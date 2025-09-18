Pojištění odpovědnosti u nemovitostí: kdy se hodí a před čím ochrání
Poškozený plot, pád stromu, vytopený byt – běžné nehody, které se mohou prodražit. Pojištění odpovědnosti dokáže ušetřit velké starosti i peníze.
Každý z nás nese odpovědnost za následky svého jednání. V českém právu platí zásada, že pokud někomu způsobíte škodu, musíte ji nahradit. Ať už jde o poškozený majetek, újmu na zdraví nebo ztrátu života, odpovědnost se týká každého bez ohledu na to, zda k události došlo úmyslně nebo z nedbalosti. Škodu může způsobit i nemovitost, za kterou odpovídá její vlastník. Tyto náklady pomáhá pokrýt pojištění odpovědnosti, lidově známé jako „pojistka na blbost“. Kdy vás ochrání a jak funguje?
„Pro majitele nemovitostí je zásadní pojištění odpovědnosti za škody z držby nemovitosti. V běžném životě se pak hodí i pojištění občanské odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti je často podceňované, přitom může výrazně zmírnit dopady nečekaných událostí,“ uvedl Petr Mareš, team leader pojištění Hyponamíru.cz.
Jak funguje pojistka na blbost
Pro pojištění odpovědnosti se vžil lidový název „pojistka na blbost“. Nejčastěji se používá v souvislosti s pojištěním občanské odpovědnosti, ale můžete se s ním setkat i u odpovědnosti z držby nemovitosti.
Princip tohoto pojištění je velmi jednoduchý. Pokud ho máte sjednané a neúmyslně způsobíte škodu třetí osobě, pojišťovna v rámci sjednaných limitů uhradí poškozenému vzniklou škodu.
Základní rozdíl mezi pojištěním občanské odpovědnosti a pojistkou na blbost u nemovitosti spočívá v předmětu pojištění. Pojištění občanské odpovědnosti chrání před škodami, které způsobíte v běžném životě. Může jít například o situace, kdy vytopíte souseda, zraníte někoho při sportu nebo když vaše dítě rozbije zboží v obchodě. Oproti tomu pojistka na blbost spojená s nemovitostí se zaměřuje na škody způsobené samotnou stavbou nebo jejím technickým stavem.
Pojistka na blbost u nemovitosti kryje například škody způsobené pádem části střešní krytiny, komína nebo omítky na zaparkovaná vozidla, stejně jako škody vzniklé únikem vody z prasklého vodovodního potrubí, která může poškodit sousední stavbu. Jde o typické případy škod souvisejících s vlastnictvím nemovitosti. Odpovědnost za takové škody vyplývá ze zákona a nese ji majitel objektu. Pojistka na blbost pro majitele nemovitosti umožňuje pokrýt vysoké výdaje spojené s náhradou škody.
Co kryje pojistka na blbost u domu
Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti kryje širokou škálu rizik a situací. Níže jsou příklady situací, které mohou být součástí pojistného krytí. Konkrétní rozsah pojištění je vždy popsán v pojistné smlouvě.
Příklady škod, které může pojištění krýt:
- Škody způsobené provozem nemovitosti (např. padající omítka, střešní taška, sníh nebo led ze střechy poškodí auto či zdraví kolemjdoucího)
- Rozšíření živlů (např. požár z vašeho domu se rozšíří na sousední nemovitost)
- Vytopení sousedů v důsledku havárie rozvodů, poškození spotřebičů nebo zásahu hasičů
- Poškození sousedova pozemku pádem stromu či větve z vašeho pozemku
- Újma na zdraví třetích osob (např. uklouznutí na chodníku, zranění při stavebních nebo údržbových pracích)
- Právní náklady související s vymáháním nebo obhajobou vzniklé škody
Výluky u pojistek na blbost
Pojistné plnění může být odmítnuto nebo kráceno, pokud byla škoda způsobena úmyslně, hrubou nedbalostí nebo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. „Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se nevztahuje na škody vzniklé na vlastním majetku pojištěného. K jejich krytí slouží pojištění nemovitosti a domácnosti,“ upozornil Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamíru.cz.
Mezi běžné výluky patří i škody způsobené osobám žijícím ve stejné domácnosti nebo vzniklé při krátkodobém pronájmu, například přes Airbnb. Co nekryje pojistka na blbost se vždy řídí konkrétní pojistnou smlouvou, proto je důležité ji před sjednáním důkladně prostudovat.
Limity pojistného plnění
Limity pojistky na blbost určují maximální částku, kterou pojišťovna vyplatí v případě škody. Stanovuje se nejen celkový limit, ale často také dílčí limity pro jednotlivá rizika. Standardní nabídky pojišťoven umožňují volbu částek od 2 do 50 milionů korun na jednu událost. Výše limitu se obvykle odvíjí od typu nemovitosti a požadavků klienta. Platí, že vyšší limit zpravidla znamená i vyšší pojistné.
Limity by měly odpovídat hodnotě majetku a potenciálním škodám, které lze reálně způsobit. Odborníci doporučují volit částky alespoň v řádu desítek milionů korun, zejména s ohledem na možné škody na zdraví nebo větší majetkové újmy. Příliš nízké limity mohou při rozsáhlých škodách nebo vážných úrazech představovat výrazné finanční riziko pro vlastníka nemovitosti.
Cena pojistky na blbost
„Cena pojistky na blbost se odvíjí od celé řady parametrů. Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti je zpravidla nabízeno pouze jako součást balíčku pojištění nemovitosti nebo domácnosti, případně jako doplňkové připojištění. Samostatně ho většina pojišťoven nenabízí,“ vysvětluje Marek Pavlík, CEO portálu hypotecnikalkulacka.cz.
U rodinných domů s limitem odpovědnosti do 20 milionů korun se běžná roční sazba pohybuje mezi 5 000 až 7 000 korunami, přičemž lokalita hraje významnou roli. Například v Praze bývá pojistné vyšší než ve venkovských oblastech. U bytů je pojištění zpravidla levnější, ročně vyjde na 3 500 až 4 600 korunami při stejném limitu. Výsledná cena zahrnuje nejen odpovědnost, ale i pojištění samotné nemovitosti nebo domácnosti.
Územní platnost pojistky na blbost
Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se vztahuje výhradně na území České republiky. Platí pouze pro konkrétní nemovitost uvedenou ve smlouvě, která se nachází na dané adrese.
U pojištění občanské odpovědnosti je územní platnost výrazně širší. Většina pojišťoven ji sjednává pro celou Evropu, u prémiových variant i pro celý svět s výjimkou některých států. Kryje škody způsobené v zahraničí, třeba při pobytu v pronajatém bytě.
Pojištění nemovitosti včetně odpovědnosti z jejího držení se vyplatí posuzovat komplexně. Nejprve si ujasněte, co všechno by mělo pojištění zahrnovat a co má chránit. Následně porovnejte nabídky různých pojišťoven, ideálně pomocí online srovnávače. V pojistných podmínkách sledujte rozsah krytí, pojistné limity a výčet výluk. Zajímejte se také o vhodná připojištění, která mohou rozšířit pojistnou ochranu. Neváhejte se poradit se zkušeným pojišťovacím poradcem.
A rada na závěr. Pojistnou smlouvu je vhodné pravidelně aktualizovat, zejména pokud dojde ke změnám na nemovitosti nebo v jejím využívání.
