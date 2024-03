Před sto lety byli všichni hubení. Nebyl ani Ozempic, ani Herbalife

Léky na hubnutí jsou dobrá sázka pro investory. Naopak tyto "skorozázračné" léky ubližují firmám, které na obezitě populace dlouho vydělávaly. Jako Herbalife nebo kluby na hubnutí Weight Watchers.

Známý aktivistický miliardář Bill Ackman sice v posledních měsících vzbuzoval pozornost vášnivým bojem o budoucnost amerických univerzit, ale jeho doménou jsou přece jen nájezdy na firmy v problémech. Třeba na Herbalife, to je již proslulá sága. Před dekádou Ackman oznámil, že vsadil ohromné sumy na pokles akcií Herbalife, protože manipuluje lidmi a je to pyramida. Firma tím měla poškozenou pověst, došlo i na vyšetřování a akcie vážně klesly. Jenže na opačnou stranu se postavil jiný nájezdník, Carl Icahn, akcie se vzpamatovaly a říkalo se, že Ackman na Herbalifu pěkně prodělal...

Akcmanovi svět hubnutí nedá spát

Bill Ackman měl potřebu vyjádřit se k obezitě v současném světě. Na síti X sdílel kolorované video z New Yorku roku 1930, na němž jsou štíhlí lidé.

„Podívejte se na obyvatele New Yorku v roce 1930, po desetiletí ekonomické konjunktury. Neexistovaly žádné posilovny, SoulCycles, lekce jógy ani běžecké boty. Neexistovaly žádné diety, Ozempic, pyramidy USDA, ani tituly z vědy o výživě. Přesto jsou všichni štíhlí. Neexistuje žádná obezita. Člověka to nutí přemýšlet o průmyslovém komplexu potravin a nealkoholických nápojů a o dohledu naší vlády nad zdravím našich občanů,” uvedl Ackman.

Ackman tedy obvinil "potravinářský a nealkoholický průmyslový komplex" z tloušťky občanů. Přesto jeho Pershing Square Capital má velkou expozici právě v oblasti potravin a rychlého občerstvení - včetně franšíz Burger Kingu a Popeye, skrze firmu Restaurant Brand International.

Normálně hubnout? Ne, děkuji

Možná si Ackman opět brousí nože na Herbalife. Ten se totiž dostává pod tlak kvůli lékům na hubnutí, jako jsou Ozempic a Wegovy od Novo Nordisk či Mounjaro od Eli Lilly. Celosvětový trh s léky proti obezitě dosáhl v loňském roce šesti miliard dolarů a podle prognóz společnosti Goldman Sachs by mohl do roku 2030 vzrůst na 100 miliard dolarů. A protože třeba už Američané mohou jít a koupit si relativně snadno lék na hubnutí, vypadá to, že o kšeft přijdou firmy, které razily tradičnější cestu ke ztrátě přebytečné váhy - prodejem diet, potravinových doplňků, dietních programů a podobně.

Nejprve Herbalife. Kdyby býval Ackman vydržel a krátké pozice vůči firmě před pár lety neuzavřel, teď by vydělal. Akcie prodejce koktejlů na hubnutí a vitamínů se propadly o 32 procent na 14leté minimum po čtvrtletní zprávě o zisku, která nesplnila očekávání analytiků. Za posledních šest měsíců akcie ztratily téměř 50 procent své hodnoty, což podle magazínu Fortune přineslo těm, co spekulovali na pokles, zisky ve výši téměř 68 milionů dolarů. Ackman si nenechal ujít komentář, že je to pro něj alespoň psychologické vítězství, když už ne materiální.

Hebalife Yahoo Finance/newstream

Herbalife doplatil na covid, když lidé nesměli vycházet ven a spíš si vařili doma, než by řešili nákup potravinových doplňků. Teď se Američané s nadváhou a penězi zajímají o Ozempic.

Podobně špatně je na tom někdejší průkopník komerčně organizovaného hubnutí, Weight Watchers. Akcie této firmy dostaly minulý týden také pořádnou ránu, a to když z boardu firmy odstoupila po deseti letech americká superhvězda Oprah Winfreyová. Oznámila, že užívá Ozempic. Také díky tomu výrazně zhubla. Akcie Weight Watchers během jednoho dne spadly o dvacet procent.

V prosinci 2023 Winfreyová řekla časopisu People, že se rozhodla začít užívat léky na hubnutí (které neidentifikovala) poté, co si prý uvědomila, že kontrola hmotnosti nezávisí pouze na sebeovládání člověka. „Skutečnost, že existuje lékařsky schválený recept na regulaci váhy a udržení si zdravějšího životního stylu, cítím jako úlevu, jako vykoupení, jako dar, a ne jako něco, za co bych se měla schovávat a zase se stydět,” řekla časopisu People.

Oprah Winfreyová By Maryland GovPics - Pre Inaugural Reception, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134838676

Jenže, ve smlouvě Winfreyové se společností WeightWatchers je uvedeno, že se "nebude podílet na žádném jiném podnikání, programu, produktech nebo službách v oblasti hubnutí nebo regulace hmotnosti" po dobu trvání jejího vztahu se společností a po dobu jednoho roku poté, jak vyplývá z dokumentů společnosti pro americkou komisi pro cenné papíry SEC.

New York Times připomíná, že nástup léků na hubnutí představuje velkou výzvu pro dietní plány, jako je WeightWatchers. Konkrétně tato firma, v níž Oprah Winfreyová vlastní podíl přes jedno procento (původně měla deset), se na to chystá. Loni WeightWatchers koupila za 106 milionů dolarů společnost Sequence, premium službu pro telemedicínu, která mimo jiné nabízí přístup k poskytovatelům zdravotní péče, kteří mohou předepisovat léky na hubnutí včetně přípravku Ozempic. (Uživatelé platí 99 dolarů měsíčně, bez nákladů na lék.)

Každopádně, jde zatím jen o začátek pohybu na trhu vyvolaný nástupem injekcí na hubnutí. Zisky, které tečou k výrobcům těchto léčiv, se odněkud vzít musí.

