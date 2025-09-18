Pojištění odpovědnosti u nemovitostí: kdy se hodí a před čím ochrání

Vyberte si z našich newsletterů

Poškozený plot, pád stromu, vytopený byt – běžné nehody, které se mohou prodražit. Pojištění odpovědnosti dokáže ušetřit velké starosti i peníze.

Každý z nás nese odpovědnost za následky svého jednání. V českém právu platí zásada, že pokud někomu způsobíte škodu, musíte ji nahradit. Ať už jde o poškozený majetek, újmu na zdraví nebo ztrátu života, odpovědnost se týká každého bez ohledu na to, zda k události došlo úmyslně nebo z nedbalosti. Škodu může způsobit i nemovitost, za kterou odpovídá její vlastník. Tyto náklady pomáhá pokrýt pojištění odpovědnosti, lidově známé jako „pojistka na blbost“. Kdy vás ochrání a jak funguje?

„Pro majitele nemovitostí je zásadní pojištění odpovědnosti za škody z držby nemovitosti. V běžném životě se pak hodí i pojištění občanské odpovědnosti. Pojištění odpovědnosti je často podceňované, přitom může výrazně zmírnit dopady nečekaných událostí,“ uvedl Petr Mareš, team leader pojištění Hyponamíru.cz.

Jak funguje pojistka na blbost 

Pro pojištění odpovědnosti se vžil lidový název „pojistka na blbost“. Nejčastěji se používá v souvislosti s pojištěním občanské odpovědnosti, ale můžete se s ním setkat i u odpovědnosti z držby nemovitosti. 

Princip tohoto pojištění je velmi jednoduchý. Pokud ho máte sjednané a neúmyslně způsobíte škodu třetí osobě, pojišťovna v rámci sjednaných limitů uhradí poškozenému vzniklou škodu. 

Základní rozdíl mezi pojištěním občanské odpovědnosti a pojistkou na blbost u nemovitosti spočívá v předmětu pojištění. Pojištění občanské odpovědnosti chrání před škodami, které způsobíte v běžném životě. Může jít například o situace, kdy vytopíte souseda, zraníte někoho při sportu nebo když vaše dítě rozbije zboží v obchodě. Oproti tomu pojistka na blbost spojená s nemovitostí se zaměřuje na škody způsobené samotnou stavbou nebo jejím technickým stavem. 

Pojistka na blbost u nemovitosti kryje například škody způsobené pádem části střešní krytiny, komína nebo omítky na zaparkovaná vozidla, stejně jako škody vzniklé únikem vody z prasklého vodovodního potrubí, která může poškodit sousední stavbu. Jde o typické případy škod souvisejících s vlastnictvím nemovitosti. Odpovědnost za takové škody vyplývá ze zákona a nese ji majitel objektu. Pojistka na blbost pro majitele nemovitosti umožňuje pokrýt vysoké výdaje spojené s náhradou škody. 

Co kryje pojistka na blbost u domu

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti kryje širokou škálu rizik a situací. Níže jsou příklady situací, které mohou být součástí pojistného krytí. Konkrétní rozsah pojištění je vždy popsán v pojistné smlouvě.

Příklady škod, které může pojištění krýt:

  • Škody způsobené provozem nemovitosti (např. padající omítka, střešní taška, sníh nebo led ze střechy poškodí auto či zdraví kolemjdoucího)
  • Rozšíření živlů (např. požár z vašeho domu se rozšíří na sousední nemovitost)
  • Vytopení sousedů v důsledku havárie rozvodů, poškození spotřebičů nebo zásahu hasičů
  • Poškození sousedova pozemku pádem stromu či větve z vašeho pozemku
  • Újma na zdraví třetích osob (např. uklouznutí na chodníku, zranění při stavebních nebo údržbových pracích)
  • Právní náklady související s vymáháním nebo obhajobou vzniklé škody

Výluky u pojistek na blbost 

Pojistné plnění může být odmítnuto nebo kráceno, pokud byla škoda způsobena úmyslně, hrubou nedbalostí nebo pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. „Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se nevztahuje na škody vzniklé na vlastním majetku pojištěného. K jejich krytí slouží pojištění nemovitosti a domácnosti,“ upozornil Miroslav Majer, CEO fintech startupu Hyponamíru.cz.

Mezi běžné výluky patří i škody způsobené osobám žijícím ve stejné domácnosti nebo vzniklé při krátkodobém pronájmu, například přes Airbnb. Co nekryje pojistka na blbost se vždy řídí konkrétní pojistnou smlouvou, proto je důležité ji před sjednáním důkladně prostudovat.

Limity pojistného plnění

Limity pojistky na blbost určují maximální částku, kterou pojišťovna vyplatí v případě škody. Stanovuje se nejen celkový limit, ale často také dílčí limity pro jednotlivá rizika. Standardní nabídky pojišťoven umožňují volbu částek od 2 do 50 milionů korun na jednu událost. Výše limitu se obvykle odvíjí od typu nemovitosti a požadavků klienta. Platí, že vyšší limit zpravidla znamená i vyšší pojistné.

Limity by měly odpovídat hodnotě majetku a potenciálním škodám, které lze reálně způsobit. Odborníci doporučují volit částky alespoň v řádu desítek milionů korun, zejména s ohledem na možné škody na zdraví nebo větší majetkové újmy. Příliš nízké limity mohou při rozsáhlých škodách nebo vážných úrazech představovat výrazné finanční riziko pro vlastníka nemovitosti.

Cena pojistky na blbost 

„Cena pojistky na blbost se odvíjí od celé řady parametrů. Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti je zpravidla nabízeno pouze jako součást balíčku pojištění nemovitosti nebo domácnosti, případně jako doplňkové připojištění. Samostatně ho většina pojišťoven nenabízí,“ vysvětluje Marek Pavlík, CEO portálu hypotecnikalkulacka.cz.

U rodinných domů s limitem odpovědnosti do 20 milionů korun se běžná roční sazba pohybuje mezi 5 000 až 7 000 korunami, přičemž lokalita hraje významnou roli. Například v Praze bývá pojistné vyšší než ve venkovských oblastech. U bytů je pojištění zpravidla levnější, ročně vyjde na 3 500 až 4 600 korunami při stejném limitu. Výsledná cena zahrnuje nejen odpovědnost, ale i pojištění samotné nemovitosti nebo domácnosti.

Územní platnost pojistky na blbost

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti se vztahuje výhradně na území České republiky. Platí pouze pro konkrétní nemovitost uvedenou ve smlouvě, která se nachází na dané adrese.

U pojištění občanské odpovědnosti je územní platnost výrazně širší. Většina pojišťoven ji sjednává pro celou Evropu, u prémiových variant i pro celý svět s výjimkou některých států. Kryje škody způsobené v zahraničí, třeba při pobytu v pronajatém bytě.

Pojištění nemovitosti včetně odpovědnosti z jejího držení se vyplatí posuzovat komplexně. Nejprve si ujasněte, co všechno by mělo pojištění zahrnovat a co má chránit. Následně porovnejte nabídky různých pojišťoven, ideálně pomocí online srovnávače. V pojistných podmínkách sledujte rozsah krytí, pojistné limity a výčet výluk. Zajímejte se také o vhodná připojištění, která mohou rozšířit pojistnou ochranu. Neváhejte se poradit se zkušeným pojišťovacím poradcem.

A rada na závěr. Pojistnou smlouvu je vhodné pravidelně aktualizovat, zejména pokud dojde ke změnám na nemovitosti nebo v jejím využívání.

Kolik stojí řemeslný chléb či med? Češi dostali šanci určit cenu sami

Kolik stojí řemeslný chléb či med? Češi dostali šanci určit cenu sami
poskytnuto Hero&Outlaw
nst
nst

Výsledky originálního experimentu ukázaly, že osobní kontakt s výrobci a možnost ochutnávky mění pohled lidí na hodnotu jídla. A někdy pořádně překvapí.

Jaká je férová cena za řemeslný chléb, sklenici medu nebo dezert? Návštěvníci Dožínkových slavností na pražském Výstavišti v Holešovicích měli v září možnost sami rozhodnout, kolik by za výrobek zaplatili. A výsledky ukázaly, že osobní kontakt s výrobci řemeslných produktů oceněných značkou Regionální potravina, možnost tyto produkty ochutnat a vyslechnout si příběh, který za nimi stojí, dokážou změnit pohled spotřebitelů na hodnotu potravin.

Do průzkumu se zapojilo celkem 356 respondentů, kteří, aniž by znali cenu ochutnávaneho produktu, napsali do dotazníku částku, kterou považovali za férovou. A výsledek? Tak i tak. Češi dokážou ocenit tradici a práci malých producentů, někdy jsou ochotni zaplatit i více, jindy ale zůstávají při zemi.

Přesto jejich odpovědi ukázaly, že setkání s producentem a ochutnávka dokážou změnit optiku spotřebitele. Meruňkový nektar lidé nacenili téměř stejně jako je jeho prodejní cena. Stejně tak svatojánské ořechy, i cenu této tradiční speciality dokázali vystihnout velmi přesně.

Za měchenický pecen chleba ale byli ochotni zaplatit dokonce o 12 procent víc, než kolik reálně stojí. I sladký dezert Pavlova v očích návštěvníků expozice překonal svou reálnou cenu.

poskytnuto Hero&Outlaw

„Osobní kontakt s producentem a možnost ochutnat jeho výrobek dokáží ovlivnit vnímání hodnoty potraviny. Lidé si uvědomí, že cena není jen číslo na etiketě, ale odráží poctivou práci a kvalitu. Tyto výsledky potvrzují závěry výzkumu STEM/MARK ze srpna 2025, podle nichž jsou dva ze tří Čechů ochotni si za kvalitní regionální výrobek připlatit,“ uvedla ředitelka Odboru administrace podpory kvalitních potravin Státního zemědělského intervenčního fondu Kateřina Ratajová.

Citlivost na cenu

U jiných kategorií se však projevila cenová citlivost. Vepřovku, ovčí sýr v oleji i květový med respondenti nacenili pod jejich skutečnou hodnotu. 

Značka Regionální potravina, udělovaná Ministerstvem zemědělství od roku 2010, oceňuje nejkvalitnější zemědělské a potravinářské výrobky z jednotlivých krajů a podporuje domácí producenty i tradice. Každoročně jsou oceňovány nejlepší výrobky z jednotlivých krajů v devíti kategoriích od masných a mléčných výrobků, přes pečivo po nápoje nebo ovoce a zeleninu.

Výrobky s tímto logem díky krátkým distribučním cestám vynikají čerstvostí a splňují nejpřísnější evropské i národní požadavky. Jsou výjimečné tradičními recepturami či originálními postupy. To, co mají ale vždy výrobky společné je využití regionálních surovin. Nákupem těchto potravin zákazník získává záruku kvality a zároveň podporuje místní producenty, pracovní místa, péči o krajinu i uchování lidových zvyků.

Výzkum agentury STEM/MARK dále ukázal, že důvěra ve značku Regionální potravina je vysoká. Osm z deseti lidí věří kvalitě oceněných výrobků a sedm z deseti považuje jejich poměr ceny a výkonu za odpovídající. Hlavním důvodem, proč spotřebitelé značku vyhledávají, je podpora menších producentů, ale důležitá je i čerstvost, autenticita a možnost ochutnat typické regionální speciality. 

O rostoucí prestiži značky svědčí i letošní rekordní čísla. O ocenění se ucházelo téměř 500 výrobců s více než 1900 produkty, což je nejvyšší účast v šestnáctileté historii projektu. Regionální potravina tak ukazuje, že hodnota potravin není jen v čísle na etiketě, ale i v příběhu, poctivé práci a místním původu.

O proměnách trhu s nájemním bydlením budou v přímém přenosu diskutovat prezident Asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký, zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema Marcel Soural, zástupce Penty Real Estate David Kšír a zakladatel a CEO FLET David Bureš.

Hosté pořadu se podělí o zkušenosti z praxe i vize, kam se tento segment v příštích letech vydá. Současně představí, jak mohou spolupracovat developeři, profesionální správci a investoři, aby na trh rychleji přicházely nové byty a nájemní bydlení se stalo plnohodnotnou a perspektivní alternativou k vlastnictví.

Kulatý stůl vysílá ČTK Connect v přímém přenosu z Nuselského pivovaru 18. září 2025 od 10:00. Online stream bude k vidění na kanálu YouTube, na webu ČTK ceskenoviny.cz či na newstream.cz a v dalších médiích. 

