Jak se dožít vyššího věku ve zdraví? Kardiolog Táborský má překvapivě jednoduchou odpověď

Jak se dožít vyššího věku ve zdraví? Kardiolog Táborský má překvapivě jednoduchou odpověď

Miroslav Táborský
Petra Nehasilová
Zdraví se nedá outsourcovat ani koupit v longevity programu. Podle kardiologa Miloše Táborského rozhodují o délce života ve zdraví překvapivě „běžné“ věci: spánek, pohyb, strava a prevence. V rozhovoru vysvětluje, proč Češi stárnou nemocní a proč většina longevity trendů míří vedle.

Je káva opravdu zdravá?

Musíme být seriózní. Existují kvalitní studie, které ukazují, že až čtyři kávy denně mohou být v pořádku. Samozřejmě záleží i na typu kávy. Ideální je klasické espresso, malé, neslazené, bez mléka. Nepít rozpustnou kávu, nepřehánět to a nepřidávat do toho zbytečně cukr. Podobně jako u kávy ale obecně platí, že klíčová je míra, kontext a dlouhodobý přístup. A to nás přivádí k širšímu tématu, dlouhověkosti.

Co si vlastně jako lékař představujete pod pojmem longevity?

Je potřeba hned na začátku odlišit dva koncepty. Jeden je komerční longevity, který já nemám rád, protože různé kliniky nabízejí longevity programy, ale často to není postavené na vědeckých důkazech ani na skutečném prospěchu pacienta. Je to spíš tahání peněz. A pak je longevity koncept založený na znalostech a současných možnostech medicíny. Ten je oprávněný. Longevity znamená délku života, ale hlavně délku života ve zdraví a kvalitě. Nejde o to být na světě co nejdéle za každou cenu. Smyslem je, aby člověk žil co nejdéle aktivně, soběstačně a s dobrou kvalitou života.

V čem spočívá hlavní problém zdravotního stavu české populace?

Že do vyššího věku vstupujeme nemocní příliš brzy. Když vezmeme třeba věk odchodu do důchodu kolem 65 let, tak u nás lidé často odcházejí už s jednou, dvěma i třemi diagnózami a také s léky. To je velký rozdíl oproti zemím, kde je prevence dlouhodobě důslednější a zásadní choroby přicházejí později. U nás prevence existovala, ale často spíš formálně. Nebyla úplně kompletní a regionálně byly velké rozdíly v tom, jak ji kdo dělá. Teď se to naštěstí začíná měnit.

Pomáhají nové preventivní prohlídky lidem být zdravější?

Ano. Dnes už je jasněji dané, jak mají preventivní prohlídky vypadat a co všechno se má sledovat. Důležité je, že už při přechodu od dětského lékaře do péče praktika v 18 letech by mělo proběhnout komplexní vyšetření včetně EKG a širší laboratoře. Cílem je co nejdřív poznat, jak je pacient rizikový, co má v rodinné anamnéze a jaká rizika je potřeba dlouhodobě sledovat.

S jakými diagnózami se Češi nejčastěji potýkají?

Nejčastější kardiovaskulární diagnózou je vysoký krevní tlak. Pak je to cukrovka a srdeční selhání. Vedle toho sem patří i metabolické problémy, například ztučnělá játra. Česká populace je zatížena kardiometabolickými a onkologickými nemocemi. To jsou hlavní příčiny nemocnosti i úmrtnosti. Jsou to diagnózy, se kterými jsme se v Česku tak trochu naučili žít. Jenže právě to je problém. Ty nemoci je potřeba zachytit včas a správně léčit, aby nedošlo k orgánovému poškození, poškození ledvin, srdce nebo dalších systémů.

Jak velkou část dlouhověkosti máme skutečně pod kontrolou?

Poměrně velkou. Samozřejmě existuje genetická složka, kterou si každý neseme a kterou příliš ovlivnit neumíme. Ale vedle toho je tu obrovská oblast, kterou pod kontrolou máme: prevence, životní styl, včasná léčba rizikových faktorů. Zdraví by se mělo budovat už od dětství. Rodiče by měli děti vést k tomu, že zdraví je hodnota, že je potřeba chodit na prevenci, znát rodinnou anamnézu, přemýšlet o pohybu, jídle, spánku. A vedle toho se medicína posouvá i dál. Už existují první genetické intervence, kdy jsme u vybraných pacientů schopni zasáhnout do genů, které vedou třeba k nadprodukci cholesterolu. To je zatím začátek, není to něco pro běžnou praxi, ale ten směr je zřejmý.

Jak se má laik vyznat v dnešní nabídce longevity klinik a programů?

Byl bych opatrný. Dnes řada klinik, často původně zaměřených na estetickou medicínu, nabízí klientům i longevity programy. Jenže často je to založené na prodeji doplňků, různých procedur a marketingu, ne na seriózní medicíně. Jiná situace by byla, kdyby tam byl zkušený lékař, který s člověkem probere rodinnou anamnézu, jeho rizika, léky, laboratorní výsledky a nastaví mu skutečně individuální preventivní plán. Ale pokud je to jen další produkt vedle botoxu a peelingu, pak bych byl velmi zdrženlivý.

Takže na různé longevity hacky a suplementy nevěříte?

Většina doplňků stravy nemá vědecká data o tom, že by vedla k významnému zlepšení zdraví nebo k prodloužení života. Často je to placebo nebo přechodná věc. Samozřejmě není problém vzít si v zimě vitamin D, vitamin C, zinek a podobně. To je v pořádku. Ale základ zdraví neleží v tabletce. Základem je přirozená strava, zdravý životní styl, pohyb, spánek, zvládání stresu a prevence. To je mnohem důležitější než lesklé krabičky s doplňky.

Jaké faktory nejvíce ovlivňují délku života ve zdraví (longevity)?

Řekl bych, že je to zdravý životní styl postavený na několika pilířích: kvalitní jídlo, dostatek pohybu, dobrý spánek, prevence a zvládání stresu. To je ten seriózní longevity koncept. Lidé dnes často hledají zkratku. Něco, co koupí a co to za ně vyřeší. Ale ono to tak nefunguje. Nejdůležitější věci jsou často ty nejméně atraktivní: pravidelný režim, nepřejídat se, nekouřit, nepřehánět to s alkoholem, hýbat se a chodit na prohlídky.

Jak důležitý je spánek?

Zásadně. Dostatečný spánek je nesmírně důležitý a člověk si může dovolit jen krátké úseky života, kdy spánku málo — typicky třeba krátce po porodu. Jinak by měl spánek být kolem osmi až osmi a půl hodiny denně, byť je to individuální. Neměl by být přerušovaný a velkým problémem je směnný provoz a nepravidelný režim. To se na lidech zdravotně podepisuje.

Jaký skrytý zdravotní dopad má dlouhodobě nekvalitní spánek?

Dlouhodobě nekvalitní spánek má řadu skrytých, ale zásadních dopadů na zdraví. Jedním z nejvýznamnějších je například spánková apnoe, která často zůstává nediagnostikovaná, a přitom výrazně zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Velmi důležitou roli hraje také stres. Pokud je člověk dlouhodobě ve stresu – ať už pracovním, nebo osobním – promítá se to i do spánku. Ten je pak přerušovaný a nedochází k dostatečné regeneraci organismu. Tělo i mozek si totiž během spánku zpracovávají informace a obnovují své funkce. Právě proto je zvládání stresu jedním z klíčových, i když často podceňovaných faktorů prevence. Snadno se o něm mluví, ale v praxi je jeho zvládání pro mnoho lidí náročné.

Jakou roli podle vás mohou hrát chytré technologie, jako jsou hodinky nebo prsteny, při sledování a zlepšování kvality spánku?

Mohou být dobrým sluhou, ale i zlým pánem. V některých oblastech mají medicínský význam, ale rozhodně bych jim nepřisuzoval větší váhu, než mají. U spánku je to často dost pofiderní. Záleží na kvalitě měření i na tom, jak jsou ty přístroje nasazené. Neměli bychom se jimi řídit slepě. Nejdůležitější je pořád hlava a vnímání vlastního těla. Ty technologie nám mohou něco napovědět, ale nesmějí se stát tím, co řídí náš život.

A jak velkou roli hraje hladina cukru v krvi a metabolismus?

To je zásadní. Dnes se mluví o takzvaném kardiometabolickém konceptu. Jakmile se člověk dostane do prediabetu nebo diabetu, je něco špatně. Cukr organismus potřebuje, ale zároveň je potřeba už od dětství snižovat jeho příjem. Učit se nesladit, nepít sladké nápoje, nebrat cukr jako něco normálního v každodenní stravě. A neexistuje zdravější forma cukru v tom smyslu, jak se někdy tvrdí. Ať už je to třtinový nebo jakýkoli jiný, pořád je to cukr. Měl by být výrazně omezený.

Co třeba vegetariánství nebo veganství? Není to extrém?

Každý si to musí nastavit sám, ale pravda je, že jsme obézní národ a masa jíme příliš mnoho. Restrikce masa je pro zdravé stárnutí velmi důležitá. Já pacientům často říkám: zkuste snížit příjem masa, stačí jednou až dvakrát týdně, a více se věnovat zelenině, luštěninám, ořechům. To je pro zdraví výrazně lepší. Smysl může mít i rozumně nastavený intermitentní půst, ne extrémní, ale takový, který pomůže organismu. Jídlo je strašně důležité téma a mělo by být řešené individuálně.

Jaký pohyb má podle vás nejlepší dopad na zdraví?

To, co má bezpečně data, je Nordic Walking. Obyčejná chůze stačí, ale chůze s holemi je ještě lepší. Je to výborná aktivita třeba pro starší pacienty. Nemusí chodit do fitness, nemusí dělat něco, co je proti jejich vůli. Já vždycky říkám: najděte si takovou formu pohybu, která vám dělá radost, vede k vyplavení endorfinů a je vám příjemná.

Je pro dlouhověkost důležitější vytrvalost, nebo síla?

Vytrvalost. Z hlediska dopadu na zdraví je zásadní pravidelné aerobní cvičení. Síla není tím hlavním pilířem, zvlášť u starších pacientů může při nevhodném zatížení vést i ke komplikacím. Pro dlouhodobé zdraví je důležitější pravidelná vytrvalostní aktivita.

Všímáte si nějaké změny u mladé generace?

Ano, a v něčem velmi pozitivní. Mladí lidé dnes často řeší zdraví, stravu, kouření, alkohol a celkový životní styl mnohem víc, než to řešily předchozí generace. To je dobře. Na druhou stranu někdy to jde až do extrému, kdy je všechno strašně kontrolované a výkonově nastavené. Je to generace, která chce vypadat mladě, být zdravá, mít dobré parametry, ukázat okolí výkon. Ale současně se ukazuje, že má někdy problém v oblasti vztahů, zakládání rodiny a podobně. Je to úplně jiný přístup k životu než dřív.

Netýká se longevity jen určité skupiny lidí?

Nemělo by. Samozřejmě vzdělanější lidé ten koncept chápou snadněji, protože je komplexní. Ale mělo by být společenským cílem vysvětlovat prevenci a potřebu léčby i méně vzdělaným lidem. Chodit pravidelně k lékaři, řešit tlak, cukr, cholesterol, kouření, spánek, to není luxus pro elity. To má být základ pro všechny.

Co bude znamenat prodlužování života pro společnost a zdravotnictví?

Obrovskou zátěž, pokud se na to nepřipravíme. Náklady na zdravotnictví rostou exponenciálně. Investice do prevence se nevrátí za rok nebo za pět let, ale v horizontu deseti a více let. Jenže současně víme, že populace stárne, bude přibývat pacientů s demencí, srdečním selháním a dalšími chronickými chorobami. A společnost na to není dost připravená. Chybí dlouhodobá koncepce, jak bude vypadat sociální a zdravotní péče za deset, dvacet, třicet let. Chybí kapacity, návazná péče, domovy pro seniory, regionální infrastruktura. To je velké téma.

Takže co byste poradil člověku, který chce pro svou dlouhověkost udělat něco skutečně smysluplného?

Začít jednoduše a poctivě. Nehledat zázračné pilulky ani drahé longevity programy. Chodit na prevenci, hlídat si tlak, cukr, cholesterol. Omezit cukr. Nepřejídat se. Hýbat se. Spát. Nekouřit. Zvládat stres. A pokud možno jíst přirozenou stravu, ne průmyslově přehlcený jídelníček. Longevity není magie. Je to dlouhodobě dobře vedený životní styl podpořený moderní medicínou.

Miloš Táborský je český profesor kardiologie a přední odborník na srdeční arytmie a kardiostimulaci. Působí ve Fakultní nemocnici Olomouc a na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Ve své práci se zaměřuje na moderní diagnostiku a léčbu poruch srdečního rytmu, aktivně publikuje a podílí se na mezinárodním výzkumu. Zastával také významné funkce v České kardiologické společnosti.

Kde se žije v Česku nejlépe a nejhůř? Tady je žebříček podle kvality života

Pohled na město Turnov s věží radnice a kostelem Narození P. Marie
Ivana Pečinková
Žebříček měst, regionů a krajů je výsledkem Indexu prosperity regionů, který letos už podruhé sestavily společnost Evropa v datech a Česká spořitelna (ČS). Hodnoceno bylo 206 českých mikroregionů, tedy obcí s rozšířenou působností, spolu s Prahou.

Nejlépe se žije v Turnově, Luhačovicích a Žamberku. Z krajů je na tom nejlépe Praha, Zlínský kraj a Kraj Vysočina. Nejhůře jsou na tom podle Indexu prosperity regionů 2026 Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj, vyplývá z výsledků Indexu prosperity regionů Evropy v datech a České spořitelny (ČS).

Vedle ukazatelů jako dostupnost bydlení, dostupnost zdravotní péče, předškolního a dalších stupňů vzdělání či nabídky práce jsou hodnoceny také faktory, jako dopravní obslužnost či možnost volnočasových aktivit.

Na chvostu bývalé Sudety

Nejhůře v hodnocení dopadly Ústecký, Karlovarský a Plzeňský kraj. „V praxi může být pozice mikroregionu v žebříčku dána do jisté míry faktory, jako je třeba historie nebo geografie, které se nachází mimo vůli jejich obyvatel a samosprávné reprezentace,“ podotýká ekonom ČS Michal Skořepa.

Index prosperity regionů 2026 Index prosperity regionů Evropy v datech a České spořitelny

Důležitost historického odkazu je vidět. Regiony s horším hodnocením mají většinou společného jmenovatele: jde o bývalé Sudety. „Analýzy ukazují, že Sudety obecně vykazují jiné znaky občanské každodennosti i zapojení do voleb či pohledu na autority, tedy stát a instituce. Rozdíly jsou tam značné,“ hodnotí hlavní ekonom ČS David Navrátil.  

Dodává, že to není jen případ našich regionů. Vidět je to i na srovnání východního a západního Německa, kde v řadě kritérií hodnotících kvalitu života přetrvávají výrazné rozdíly.

Princip rozbitých oken

Mezi důvody zaostávání bývalých Sudet v kvalifikaci místa pro život je podle Navrátila to, že tam po válce přicházeli lidé, kteří neměli k regionu žádný vztah. Svou roli sehrála také určitá míra nejistoty, kterou přiživovali někteří politici vyvoláváním představ, že se původní němečtí obyvatelé vrátí a budou chtít zpátky svoje domy.

Což samozřejmě lidem bere motivaci něco zlepšovat. „Zároveň platí princip rozbitých oken. Pokud nevidím, že se svět kolem mě výrazně zlepšuje, nýbrž že kolem mě chátrají domy, že se nezasklívají okna, že se neopravují fasády, tak do svých oprav také přestanu investovat, protože mi to přijde jako normální,“ upozorňuje hlavní ekonom ČS.

Princip rozbitých oken se projevil třeba v New Yorku v oblasti kriminality. „K tomu, aby se kriminalita snížila, stačilo začít dělat opravy, aby lidé neměli dojem, že žijí v rozbité a beznadějné ulici. Něco podobného by se dalo uplatnit i v těch zanedbaných regionech,“ podtrhuje Navrátil.

Ponechme obcím více peněz

Navrátil upozorňuje, že významnou brzdou zlepšování kvality života je nedostatek peněz. V součtu sice mají města, obce a kraje rozpočtové přebytky, zatímco centrální státní rozpočet bojuje s deficity v řádu stovek miliard korun. Ovšem velkou část těchto přebytků představuje Praha a některá velká města.

Příčinou nedostatku peněz také je na evropské poměry enormní počet samostatných obcí. Pokud by se obce v rámci nějakých projektů spojily, což by jim vláda mohla nadiktovat jako podmínku státní podpory, pak by jejich situace podle Navrátila vypadala lépe.

Nutná je ale podle něj i změna rozpočtového určení daní v tom směru, že by obcím zůstávalo z jejich příjmů více peněz než doposud. „Zatímco česká obec dostane z ekonomického výkonu na svém území jen jedno procento, v Polsku je to 30 procent. A to musíme změnit skrze rozpočtové určení daní,“ podtrhl Navrátil.

Biohacking: Jedna chyba po ránu vás může stát energii na celý den

Alžběta Shejbalová
Pravidelná ranní rutina většinou slouží jako soubor návyků vedoucích k vyšší produktivitě, disciplíně nebo jednoduše lepšímu životu. Co nám ale také může umožnit, je celkově lepší regulace našeho organismu. První hodiny dne představují období, kdy se nastavuje základní fyziologický i mentální tón a jakým způsobem do nich vstupujeme, má dopad na to, jak bude tělo i mysl fungovat po zbytek dne. Jde tedy o vědomé vytvoření podmínek, ve kterých může organismus fungovat předvídatelněji, stabilněji a tak nějak s větší lehkostí.

Po probuzení dochází k přirozenému nárůstu kortizolu, což je stresový hormon, který hraje zásadní roli v cirkadiánním rytmu a ráno slouží k aktivaci organismu. Kortizol zůstává zvýšený dalších cca 30-40 minut a tento proces je fyziologický a žádoucí. Pokud je však první interakcí s okolím stres, informační zahlcení nebo okamžité přepnutí do výkonového režimu, může to vést k vyšší reaktivitě, napětí a kolísání energie, protože kortizol pak zůstává zvýšený déle. Prakticky to znamená, že první minuty dne by měly být co nejméně chaotické. Ponecháme si chvíli bez vnějších podnětů, otevřeme okno, vystavíme se přirozenému světlu a to dá tělu signál, že den začíná postupně, nikoli skokově. Už tato drobná změna má při dlouhodobém opakování výrazný efekt.

Rutina nabízí pocit kontroly

Jedním z důvodů, proč se koncept rutin stal tak populární, jsou benefity námi určené struktury v prostředí, které je jinak fragmentované a nepředvídatelné. Rutina nabízí pocit kontroly nad procesy, které jsou ve skutečnosti komplexní a dlouhodobé, jako je fyzické zdraví, stav psychiky nebo výkonnost. Ranní plán, který funguje pro jednoho člověka, ale nemusí fungovat pro jiného, protože každý organismus má jinou kapacitu, jiný stresový profil i jiné celkové nastavení. Proto si vytváříme rutinu individualizovanou, v kontextu našeho života a možností.

Také to většinou znamená nezačínat s deseti návyky najednou, ale vytvořit si krátkou, realistickou sekvenci, kterou je možné dlouhodobě udržet. I dvě až tři vědomé činnosti mají větší efekt než rozsáhlý plán, který se po týdnu rozpadne, protože neodpovídá realitě. Konzistentní ranní sekvence vytváří stabilní podmínky, ve kterých se organismus může opakovaně naladit podobným způsobem. A tento efekt je kumulativní. Postupně se promítá do stabilnější energie, menších výkyvů během dne, lepší tolerance stresu, efektivnějšího trávení i vyšší mentální jasnosti.

Světlo, pohyb a práce s pozorností

Z fyziologického hlediska hrají klíčovou roli světlo, pohyb a práce s pozorností. Přirozené denní světlo, ideálně venku během prvních třiceti až šedesáti minut po probuzení, pomáhá synchronizovat cirkadiánní rytmus a zlepšuje kvalitu spánku následující noc. Pokud není možné jít ven, má smysl alespoň pobyt u okna nebo vystavení se silnějšímu slunečnímu světlu. Jako pohyb postačí chůze, lehké protažení nebo krátká aktivace, která nastartuje cirkulaci a sníží pocit ztuhlosti po spánku.

Dlouhé, náročné tréninky nejsou pro většinu lidí ideální hned po probuzení, protože organismus ještě není plně připravený na vysokou zátěž. To platí i pro mozek. Praktickým krokem je posunout první kontakt s obrazovkami alespoň o několik, ideálně desítek minut. Tento čas lze využít pro jednoduché činnosti, které nevyžadují zásadní rozhodování, jako praktickou přípravu na den, snídani, ticho nebo jen klidné postupné probouzení.

Významnou roli hraje i hydratace a načasování příjmu potravy. Po noci dochází k přirozené dehydrataci, která může ovlivnit energii i koncentraci. Sklenice vody krátce po probuzení je jednoduchý, ale efektivní krok, který většina lidí podceňuje. U snídaně je vhodné sledovat vlastní reakce místo slepého následování doporučení. Někomu vyhovuje jíst brzy, jinému později. Složení snídaně by mělo vycházet z kvalitních, minimálně zpracovaných potravin a odpovídat našim individuálním potřebám, ať už jde o lehčí variantu založenou na ovoci, nebo sytější kombinaci s vyšším podílem bílkovin a tuků. Každopádně pokud se rutina stane dalším zdrojem tlaku na výkon, ztrácí svou funkci. Cílem je ponechat si flexibilitu a vnímat rutinu jako rámec, kdy nám taková strategie život pouze ulehčuje a činí lepším.

