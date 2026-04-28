Spor Kyjeva s Izraelem eskaluje. Saar odmítl obvinění kvůli ruskému obilí
Spor mezi Kyjevem a Izraelem se vyostřil kvůli údajnému dovozu obilí z okupovaných částí Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Izrael z přijímání „kradeného zboží“, zatímco šéf izraelské diplomacie Gideon Saar tvrzení odmítl s tím, že Kyjev nepředložil důkazy a místo standardní diplomacie volí veřejný tlak.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar obvinění odmítl, píše server The Times of Israel. Zelenskyj podle ministra ke svým tvrzením nepředložil žádné důkazy.
In any normal country, purchasing stolen goods is an act that entails legal liability. This applies, in particular, to grain stolen by Russia. Another vessel carrying such grain has arrived at a port in Israel and is preparing to unload. This is not – and cannot be – legitimate…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 28, 2026
„Rusko systematicky zabavuje obilí na dočasně okupovaném území Ukrajiny a organizuje jeho vývoz s pomocí osob spojených s okupanty. Takovéto jednání porušuje zákony i samotného Státu Izrael,“ napsal Zelenskyj. Poznamenal, že do Izraele připlula další loď s takto ukradeným obilím, která se připravuje k vykládce, ačkoli se Ukrajina diplomatickými cestami snaží takovým incidentům zabránit.
„Očekáváme, že izraelské úřady budou respektovat Ukrajinu a zdrží se kroků, které podkopávají naše vzájemné vztahy,“ napsal Zelenskyj.
„Pověřil jsem ministerstvo zahraničí Ukrajiny, aby o situaci informovalo všechny partnery našeho státu,“ uvedl ukrajinský prezident. Dále napsal, že se zjištěními tajných služeb nyní Kyjev pracuje na sankcích, které dolehnou na fyzické i právnické osoby zapojené do obchodů s obilím ukradeným Ukrajině.
„Budeme to také koordinovat s evropskými partnery, abychom zajistili, že příslušné osoby budou zahrnuty do evropských sankčních režimů,“ uvedl Zelenskyj.
Ukrajina už v pondělí protestovala proti ruským lodím s obilím z okupovaných ukrajinských regionů v Izraeli. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha informoval, že ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo izraelského velvyslance.
Do Haify minulý týden připlula loď Abinsk s nákladem pšenice, kterou Rusové nejspíše ukradli na okupovaném ukrajinském území. Nehledě na varování z Kyjeva ohledně nelegálního původu obilí izraelské úřady povolily náklad vyložit. Mezitím do Haify připlula další loď rovněž s nákladem nejspíše ukradeného obilí, poznamenal server RBK-Ukrajina.
Reakce Izraele
K věci se dnes vyjádřil i izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Ten podle TOI uvedl, že dotčené plavidlo dosud nevplulo do přístavu ani nepředložilo potřebné dokumenty, takže tvrzení o padělaných přepravních záznamech nelze podle něj ověřit.
„Ukrajinská vláda dosud nepožádala o právní pomoc. Poslala jen zprávy na sociálních sítích,“ řekl Saar. Zdůraznil, že Izrael může podnikat kroky jen na základě důkazů předaných oficiální cestou a že se nenechá ovlivnit tlakem veřejnosti.
Ukrajinská rozvědka na počátku letošního roku uvedla, že Rusko loni vyvezlo do světa na dva miliony tun obilí z okupovaných území Ukrajiny. Ukradené obilí skončilo v Egyptě, Bangladéši, Libanonu, Turecku či Sýrii.
