Nemovitosti v Česku dál zdražují. Zájem o bydlení se přesouvá za Prahu

Ústí nad Labem
Nemovitosti v Česku ve třetím čtvrtletí i nadále zdražovaly. Cena bytů meziročně vzrostla o 14,5 procenta, rodinných domů o 9,2 procenta a pozemků o 6,1 procenta. V mezičtvrtletním srovnání ale nemovitosti zdražovaly pomaleji než v předešlých dvou čtvrtletích letošního roku. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Podle něj růst cen způsobuje hlavně nedostatečná nabídka bytů, domů i pozemků, přestože poptávka po nemovitostech je i nadále vysoká.

Velký zájem je o malé byty - tedy ateliéry, studia a ubytovací jednotky. Důvodem je jejich nižší pořizovací cena. Lidé také začínají více poptávat byty v krajských městech s dojezdovou vzdáleností do Prahy, jako je například Ústí nad Labem. Druhý nejsilnější cenový růst u bytů ČSOB zaznamenala u kategorie 3+1 a 3+kk, kde převažují zájemci o rodinné bydlení. Průměrná prodejní doba bytů se mírně prodloužila na zhruba čtyři a půl měsíce.

Růst cen bytů mezi třetím a čtvrtým čtvrtletím se ale mírně zpomalil. „Zatímco v prvním kvartálu letoška se ceny zvýšily o 3,7 procenta, ve druhém kvartálu již bylo tempo růstu o něco pomalejší, zaznamenali jsme nárůst o 3,5 procenta. Ve třetím čtvrtletí činil růst 3,2 procenta, což ukazuje pozvolně zpomalující dynamiku růstu cen,“ uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek.

Nejvíce rodinných domů se momentálně staví ve Středočeském kraji a v okolí Brna. Podle Indexu bydlení zůstaly ceny stavebních materiálů ve třetím čtvrtletí stabilní, i přesto se ale snižuje zájem o starší domy ve špatném technickém stavu. Důvodem je podle ČSOB pozastavení některých dotačních programů určených na podporu komplexních rekonstrukcí domů.

Také ceny pozemků rostou kvůli jejich nedostatečné nabídce na trhu. Kupci mají zájem také o místa dále od měst nebo o pozemky, které nejsou připojené na veřejné sítě. Důvodem je, že díky moderním technologiím, jako jsou fotovoltaika, domácí čističky nebo ostrovní domy, je možné se bez nich obejít. Mezičtvrtletně pozemky stejně jako byty a domy zdražují pomaleji než v předešlých dvou čtvrtletích. Zájem o pozemky podle Vaška tlumí jejich vysoká cena po masivním růstu v minulých letech a zdražení stavebních nákladů. Podle posledních dat Českého statistického úřadu za listopad zdražily ceny stavebních prací meziročně o 3,2 procenta.

