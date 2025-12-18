Nemovitosti v Česku dál zdražují. Zájem o bydlení se přesouvá za Prahu
Nemovitosti v Česku ve třetím čtvrtletí i nadále zdražovaly. Cena bytů meziročně vzrostla o 14,5 procenta, rodinných domů o 9,2 procenta a pozemků o 6,1 procenta. V mezičtvrtletním srovnání ale nemovitosti zdražovaly pomaleji než v předešlých dvou čtvrtletích letošního roku. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Podle něj růst cen způsobuje hlavně nedostatečná nabídka bytů, domů i pozemků, přestože poptávka po nemovitostech je i nadále vysoká.
Velký zájem je o malé byty - tedy ateliéry, studia a ubytovací jednotky. Důvodem je jejich nižší pořizovací cena. Lidé také začínají více poptávat byty v krajských městech s dojezdovou vzdáleností do Prahy, jako je například Ústí nad Labem. Druhý nejsilnější cenový růst u bytů ČSOB zaznamenala u kategorie 3+1 a 3+kk, kde převažují zájemci o rodinné bydlení. Průměrná prodejní doba bytů se mírně prodloužila na zhruba čtyři a půl měsíce.
Růst cen bytů mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím se ale mírně zpomalil. „Zatímco v prvním kvartálu letoška se ceny zvýšily o 3,7 procenta, ve druhém kvartálu již bylo tempo růstu o něco pomalejší, zaznamenali jsme nárůst o 3,5 procenta. Ve třetím čtvrtletí činil růst 3,2 procenta, což ukazuje pozvolně zpomalující dynamiku růstu cen,“ uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek.
Získat hypotéku dnes může stát hodně úsilí. Ceny nemovitostí rostou, podmínky jsou přísné. „Klienti většinou řeší hned úrokovou sazbu, ale to má smysl až ve chvíli, kdy je hypotéka prakticky hotová,“ říká úvěrový analytik společnosti OVB Allfinanz Michael Opočenský.
Hypotéka není jen o sazbě. Opočenský radí, jak přemýšlet o bydlení jako o kapitálu
Money
Získat hypotéku dnes může stát hodně úsilí. Ceny nemovitostí rostou, podmínky jsou přísné. „Klienti většinou řeší hned úrokovou sazbu, ale to má smysl až ve chvíli, kdy je hypotéka prakticky hotová,“ říká úvěrový analytik společnosti OVB Allfinanz Michael Opočenský.
Nejvíce rodinných domů se momentálně staví ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Podle Indexu bydlení zůstaly ceny stavebních materiálů ve třetím čtvrtletí stabilní, i přesto se ale snižuje zájem o starší domy ve špatném technickém stavu. Důvodem je podle ČSOB pozastavení některých dotačních programů určených na podporu komplexních rekonstrukcí domů.
Také ceny pozemků rostou kvůli jejich nedostatečné nabídce na trhu. Kupci mají zájem také o místa dále od měst nebo o pozemky, které nejsou připojené na veřejné sítě. Důvodem je, že díky moderním technologiím, jako jsou fotovoltaika, domácí čističky nebo ostrovní domy, je možné se bez nich obejít. Mezičtvrtletně pozemky stejně jako byty a domy zdražují pomaleji než v předešlých dvou čtvrtletích. Zájem o pozemky podle Vaška tlumí jejich vysoká cena po masivním růstu v minulých letech a zdražení stavebních nákladů. Podle posledních dat Českého statistického úřadu za listopad zdražily ceny stavebních prací meziročně o 3,2 procenta.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.