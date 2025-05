Putin chce vše, přiznává Trump frustraci z vyjednávání míru mezi Ruskem a Ukrajinou

Americký prezident Donald Trump dává v soukromí najevo frustraci, že se mu nedaří zastavovat války. Napsal to v pátek deník The Wall Street Journal (WSJ), který jako příklad zmínil nedávnou večeři mezi Trumpem a jeho podporovateli. V předvolební kampani Trump sliboval rychle zastavit válku na Ukrajině, což se podle WSJ očividně nepodařilo. Bílý dům však výsledky dosažené novou administrativou během 100 dní vlády hájí.

Podle deníku Trump mluvil o frustraci, kterou pociťuje kvůli vývoji na Ukrajině a ve válce mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás. Na otázku, jaké jsou jeho největší obavy v zahraniční politice, Trump odpověděl, že jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se ukázala obtížnější, než si představoval, a že Putin „chce vše“.

Ještě v druhé polovině dubna při tom Trump tvrdil, že největší překážky pro zastavení bojů vidí na straně Ukrajiny. Podle deníku WSJ ale Trump v poslední době říká svým poradcům, že Putin nechce válku ukončit a že Rusko ani Ukrajina nechtějí dosáhnout kompromisu. Americký prezident podle listu také vyjadřoval údiv na některými vojenskými kroky Ruska, například jeho útoky na děti a civilisty.

Velkou výzvou je podle Trumpa i válka na Blízkém východě. Spojeným státům se nepodařilo zprostředkovat prodloužení příměří mezi Izraelem a hnutím Hamás, které skončilo v březnu. Podle Trumpa jednání velmi ztěžuje dlouho trvající nepřátelství mezi oběma stranami.

Před volbami Trump tvrdil, že rychle ukončí oba konflikty. O válce na Ukrajině dokonce říkal, že ji zastaví během jednoho dne. Podporovatelé prezidenta tvrdí, že tento opakovaný výrok nelze brát doslovně. „Kdyby nesliboval tyto věci během kampaně opakovaně, tak by bylo velmi neférové ho kritizovat za to, že jich nedosáhl. Ale on to dělal,“ řekl o Trumpovi americký expert na mezinárodní vztahy Kyle Haynes.

Bílý dům však tvrdí, že Trump během zhruba tří měsíců v úřadu dosáhl řady výsledků. Mluvčí Anna Kellyová zmínila údajný souhlas jemenských povstalců Húsíů se zastavením bojů, návrat Američanů vězněných ve světě či souhlas zemí NATO s navýšením výdajů na obranu. „Jsme blíže k míru ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou, než kdy dříve,“ uvedla mluvčí.

