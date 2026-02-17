Nový magazín právě vychází!

Švédi a euro? Zas tak rychlé to nebude

Euro měna
Švédsko se v nejbližších letech k euru nepřipojí, uvádí agentura Bloomberg. Ministryně financí Elisabeth Svantessonová v Bruselu uvedla, že přijetí společné evropské měny neočekává „v příštích několika letech“. Přesto debata o vstupu do eurozóny znovu nabírá na síle.

„Je to nový svět, geopoliticky i geoekonomicky, a proto je dobré posoudit, co je pro Švédsko do budoucna výhodné – zda mít euro, či nikoli,“ uvedla ministryně. Pokud současná středopravá vláda po zářijových volbách zůstane u moci, chce zahájit oficiální šetření výhod a nevýhod přijetí eura. Podle ní je potřeba „velmi kvalitní komise“, která by zhodnotila, co bylo pro švédskou ekonomiku dobré a špatné na tom, že stojí mimo eurozónu. Zároveň upozornila, že řada politických stran by chtěla otázku eura otevřít poměrně brzy.

Švédsko je dlouholetým členem Evropské unie, společnou měnu však dosud nepřijalo. V nezávazném referendu v roce 2003 zavedení eura odmítlo zhruba 56 procent voličů a následující vlády tento výsledek respektovaly. Tehdy převládl názor, že vlastní měna umožní lépe reagovat na ekonomické výkyvy.

Elon Musk

Jde do tuhého. AI je reálně hrozba pro práci

Trhy

Umělá inteligence jako hrozba pro lidstvo byla desítky let tématem katastrofických a sci-fi knih i filmů. Dnes se tyto scénáře stávají součástí seriózních debat. Nejblíže realitě je zatím to, že AI začíná výrazně měnit – a otřásat – ekonomikou.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

První opatrné kroky

Debata se ale vrací do centra pozornosti. Vláda podnikla první opatrné kroky už na konci minulého měsíce, kdy Svantessonová v parlamentu navrhla prozkoumat klady a zápory vstupu do eurozóny. „Svět se mění, i EU se mění. Musíme se proto odvážit hodnotit a analyzovat v nejlepším zájmu Švédska, domácností a podniků,“ uvedla tehdy.

Změnu tónu přináší i geopolitika. Po ruské invazi na Ukrajinu Švédsko ukončilo dlouholetou vojenskou neutralitu a v březnu 2024 vstoupilo do NATO. Přijetí eura by podle některých politiků představovalo další strategický posun směrem k hlubší integraci s evropskými partnery. „Stále stojíme jednou nohou venku, protože nejsme součástí měnové spolupráce,“ upozornila švédská poslankyně Cecilia Rönnová.

Vyhodnocení debaty o euru má přijít až po zářijových parlamentních volbách. Do té doby zůstává postoj vlády opatrný: euro je znovu na stole, ale rozhodnutí o jeho přijetí se odkládá.

