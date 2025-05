Ceny bydlení porostou do nekonečna, říká developer Pardubický

Mám smutný komentář kolem vývoje cen bydlení v Praze a v Česku. „Ceny porostou do nekonečna,“ říká Tomáš Pardubický, generální ředitel developerské společnosti Finep a její spolumajitel.

Svojí glosou vystihuje bizarní situaci v Česku. V evropské zemi, kde jsou nejhůře dostupné byty. Rozuměj nejdražší v poměru k příjmům obyvatel země.

Čech musí vydělávat (a během té doby nic neutratit, což je absurdní), patnáct let, aby v naší zemi splatil půjčku na vlastní bydlení. V reálu, kdy například si člověk musí koupit něco k jídlu, je to tedy spíš třicet let. Prostě někdy, až už bude starý a vlastní bydlení ho bude mnohem méně zajímat než v době, kdy například má vychovávat děti.

Hypotéka na zahradu: Kdy banka půjčí a za jakých podmínek Reality Mít místo pro odpočinek, pěstování i únik z města zní lákavě. Na co si dát pozor při koupi zahrady a jak ji lze financovat? nst Přečíst článek

Společnost Finep Tomáše Pardubického si prekérní situaci kolem stále horší dostupnosti bydlení pro Čechy uvědomuje. Už před několika lety se rozkročila. Začala stavět nájemní byty, družstevní byty. V Česku žije ve vlastním necelých osmdesát procent obyvatel. V Německu žije padesát procent obyvatel v nájmu. Vlastní dům si může dovolit zubař nebo právník. Česko se dostává do evropského normálu. A Finep z tohoto trendu ve svých strategiích vychází.

Nicméně, to v české společnosti vytváří sociální pnutí. Nejsme na to po době socialismu zvyklí, že bydlení není právo. „Západoevropská ekonomika je postavená na dluhu. Na inflaci. Takže porostou ceny veškerého zboží, včetně bytů,“ vysvětluje Pardubický.

V pražských Malešicích začala stavba nové čtvrti, nabídne tisíc bytů Reality Firma Skanska Residential v pražských Malešicích začala stavět novou čtvrť, ve které by mělo vzniknout 1000 bytů. Celková investice do projektu s názvem Habitat by se měla pohybovat v řádech vyšších jednotek miliard korun, uvedl mluvčí společnosti Jan Pohorský, přesnější údaje neuvedl. První z pěti etap bude stát celkem 851 milionů korun. Hotová by měla být v roce 2027, celý projekt pak do deseti let. ČTK Přečíst článek

Podle statistik jeho firmy v Praze za posledních třicet let vzrostly ceny bytů šestinásobně. Nominální mzdy vzrostly pětinásobně.

Podstatou růstu cen bytů a nemovitostí obecně je podle něj fakt, že mnohem rychleji vzrůstaly příjmy třiceti procent nejbohatších Čechů. Jak říká „bohatých Pražanů.“ Těmto lidem rostou příjmy rychleji, než rostou ceny bytů. „Zní to zvláštně, ale pro průměrného nakupujícího cena bytu vlastně klesla,“ vysvětluje svůj postřeh Tomáš Pardubický.