Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Sláva, prokleté prázdniny končí

Dalibor Martínek: Sláva, prokleté prázdniny končí

Dalibor Martínek: Sláva, prokleté prázdniny končí
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Těch devět týdnů, kdy děti nechodí do školy, jsou utrpení. Ne snad pro děti. Tím méně pro učitele. Těm jde navíc plat. Utrpení je to pro rodiče. Prázdniny, to je doslova průvan v peněžence. A nápor na nervy. Tábory, hlavně ty příměstské, to je skvělý byznys. Za pět dní v týdnu, což je obvyklá doba takového tábora, dáte klidně deset tisíc. A to děti spí doma, musíte chystat snídani a večeři. A to zbývá ještě osm týdnů.

Dovolená s dětmi, kromě toho, že stojí desítky tisíc korun, to jsou pro rodiče také těžké časy. Musíte jim vymýšlet (a platit) zábavu, hlídat je. Dospělí se z dovolených vracejí jako zbití.

Když využijete všechny babičky a dovolené, jsou děti doma. Často se rodiče musejí vystřídat v dovolených, které ve skutečnosti žádnými dovolenými nejsou. Musí vařit, vymýšlet výlety. Když jsou děti doma, nudí se, stojí na hlavách.

A to si školy ještě vymýšlejí podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, spojené s ředitelským volnem a trvající klidně čtrnáct dní. Následují jarní prázdniny, velikonoční prázdniny, potom přijdou na řadu školy v přírodě a různé naučné výjezdy autobusem. Třeba ten do mlékárny stál 500 korun. Jeden nechápe, kdy se vlastně děti učí.

Volební kampaň hnutí ANO

Hnutí ANO poodkrylo volební program. Babiš učitelům slibuje plat 75 tisíc

Politika

Zamezit zavedení emisních povolenek pro domácnosti a osobní dopravu, snížit daně nebo zaručit průměrný plat učitelů 75 tisíc korun měsíčně v roce 2029 patří mezi programové priority opozičního hnutí ANO před říjnovými sněmovními volbami. ANO, které je podle průzkumů favoritem hlasování, plány vyjmenovalo ve svých novinách.

ČTK

Přečíst článek

Kdo se těší do školy?

Přes tento prázdninový program přibývá dětí, které se do školy netěší. Kvůli stresu z učení, z kantorů. Podle posledních průzkumů se do školy těší jen asi desetina žáků. Naopak do školy nechodí příliš rádo, nebo se tam vůbec netěší, asi 40 procent dětí. Náš domácí průzkum skončil tak, že jeden se už těší na kamarády, druhému je to jedno.

Do školy se z logických důvodů netěší ani většina učitelů. Ti mají totiž také stres. A to jednak z žáků. To lze celkem pochopit, stát před stádem zdivočelých kobylek, to chce skutečně silné nervy. Nebo talent. Učitelé mají nervy i z jejich rodičů. Moc jim do toho „kecají“. Anebo děti naopak vychovávají podle učitelů moc benevolentně, málo na ně křičí a netrestají je.

Premiér Petr Fiala (ODS) a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Dalibor Martínek: Jak porostou platy učitelů či lékařů? Vláda usnula

Názory

Očekávalo se, že poslední prázdninový týden se uskuteční schůzka odborů s vládou kvůli vyjednávání o růstu platů lidí placených z veřejných peněz. Jde o stovky tisíc lidí, učitele, lékaře, policisty, státní úředníky a mnoho dalších. Je až šokující, že se neví, kdy a jestli se toto jednání uskuteční. Zavání to selháním vlády.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Od nadcházejícího školního roku sice platí novela školského zákona, podle které mají učitelé vést děti k větší samostatnosti a kreativitě. To si lze těžko představit že se stane. Navíc, každá škola má volnost v tom, jak k tomuto pokynu přistoupí. To jako, že žáci nebudou poslušně sedět v lavicích a plnit zadané úkoly?

Kupodivu se toho víc naučí doma než ve škole. Ale tuto kacířskou myšlenku nesmíte před učitelem vyslovit, zvětšili byste jeho stres. Oni jediní ve svých očích jsou oprávněni učit. Mají na to přece školu.

Přes všechny výdaje na školní pomůcky, nové přezuvky, školní obědy, polévky děti prakticky nejedí, na družiny, kroužky, školy v přírodě – naše generace spala v chatkách za pár korun, teď děti spí v penzionech za patnáct set na noc – a další podobné atrakce, je to pořád lepší, že se děti vrací do škol. Každý rodič se za to modlí. Ať si tam s nimi dělají, co chtějí. Hlavně že je přes den klid a dá se pracovat, vydělávat. Aby bylo na další prázdniny. Ty jsou pro rodiče nejhorší období roku. Ještě že za pár dní začne školní rok.

Související

Školní lavice

Dalibor Martínek: Prázdniny a zase prázdniny. Nikdo nechápe, za co učitelé berou plat

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Jak porostou platy učitelů či lékařů? Vláda usnula

Premiér Petr Fiala (ODS) a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Očekávalo se, že poslední prázdninový týden se uskuteční schůzka odborů s vládou kvůli vyjednávání o růstu platů lidí placených z veřejných peněz. Jde o stovky tisíc lidí, učitele, lékaře, policisty, státní úředníky a mnoho dalších. Je až šokující, že se neví, kdy a jestli se toto jednání uskuteční. Zavání to selháním vlády.

Odbory podle slov svého předsedy Josefa Středuly předložily první návrhy v březnu, a doufaly, že se vše dohodne tak brzo, aby toto téma nezasahovalo do předvolební kampaně. Nestalo se. Naopak, stane se předvolebním tématem.

Jsou to takové šachy. Odbory chtějí větší přídavek na platech. Deset procent od příštího roku pro všechny. To je jejich výchozí pozice pro vyjednávání s vládou. „Ti lidé dělají dobře svoji práci, měli by za ni být odměněni.“ To je argument odborů. Zní celkem logicky, proč by lidé neměli být dobře odměněni za svou práci, že.

„Nejsou peníze, růst platů lidí placených z erárních peněz nemůže být tak vysoký,“ to je argument státu. Platy lidí činných ve veřejných službách má na starosti Marian Jurečka, ministr sociálních věcí. I tento argument zní logicky. Jurečka navrhoval pět až sedm procent růstu. Zdá se ovšem, že ve vládě, na jednotlivých ministerstvech, není shoda. A není ani jednání.

Nad tím vším stojí ministr financí Zbyněk Stanjura, který by nejraději nedal nikomu nic.

Petr Fiala

Dalibor Martínek: Babiš je cesta na Východ. Toť jediný program premiéra Fialy

Názory

Premiér Fiala představil spolu s koaličními partnery Spolu, Lidovci a TOP 09, volební program. Měsíc před volbami. V čem se skrývá tajemný šém, kterým si má vláda udržet moc? Z tiskového mítinku, který se konal v nóbl pražské kavárně Louvre na Národní třídě, to šlo těžko vyčíst. Prostě bude svoboda a prosperita.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Kde je deal?

Takže, kde je ten prostředek, kde je deal? Měl by se hledat. Zarážející je, že se nehledá. Vláda s odbory nemluví. Možná to má nějaké strategické důvody, možná je to jenom zmatek ve vládě. Ve smyslu, že každý ministr chce něco jiného a v rámci předvolebního mumraje už není čas se na něčem kloudném dohodnout.

Faktem je, že vláda dosud nestanovila termín vyjednávání o platech státních zaměstnanců. Učitelé či hasiči musejí dál čekat, jak to s jejich platy bude od příštího roku. Odbory podle slov předsedy Středuly žádaly vládu o termín vyjednávání. Dosud nedostaly odpověď.

Takže bude to příští týden, nebo ten další? Nevíme. Středula si to vysvětluje tím, že jednotlivá ministerstva nejsou schopná se dohodnout na společném přístupu. Stanjura sice vyhlásil obrys rozpočtu na příští rok, ale o konkrétních parametrech rozpočtu se má mezi jednotlivými ministerstvy teprve jednat v nastávajícím týdnu. Platy státních zaměstnanců jsou evidentně horkým bramborem.

Róbert Šlachta a jeho hnutí Přísaha

Dalibor Martínek: O co jde malým stranám pod čarou ponoru? O miliony

Názory

Róbert Šlachta, byl dvacet let policajtem. Nakonec dokonce elitním. Původně zemědělský pracovník se postupně vypracoval na jednoho z nejvyšších a nejmocnějších policistů v zemi. Byl šéfem protimafiánského oddělení. Tím si jistě nadělal spoustu vlivných nepřátel.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Ideální představa by mohla znít v duchu, že kdo dobře pracuje, ať je dobře zaplacen. Kdo se veze, méně peněz nebo rozlučka. Jenže státní mašinerie je tak „pružná“, že na ideální představy zapomeňme. Teď jde o to, kolik komu bude přidáno.

Pro odbory je vlastně výhodné, že je vláda takto nepružná. Že takovéto jednání se posunulo do předvolebního období. Politické strany teď mohou mít tendenci se pochlubit nějakým tím balíčkem pro velkou část voličů. Ministr školství, zdravotnictví, i jiní. Pro příští státní rozpočet to nemusí být ideální. Nicméně, ten už asi v hlavách členů současné vládní koalice hraje minimální roli. Všichni tuší, že jeho bilanci nakonec bude řešit někdo jiný. Odbory jsou nyní naštvané, že s nimi premiér a ostatní ministři nemluví. Nakonec mohou být vítězi situace.

Související

Levicová vláda Petra Fialy opět přidává na platech státních zaměstnanců

Dalibor Martínek: Levicová vláda Petra Fialy opět přidává na platech státních zaměstnanců

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Korespondenční hlasování, bouře ve sklenici vody

Volební urna
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Audio verze článku

K hlasování ve sněmovních volbách se v zahraničí zapsalo 24 206 lidí. V cizině přitom podle odhadů ministerstva zahraničí žije 400 až 600 tisíc českých občanů. Kvůli tomuto odhadu se o volby ze zahraničí vedl tuhý boj. Zvlášť opozice se jí urputně bránila. Evidentně tušila, že v cizině nemá populisticky naladěné publikum.

Největší zájem o zápis do zvláštního seznamu voličů zaznamenaly Spojené státy s celkovým aktuálním počtem 2374 zapsaných voličů, následuje Velká Británie, kde se přihlásilo 1976 zájemců o korespondenční volbu, a velký zájem byl také v Sydney, které zatím hlásí 1233 zapsaných, a v Bruselu s 1216 zapsanými.

Ne všichni přihlášení se k volbám dostaví či pošlou svůj hlas. Kdo ho chce poslat, musí splnit ještě jednu podmínku. Vyplnit žádost o vydání písemností ke korespondenční volbě. Na tento krok mají čas do tohoto pátku. Voliči v cizině to skutečně nemají jednoduché.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)

Politický diář Dalibora Martínka: Bratrstvo kočičí pracky

Názory

Vít Rakušan, šéf starostů, svolává na pivo lídry Spolu, Fialu, Výborného a Adamovou Pekarovou. Chce, aby v Malostranské besedě nad sklenkou přísahali, že po volbách nepůjdou do koalice s očekávaným vítězem voleb, Andrejem Babišem. Je to trochu defétistické. Jako by si kluci a dáma nevěřili. Musejí proto svolat schůzku, aby veřejně svou důvěru obnovili. Možná ji stvrdí krví.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nízký potenciál

Jejich hlasy pravděpodobně padnou stranám vládní koalice. V minulých volbách získalo přes polovinu hlasů duo Piráti STAN, Spolu dostalo 34 procent hlasů, ANO jen pět procent. A to jsou procenta z 13 200 voličů. Takže třeba ANO si z ciziny odneslo 650 hlasů z celkových jednoho a půl milionu.

Nebavíme se tedy ani o desetinkách procent, které mohou stranám přinést voliči v cizině. V minulých volbách přitom „propadl“ hlas milionu voličů, kteří si vybrali strany, jež se nedostaly do Poslanecké sněmovny. Potenciál zahraničních voličů je skutečně nízký.

Přesto jde podle ministra zahraničí Lipavského o „velký projekt, na který se diplomaté dlouhé měsíce připravovali.“ Pro voliče v cizině jde jistě o důležité právo. Pro výsledky voleb je to však bezvýznamné.

Související

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO

Dalibor Martínek: Babiš jede jako fretka, Fiala teprve chystá „ostrou“ kampaň

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Šéf strany vlevo se světlemodrou kravatou

Dalibor Martínek: Co chtějí mladí? Vzniklo Hnutí Generace, nový úkaz na politickém poli. Šéfovi je 19 let

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme