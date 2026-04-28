Novartis klopýtl. Tržby poprvé po letech klesly, záchrana má přijít z nové technologie
Švýcarský farmaceutický gigant Novartis čelí rostoucímu tlaku. Firma oznámila slabší než očekávané výsledky, když její jádrový provozní zisk klesl o 12 procent na 4,9 miliardy dolarů, čímž zaostal za odhady analytiků. Tržby se zároveň snížily o jedno procento, což představuje první pokles za téměř dva roky, uvádí agentura Bloomberg.
Za horšími čísly stojí mimo jiné sílící konkurence generických léků, která zasáhla některé klíčové produkty společnosti. Významnou výzvou je také takzvaný patentový útes – období, kdy Novartis přichází o exkluzivitu na své zavedené léky včetně srdečního přípravku Entresto.
Sázka na akvizice
Generální ředitel Vas Narasimhan reaguje sázkou na růst prostřednictvím akvizic. Klíčovým krokem se stalo převzetí Avidity Biosciences až za 12 miliard dolarů, největší akvizice společnosti za více než dekádu. Novartis od akvizice očekává průlom v nové technologii cíleného doručování léků do svalových buněk, ze které by mohly vzejít budoucí miliardové léky.
Navzdory aktuálním tlakům si akcie Novartisu letos připisují přes čtyři procenta, zatímco konkurenční Roche Holding ztrácí.
Součástí obranné i růstové strategie je také masivní posilování výroby ve Spojených státech. Novartis plánuje vybudovat sedm nových závodů v rámci investičního programu za 23 miliard dolarů. Krok má pomoci posílit domácí výrobu a omezit rizika spojená s možným celním tlakem administrativy Donalda Trumpa.
Výsledky tak ukazují, že Novartis vstupuje do rozhodující fáze transformace. Firma hledá nové motory růstu právě ve chvíli, kdy její tradiční pilíře čelí sílícímu tlaku trhu.
