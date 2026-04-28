Spor Kyjeva s Izraelem eskaluje. Saar odmítl obvinění kvůli ruskému obilí

Spor mezi Kyjevem a Izraelem se vyostřil kvůli údajnému dovozu obilí z okupovaných částí Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Izrael z přijímání „kradeného zboží“, zatímco šéf izraelské diplomacie Gideon Saar tvrzení odmítl s tím, že Kyjev nepředložil důkazy a místo standardní diplomacie volí veřejný tlak.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na síti X kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar obvinění odmítl, píše server The Times of Israel. Zelenskyj podle ministra ke svým tvrzením nepředložil žádné důkazy.

„Rusko systematicky zabavuje obilí na dočasně okupovaném území Ukrajiny a organizuje jeho vývoz s pomocí osob spojených s okupanty. Takovéto jednání porušuje zákony i samotného Státu Izrael,“ napsal Zelenskyj. Poznamenal, že do Izraele připlula další loď s takto ukradeným obilím, která se připravuje k vykládce, ačkoli se Ukrajina diplomatickými cestami snaží takovým incidentům zabránit.

„Očekáváme, že izraelské úřady budou respektovat Ukrajinu a zdrží se kroků, které podkopávají naše vzájemné vztahy,“ napsal Zelenskyj.

„Pověřil jsem ministerstvo zahraničí Ukrajiny, aby o situaci informovalo všechny partnery našeho státu,“ uvedl ukrajinský prezident. Dále napsal, že se zjištěními tajných služeb nyní Kyjev pracuje na sankcích, které dolehnou na fyzické i právnické osoby zapojené do obchodů s obilím ukradeným Ukrajině.

„Budeme to také koordinovat s evropskými partnery, abychom zajistili, že příslušné osoby budou zahrnuty do evropských sankčních režimů,“ uvedl Zelenskyj.

Ukrajina už v pondělí protestovala proti ruským lodím s obilím z okupovaných ukrajinských regionů v Izraeli. Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha informoval, že ministerstvo zahraničí si kvůli tomu předvolalo izraelského velvyslance.

Karel III. a Donald Trump

Karel Pučelík: Karel III. bude ve Washingtonu žehlit transatlantické neshody. Nebo ne?

Názory

Americký prezident Donald Trump už zase popíjí čaj s britským králem Karlem III. Panovníkova návštěva oprávněně vyvolává otázky, proč hlava země nastavuje tak přátelskou tvář lídrovi, který všechny kolem, včetně Británie, ponižuje a neváží si mezinárodních pravidel ani osobní slušnosti. Karel však mnohokrát ukázal, že je dobrým diplomatem, takže by mohl i tuto ne zrovna srdečnou návštěvu zvládnout se ctí.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Do Haify minulý týden připlula loď Abinsk s nákladem pšenice, kterou Rusové nejspíše ukradli na okupovaném ukrajinském území. Nehledě na varování z Kyjeva ohledně nelegálního původu obilí izraelské úřady povolily náklad vyložit. Mezitím do Haify připlula další loď rovněž s nákladem nejspíše ukradeného obilí, poznamenal server RBK-Ukrajina.

Reakce Izraele

K věci se dnes vyjádřil i izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Ten podle TOI uvedl, že dotčené plavidlo dosud nevplulo do přístavu ani nepředložilo potřebné dokumenty, takže tvrzení o padělaných přepravních záznamech nelze podle něj ověřit.

„Ukrajinská vláda dosud nepožádala o právní pomoc. Poslala jen zprávy na sociálních sítích,“ řekl Saar. Zdůraznil, že Izrael může podnikat kroky jen na základě důkazů předaných oficiální cestou a že se nenechá ovlivnit tlakem veřejnosti.

Ukrajinská rozvědka na počátku letošního roku uvedla, že Rusko loni vyvezlo do světa na dva miliony tun obilí z okupovaných území Ukrajiny. Ukradené obilí skončilo v Egyptě, Bangladéši, Libanonu, Turecku či Sýrii.

Výměna jaderného paliva v JE Dukovany

„Nechybí jen jaderní inženýři, nejvíc chybí svářeči-potrubáři“ Českému jádru docházejí lidé

Zprávy z firem

Česká jaderná energetika čelí rostoucímu nedostatku pracovníků napříč profesemi – od svářečů a techniků po právníky, ekonomy či manažery. Tlak na nábor zvyšuje generační obměna, prodlužování životnosti stávajících reaktorů i plánovaná výstavba nových bloků v Dukovanech a malých modulárních reaktorů. Podle zástupců oboru se bez dlouhodobé strategie a masivní práce s novou generací pracovníků sektor neobejde.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Spojené arabské emiráty k 1. květnu vystoupí z Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupiny OPEC+. Překvapivé rozhodnutí, které Abú Zabí s partnery předem nekonzultovalo, může oslabit soudržnost kartelu i vliv Saúdské Arábie v době zvýšeného napětí na energetických trzích.

Spojené arabské emiráty oznámily, že od 1. května opustí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší alianci producentů OPEC+. Podle emirátského ministerstva energetiky má krok zemi umožnit pružněji reagovat na vývoj na trhu. Rozhodnutí, které ostatní členové podle dostupných informací nečekali, agentura Reuters označila za tvrdou ránu pro OPEC.

Odchod jednoho z klíčových producentů přichází ve chvíli, kdy je globální ropný trh pod tlakem kvůli válce mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé. Konflikt způsobil otřesy na trzích s energiemi a zvýšil obavy z narušení dodávek, mimo jiné přes strategicky důležitý Hormuzský průliv.

Vhodné načasování

„Rozhodnutí Spojených arabských emirátů opustit OPEC představuje jeden z největších zásahů do fungování kartelu za poslední roky a přichází v mimořádně citlivém okamžiku,“ uvedl pro ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. Připomněl, že Emiráty jsou třetím největším producentem v rámci OPEC s těžbou kolem 3,3 až 3,5 milionu barelů denně.

Podle emirátského ministra energetiky Suhajla Mazrúího je načasování odchodu vhodné a nemělo by mít bezprostředně výrazný dopad na trh, mimo jiné kvůli současnému omezení přepravy ropy v Hormuzském průlivu. Ministr zároveň upozornil na klesající úroveň strategických zásob ropných produktů, kterou označil za znepokojivou.

Money

Příjmy Ruska z exportu ropy a ropných produktů v únoru výrazně klesly a dostaly se na nejnižší úroveň od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Vyplývá to z pravidelné měsíční zprávy Mezinárodní energetické agentury (IEA), kterou cituje agentura Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Rozhodnutí může oslabit jednotu OPEC i pozici Saúdské Arábie, považované za faktického lídra organizace. Pro kartel jde o citelný zásah nejen symbolicky, ale i prakticky vzhledem k váze emirátů na trhu.

Spojené arabské emiráty patří k dlouholetým členům OPEC. Emirát Abú Zabí vstoupil do organizace v roce 1967, po vzniku federace v roce 1971 pak členství převzaly Spojené arabské emiráty jako celek. Po více než půlstoletí tak země organizaci opouští.

Související

Těžba ropy - ilustrační snímek

Michal Nosek: Odchod Emirátů z OPEC je rána pro Saúdy. A tiché vítězství Trumpa

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek

Týden tradera: Globální rizika narůstají, přesto S&P 500 dobývá 7000 bodů

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Tlak na příchod nových zaměstnanců zvyšuje generační výměna a fakt, že se prodloužila životnost již existujících jaderných reaktorů, chystá se dostavba dalších jaderných bloků v elektrárně Dukovany a také budování malých modulárních reaktorů, shodli se zástupci stake holderů jaderné energetiky na odborné konferenci v Praze. Největší zájem firem se upíná na absolventy. Energetika je totiž kvůli své komplexnosti a složitosti běh na dlouhou trať.

Předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek zastává názor, že se řešení nedostatku zaměstnanců se neobejde bez strategické koncepce, v níž by stát jasně definoval záměry, priority a také cesty k dosažení cíle. „Teď nás čeká velký nárůst aktivit a budeme potřebovat nové zaměstnance v poměrně velkém počtu. Proto je nutné už nyní identifikovat, jaké budou naše potřeby do nadcházejících let. Abychom, až ta doba nastane, potřebné zaměstnance měli,“ řekl.

Karel Bednář

Karel Bednář přebírá Škodu JS. Firmu čekají klíčové jaderné projekty

Zprávy z firem

Novým generálním ředitelem ŠKODA JS a.s. Plzeň bude od 1. dubna 52letý Karel Bednář, který dosud vedl firemní divizi Jaderná zařízení. Dosavadní šéf strojíren František Krček přechází na jiný vrcholový manažerský post ve skupině ČEZ, informoval Karel Samec, mluvčí Škody JS, která patří v Evropě k předním výrobcům a dodavatelům zařízení pro jadernou energetiku.

nst

Přečíst článek

Práce na koncepci už podle něj začaly vznikem mezirezortní pracovní skupiny, v níž jsou vedle zástupců ministerstev a SÚJB i lidé z ČEZ, Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR a dalších. „Za mě je potřeba, aby tato platforma dostala přesnější, vládou podporovaný rámec, a skutečně vytvořila strategický dokument. Materiál, který bude pracovat s konkrétními čísly, jasně stanovovat priority, způsoby, jak ty priority naplnit, kdo se má zapojit a podobně,“ konstatoval šéf SÚJB.

Podobná pracovní skupina už podle něj existovala od roku 2023, ale od té doby se mnoho změnilo a vše je nutné aktualizovat. Vytváření personálního zázemí pro jadernou energetiku je obsaženo v programovém prohlášení vlády, nyní jde podle Kochánka o to, jak konkrétně tento bod uchopit a přenést řízení jeho realizace na nižší úrovně.

„Nutné je, aby všechny zapojené strany spolupracovaly. Aby skutečně měly jasnou představu, jaké ty potřeby jsou a jaké jsou možnosti k jejich naplnění. Protože víme, že počet nových lidí na trhu práce je relativně omezený, poptávka po nich je větší než nabídka a konkurence mezi jednotlivými zaměstnavateli je vysoká. To jsou ty problémy energetiky a ty je třeba překonat,“ podtrhl Kochánek.

Jaderný autobus

Důležitou roli podle něj hraje motivace potenciálních zaměstnanců, nejen nabídkou budoucí perspektivy a finančním ohodnocením, ale i třeba formou příjemného pracovního prostředí. A také budováním kapacit pro energetické politiky v oblasti vzdělávání. „Velice pěknou aktivitou je autobus, který objíždí některé kraje a ukazuje dětem na základních školách, co by mohli jako energetici dělat a jak je to zajímavý obor,“ uvedl Kochánek příklad podpory zájmu o práci v energetice už na nejnižších stupních.

„Vlastně bychom potřebovali celorepublikové pokrytí, protože už dnes víme, že v budoucnu se jaderná energetika pravděpodobně bude rozšiřovat do do dalších krajů. Takže i tam by bylo v rámci škol potřeba budovat zájem. I formou nějakých programů či zájmových kroužků a skupin, kde by děti už od raného věku viděly, že je to zajímavé a proč je dobré se tomu věnovat,“ popisuje šéf SÚJB.

Takové programy by měly být součástí dotyčné vládní strategie. Podle Kochánka i proto, že základní a střední školství je v působnosti regionů a proto je třeba tuto problematiku řešit na krajské úrovni.

Temelín

ČEZ a Rolls-Royce SMR startují přípravy modulárních reaktorů. První český projekt má vyrůst v Temelíně

Zprávy z firem

Energetická skupina ČEZ podepsala s britskou společností Rolls-Royce SMR smlouvu o přípravných pracích pro vývoj malých modulárních reaktorů (SMR). Dohoda má nastavit financování i investorský model projektů, přičemž první český reaktor má vzniknout v Temelíně. Spolupráci dnes podpořilo i memorandum mezi státem a ČEZ o rozvoji SMR v Česku.

nst

Přečíst článek

Prověrka? Jen pro někoho

Práce v energetice, zejména v té jaderné, je běh na dlouhou trať, lemovaná dlouhou odbornou přípravou i celoživotním vzděláváním. Proto energetické firmy, výrobci pro energetiku i odborná ministerstva pošilhávají především po absolventech. Důvodů, proč absolventi škol dávají před energetikou přednost jinému zaměstnavateli, je, jak zaznělo na konferenci, mnoho. Vedle mnohdy lepšího finančního ohodnocení je to především dlouhá doba zapracovávání a řada zkoušek, třeba i včetně úřednické, kterou musí zaměstnanec projít, než se dostane k určité pozici. Například operátorovi jaderné elektrárny trvá odborná příprava na samostatnou práci několik let.

Svou roli sehrává také prověrka takzvané bezpečnostní způsobilosti od Národního bezpečnostního úřadu, kterou musejí zaměstnanci na určitých pozicích mít. „Není to tak, že by zaměstnanci prověrku nedostali. Ale je to určitý krok, určitý proces, který je třeba absolvovat. S nímž se zaměstnanci musejí nějakým způsobem vyrovnat, pokud chtějí na dané pozici v jaderné elektrárně pracovat. Ne každý chce o sobě sdělovat úřadu informace soukromé povahy,“ podotýká Kochánek. Prověrka se podle něj co do náročnosti zhruba podobá prověření na stupeň důvěrné, kdy už dochází k prověřování majetku a rodinných vazeb.

