylky „napravuje“, ale přitom všichni touží po krvavém trestu.

O vině Straky není sporu, ale co za jeho chováním ve skutečnosti je? Je sadista, který si nemůže pomoct? Je nebezpečný manipulátor, pro něhož lidský život nemá cenu a klidně jej ukončí ve chvíli, kdy si při tom může užít, případně ukradne pár korun? Jak podotýká Markovičův neformální konzultant, odsouzený sadistický vrah v podání Vojtěcha Kotka: když v Bohnicích správně neurčí diagnózu, nemohou jej léčit… Čímž v podstatě říká, že vraha po dopadení klidně mohou zavřít do blázince, ale hrozí, že se po propuštění zase vrátí k vraždám.

Nejlepší true crime současnosti

Velké vítězství druhé Metody Markovič je to, že přes veškerý skandalizační a exploatační potenciál, jde o seriál mimořádně civilní a prim hrají témata, která přesahují klasické true crime díla. Věnuje se obětem (a to nejen v samotném díle, ale tvůrci se setkali i s některými pozůstalými), případ nijak nezplošťuje a zaměřuje se primárně na policejní práci, ačkoli zrovna v této oblasti došlo i k největším odchylkám od reálného předobrazu, protože kvůli Strakovi v závěrečné fázi vyšetřování probíhaly manévry obřího počtu policistů.

Co tvůrci snad záměrně, ale nepříliš šťastně pomíjejí, je atmosféra univerzálního strachu, která v Praze před spartakiádou kvůli Strakovi panovala. Pár scén, zejména ty spojené s Markovičovou dcerou, jsou příliš letmým náznakem, takže divákovi neznalého událostí to prostě nedojde.

VHS videokazeta

Od VHS k streamingu. Za 25 let se domácí televizní zábava proměnila k nepoznání

Enjoy

Domácí filmová zábava prošla od začátku 21. století zásadní proměnou. Během dvou desetiletí jsme se přesunuli od analogových videokazet VHS a prodeje DVD disků až k éře on-line streamovacích služeb. Zatímco digitální streaming reprezentovaný Netflixem a dalšími globálními hráči se stal jasným vítězem nového modelu konzumace obsahu, fyzické nosiče utrpěly drtivý pokles zájmu.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Skryté zlo

Co je naopak na nejvyšší úrovni, jsou postavy a jejich ztvárnění. Petr Lněnička je v roli Markoviče bravurní, Maxmilián Kocek jako Straka je ale téměř nepopsatelný. Po většinu seriál střídá v podstatě jen dvě polohy – přidrzlého, zdánlivě nezúčastněného floutka a mírně pobaveného floutka. Když pak ale v několika momentech přejde k agresivní destrukci, je to zničující.

Opět jde srovnávat s první sérií, v níž Hojera ztvárnil Petr Uhlík, jenž si za svůj mírně přepjatý výkon vysloužil i Českého lva. Kocek daleko víc sází na skryté zlo, čímž dokonale vyjádřil nejednoznačnost Straky jako pachatele. Rozhodnutí, zda tedy je sadistou, manipulátorem nebo čím vším vlastně může být, je pro diváka extrémně složité. Stejně jako to bylo v podstatě nemožné pro psychiatry, policisty i soudce.

Nicméně silou obou dosavadních sérií Metody Markovič je mimořádná vyrovnanost celkového „castu“, kde každou roli ztělesňuje dokonale trefený herec či herečka. A to i v případě, kdy jsou dané postavy do určité míry šablonovité (jako například v případě Strakovy obhájkyně v mrazivém podání Kristýny Novákové).

Návrat osmdesátek

Vizuálně seriál působí fantasticky moderně. Mix objektivních záběrů s pseudohistorickými záznamy z televizních či policejních kamer je oblíbený postup podobných děl. A i tady to funguje skvěle. Stejně tak celkové vizuální pojetí evokující jakési statické bezčasí osmdesátých let, šeď kanceláří se střídá s uniformní kreativitou tehdejších bytových doplňků, kde plechové kuchyňské skříňky doplnily pestrobarevné plastové ubrusy.

Zvláštní kapitolou tu je hudba, většinou nejslabší položka českých seriálů. Chladná elektronika osmdesátých let je dnes znovu v kurzu a dokáže dokreslit vyhrocený okamžik nebo naopak podpořit určitou vyprázdněnost tehdejší doby.

Metoda Markovič je aktuálně tím nejlepším z klasické televizní tvorby na českém trhu. A snad se autoři budou pokoušet to zase překonat třetí řadou.

Přístav v Gdaňsku

Strnad s J&T investují stovky milionů do polských přístavů

Zprávy z firem

Český kapitál míří do polských přístavů. Společnost DD Rail Properties získá téměř poloviční podíl ve firmě OT Logistics, která provozuje nákladní přepravu v přístavech Gdaňsk a Svinoústí. Hodnota transakce činí v přepočtu zhruba 589 milionů korun. Obchod už schválil polský antimonopolní úřad, k jeho dokončení je ale ještě potřeba souhlas dalších institucí. Informoval o tom server e15.cz.

nst

Přečíst článek

Sněmovna schválila nový zbraňový zákon

Karel Pučelík: Vláda odborníkům naslouchat nebude. Stejně jako ta předchozí. Z ekonomické debaty jen bolí mozek

Názory

Váda ruší NERV, opozice to kritizuje, celé kauza nás vede k mnohem závažnějšímu problému. Odborná ekonomická politika se u nás takřka nepěstuje. Opozice kritizuje vládu za amatérství, jen aby se začala chovat na chlup stejně, jen co se role obrátí. Dokud tenhle kruh nepřetneme, nikam se nedostaneme.

Karel Pučelík

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Snímek Všechno, všude, najednou je oscarovým favoritem
video

Oscary jsou tu. Filmem roku se stane bláznivá akční komedie. Už dnes ji uvidíte v televizi

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Trump jde po kriticích ICE. Jeho administrativa žádá sociální sítě o jejich osobní data

Trump jde po kriticích ICE
ČTK
nst
nst

Americké ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) rozesílá technologickým firmám obsílky se žádostí o osobní údaje uživatelů sociálních sítí, kteří kritizují Úřad pro imigraci a cla (ICE) nebo sledují jeho aktivity. Informoval o tom deník The New York Times s odvoláním na vládní zdroje i zaměstnance dotčených společností.

Žádosti v posledních měsících obdržely mimo jiné Google, Meta (vlastník Facebooku a Instagramu), Reddit a Discord. Podle zdrojů listu některé z těchto firem – konkrétně Google, Meta a Reddit – části požadavků vyhověly. Ministerstvo požaduje jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a další identifikační údaje uživatelů, kteří na svých účtech neuvádějí skutečná jména a zveřejňují kritické příspěvky o ICE nebo sdílejí informace o pohybu imigračních agentů.

Je na samotných firmách, zda data poskytnou. Společnosti podle The New York Times uvedly, že každou žádost nejprve právně posuzují. Některé zároveň informovaly dotčené uživatele o tom, že vláda žádá jejich osobní údaje, a poskytly jim 10 až 14 dní na případné napadení obsílky u soudu.

Střet příslušníků ICE s demonstranty ČTK

„Vláda si toho dovoluje více než dříve,“ uvedl vedoucí právník Americké unie občanských práv (ACLU) v Pensylvánii Steve Loney. V uplynulých šesti měsících zastupoval několik lidí, jejichž data chtělo DHS získat v souvislosti s jejich aktivitou na sociálních sítích. Ministerstvo podle něj u soudu argumentuje nutností zajistit bezpečnost agentů ICE.

Moskva

Válka na Ukrajině rozdělila Rusko. Moskva bohatne, regiony chudnou

Politika

Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.

nst

Přečíst článek

Zesilující snaha o identifikaci Američanů

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle The New York Times zároveň zesiluje snahu o identifikaci Američanů, kteří proti imigračnímu úřadu protestují. V Minneapolisu a Chicagu měli imigrační agenti účastníkům demonstrací oznámit, že jsou natáčeni a že jejich totožnost může být zjišťována pomocí technologie rozpoznávání obličejů. Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan v lednu uvedl, že chce vytvořit databázi osob zadržených za maření imigračních operací.

Napětí mezi Silicon Valley a federální vládou ohledně sdílení uživatelských dat není nové. Ze zpráv o transparentnosti, které technologické společnosti zveřejňují, vyplývá, že počet vládních žádostí o informace o uživatelích v průběhu let roste. Mezi státy, které takové žádosti podávají nejčastěji, patří Spojené státy a Indie.

Související

Válka na Ukrajině rozdělila Rusko. Moskva bohatne, regiony chudnou

Moskva
iStock
nst
nst

Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.

Podle Karla Svobody z Univerzity Karlovy jsou rozdíly mezi regiony extrémní. Učitelé na Čukotce mohou díky příplatkům vydělávat až pětkrát více než jejich kolegové v Ingušsku. „Pro určitou část obyvatel válka znamená zlepšení sociální situace, hlavně pro ty, kteří šli do války, jejich příbuzné či pozůstalé,“ uvedl. Naopak lidé závislí na státním rozpočtu – například učitelé, policisté či zdravotníci – podle něj pociťují pokles reálných příjmů, protože stát nestíhá tempo růstu mezd.

Výrazně si polepšily regiony s vojensko-průmyslovými podniky, například Povolží, Baškirsko nebo Tatarstán. „Lidé spojení s válkou jednoznačně vydělávají, zatímco státní zaměstnanci, pokud nepočítáme Moskvany, prodělávají,“ shrnul Svoboda.

Mark Rutte
Aktualizováno

Rutte: Rusko není mocný medvěd, ale pomalý zahradní hlemýžď

Politika

Generální tajemník NATO Mark Rutte vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.

ČTK

Přečíst článek

Podle ruské ekonomky a geografky Natalji Zubarevičové válka propast mezi Moskvou a zbytkem země nezmenšila. Hlavní město zaznamenalo silný růst průmyslu i příjmů domácností, zejména z majetku a bankovních vkladů. Naopak problémy se prohlubují v regionech orientovaných na export, například v uhelných oblastech Kemerovské oblasti nebo v lesnických regionech evropského severu. Sankce a vysoké logistické náklady zde ztěžují odbyt produkce. Potíže se týkají i hutnictví železa a oceli a části potravinářského průmyslu.

Naopak regiony zaměřené na vojenský průmysl vykazují výrazný růst. „Růst průmyslu v roce 2025 byl například 32 procent v Kurganské oblasti, 15 až 17 procent v Tatarstánu a Udmurtsku. Růst v jiných regionech se specializací na vojenský průmysl je pomalejší, osm až deset procent například v Tulské a Rjazaňské oblasti, ale přesto poměrně vysoký,“ uvedla Zubarevičová.

Podle obou expertů by po skončení války dynamika těchto regionů zpomalila. „Ale bude to pomalý proces. I po skončení války bude vojenský průmysl pokračovat, ale v mnohem pomalejším tempu. Bude zajišťovat pouze armádní zásoby,“ dodala Zubarevičová. Návrat na ekonomickou úroveň před válkou považuje za nemožný, mimo jiné kvůli sankcím, které budou podle ní přetrvávat i po skončení konfliktu.

Válka na Ukrajině: Oděsa

Svět směřuje ke třetí světové válce, obává se Západ

Politika

Západní veřejnost stále častěji věří, že svět směřuje k rozsáhlému válečnému konfliktu. Vyplývá to z výsledků průzkumu serveru Politico, který probíhal na začátku února a zahrnoval více než dva tisíce respondentů v každé z pěti zemí – USA, Kanadě, Velké Británii, Francii a Německu. Ve všech státech se naprostá většina dotázaných shoduje, že svět je dnes nebezpečnější než dříve.

nst

Přečíst článek

Moskvané se mají dobře

Svoboda upozorňuje, že sankce a nízké ceny surovin budou dlouhodobě brzdit exportně orientované regiony. Civilní sektor podle něj nebude schopen nahradit dynamiku vojenské výroby. „Konverze firem na civilní výrobu bude velmi problematická,“ uvedl.

Válka tak podle expertů rozevírá nůžky mezi Moskvou a zbytkem země. „Moskva rozhodně nechudne – Moskvané se mají dobře, stát se stará o Moskvu a Petrohrad, zatímco čím dále postupujete dál do vesnic, tím hůře se lidé mají. Tam, kde není průmysl, stát býval často jediným zaměstnavatelem, takže ekonomika klesá a nůžky mezi regiony se rozevírají,“ dodal Svoboda.

Související

Doporučujeme